«Самый лучший день»: Алина Загитова и Тарасова — Морозов лидируют после стартового дня ЧМ

Лидеры российского фигурного катания заявили серьезные претензии на золото чемпионата мира

Чемпионат мира, перед началом которого все переживали за попадание наших парников на пьедестал и три квоты одиночниц на следующий ЧМ, пока подарил два предварительных лидерства парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и одиночницы Алины Загитовой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Японцы «пожертвовали» парниками и танцорами

«Бодрящее» для европейской части России начало соревнований, когда время старта парного разряда — четыре часа ночи по Москве, соответствовало десяти часам утра в Сайтаме (Япония) и настраивало на бессонную неделю. Японцев могло утешать только то обстоятельство, что в среду и четверг на столь раннее время приходились старты парников, а в другие дни — танцевальных дуэтов, где у Страны восходящего солнца все плохо и прогресса пока не предвидится. Старты женских и мужских соревнований приходились на три часа пополудни, а учитывая, что местные «топы» вышли бы на лед в заключительных раскатках, то японцам компенсировали неудобства ранних стартов.

Относительно парников и танцоров возникал вопрос: а каким образом заполнятся трибуны? Сидеть на соревнованиях в десять часов японского утра в будний день могли только пенсионеры, домохозяйки и фрилансеры, а также отчаянные любители фигурного катания, взявшие отпуска, отгулы и больничные на время ЧМ. Скажем сразу, тревожные ожидания не оправдались. Да, трибуны «Сайтама Супер Арены» не были заполнены, но там порядка 20 тысячи мест. А учитывая перечисленные обстоятельства, порадовало, что зрители и собрались, и активно поддерживали соревнующихся, среди которых не было ни одной японской пары.

Дело в том, что лидеры команды Миу Судзаки и Рюити Кихара снялись из-за сотрясения мозга у партнера. Вторая пара Рику Миура — Сойя Итихаси не прошла строгий «фейс-контроль» ИСУ, поскольку ее уровень не отвечает необходимому для участия на ЧМ. О чем говорить, если даже на юниорском чемпионате мира молодые японцы финишировали 14-ми. Вот и остались хозяева без участников на домашнем ЧМ, а ведь через месяц им принимать еще командный чемпионат мира. Поправится ли к сроку Рюити Кихара, это никому неизвестно, поскольку «голова — предмет темный, исследованию не подлежит». Между тем Япония однозначно претендует на золотую медаль по итогам командного ЧМ, а это не только почетное звание, но и по 20 тысяч долларов на каждого парника. Дико интересно, как будут изворачиваться японцы?

Что касается российских телезрителей, то крепитесь: на Олимпиаде в Токио-2020 нас ожидает та же самая картина. Самые топовые соревнования по плаванию и легкой атлетике будут транслироваться далеко за полночь, для удобства американских болельщиков, чьи телекомпании являются официальными бродкастерами Игр. Тут можно сказать пару добрых слов об Универсиадах. Российские болельщики могли смотреть соревнования из Тайбэя-2017 года в очень комфортном временном отрезке: с 11 утра (17.00 по азиатскому времени) до 17 вечера (21.00 по времени в Тайбэе).

Выше борта? Выше похвал!

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не привыкать кататься в ночь-полночь, они в прошлом году точно так же выступали в Пхенчхане. И не просто в то же время, но и дважды классно исполнили короткую программу под музыку Сергея Рахманинова. Помнится, тогда блестящее катание короткой программы в командных соревнованиях подняло сборную России с восьмого места на третье, а затем позволило ребятам быть вторыми по итогам КП в индивидуальных соревнованиях. Вот и сейчас случилось приятное дежавю. Уверенно! Красиво! Мощно! Современные технологии позволили зафиксировать высоту полета Тарасовой при выбросе — 112 сантиметров, а это выше борта, что восхитило телекомментатора Александра Гришина, ведшего трансляцию вместе с Татьяной Тарасовой. К его восторгам можно добавить только, что полет был выше борта, а оценки выше похвал: 81,21 — «сизен бест», лучший результат сезона в мире, мировой рекорд, они начали фиксироваться при нынешней системе оценок. Японцы на трибунах были в восторге, аплодируя стоя. Многие из них были в масках, то ли из-за благоприобретенной привычки спасаться от вирусов, то ли скрывая лица от работодателей, которые могли увидеть по телевизору, как проводят время их подчиненные, не вышедшие на службу под тем или иным благовидным предлогом.

