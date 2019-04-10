Новые правила для малого бизнеса: стоит ли брать онлайн-кассу в аренду?

«Реальное время» разбирается, как бизнесу Казани сэкономить на онлайн-кассах

Фото: depositphotos.com . Ожидается, что после 2019 года по новым правилам будут работать около 2 млн компаний и ИП, которые подключат более 3,6 млн касс

Уже через три месяца, с 1 июля, стартует финальный этап «кассовой реформы», которая поэтапно вводилась в России с 2017 года. Бизнес постепенно «приучают» к использованию новых технологий — онлайн-касс, которые не только проводят саму операцию, но и передают информацию обо всех операциях в ФНС через оператора фискальных данных. Если первая волна введения ФЗ №54 обязала применять такие устройства лишь бизнес, преимущественно связанный с интернет-покупками и подакцизными товарами, то после вступления в силу третьей волны использовать онлайн-кассу должны будут практически все предприниматели, будь то розничная торговля или сфера услуг населению. Ожидается, что после 2019 года по новым правилам будут работать около 2 млн компаний и ИП, которые подключат более 3,6 млн касс.

Среднерыночная стоимость онлайн-кассы от 25 до 40 тысяч рублей: всем ли по карману?

Рыночная стоимость контрольно-кассовой техники с полной активацией составит в среднем от 25 до 40 тысяч рублей. Дело в том, что купить сам кассовый аппарат — недостаточно. Чтобы касса заработала в соответствии с законом, нужно осуществить несколько дополнительных настроек и покупок. Например, нужно купить и установить фискальный накопитель для хранения кассовых чеков в памяти — его стоимость начинается в среднем от 10 000 рублей (на 10 месяцев). Также нужно заключить договор с оператором фискальных данных — это будет стоить 3 000 рублей. Для регистрации в налоговой службе потребуется электронная подпись — еще 1 500 рублей. Цена установки, настройки кассы с подключением к ОФД и регистрацией в ФНС составит от 3 500 до 5 000 рублей. Настройка интернет-соединения, реквизитов чека могут принести дополнительные расходы.

Для внушительной части малого бизнеса Казани, стартап-проектов, мелких предприятий с большими рисками и маленьким капиталом такие суммы могут стать ударом по бюджету. Учитывая потребности рынка, одним из оптимальных решений может стать аренда кассы. Такой вариант позволит ощутимо снизить единовременные траты на новую технику. За время аренды предприниматель сможет спокойно накопить нужную сумму для покупки своей онлайн-кассы, а переход на новую систему работы этим летом не станет для него ударом.

«В 2019 году мы почувствовали резкий скачок спроса на аренду онлайн-касс. Сегодня касса напрокат составляет порядка 50% от общего объема наших продаж онлайн-касс».

Почему еще аренда — один из лучших вариантов экономии?

Аренда онлайн-кассы, например, может стать временным решением перед ее приобретением: такой шаг дает возможность заранее протестировать аппарат, еще до обязательной установки, регламентированной законом. Это позволит понять, насколько онлайн-кассы удобны и просты в использовании, какие возможности они дают, а также заблаговременно обучить персонал, чтобы резкий переход на онлайн-устройства не вызвал сбоев в работе бизнеса. Так предприниматель не купит «кота в мешке» и сразу будет знать, что делать с кассой и какие возможности у нее есть.

Предприниматели, чей бизнес связан с сезонной торговлей, могут арендовать онлайн-кассу всего на несколько месяцев и избежать лишних расходов на хранение и переподключение кассы каждый год.

Касса напрокат не только позволит начинающим предпринимателям сэкономить на первых порах, но и уменьшить риски потери вложений. Не секрет, что у стартапов в первые годы существования риск закрытия бизнеса достаточно высок. В случае проката кассы предприниматель оплачивает только фактическое время пользования и может отказаться от устройства в любой момент после 3 месяцев использования, компенсируя только стоимость фискального накопителя (поскольку он регистрируется на его имя в налоговой инспекции).

Прямо в системе товароучетки можно следить за количеством товара в каждом магазине, определять неликвид и самые ходовые позиции, контролировать работу кассиров

На каких условиях можно арендовать онлайн-кассы?

Каждый производитель кассовой техники предлагает аренду онлайн-устройств на своих условиях. Одно из наиболее популярных предложений сегодня действует у МТС. Стоимость аренды аппарата начинается от 1 700 рублей в месяц. В базовый пакет входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с оператором фискальных данных, круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы.

Антон Перцев Директор по продажам на массовом рынке МТС в Татарстане В 2019 году мы почувствовали резкий скачок спроса на аренду онлайн-касс. Сегодня касса напрокат составляет порядка 50% от общего объема наших продаж онлайн-касс. Важно отметить, что касса напрокат от МТС — это, пожалуй, первое и единственное предложение на рынке аренды касс, включающее доступ к полноценной товароучетной системе на любом тарифе. Товароучетная системе — это сервис, который позволяет автоматизировать торговые операции, упрощать процесс контроля и проводить аналитику бизнеса. Прямо в системе товароучетки можно следить за количеством товара в каждом магазине, определять неликвид и самые ходовые позиции, контролировать работу кассиров. Такая программа очень упрощает работу предпринимателям. Она необходимо всем, кто работает с маркированными товарами, а также тем, кто стремится быстро развивать свой бизнес. Ведь доказано, что грамотное использование аналитики продаж позволяет увеличивать прибыль бизнеса на 20%.