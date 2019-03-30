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«Не порадовали в плей-офф, но такие мероприятия поддерживают атмосферу праздника»

07:00, 30.03.2019 3

Видеорепортаж с прощания «Ак Барса» с сезоном и болельщиками

«Не порадовали в плей-офф, но такие мероприятия поддерживают атмосферу праздника» Фото: vk.com/hcakbars

Почти месяц казанские болельщики не видели свою команду — после провала в Кубке Гагарина «Ак Барс» окопался на своей базе, лишь изредка совершая вылазки для участия в разовых акциях. Только под конец марта, когда Казань немного отошла от своего разочарования хоккейным сезоном, в клубе решили устроить его закрытие и таким образом извиниться перед поклонниками. И сделали для этого все — хоккеисты и хот-доги фанатам продавали, и в «плейстейшн» играли, и плакаты рисовали. Подробнее — в видеоотчете «Реального времени».

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:28
    Удачи команде в следующем сезоне!
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  • Анонимно 07:43
    Жаль конечно, что у команды не получилось в этом году...
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  • Анонимно 08:54
    Опозирились в этом году ребята....а ведут себя как ни в чем ни бывало
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