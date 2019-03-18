Новое громкое фиаско «Динамо», расистский скандал в «Урале» и убийство «Краснодара»

Обзор 20-го тура РПЛ

Очередной тур РПЛ оказался на удивление богат на скандальные истории — от удивительных откровений Погребняка до судейского беспредела в Черкизово. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский разбирается в каждой из них.

«Новоселье», ФНЛ… Почему март выходит для «Динамо» таким позорным



Уже почти 30 лет болельщики «Динамо» ждут хоть какого-то трофея от своей команды. Но из года в год в жизни фанатов «бело-голубых» ничего не меняется: кратковременные просветы сменяются длиннющей полосой неудач и позора. Прошлой осенью «Динамо» представляло собой на редкость серую команду, способную потягаться с «Рубином» за звание самой закрытой в РПЛ. Прошло несколько месяцев, и серая полоса сменилась черной. Своим чудо-газоном на «ВТБ Арене» динамовцы оконфузились на всю страну, да так, что поле до сих пор непригодно к использованию!

В итоге матч со «Спартаком» пришлось проводить на «Арене Химки», где также не обошлось без скандала. Ваш корреспондент, проходя мимо очереди у турникетов, засвидетельствовал ожесточенную давку болельщиков, спешащих на матч. Огромное количество мини-конфликтов в «мясорубке» и чудесное избежание серьезных травм — вот один из мрачных итогов давки у касс «Арены Химки».

Но не успели недруги поглумиться над динамовским новосельем, как на горизонте маячит еще одна крайне болезненная тема. По итогам отчетного тура «Динамо» вплотную приблизилось к вылету в ФНЛ…

В Оренбурге динамовцы показали вязкий, но временами неплохой футбол и даже имели два момента, чтобы открыть счет. Но снова поражение и снова — 0:1. После матча главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов был вне себя от негодования и открыто заявил о недовольстве игрой своих подопечных. В свою очередь руководство «Динамо» недовольно результатами команды в этом чемпионате, хотя открытого противостояния пока нет. «Кредит доверия Дмитрию Хохлову зависит от него самого. Нужно хорошо закончить и занять место не ниже шестого. Все ресурсы, шансы и возможности для этого есть, даже у сегодняшнего состава «Динамо», — сказал член попечительского совета клуба Сергей Степашин.

После матча главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов был вне себя от негодования и открыто заявил о недовольстве игрой своих подопечных. Фото fcdynamo.ru



По слухам, у Хохлова напряженные отношения не только с Романом Широковым, но и с несколькими игроками. Крайне недоволен своим положением Кирилл Панченко, который после тяжелой травмы, полученной в сентябре 2017-го, будто сам не свой. Хохлов усадил Панченко на лавку, Кирилл начал протестовать. С таким количеством неурядиц динамовцам, увы, придется думать только о спасении. После второго поражения подряд «Динамо» откатилось на 12-е место. Занимающий 13-ю строчку «Урал» отстает от «бело-голубых» только по дополнительным показателям. О Лиге Европы продолжает мечтать лишь Степашин.

Скандал тура: Погребняка обвиняют в расизме

Уральцы же принимали на своем поле ЦСКА и в случае победы или ничьей отодвигали «Динамо» еще ближе к зоне вылета. Армейцы не дали братьям-динамовцам опуститься на дно, однако игра запомнилась совсем не этим. В стартовом составе «Урала» появился Павел Погребняк. По ходу матча он ничем не запомнился, зато вне поля отметился скандальным интервью.

«К приглашению в сборную Ари я отношусь отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем [он] паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», — заявил Погребняк, хотя лучше бы он этого не делал.

В Сети тут же распространилась информация о грядущей дисквалификации Погребняка за проявление расизма — за это в РПЛ дают 10 матчей! К делу подключился советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов, довольно резко отреагировавший на слова Погребняка. «Это высказывание сильно попахивает расизмом», — заявил он. История начинает принимать угрожающий оборот. За Павла уже вступился ряд известных футбольных деятелей, включая Романа Павлюченко и президента «Урала» Григория Иванова. Но дальше других пошел Валерий Рейнгольд.

Павел Погребняк по ходу матча ничем не запомнился, зато вне поля отметился скандальным интервью. Фото fc-ural.ru



«Поддерживаю Погребняка, абсолютно с ним согласен. У нас все-таки не страна папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих, взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть?

