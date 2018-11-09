В Татарстане число учителей татарского языка за год сократилось на 1,5 тысячи

В Татарстане за год число учителей татарского языка и литературы сократилось с 5 тысяч до 3,5 тысяч.

По словам, первого заместителя министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, уволены были лишь около 100 учителей. Некоторые из них ушли на пенсию, другие отказались проходить переподготовку.



Хадиуллин также рассказал, что 224 учителя прошли переподготовку и стали обучать русскому языку, математике, физике и другим предметам, передает «Коммерсант».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В соответствии с документом, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык как родной.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский.

