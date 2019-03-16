Спортивный Крым: пять лет на международной обочине

Между тем команды и спортсмены полуострова активно вовлечены в российские соревнования

Пять лет назад состоялось воссоединение Крыма с Россией. Уже можно оценить те изменения, которые произошли с Крымом спортивным. О самых главных из них — в материале «Реального времени».

Спортивный Крым в СССР и на Украине

Надо признать, что во времена Союза Крым не входил в число развитых в спортивном отношении республик. Тут напрашиваются аналогии с Татарией буквально во всем. В футболе Крым, правда, несколько опережал. Ведущая команда «Таврия» из Симферополя даже отыграла один сезон в высшей лиге в 1981 году. Впрочем, такой подъем был осуществлен за счет достаточно редкого для СССР явления, когда в Симферополе собрались «легионеры» с Украины и даже из Сибири. Возглавлял ту команду Анатолий Заяев, а одним из игроков был Валерий Авдыш, брат которого Зая Авдыш возглавлял в ту пору «Турбину» в Набережных Челнах — вот вам еще одна аналогия с Татарией. Вскоре за «Таврию» поиграл воспитанник «Рубина» Игорь Савельев. Но в целом имена наиболее звездных воспитанников крымского футбола — Юрий Аджем, Анатолий Коробочка, Виктор Юрковский — известны только специалистам.

Всего в чемпионате СССР выступали три крымские команды: еще «Океан» из Керчи и «Атлантика» из Севастополя, в которой преимущественно провел свою карьеру Валерий Чалый, о котором речь пойдет ниже. В шахматах появилась Лия Нудельман, которая не успела стать звездой в Союзе, переехав в 17 лет в Израиль. Выступая за местную сборную, она даже выиграла Олимпиаду-1976, которую бойкотировали советские шахматисты. В 1985 году в Израиль перебрался и ее наставник Владимир Альтерман. Тогда лидером шахмат Крыма стал Владимир Маланюк, родившийся в Архангельске, умерший в Киеве, но представлявший в своей карьере Севастополь и служивший неким ориентиром для юного Сергея Карякина. Маланюк стал крымчанином, будучи призванным в армию. Вскоре такими же крымчанами «по повестке» станут несколько воспитанников казанского водного поло: Олег Владимиров, Игорь Горбач, Ирек Зиннуров. С их помощью севастопольцы вошли в высшую лигу чемпионата СССР, что так и не удалось нашему «Синтезу».

В Севастополе родился, а в Балаклаве научился азам волейбола Дмитрий Фомин, знаменитый в будущем волейболист сборных СССР и России и капитан «Динамо-ТТГ».

С распадом СССР крымский спорт пережил некий подъем, что называется, на советских «дрожжах». Ватерпольный СК КЧФ стал выигрывать чемпионаты Украины раз за разом, опережая конкурентов из «Динамо» Львова и Киева. Казанец Горбач даже сыграл на Олимпиаде-1996 за сборную Украины, в которую приглашали и Зиннурова. В Симферополе создали школу по художественной гимнастике «Грация», которую возглавила Любовь Серебрянская, супруга экс-игрока «Таврии» Олега Серебрянского. Их дочь и воспитанница Екатерина Серебрянская выиграла Олимпиаду в Атланте как раз в том самом 1996 году.

В Севастополе родился, а в Балаклаве научился азам волейбола Дмитрий Фомин, знаменитый в будущем волейболист сборных СССР и России и капитан «Динамо-ТТГ». Фото nn-volley.ru



Но даже этот громкий успех меркнет по сравнению с победой футбольной «Таврии» в первом чемпионате независимой Украины в 1992 году. Аксакал крымского футбола Заяев опять собрал «легионеров», на этот раз преимущественно из Средней Азии — Юрия Гудименко и Сергея Шевченко из Киргизии, Сефера Алибаева и Толята Шейхаметова из Узбекистана. Времена менялись, и на малую родину потихоньку возвращались крымские татары.