Возвращаясь к нашим, то кто сейчас вспомнит о претензиях в адрес тренерского штаба того же Максима Транькова, который якобы не уделяет должного времени работе с парой? Помнится, лет десять назад в парном катании и танцах практиковалось полное погружение тренера в работу с парой настолько, что наставник вступал в близкие отношения с кем-либо из дуэта. Подобное, увы, пережил и сам Траньков, достаточно вспомнить его нашумевший разрыв с предыдущей партнершей Марией Мухортовой и тренером Олегом Васильевым. Понятно, что ему, молодому отцу, сейчас не всегда удается выкроить время для работы с Тарасовой и Морозовым, но и последние не зеленые новички, а тандем с шестилетним совместным опытом, который уже прошел один олимпийский цикл. Именно это — грамотное планирование работы в олимпийском цикле, является вершиной тренерского мастерства в индивидуальных и циклических видах спорта, когда можно «пожертвовать» каким-либо стартом.

Жуткое падение Ванессы

Вслед за Тарасовой и Морозовым идут экс-чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун, отстающие почти на два балла — 79,24. Пока россияне проигрывали им на крупных стартах «примерно всегда». Началось с юниорского ЧМ-2013, продолжилось чемпионатами мира 2016 и 2017 годов и завершилось (пока) Олимпиадой-2018. Даже единственная, опять же пока, победа Тарасовой и Морозова на мировой арене, на финале Гран-при-2017, состоялась в отсутствие Суй и Ханя, вызванное их травмой. Вот и сейчас они пропустили первую часть сезона и вышли на лед в официальных соревнованиях только на чемпионате четырех континентов, который выиграли. Увы, это преимущество многих зарубежных фигуристов, когда им достаточно выхода на пик формы только на финале Гран-при, чемпионате мира или Олимпиаде. На домашних чемпионатах зачастую необязательно не только побеждать, но даже и выступать, чемпионаты Европы считаются проходным стартом, между тем как у нас вокруг ЧЕ ломается столько копий.

Действующие чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре пока седьмые. С гигантским отставанием от лидеров в 10 и 12 баллов соответственно. Им можно только посочувствовать, поскольку Ванесса на раскатке столкнулась с итальянцем Маттео Гуаризе, что со стороны выглядело просто жутко. Сразу вспомнился этап Гран-при 2014 года в Китае, когда на раскатке столкнулись японец Юдзуру Ханю и хозяин льда Янь Хань. Тогда лед сразу стал красным от крови, китаец в итоге стал только шестым, а Ханю, катавшийся с легким сотрясением мозга, падал после каждого прыжка. Этим, кстати, и объясняется победа Максима Ковтуна на том этапе.

Сейчас крови не было, во всяком случае, на телеэкранах. Джеймс своим внешним видом никак не напоминала Юдзуру Ханю, у которого была «голова повязана, кровь на рукаве», но падение Ванессы с выброса при исполнении короткой, возможно, было вызвано временной потерей баланса из-за столкновения. То, что фавориты ЧМ вычеркнули себя из числа потенциальных чемпионов, это очевидно уже сейчас, а вот исполнение ими произвольной программы покажет общий уровень стрессоустойчивости пары.

