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Видеоопрос: «Позволительно ли учителям выкладывать фото в купальнике в соцсетях?»

07:00, 30.03.2019 3
Видеоопрос: «Позволительно ли учителям выкладывать фото в купальнике в соцсетях?» Фото: politeka.net

На неделе учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Она выложила в Instagram снимок в закрытом спортивном купальнике, после чего директор школы потребовала от нее написать заявление об уходе. Российские педагоги устроили в соцсетях флешмоб в поддержку коллеги.

«Могут ли учителя выкладывать подобные фотографии в социальные сети?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:30
    А что в этом плохого? У каждого человека есть своя жизнь!
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  • Анонимно 07:45
    Да можно, как и любому другому человеку!

    Сейчас школьники и школьницы ведут себя еще более вызывающе, чем фото учителя на отдыхе в купальнике
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  • Анонимно 08:56
    Соц сети это личная жизнь учителя! А в своей личной жизни человек вправе делать все что угодно! Глупо наказывать человека за фото в купальнике в соц сети...
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