Видеоопрос: «Позволительно ли учителям выкладывать фото в купальнике в соцсетях?»

На неделе учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Она выложила в Instagram снимок в закрытом спортивном купальнике, после чего директор школы потребовала от нее написать заявление об уходе. Российские педагоги устроили в соцсетях флешмоб в поддержку коллеги.