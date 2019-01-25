10 лет в бегах: в Казани судят жившего по поддельному паспорту дезертира

Арсен Каримов утверждает, что, покидая место службы, спасал свою жизнь

Сегодня в Казанском гарнизонном военном суде будет вынесен приговор по делу, которое вполне могло бы стать сюжетной основой для фильма. Младший сержант Арсен Каримов, обвиняемый в использовании заведомо подложного документа и дезертирстве, утверждает, что более 10 лет назад был вынужден сбежать из армии, спасая свою жизнь и здоровье. О дедовщине, принуждению к рабскому труду, поддельных документах и других нюансах дела — в материале «Реального времени».

Арсен Каримов уверен, что, дезертируя, спасал свою жизнь

Эпопея длиною в 10 лет

В здание Казанского гарнизонного военного суда 30-летний Арсен Каримов в сопровождении адвоката и супруги вошел за полчаса до назначенного времени слушания. Привычно разместился на лавочке в фойе и, в ожидании вызова, почти застыл в этой позе. Позавчерашнее заседание было уже шестым по счету (первое состоялось в сентябре прошлого года). Каримов обвиняется по ст. 338 ч. 1 УК РФ — дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы (подразумевает лишение свободы на срок до семи лет) и по ст. 327 ч. 3 УК РФ — использование заведомо подложного документа (штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, а то и вовсе — арест на срок до полугода).

Это судебное заседание — уже шестое по счету

— В 2006 году призвался из Пермского края, полгода отслужил и подписал контракт на три года, — рассказал «Реальному времени» обвиняемый перед началом судебного заседания. Получивший к тому времени звание младшего сержанта парень был намерен служить и дальше, а из заработной платы военнослужащего по контракту — помогать матери, которая воспитывала его одна. Но не сложилось:

— Уже когда по контракту служили — деньги отбирали, избивали, начиная с 12 ночи и до шести утра. И так каждый день. Челюсть сломали мне, — делился обстоятельствами, предшествовавшими побегу, Каримов.

Дальше — как в страшном кино: попытался обратиться за помощью, а вышло только хуже.

— Когда меня стали избивать, перевели в Пермский гарнизонный военный суд дослуживать. Это был 2007 год. Военный судья сказал, что якобы договорился там, что меня переводят в Нижний Тагил — в тагильский суд, чтобы я там дослуживал контракт. Мне-то разницы не было, где служить. А в итоге мы не в часть поехали, а к нему домой. Судья меня забрал, держал у себя дома, чтобы я за собаками убирал, дела делал по хозяйству, — рассказал обвиняемый.

Дождавшись, когда семья судьи уедет по делам, Каримов сбежал и… отправился обратно в родную часть. А там солдата, по его словам, встретили совсем не ласково:

— В оружейку командир роты посадил на три дня. До трусов раздели и в оружейке держали.

Из заточения его вызволил психолог части — майор Щур.

— Вызволить-то вызволил, но хода делу не дал, — включилась в разговор адвокат подсудимого Марьям Назарова. — Психолог в суде подтвердил, что это действительно имело место, что он [Каримов] был в «никаком» состоянии. И как психолог не доложил командованию, не принял мер в тот момент? Хотя видел, что солдат был закрыт в оружейке, — недоумевает защитник.

Тогда Каримов решил, что с него хватит, и дезертировал. В 2009 году, то есть спустя год, пришел с явкой с повинной, что зафиксировано документально. Солдата выслушали, обещали вызвать и… отпустили. Неделю парень прожил у бабушки под Пермью, потом уехал в Татарстан — осел в Набережных Челнах, где и проживает сегодня. Работает, успел дважды жениться. В первом браке родился сын, мальчику сейчас 10 лет, ему подсудимый, по словам адвоката, помогает материально. Со второй супругой живет гражданским браком восемь лет.

В 2009 году Арсен Каримов пришел с повинной

— В течение года никто не вызывал, никто не обращался. И мать обращается к военкому: какова судьба дальнейшая сына? Почему не вызывают? Пермский военком ответил, что никакой информации нет. Мать сообщила: он проживает и работает в Челнах. То есть место жительства было известно. И следствию было известно, что он проживает в Челнах. Не скрывался. А сейчас говорят, что якобы ему предписание давалось. Пермский комендант дает информацию, что никаких предписаний не выдавалось. Ни за какой войсковой частью Каримов в 2009 году закреплен не был. Где-то в 2010-2011 году у него был суицид, в коме находился трое суток. Потому что в подвешенном состоянии жил все это время. Жена успела вынуть его из петли, мать взяла его к себе, откачали, — рассказала Назарова.

А летом 2018-го Каримова арестовали.

— Хотели заключить под стражу, но следователь все-таки взял на себя ответственность и Каримова отпустили под подписку о невыезде с обязательством являться. Он является постоянно. Продолжает работать, — сообщила адвокат.

Вопросов больше, чем ответов

Если задуматься, вопросов в деле действительно больше, чем ответов. Отъезд из Пермской области в Татарстан беглец объяснил судье Эдуарду Сафонову страхом:

— Меня должны были туда же забрать. Тот же судья. Он мне по телефону сказал, что засунет меня в такую дыру, откуда я никогда не вылезу.