Люди оторваны сейчас от футбола, но наш болельщик привык болеть за своих. Мне неинтересно смотреть на Гилерме, хотя я его и уважаю, но за своего я буду переживать, пусть стоит Селихов или Лунев. Вместо Ари пусть играет Чалов. Почему? Есть одна причина — настрой футболистов и игра за родину. Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему все по фигу. У них в голове главное — заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут — пожалуйста.

Дисквалифицировать Погребняка? Он просто высказал свое мнение! Еще пускай мне рот закроют, раз я говорю свое мнение! Это ерунда и чушь собачья, еще раз хочу сказать, что двумя руками поддерживаю Погребняка».

Куда вырулит это дело, пока неясно. Скандал может быть замят, но может и получить очень громкое продолжение. Но, скорее всего, через некоторое время история будет забыта, тем более что сам Павел извинился за сказанное.

Играй за «Спартак», а не за фамилию

Пожалуй, более скандальным клубом, чем «Динамо», является только «Спартак». Но если «бело-голубые» сами конфузятся перед всей страной, то в рядах «красно-белых» продолжается нескончаемая война. Как верно заметил один из журналистов, Массимо Каррера ушел из «Спартака» еще в октябре, но его тень преследует команду до сих пор. Фанаты «Спартака» не простили Глушакову «слив» итальянца, но вот поворот — во вчерашней игре с «Зенитом» (1:1) гол забил именно опальный капитан!

После этого все карты были в руках Дениса, но его послематчевое интервью все испортило. «Почему я отпраздновал гол, показав на свою фамилию? Это моя фамилия, я горжусь ею и в обиду не дам», — заявил обиженный Денис. Болельщики «красно-белых» моментально напомнили, что Глушаков «любит себя в «Спартаке», а не наоборот». Между тем его гол заставил ряд влиятельных болельщиков москвичей заступиться за капитана, переживающего самый тяжелый сезон в своей карьере.

Во вчерашней игре с «Зенитом» гол забил именно опальный капитан. Фото spartak.com

«Не берусь оценивать жест Глушакова после гола. Он забил — это здорово. Гол позволил «Спартаку» в этом матче играть как минимум на равных. Ошибок у него тоже было много, но было видно, что он играет определенную положительную роль на поле и объединяет команду вокруг себя. И Глушаков, и Джикия, и Зобнин остаются лидерами команды. Это очевидный костяк команды», — заявил бывший вице-премьер и глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу-2018 Аркадий Дворкович.

«Ну и пенальти! Никогда не видел, чтобы такие ставили!» Как убивали «Краснодар»

Тень Смородской уже почти не витает над «Локо». Однако финиш чемпионата все ближе, и бывшие/настоящие руководители всех мастей с охотой анализируют происходящее в российском футболе. Ольга Юрьевна не удержалась от соблазна оценить состояние своего бывшего клуба и посмотрела игру «Локо» — «Краснодар», которая завершилась скандальным пенальти. Именно благодаря ему москвичи одержали победу — 1:0!

«Вы знаете, победа — это всегда хорошо. А заслуженная она или нет? Это уже как спортивный бог решит. Но здесь нужно учитывать, что у «Краснодара» был тяжелейший матч в Лиге Европы с «Валенсией». Они просто не восстановились, и «Локомотив» этим воспользовался. Молодцы. Правда, показалось, что пенальти был не чистый. Вопросы по нему есть, да и в игре «Локомотива» по-прежнему не хватает креатива, она слишком предсказуема. Я думаю, «Локо» должен удержаться в первой пятерке, но в первую тройку им не залезть», — отметила Смородская.

Пострадавшая сторона не скрывала после игры своего возмущения. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции выглядел ошарашенным. «Ну и пенальти! Никогда не видел, чтобы такие ставили! Главная проблема в том, что был назначен пенальти, которого не было в принципе».

«Быки» после «Валенсии» выглядели сильно уставшими и морально поникшими. Фото fclm.ru

«Быки» после «Валенсии» действительно выглядели сильно уставшими и морально поникшими, посему найти контраргумент на на этот гол не смогли. «Краснодар» теряет 3 важных очка и не только отпускает «Зенит», но и лишается промежуточного места в Лиге чемпионов.