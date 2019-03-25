Госзакупки: фарфор для департамента продовольствия, грим болельщика и автопарк для БДД

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Фарфоровые тарелки

Департамент продовольствия и социального питания Казани заплатит почти 8,2 млн рублей за поставку фарфоровой посуды для своих нужд. Информация о закупке появилась 18 марта 2019 года.

Согласно техническому заданию, изготовлена поставляемая посуда должна быть не раньше 2018 года. Общий ее объем составляет 48 тысяч штук — 32 тысяч тарелок и 16 тысяч салатников. Поставщик должен дать гарантию на продукцию от сколов на весь период эксплуатации. Фарфор должен выдерживать до 100 тысяч циклов мойки в посудомоечных машинах, выдерживать температуру до 300 градусов по Цельсию, а также длительную заморозку. Рабочие поля тарелок должны иметь защиту от царапин ножом, а сама посуда — «абсолютную защиту» от механических ударов.

Напомним, что с 1 апреля 2019 года стоимость горячего питания в Казани повысится на 4 рубля. Стоимость одноразового питания для начальных классов составит 66 рублей, двухразового — 94 рубля. Обед для старшеклассников будет стоить 69 рублей.

«Тундра» как путь к патриотизму

«Татспиртпром» разместил на сайте госзакупок объявление о редукционе на осуществление закупок для своих нужд на сумму чуть больше 1 млн рублей. Эти деньги компания готова заплатить за поставку 12 тысяч гримов болельщиков ТМ «Тундра».

Товар представляет собой флакон для гримирования с российским триколором. Он должен весить не менее 14 граммов, быть забрендирован ТМ «Тундра» и упакован в индивидуальный пакет с замком Zip Lock. Таким образом, один брендированный сувенир обойдется «Татспиртпрому» в 85 рублей.

Товар представляет собой флакон для гримирования с российским триколором



«Татспиртпром» готов также заключить договоры на оказание услуг по организации служебных командировок сотрудников в размере 21 млн рублей.

Ориентировочное количество билетов для командировочных — не менее 400, из которых 320 предназначены для проезда по РФ и не менее 80 — для проезда за территорией РФ. Минимум 1% билетов (40 штук) должны оформляться по уровню бизнес-класса, остальные — эконом-класса. Основные направления командировок — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Амстердам, Мюнхен, Пекин, Милан, Сочи, Анапа, Лондон и др.

Ремонт колледжей

Главинвестстрой РТ выделит 652 млн рублей на капитальный ремонт колледжей республики. Согласно документации, в 2019 году планируется ремонт 16 колледжей:

Алькеевский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский аграрный колледж», 35,9 млн рублей;

Алексеевский аграрный колледж, 72 млн рублей;

Бугульминский строительно-технический колледж, 4,3 млн рублей;

Дрожжановский техникум отраслевых технологий, 16,7 млн рублей;

Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева, 10 млн рублей;

Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства, 90,7 млн рублей;

Казанский педагогический колледж, 54 млн рублей;

Казанский политехнический колледж, 4,5 млн рублей;

Казанский радиомеханический колледж, 20 млн рублей;

Казанский техникум народных художественных промыслов, 15 млн рублей;

Казанский торгово-экономический техникум, 116,4 млн рублей;

Кукморский аграрный колледж, 5 млн рублей;

Лаишевский технико-экономический техникум, 5 млн рублей;

Набережночелнинский колледж искусств в г. Набережные Челны, 37,4 млн рублей;

Набережночелнинский политехнический колледж, 28,5 млн рублей;

Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королева, 137,4 млн рублей.

Исполнитель должен в срок до 20 августа выполнить строительно-монтажные и прочие работы по капитальному ремонту.

Главинвестстрой РТ выделит 652 млн рублей на капитальный ремонт колледжей республики. Фото rt.rbc.ru



Больше 90 автомобилей для безопасности дорожного движения

ГБУ «Безопасность дорожного движения» собирается в срок до июля 2019 года приобрести 2 транспортных средства, оснащенных подъемниками с рабочими платформами, по цене 9,05 млн рублей каждый, и в срок до августа этого года — 3 специализированных автомобиля по 10,5 млн рублей за единицу.

Закупки производятся в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан». Реализация мероприятий программы должна позволить к 2021 году сократить число лиц, погибших в результате ДТП, уменьшить социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) до уровня 12,8 человека на 100 тыс. населения, уменьшить транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП) до уровня 4,3 человека на 10 тысяч транспортных средств.

Одновременно с этими закупками бюджетное учреждение объявило тендер на приобретение 6 легковых автомобилей по цене 2,2 млн рублей за единицу, 45 автомобилей по цене 520 тысяч рублей, 35 автомобилей по 846 тысяч рублей, 5 машин по 458 тысяч и 2 машины по 625 тысяч рублей за единицу. Общий объем средств, направленных на приобретение транспорта для нужд ГБУ, составит почти 70 млн рублей.