Предвидение Карякина

Во времена «единой и незалежной» Украины Крым позиционировал себя на спортивной арене силами Сергея Карякина, «художницы» Анны Ризатдиновой, боксера Александра Усика. Любопытно, что они активно использовались в политических «плясках» вокруг Крыма — Карякин как активный сторонник «Крымнаша», Ризатдинова — как противник. Впрочем, в обоих случаях это объяснимо. Карякин, ничего не имевший на Украине, получил возможность совершенствоваться в шахматах, переехав в Россию за четыре года до присоединения Крыма. Как и принято у шахматистов, он предвидел на несколько ходов вперед. Ризатдинова переходить категорически отказалась, что тоже понятно. Она на тот момент жила в Киеве и была примой украинской гимнастики, в то время как в составе сборной России пребывала бы на третьих ролях. В этом плане наиболее интересна позиция чемпиона мира по профи-боксу Александра Усика, которая не подвержена изменениям под давлением общеполитической ситуации и выглядит наиболее адекватной.

Из тех звезд, кто выбрал Украину, помимо Усика можно вспомнить еще борца Ленура Темирова. Но и Темиров вначале перешел в сборную России, а уже потом вернулся в команду Украины. Просто бороться за Россию, которая сама способна обеспечивать борцами весь мир, а в этой категории у нас был чемпион Степан Марянян, для Темурова было подобно смерти — спортивной, конечно.

Зато основная масса спортсменов-крымчан не просто пассивно поддержала присоединение Крыма к России, перейдя под российскую юрисдикцию, а выразила полную поддержку этому процессу. Это и завершившие карьеры Сергей Доценко (бокс) и Людмила Блонская (легкая атлетика), становившиеся олимпийскими призерами в составе сборной Украины. И шахматный гроссмейстер Юрий Айрапетян, входящий в высший совет партии «Единая Россия». И экс-футболисты Денис Голайдо, Сергей Леженцев, Видас Алундерис. Все перечисленные вошли в общественное движение Putin Team, причем Алундерис, бывший игрок сборной Литвы, осев в Крыму, даже поменял литовское гражданство на российское.

Карякин, ничего не имевший на Украине, получил возможность совершенствоваться в шахматах, переехав в Россию за четыре года до присоединения Крыма. Как и принято у шахматистов, он предвидел на несколько ходов вперед. Фото Andreas Kontokanis / wikipedia.org



Серьезным препятствием для крымских спортсменов стали международные правила смены гражданства, которые предусматривают своеобразный «карантин», когда спортсмены пропускают от одного до трех сезонов. В итоге большая часть крымских спортсменов пошла на эти жертвы: метательница копья Вера Ребрик, стрелки Артур Айвазян, Владислав Прянишников, Владислав Щепоткин. При этом очень не повезло штангисту Артему Иванову, который перешел в сборную России, а нашу тяжелую атлетику дисквалифицировали из-за допинговых проблем.

Увы, выпали из профессионального спорта сразу две команды по волейболу. Женская «Керкинитида» из Евпатории была создана в 1992 году, а мужская «Крымсода» из Красноперекопска — пятью годами позже, обе становились призерами чемпионата Украины, участвовали в еврокубках, но… Основатель «Керкинитиды» Леонид Хрычев умер в июне 2014-го, а вслед за ним едва не умерло и его детище. Что касается «Крымсоды», то она сейчас участвует в чемпионате Крыма. Там же выступает и баскетбольный «Муссон», который успел принять участие в официальном чемпионате России. Созданный в 2010 году, «Муссон» был укомплектован украинскими игроками, покинувшими команду сразу же после событий 2014 года. Затем ее укомплектовали россиянами, и она провела один сезон в высшей лиге чемпионата России 2015 года. Сейчас выступает на уровне чемпионата Крыма, воспитывая игроков, которыми интересуются на «материке».

Лучше всего обстоят дела в теннисе. В корэше тоже неплохо складывается

Легче всего прошло вливание крымчан в сборные России в неолимпийских видах спорта. Взять ту же борьбу корэш, где крымчане не только участвуют в чемпионатах страны, но и приглашают их к себе, или шахматы. Показательно, что сильнейшие шахматисты Крыма Диана Арутюнова и Игорь Смирнов решили остаться под украинским флагом и вскоре ушли из спорта, зато Оксана Грицаева выбрала Россию и выступает теперь на чемпионатах нашей страны, в том числе и в составе женской команды. Без проблем влились в студенческие чемпионаты России баскетбольный «КФУ-Грифоны» и футбольный КФУ Крымского федерального университета.