По словам обвиняемого, ни в Пермском, ни в Чебаркульском гарнизонном судах на справедливость он рассчитывать не мог, но вот почему не продолжил искать справедливости уже в Татарстане, пояснить смог с трудом:

— Что мешало вам поехать в Министерство обороны России? Есть разные организации — комитет солдатских матерей, туда обращаются родственники военнослужащих, если им кажется, что происходит что-то. А вы, получается, приехали в Набережные Челны и никуда не обращались? — задал вопрос судья. На что получил краткий ответ:

— Возможности не было.

Когда судья попытался узнать, что именно мешало, ответ подсудимого прозвучал почти по-детски:

— Материальных возможностей не было. И не верил. Все мне твердили в один голос — и в прокуратуре, в следственном отделе, что ничего не получится.

На попытки судьи выяснить, скрывался Каримов от правосудия или все-таки нет, ответила адвокат:

— В деле указано, что через год после того, как мой подзащитный обращался в следственный отдел, мать пришла к военкому — данные есть, и интересовалась — есть ли какая-нибудь информация в отношении ее сына. Ей сказали, что никакой информации нет. Это говорит о том, что он действительно ждал. И в военно-следственном отделе было известно о том, что он находится в Набережных Челнах. И мать снова подтвердила, что он находится и проживает в Набережных Челнах. То есть никто не скрывался.

Сторона обвинения утверждает обратное: беглеца искали, неоднократно к матери приходили и сотрудники комиссариата, и полиция, но та, согласно опять-таки приложенным к делу пояснительным запискам, местонахождение сына не выдала.

Еще один странный момент, на который обратил внимание сам обвиняемый:

— Когда я ушел, за меня получали отпускные: отпуск оформляли, заработную плату кто-то получал.

Если это действительно так, то формально все это время Каримов в части присутствовал.

— Прошу обратить внимание, что главная причина, по которой преступление стало возможным, кроется в личности самого подсудимого, его недисциплинированности, принижении значения закона и чувстве преступной самоуверенности и безнаказанности. Кроме того, прошу суд учесть обстоятельство, что в в/ч 89147 младший сержант Каримов характеризовался с отрицательной стороны, — заявил представитель гособвинения.

В ответ защита указала на подшитые к делу характеристики. Правда, те, что связаны с жизнью Каримова уже после побега, к делу относятся слабо — хотя и характеризуют его с лучшей стороны (беглец даже, рискуя жизнью, предотвратил пожар). А вот выписка из характеристики с места службы входит в прямое противоречие с заявлением военного прокурора:

— Настойчив к выполнению служебных обязанностей, в разговоре спокоен, вежлив и тактичен, — сообщает официальный бланк. Опять-таки воинского звания младшего сержанта никто не лишил. А могли.

Копия документа с записью от 12 октября 2008 года гласит: обвиняемый в дезертирстве «подлежит увольнению в запас по окончании срока службы по призыву»

Еще большее недоумение вызывает продемонстрированная корреспонденту «Реального времени» копия документа с записью от 12 октября 2008 года, согласно которой обвиняемый в дезертирстве «подлежит увольнению в запас по окончании срока службы по призыву». Как такое возможно — вопрос остается открытым.

Не в пользу обвиняемого при этом работает доказанный следствием факт, что он имел поддельный паспорт, оформленный на другое имя, и воспользовался им. Пусть, как утверждает адвокат, лишь единожды.

«Четыре года в колонии общего режима»

Свою вину подсудимый частично признал. Да, дезертировал, но вынужденно, как сам утверждает — спасая собственные жизнь, здоровье и достоинство. Копия медицинского заключения, подшитого к делу, подтверждает: челюсть у молодого человека действительно была сломана. Подтвердить или опровергнуть остальные обстоятельства дела, а также доводы защиты и обвинения должно было судебное следствие. Оно завершено.

— Подсудимый, нарушая свою конституционную обязанность, совершил общественно опасное деяние, которое заключается в нарушении норм и порядка несения военной службы и, что не менее страшно, своими действиями оказал отрицательное влияние на других военнослужащих. Особенно на морально неустойчивых и недисциплинированных военнослужащих, — озвучило гособвинение свое мнение и потребовало назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима и штрафа в размере 50 тыс. рублей (по двум статьям УК).

— Из материалов дела усматривается, что каких-либо вредных последствий в течение длительного уклонения Арсена Каримова от военной службы не наступило, ни в чем предосудительном он замечен не был, состоит в гражданском браке, работает, материально обеспечивает семью, помогает матери, сыну, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Приведенные обстоятельства значительно снижают общественную опасность Каримова как личности, а поэтому его исправление возможно без изоляции от общества в условиях административного надзора. Считаю возможным применить ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно. По ч. 3 ст. 327 УК РФ прошу прекратить уголовное дело в отношении Каримова в связи с актом амнистии от 24 апреля 2015 г. А по ч. 1 ст. 338 УК РФ — освободить от уголовной ответственности, так как дезертирство явилось стечением тяжелых обстоятельств, — высказалась защита.

Приговор будет озвучен сегодня в 11 часов.