«Казаньоргсинтез» по стандартам РСБУ за 2018 год: рост чистой прибыли и выручки

«Казаньоргсинтез» увеличил чистую прибыль на 30%

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» за прошлый год по стандартам РСБУ составила 19,9 млрд рублей, что на 30,6% больше относительно 2017 года. Выручка предприятия тоже оказалась в плюсе. Эксперты положительно оценили развитие бюджетообразующей компании «Казаньоргсинтез». Они также сделали прогнозы по развитию рынка полимеров на 2019 год, рассказав о запуске в России новых производственных мощностей и плавном повышении цен на пластики. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост чистой прибыли на 30%

Нефтехимическое предприятие ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 2018 год по стандартам РСБУ. Чистая прибыль предприятия за этот период составила 19,9 млрд рублей. Относительно 2017 года она выросла на 30,6%. Выручка за 2018 год превысила 79 млрд рублей. Относительно результата 2017 года этот показатель выше на 9,7%.

Выручка за 2018 год превысила 79 млрд рублей



Повышение показателей было обеспечено ростом продаж основной продукции предприятия. Прибыль от продаж за год выросла на 4,3 млрд рублей и составила 24,4 млрд рублей. При этом себестоимость продаж выросла только на 2,6 млрд рублей, до 47,9 млрд рублей.

Объем внеоборотных активов предприятия увеличился на 9,5 млрд рублей и превысил 47 млрд рублей. При этом ПАО «Казаньоргсинтез» второй год подряд обходится без долгосрочных заемных средств. Все новые проекты реализует за счет собственных ресурсов и прибыли.

Годовое Общее собрание акционеров «Казаньоргсинтеза» назначено на 19 апреля

В середине марта на ПАО «Казаньоргсинтез» под руководством председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслана Шигабутдинова состоялось очередное заседание Совета директоров. На нем был предварительно утвержден годовой отчет предприятия за 2018 год, принята к сведению годовая бухгалтерская отчетность и рекомендована к утверждению на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится 19 апреля.

На заседании также были рассмотрены и приняты к сведению результаты по направлениям деятельности компании за 2018 год, созвано годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», определены его повестка и дата. Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию, а по обыкновенным акциям — 7,792 рубля на одну акцию, направив на выплату дивидендов сумму в размере 13,9 млрд рублей. Руслан Шигабутдинов отметил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Казаньоргсинтез» принятие решения о выплате дивидендов по акциям «Казаньоргсинтеза» относится исключительно к компетенции Общего собрания акционеров.

Эксперты о развитии «Казаньоргсинтеза»

Оценивая работу ПАО «Казаньоргсинтез» за четвертый квартал 2018 года, эксперты отметили, что по данным на 31 января прошлого года капитализация предприятия выросла до 181,7 млрд рублей, что на 26,51% больше к концу года. Увеличился фонд оплаты труда предприятия на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 млрд рублей.

— Можно отметить хорошие результаты компании в производстве. Так, в четвертом квартале, она запустила новую установку по производству концентрата технического углерода, также на комплексе Э-200 были представлены четыре печи пиролиза на заводе этилена. Это лишь часть новостей «Казаньоргсинтеза», но даже они дают представление о том, что предприятие успешно развивалось в указанный период, причем развивалось комплексно. У компании были хорошие новости и для инвесторов, и для трудового коллектива, и для покупателей, — рассказал руководитель ООО «Финам-Казань» Руслан Жуков.

«В среднесрочной перспективе можно говорить о плавном повышении цен на полимеры»

Эксперты также оценили развитие рынка полимеров и отметили падение цен на пластики с октября прошлого года на 6—7%. Так, по данным Росстата РФ, если в октябре 2018 года полимеры этилена стоили почти 89 тыс. рублей за тонну, то в декабре они упали до 83 тыс. рублей. Стоимость стирола в октябре составляла 96,7 тыс. рублей, а в декабре — 88,3 тыс. Стоимость пропилена, напротив, возросла с 89,6 тыс. рублей в октябре до 91 тыс. в декабре. В январе этого года, по данным Росстата РФ, цены продолжили незначительное падение. Василий Танурков, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА снижение цен связывает с динамикой цен на нефть и курсом рубля.

Руслан Жуков приводит несколько факторов, которые могли повлиять на изменение цен:

— В первую очередь на них мог сказаться значительный рост объемов производства в стране, что привело к увеличению конкуренции, и производители снижали цены, чтобы не потерять клиентов. Возможно, на это повлияло значительное предложение сырья, причем по низким ценам, что позволило и производителям химической продукции снизить свои цены.

