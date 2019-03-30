Видеоопрос: «Позволительно ли учителям выкладывать фото в купальнике в соцсетях?»
На неделе учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Она выложила в Instagram снимок в закрытом спортивном купальнике, после чего директор школы потребовала от нее написать заявление об уходе. Российские педагоги устроили в соцсетях флешмоб в поддержку коллеги.
«Могут ли учителя выкладывать подобные фотографии в социальные сети?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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Сейчас школьники и школьницы ведут себя еще более вызывающе, чем фото учителя на отдыхе в купальнике