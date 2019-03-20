Суд без подсудимого: утяжелят ли приговор профессиональному боксеру?

Верховный суд РТ повторно рассмотрит дело об избиении охранником казанского кафе экс-футболиста «Рубина»

Фото: Ирина Плотникова

По второму кругу начал рассматривать вчера Верховный суд РТ уголовное дело, отчетливо перекликающееся с нашумевшим процессом восьмилетней давности по делу чемпиона мира по боям без правил Расула Мирзаева, который был признан виновным в причинении смерти по неосторожности московскому студенту Ивану Агафонову. Как и Мирзаеву, профессиональному боксеру Шамилю Завгаеву, избившему в декабре 2016 года до комы посетителя казанского кафе, был вынесен супермягкий приговор, который 29 января был отменен Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ. Детали процесса — в материале «Реального времени».

Боксер против футболиста



Предысторию судебного процесса корреспонденту «Реального времени» рассказал потерпевший — экс-футболист «Рубина», студент выпускного курса казанского энергоуниверситета Искандер Мушинский. 10 декабря 2016 года он сдал последний экзамен и пошел отмечать день рождения друга в кафе «Цезарь» на улице Университетской. Расходиться по домам компания стала к полуночи.

— Уходя, я нечаянно уронил одежду с вешалки, свою одежду, — описывает он дальнейшие события. — Но я все-таки решил извиниться перед ребятами, сидевшими за ближайшим столиком. Музыка играла громко, и чтобы они меня услышали, надо было подойти к столику очень близко. Я подошел — тут и появились Завгаев с администратором кафе, потребовали, чтобы я вышел с ними на улицу. Я подчинился. На улице Завгаев нанес мне удар кулаком в лицо, — пояснил Мушинский. — Я упал и ударился головой об асфальт. Больше ничего не помню. По версии Завгаева, он защищался — якобы, я напал на него с ножом — и даже демонстрировал рану на левой руке, хотя никто этого ножа не видел.

Мушинский при падении получил тяжелую травму головы, от которой впал в кому. Врачи скорой помощи потом рассказали потерпевшему, что руки у него были в карманах, которые пришлось разрезать, чтобы оказать ему помощь. Это значит, что он не только не нападал на охранника, а вообще не собирался драться.

Мушинский подчеркнул, что профессиональный боксер Завгаев, который не раз участвовал в боях без правил (подтверждающие это видеоролики имеются в интернете и предоставлены суду), официально в кафе «Цезарь» трудоустроен не был. А установленная в заведении система видеонаблюдения, записи с которой могли бы внести ясность в вопрос о том, кто на кого напал, как, сколько раз и чем ударил, отчего-то именно в этот вечер не работала.

Судмедэкспертиза засвидетельствовала у Искандера Мушинского перелом лобной кости, ушиб головного мозга, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, а также перелом носа, кровоподтеки и гематомы



Больная семья подсудимого и «аморальное» поведение потерпевшего

Судмедэкспертиза засвидетельствовала у Искандера Мушинского перелом лобной кости, ушиб головного мозга, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью, а также перелом носа, кровоподтеки и гематомы.

Вахитовский райсуд, рассматривавший дело Завгаева, исходил из показаний свидетелей, которые разделились на две группы. Одни утверждали, что Мушинский на Завгаева не нападал, другие — брат Завгаева и администратор кафе — что драку затеял клиент. Вину Завгаев признал частично.

Суд учел показания свидетелей, выступавших со стороны Завгаева, в том числе показания брата подсудимого. При этом показания знакомых Мушинского, дававших показания в его пользу, суд во внимание не принял, сочтя этих свидетелей заинтересованными лицами.

22 декабря 2017 года по совокупности преступлений — по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») — суд назначил боксеру наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 1 месяц, установив ограничения на изменение места жительства и на выезд за пределы Казани.

В счет компенсации морального вреда Мушинскому суд обязал Завгаева выплатить 30 тыс. руб., в счет возмещения расходов по оплате юридической помощи — еще 15 тыс. Потерпевший просил взыскать 5 млн рублей за моральный вред и 556,7 тыс. рублей в качестве возмещения затрат на лечение и реабилитацию.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие на иждивении у 23-летнего Шамиля Завгаева «престарелой матери, нуждающейся в уходе, и состояние здоровья подсудимого и всех его родственников», несмотря на отсутствие в деле данных, подтверждающих плохое состояние их здоровья. А еще в качестве смягчающего для боксера обстоятельства суд учел… «аморальность и противоправность поведения потерпевшего», не уточнив, однако, в чем конкретно эта аморальность выражалась.