«Я его слепила из того, что было»

Само проведение чемпионата мира в Сайтаме позволило с удивлением констатировать, каким образом в Японии подчас возникают города. Конкретно этому городу всего 17 лет, а на майские подойдет срок совершеннолетия, стукнет 18. Создали его путем объединения поначалу трех городов — Уравы, Омии и Йоно. Причем Урава была очень даже заметным с точки зрения спорта, поскольку в городе существовала футбольная команда «Урава Ред Даймондс» с большим количеством престарелых суперзвезд в составе. Достаточно назвать ганского француза Базиля Боли, немца Гвидо Бухвальда, испанского баска Чики Бегиристайна и одесского россиянина Юрия Никифорова. «Омия Ардия» в этом плане была поскромнее, а про спортивные достижения Йоно вообще ничего не известно. Поэтому произошедшее объединение напомнило гипотетический союз, допустим, Раменского, Долгопрудного и станции метро «Выхино».

На радостях от тройственного союза Сайтама приняла в 2001 году два хоккейных матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом», не исключено, что в составе последнего играл экс-«барс» Денис Архипов, дебютировавший за «Предаторз» в том сезоне. А в 2002 году в Сайтаме состоялся матч группового этапа ЧМ между сборными Японии и Бельгии. Заметьте, хозяева играли не в Токио, Осаке или Нагое, а в новообразованном городе. В 2005 году к Сайтаме присодинили еще и город Ивацуки.

Спасибо, самураи!

В этом году зрительский интерес к фигурному катанию вырос до космического уровня. Демонстрация Кубка России, а вслед за ним юниорского чемпионата мира не оставляет для СМИ «точек роста». Разве что начать показывать контрольные прокаты, с которых энтузиасты уже давно ведут стримы и делают фотосессии. Вот и сейчас активные просмотры и обсуждения вызывали даже тренировки на льду Сайтамы, такими темпами скоро разминки будут комментировать. Это, конечно, подталкивает к размышлениям, что не только в Японии жертвуют работой ради фигурного катания, точнее, ради присутствия в интернете.

Зрителям, кстати, отдельное спасибо. Казалось бы, кто, кроме собаки по имени Масару (Победа), будет переживать в Японии за Алину Загитову? Но как зал встретил ее, как взорвался овациями после успешно выполненного Загитовой каскада, как расцветил трибуны красными плакатиками с ее именем… Это дорогого стоит, особенно, если помнить о том разочаровании, которое пережили болельщики только что, увидев выступление фаворитки ЧМ Рики Кихара. Тройной аксель, которой упорхнул бабочкой у Кихиры, сумевшей скрутить только одинарный и не получившей ни балла за этот срыв, поверг местных болельщиков в состояние, близкое к апоплексическому удару. И в таком состоянии оценивать блестящий прокат ее конкурентки — это просто браво!

Пытаться оценивать короткую программу и размышлять о перспективах итогов одиночниц просто неразумно, в отличие от парников. Там явственно выделяются две пары, которые будут конкурировать за золото, и остальные, пределом мечтаний которых станет бронза. У девушек даже отрыв Алины Загитовой в 5,5 балла от второго места — это лишь цена одного прыжка. Дальше все очень насыщенно, и даже Кихира, занявшая седьмое предварительное место и не попавшая в сильнейшую разминку, может грозить оттуда лидерам. Кстати, так уже не раз бывало в текущем сезоне, и когда Загитова лидировала в короткой, и когда Кихира ее проваливала, рискуя не попасть в призеры даже на чемпионате Японии. Потом бомбически исполняла бомбическую же произвольную — и «а ну-ка догони».

…Хотя это стало бы верхом несправедливости, если чемпионкой мира станет спортсменка, которая пока ни разу не выигрывала национальное первенство, а среди юниорок в прошлом году финишировала на восьмом месте. Такого диссонанса не вызывает даже олимпийское золото, которое в 2014 году завоевали Елена Ильиных и Никита Кацалапов, не успев выйти на лед.