Динамика цен будет зависеть от стоимости исходного сырья, то есть от того, сколько будут стоить углеводороды в указанный период. Важно и то, каким будет спрос на продукцию химической отрасли в целом. Учитывая, что вопросам утилизации различных отходов в целом и различных пластиков уделяется все больше внимания, не исключено, что это отразится на ценах.

Динамика цен будет зависеть от стоимости исходного сырья. Фото Олега Тихонова



Можно ожидать, что спрос на пластики, которые быстрее разлагаются, может увеличиться, как и цены на них, а на традиционную продукцию спрос может быть ниже, и цены на них могут уменьшиться. На рынок может повлиять как и регулирование отрасли, например в вопросах фискальной политики, так и различные шаги по ужесточению природоохранного законодательства, его соблюдению.

Так, изменение НДС с начала года неизбежно скажется на стоимости химической продукции, что может привести к росту цен. С другой стороны, на ценообразование будет влиять и жесткая конкуренция в отрасли, планы ряда компаний увеличить объемы производства, а также новые проекты. Это может побудить компании не повышать цены слишком высоко, чтобы сохранить свои позиции на рынке, не сократить долю. Будет влиять и импорт, ведь полностью он не прекратится, хотя объем его может уменьшиться. В целом, этот рынок останется волатильным, но с учетом инфляции не стоит ожидать значительного снижения цен, скорее, речь может идти о плавном их повышении в среднесрочной перспективе.

Нефтехимические компании наращивают объемы производства и держат курс за границу

Василий Танурков отмечает существенный рост объемов производства по некоторым видам пластиков в 2018 году. На 5,7% в России больше выпустили поливинилхлорида: прирост в основном шел на экспорт. На 4,8% увеличилось производство этилена и на 3,3% выпуск бензола. Выросли объемы полиэтилена высокого давления, полиэтилена низкого давления, полипропилена, что способствует снижению разницы между европейскими и российскими ценами на полимеры.

Рост экспорта полимеров отмечает и Руслан Жуков, называя его одной из причин резкого увеличения производства. Также на росте производства мог сказаться эффект «низкой базы» предыдущего периода и процесс импортозамещения, когда потребители отказывались от иностранной продукции в пользу отечественной. Эксперты отмечают, что в целом прошлый год российские производители полимеров закончили неплохо.

Василий Танурков добавил, что 2019 год сулит рынку полимеров открытие новых производств.

— Самое важное событие, происшедшее на российском рынке в начале 2019 года, — это запуск химического комплекса «ЗапСибНефтехима». Планируется, что в год он будет производить 500 тысяч тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена. Несколько недель назад его запустили в тестовой эксплуатации, а в течение года комплекс будет работать в полном объеме. Появление нового комплекса приведет к образованию профицита полипропилена в России. Планируется, что 60% товарной продукции будет поступать за границу, — рассказал эксперт.

Новый этиленовый комплекс НКНХ, строительство которого начнется в этом году, по масштабам будет сопоставим с «ЗапСибНефтехимом». Фото Лины Саримовой



Он также добавил, что новый этиленовый комплекс НКНХ, строительство которого начнется в этом году, по масштабам будет сопоставим с «ЗапСибНефтехимом». Также о повышении мощностей производства полипропилена заявил «Лукойл». В частности, на нижегородском НПЗ планируется увеличить выпуск полипропилена до 500 тысяч тонн и стирола до 300 тысячи тонн. Инвестиции «Лукойла» в нефтехимию отчасти связаны с ростом объемов переработки. «Компании выгоднее построить мощности по переработке пропилена, чем пытаться продать его в качестве сырья», — пояснил Василий Танурков.

Он назвал события, которые могут негативно отразиться на российском рынке полимеров в 2019 году. Так, в прошлом году впервые с 2009 года на мировом рынке автомобилей снизились продажи на 0,5%. Такое падение может негативно отразиться на спросе на каучук. Также спрос на пластики может измениться из-за торговых войн между Китаем и США.

Эксперт отмечает, что планы по наращиванию производства в сфере пластиков настолько грандиозные, что на российском рынке места им не будет. Компании повысят продажи за пределами России. При этом за рубежом отечественные производители смогут потеснить традиционных игроков. Конкуренция возможна и с новыми производствами на Ближнем Востоке.