Вахитовскому райсуду были представлены документы, о том, что Завгаев не отбывал наказание за предыдущее преступление, однако суд вынес решение о самостоятельном исполнении Завгаевым приговора. Фото Ирины Плотниковой



На момент, когда Вахитовский райсуд рассматривал дело Завгаева, тот уже имел в «анамнезе» условный приговор за аналогичное уголовное преступление — в 2015 году в Курске он был осужден за преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК РФ — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и был признан виновным.

Согласно приговору Курского райсуда от 21 октября 2015 года, Завгаев был обязан явиться в Наурский межмуниципальный филиал УИИ УФСИН России по Чеченской Республике для постановки на учет, не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, являться туда для регистрации дважды в месяц, вести законопослушный образ жизни и не совершать преступлений и административных правонарушений, трудиться и трудоустроиться, а с 21 часа до 06 часов ежедневно находиться исключительно дома. Однако боксер приговора суда не исполнил, а уехал в Казань.

Вахитовскому райсуду были представлены документы о том, что Завгаев не отбывал наказание за предыдущее преступление, однако суд вынес решение о самостоятельном исполнении Завгаевым приговора.

«Фактически не понес наказания...»

Искандер Мушинский с мягким приговором своему обидчику не согласился.

— Я чудом выжил, лечусь уже третий год, и врачи говорят, что на восстановление после травмы потребуется не менее 5 лет, — говорит 29-летний потерпевший. — Я был здоровым, успешным человеком, занимался спортом, имел свой бизнес, готовился защищать диплом. И все потерял в один вечер! У меня трехлетний сын, который меня почти не знает, потому что, пока он рос, я все время находился в больнице. От меня после этих событий ушла жена, она просто не выдержала. Я потерял бизнес. Я не могу теперь ни написать, ни защитить диплом — я просто не запоминаю физические формулы и не способен делать расчеты. Я лишился всего, а Завгаев фактически не понес наказания!

Мушинский подал апелляционную жалобу на приговор Вахитовского райсуда, но получил отказ. Тем же закончилась кассация. Безрезультатно прошел бывший футболист и остальные судебные инстанции, и только президиум Верховного суда России вернул дело в кассационную инстанцию. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России усмотрела в решениях предыдущих судебных инстанций нарушения закона и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд РТ.

Интересы Завгаева, который отказался от защитника, по назначению суда защищала адвокат Наиля Залялова. Она возражала практически против всех ходатайств потерпевшего



…но уже его отбыл

Вчера в судебном заседании Мушинский подтвердил ходатайства о приобщении к делу медицинских и иных документов, характеризующих вред здоровью потерпевшего. Он настаивал на личном участии в процессе Завгаева, однако суд счел возможным удовлетворить ходатайство подсудимого, находящегося у себя на родине, и рассмотреть дело в его отсутствие.

Интересы Завгаева, который отказался от защитника, по назначению суда защищала адвокат Наиля Залялова. Она возражала практически против всех ходатайств потерпевшего.

В судебном заседании был оглашен ответ из УФСИН по РТ на запрос суда относительно отбытия Шамилем Завгаевым назначенного ему наказания. Из ответа следует, что Завгаев наказание, назначенное Вахитовским райсудом, полностью отбыл и 31 октября 2018 года был снят с учета.

Верховный суд РТ назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу, целью которой является устранить часть нарушений, перечисленных в кассационном определении Верховного суда РФ и более точно определить характер и происхождение телесных повреждений, полученных потерпевшим. Провести ее поручено Республиканскому бюро судебно-медицинской экспертизы.

До устранения других нарушений закона, упомянутых в кассационном определении Верховного суда РФ, пока не дошло — судебное заседание отложено до получения судом результатов экспертизы.



Павел Мазуренко в разговоре с корреспондентом «Реального времени» выразил надежду, что приговор Завгаеву будет изменен

Выйдя из зала суда, защитник Мушинского Павел Мазуренко в разговоре с корреспондентом «Реального времени» выразил надежду, что приговор Завгаеву будет изменен.