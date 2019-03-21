«Способны уничтожить любую цель в Европе»

Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

Фото: Максим Платонов

Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 (производитель — Казанский авиационный завод им. Горбунова) в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию?

В России всерьез заговорили о размещении на «непотопляемом авианосце» — полуострове Крым — дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

18 марта глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил о развертывании эскадрильи Ту-22М3 в Крыму на авиабазе в поселке Гвардейском как о свершившемся факте.

Бондарев назвал это ответом на размещение комплексов противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии. Сенатор заверил также, что в течение нескольких лет самолеты будут модернизированы, что позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы. Естественно, на заявление сенатора тут же отреагировали в НАТО. «Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», — заявили в альянсе, в излюбленной манере назвав опасения РФ по поводу ПРО у своих границ «мифом». Вот только сразу возникает риторический вопрос, почему не являются «мифическими» опасения самих натовцев военным укреплением Крыма?

Виктор Бондарев сообщил о развертывании эскадрильи Ту-22М3 в Крыму на авиабазе в поселке Гвардейском как о свершившемся факте. Фото council.gov.ru

Впрочем, в любом случае во вторник пресс-служба комитета Совфеда по обороне страхи альянса развеяла, опровергнув слова Бондарева и заявив, что Россия не размещала Ту-22М3 в Крыму. К ней присоединился и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, который в разговоре с ТАСС также отверг факт развертывания на полуострове эскадрильи ракетоносцев: «В Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника».

Однако «Интерфакс», как ни странно, привел совсем другие слова Шаманова. По версии агентства, он подтвердил размещение на полуострове Ту-22М3, «которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе».

Газета «Взгляд» обратилась за разъяснениями к самому Шаманову. И в своем комментарии он объяснил, что информация о размещении Ту-22М3 в Крыму все-таки не соответствует действительности. «Нет там никаких самолетов. Там Су-30СМ, многоцелевые самолеты. Информация о размещении Ту-22М3 в Крыму недостоверная, и мы ее опровергли», — подчеркнул депутат.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения целей на удалении до 2—3 тыс. км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру. Самолеты применялись и в военной операции в Сирии. А 14 марта сообщалось, что два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря.

Владимир Шаманов: «Нет там никаких самолетов. Там Су-30СМ, многоцелевые самолеты. Информация о размещении Ту-22М3 в Крыму недостоверная, и мы ее опровергли». Фото duma.gov.ru

Сложно сказать, было ли это опровержение реальным или же просто попыткой прикрыть то, что сенатор обнародовал излишнюю информацию. Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что не знает, что там происходит. «Странные вещи творятся. Если Ту-22М3 реально развернуты в Крыму, значит, реально развернуты, если нет, то нет. А если они (в Совфеде) реально проболтались, то это их беда», — сказал он.

В любом случае в экспертной среде считают, что размещение Ту-22М3 в Крыму было оправданным с военной точки зрения. Сивков убежден, что только с территории полуострова эти самолеты могут «действовать наиболее эффективно против авианосных группировок США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

«Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес. Радиус действия Ту-22М3 порядка 2—3 тыс. километров, а дальность полета — около 7 тыс. километров. Именно из Крыма Ту-22М3 могут спокойно достать до авианосных сил США с минимальными потерями на маршруте», — сказал Сивков.

Наиболее эффективным оружием для уничтожения авианосцев эксперт назвал еще советскую ракету Х-22 и сверхзвуковую крылатую ракету Х-32 дальностью действия до 1 тыс. километров. На жаргоне ее прозвали «Цирконом» воздушного базирования. Как отмечали американские эксперты, эта ракета способна обходить американскую ПРО, что делает ее угрозой для авианосцев США.

В свою очередь заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов напомнил, что во времена СССР на авиабазе в Крыму уже размещались Ту-22. «Исторически сложилось, что там всегда базировалась составляющая дальней авиации. На сегодняшний день это стратегический плацдарм для того, чтобы мы были готовы в любое время ответить на все провокации со стороны тех, кто приходит в Черное море», — сказал Попов газете «Взгляд».

Адмирал Владимир Комоедов: «Возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению». Фото novorosinform.org



Эксперт подчеркнул, что сейчас в регионе на регулярной основе присутствуют ударные корабли соединений Средиземноморских флотов, натовские корабли, и против них «должны быть применены какие-то ответные меры». «Сегодня НАТО практически соприкасается с границами РФ. Так или иначе натовские батальоны присутствуют в Эстонии, Латвии и Литве. Почему мы должны терпеть? Весь Калининград окружен натовскими силами. Поэтому там надо восстановить размещение на прибалтийских аэродромах дальней авиации», — призвал Попов.

Адмирал Владимир Комоедов, командовавший Черноморским флотом ВМФ России в 1998—2002 годах, также отметил: «В советское время они там были и подчинялись Черноморскому флоту. Основное их предназначение — это борьба с авианосными группировками США. Американцы там постоянно держат одну–две авианосные ударные группы. В каждой такой группе было по 95 самолетов, из них 60 ударных, в том числе носители ядерного оружия».

«Когда я командовал флотом — мы уступали турецкому флоту в 4—8 раз. Сейчас паритет достигнут, но когда НАТО подтягивает свои силы в этот регион, то превосходство бывает в 23—25 раз, если там размещены две авианосные группы», — добавил собеседник. «А этому надо как-то препятствовать. Потому возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению», — констатировал Комоедов.

«Что касается их защиты от обезоруживающего удара — этим должны заниматься специально обученные люди. И ни в коем случае нельзя повторять печальный опыт начала Великой Отечественной войны, когда 60% нашей авиации были разбомблены на стоянках аэродромов. Для этого их нужно постоянно держать в соответствующем состоянии боеготовности и в случае необходимости — переводить в более защищенные места, которые прикрываются другими видами авиации», — пояснил Комоедов.

Если решение о переброске Ту-22М3 в Крым будет принято, то самолеты разместят в железобетонных укрытиях, а в случае угрозы их рассредоточат по другим аэродромам, рассуждает Владимир Попов. «Инфраструктуру надо освоить и подготовить. Для тяжелых самолетов нужны хорошие аэродромы, места стоянок, своя система управления. А на ротационном этапе будем готовить и другие части подразделения. Я двумя руками за то, чтобы мы все-таки восстановили боевой потенциал советской России», — подытожил Попов.

«Взгляд»

Андрей Резчиков, Алексей Нечаев, Оксана Борисова