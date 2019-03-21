Хафиз Миргалимов: «Казанцы переплачивают за тепло в 1,5 раза»

Разобраться с тарифами на ЖКУ депутатам Госсовета мешают некомпетентность в расчетах и запутанное законодательство

Татарстанские коммунисты готовятся к митингу в защиту социально-экономических прав граждан, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 46-го заседания Госсовета РТ, первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов. О том, какие законопроекты продвигают депутаты в Госсовете РТ, чья «Правда» гуляет по Елабуге и сколько, по расчетам коммунистов, должно стоить отопление в Казани, — в материале «Реального времени».

«Мы — не «какая-то» фракция!»



С приятной новости начал общение с журналистами Хафиз Миргалимов — сообщил, что на недавней сессии Госсовета переговорил с президентом РТ и лично получил от него обещание построить, наконец, в Казани на территории РКОБ новую офтальмологическую поликлинику:

— Подписано, поликлиника будет построена, деньги выделены. Детский сад №39 будет отремонтирован.

Миргалимов коротко отчитался об основных достижениях депутатов от КПРФ — построенных и отремонтированных по их настоянию дорогах, клубах — и между делом отвесил «комплимент» главе Зеленодольского района за невнимание к нуждам жителей.

— Мы были в деревне Кугушево, там на три деревни было запланировано построить клуб на 50 мест. А когда я там с людьми встречался, на встречу пришло 235 человек. А в клуб зайти опасно, — не сдержал эмоций спикер. — Куда смотрит товарищ Тыгин? Или господин Тыгин? А мне передали, что его заместитель заявил: «Какая-то фракция обещала — пускай они и строят». Мы не «какая-то» фракция, нам доверяют избиратели! За 4,5 года по настоянию фракции КПРФ было построено 12 объектов.

Хафиз Миргалимов сообщил, что на недавней сессии Госсовета переговорил с президентом РТ и лично получил от него обещание построить, наконец, в Казани на территории РКОБ новую офтальмологическую поликлинику. Фото vk.com/rkob.official

Жалобная картина

Привычно раскритиковал Хафиз Миргалимов экономическую ситуацию в Татарстане и России и выдал прогноз:

— Заявленные темпы роста не выполним. 2,5 процента нарисовали, но реального развития мы не чувствуем.

Руководитель фракции привел статистику, свидетельствующую о значительном росте количества жалоб в защиту прав детей, поступающих от населения Татарстана:

— В 2017 году в области образования было 510 жалоб, в 2018-м — 658, право на семью и семейные связи — в 2017-м 434, а в 2018-м почти 540, право на жилище — 437, стало 497… и так далее. А количество жалоб на качество образования выросло почти на 29 процентов, на реализацию права на дошкольное образование — на 19 процентов, на качество обучения и воспитательного процесса — на 18 процентов. Количество конфликтов в школах между детьми, между детьми и преподавателями нарастает. А почему? У этого государства нет идеологии, кроме идеологии доллара, идеологии евро, идеологии рубля. Вопросы воспитания должны быть под контролем.

Это не та «Правда»

Хафиз Миргалимов решительно открестился от причастности ТРО КПРФ к недавнему скандальному выходу в Елабуге бюллетеня «Елабужская правда». Листок с символикой КПРФ, содержащий обличения в алчности и махинациях в адрес часто сменявшихся руководителей исполкома, критику планов по строительству в Татарстане мусоросжигающего завода и обвинения чиновников в коррупции, вышел 35-тысячным тиражом и загадочным образом оказался 13 марта в почтовых ящиках горожан.

Местные и казанские коммунисты поспешили откреститься от авторства и дали понять, что появление бюллетеня — чья-то провокация, призванная ослабить позиции КПРФ в преддверии выборов в Госсовет.

Местные и казанские коммунисты поспешили откреститься от авторства и дали понять, что появление бюллетеня — чья-то провокация

— Что это такое, какая может быть елабужская или еще какая-то правда? Правда одна! — тряхнул листком перед журналистами экземпляром бюллетеня Миргалим Хафизов, имея в виду то ли печатный орган компартии, то ли вообще правду как понятие, в смысле — истину. — Согласования рескома на выход этой газеты не было! У нас есть официальный печатный орган, вот он, он совсем иначе выглядит. А это, я думаю, — заказ определенных людей, которые уже начали свою предвыборную кампанию, они пытаются использовать авторитет КПРФ.

Но на вопрос, будут ли коммунисты требовать расследования, обращаться в правоохранительные органы, чтобы найти и обезвредить провокатора, он ответил отрицательно — дескать, ни времени, ни желания заниматься такой ерундой нет.

Их осталось мало

— Двойная переплата за ЖКУ касается и нашей республики, — напомнил Миргалимов. — Как может быть, чтобы в районах цена кубометра воды так различалась — от 16 до 57 рублей?

Корреспондент «Реального времени» спросила, почему татарстанские депутаты-коммунисты сосредоточились на тактике «малых дел» вроде строительства сельских клубов и ремонта детсадов, и пытаются ли они выступить с законодательной инициативой, направленной на то, чтобы расчеты населения за ЖКУ, в частности за тепло, стали справедливыми и адекватными качеству и реально потребляемым гражданами объемам услуг. В ответ депутат-коммунист посетовал, что фракция КПРФ слишком малочисленна, чтобы провести через Госдуму какой-либо закон:

— Нас там 43 человека, а чтобы принять закон, нужно 225 плюс один голос. Многие законы подготовлены нами и лежат, но даже не включаются в повестку дня. Сейчас по долевикам, по аварийному жилью подготовлены проекты.

Александр Комисаров пояснил, что решить проблему справедливой оплаты ЖКУ вдвойне сложно из-за того, что область эта специфическая, и среди депутатов Госсовета мало специалистов, способных разобраться в расчетах, которыми обосновываются тарифы



Миргалимов сообщил, что по расчетам, проведенным фракцией КПРФ с участием специалистов, жители Казани только за тепло переплачивают как минимум в 1,5 раза. Но изменений, дал он понять, не предвидится, тем более что недавно в Татарстане даже была тихо распущена созданная по инициативе коммунистов Республиканская межведомственная комиссия по обеспечению прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

А после пресс-конференции другой депутат-коммунист Александр Комисаров пояснил корреспонденту издания, что решить проблему справедливой оплаты ЖКУ вдвойне сложно из-за того, что область эта специфическая, и среди депутатов Госсовета мало специалистов, способных разобраться в расчетах, которыми обосновываются тарифы, и многочисленных законодательных и подзаконных актах, которые эти расчеты регламентируют.