Форумы от Фаттахова

Министерство по делам молодежи Татарстана в марте выставило заявки на оказание услуг по проведению Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» за 2,4 млн рублей, по организации участия делегации Татарстана в молодежных Дельфийских играх России на 1,36 млн рублей, по организации и проведению международного молодежного лагеря и Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества на 7,9 млн рублей, по организации и проведению Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан 2019» на 3,7 млн рублей, и 1,8 млн рублей заложено на оказание услуг по организации и проведению республиканского проекта «Кадровый резерв».

Исполнители должны провести рекламные кампании мероприятий в социальных сетях с целью привлечения большего количества участников из Татарстана, разработать стилистику мероприятий, организовать работу штаба мероприятий, обеспечить координацию и реализацию проектов, осуществлять сопровождение, оперативное информационное обеспечение, связь с оргкомитетом и решение других оперативных и организационных вопросов.

Напомним, что на продвижение и развитие молодежной политики Министерству по делам молодежи было выделено 7,8 млрд рублей. Срок освоения средств — 2019—2021 годы.

Центризбирком РТ начал работу в рамках данной кампании. Фото Олега Тихонова

Выборы, выборы

8 сентября 2019 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного совета РТ шестого созыва. В связи с этим Центризбирком РТ начал работу в рамках данной кампании. Во второй декаде марта ЦИК разместил заявки на сайте госзакупок следующей направленности:

Оказание образовательных услуг по программе образовательного семинара для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Сумма договора составит 14,2 млн рублей. В срок до мая 2019 года исполнитель должен провести тематические семинары для членов комиссий.

15 млн рублей заложено на оплату услуг по реализации комплекса интегрированных цифровых коммуникаций по взаимодействию с социальными сетями и блогосферой.

1,1 млн рублей ЦИК РТ заплатит за выполнение работ по изготовлению информационных видео- и аудиоматериалов.

Ровная, как М-7

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» разместило тендер на проведение работ по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог на сумму 805 млн рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен осуществить капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 780+000 — км 786+500, проходящем по Татарстану.

Срок выполнения работ — ноябрь 2019 года. Заказчик гарантирует обеспечительный взнос в размере 242 млн рублей, но при этом требует от исполнителя, помимо опыта в данных работах, наличия деловой репутации.

Исполнитель должен осуществить капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке, проходящем по Татарстану. Фото kzn.ru

Найди кондуктора

Казанский МУП «Метроэлектротранс» готов заплатить за услуги по предоставлению персонала — а именно, за поиск кондукторов — почти 11 млн рублей. Требуемое количество персонала — не менее 40 человек. Объем оказываемых услуг — 70 тысяч часов. Цена за час работы оценена предприятием в 154,22 рубля.

Согласно техзаданию, кондукторам запрещается курить, есть, читать, спать, вязать, разговаривать по телефону на рабочем месте, а при получении от пассажиров сообщения «бьет током» кондуктор обязан не разрешать пассажирам прикасаться к элементам подвижного состава, находящимся под напряжением. Будущий работник должен иметь в наличии допуск по 2 группе электробезопасности.

Музыкой по весеннему ненастью

Государственный симфонический оркестр РТ в рамках проведения IX Международного фестиваля «Рахлинские сезоны», который будет состоять из 4 концертных программ, разместил заявку на оплату услуг по обеспечению участия артистов филармонических жанров в концертных программах. Стоимость услуг организатор оценил в 6 млн рублей.

В рамках договора исполнитель должен обеспечить участие «на высоком творческом уровне» музыкантов академических филармонических жанров высших профессиональных категорий, организовать присутствие на концертных программах приглашенных гостей фестиваля и организовать информационное освещение событий.

В качестве приглашенных артистов выступают Александра Довгань (фортепиано), Россия; Сергей Крылов (дирижер, скрипка), Россия/Италия; Юлиан Рахлин (дирижер, скрипка), Австрия; Сара МакЭлрави (альт), Канада; Максим Рысанов (дирижер, скрипка), Россия/Великобритания.

ГСО РТ разместил заявку на оплату услуг по обеспечению участия артистов филармонических жанров в концертных программах. Фото Романа Хасаева

Песочные истории

Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева готов заплатить 2 299 рублей музыканту-исполнителю (домра), солисту, музыканту-исполнителю (курай) и виолончелисту по 2 874 рубля и исполнителю на фортепиано 3 448 рублей в период подготовки и проведения концерта детского абонемента «Песочные истории. Сказки родного края».

Публичное исполнение концерта состоится 07 апреля 2019 года. Источником финансирования является бюджет РТ.