«Не порадовали в плей-офф, но такие мероприятия поддерживают атмосферу праздника»

Почти месяц казанские болельщики не видели свою команду — после провала в Кубке Гагарина «Ак Барс» окопался на своей базе, лишь изредка совершая вылазки для участия в разовых акциях. Только под конец марта, когда Казань немного отошла от своего разочарования хоккейным сезоном, в клубе решили устроить его закрытие и таким образом извиниться перед поклонниками. И сделали для этого все — хоккеисты и хот-доги фанатам продавали, и в «плейстейшн» играли, и плакаты рисовали. Подробнее — в видеоотчете «Реального времени».