Самый успешный вид спорта для Крыма сейчас — теннис. Тут и традиции повлияли, поскольку в этом году исполняется 40 лет с той поры, как при облсовете «Динамо» в Симферополе было открыто отделение тенниса, и 30 лет с момента, когда оно было преобразовано в спортклуб тенниса «СИТЕК-Динамо».

Сейчас из «СИТЕК-Динамо» наиболее известен Максим Ратнюк, который занимал четвертое место на чемпионате России. Фото gazetacrimea.ru



У клуба есть очень влиятельный болельщик — Андрей Юрковский, который входил в сборную СССР по своему возрасту, а сейчас работает советником председателя Госсовета Крыма. Да, по фамилии понятно, что это сын того самого легендарного футбольного вратаря Виктора Юрковского. Сейчас из «СИТЕК-Динамо» наиболее известен Максим Ратнюк, который занимал четвертое место на чемпионате России. 22-летнему симферопольцу Ратнюку повезло в том, что совсем рядом, в Евпатории, вырос еще один сильный теннисист — 20-летний Денис Клок, который на чемпионате России становился вторым в парном разряде, спарринг-партнер и друг. Но оба они сейчас находятся в тени Валентины Ивахненко из Ялты. 25-летняя Ивахненко — одна из самых красивых представительниц мирового тенниса, также становилась и победительницей, и призером чемпионата России. Причем сделала она это в Казани, выступая в парном разряде.

Футбол: из «Рубина» в «Рубин»

Футболисты Крыма успели сыграть один круг во второй лиге чемпионата России 2014 года (Зона Юг). Вновь созданная команда «ТСК-Таврия» из Симферополя находилась на девятой позиции, а вот СКЧФ из Севастополя и «Жемчужина» из Ялты занимали последние места, пока УЕФА не вынесла решение, согласно которому с 1 января 2015 года крымским клубам запретили выступать в любых соревнованиях под эгидой РФС. В итоге все команды перекочевали в чемпионат Крыма, который наиболее известен среди всех спортивных мероприятий полуострова.

Самую головокружительную карьеру из его участников делают, как ни странно, тренеры крымских команд. Можно вспомнить и о белорусе Олеге Кононове, который сейчас возглавил «Спартак», а по состоянию на 2013 год тренировал ФК «Севастополь», хотя татарстанцам более знакома судьба Валерия Чалого, волею судеб какое-то время руководившего казанским «Рубином». В обратную сторону из Татарстана в Крым отправлялись Кирилл Трухов, который защищал там цвета «Рубина», только из Ялты, а потом команды «Крымтеплица» из поселка Молодежного вместе с другим воспитанником футбольной Казани Айдаром Хабибуллиным.

Сейчас в чемпионате Крыма выступает за «Кызылташ» из Бахчисарая Артур Айметдинов, который со своим выпуском «Рубина» 1991 года рождения выигрывал первенство России среди СДЮСШОР. Как выяснилось, «Кызылташ» образовали как «нацпроект», где упор сделан на крымских татар, и не исключено, что экс-казанец Айметдинов — татарин, но крымский.

Все команды перекочевали в чемпионат Крыма, который наиболее известен среди всех спортивных мероприятий полуострова. Фото cfu2015.com

«Старожил» чемпионата Крыма Трухов рассказывал мне, что финансовая ситуация в клубе была нестабильной. Оклады всем уменьшили, деньги часто платили с задержкой. Но главным для него было получение игровой практики, поэтому все устраивало. В Премьер-лиге Крыма играло много футболистов с украинскими паспортами, хотя никто не делил команды на украинцев и россиян. Лучшие стадионы у тех команд, где профессиональный футбол достаточно давно и в инфраструктуру вкладываются деньги. Хорошее поле у «Крымтеплицы» в Молодежном, современный стадион в Севастополе… В Евпатории стадион небольшой, с одной трибуной, но она всегда была забита болельщиками. Почти везде натуральные поля, есть все условия, чтобы готовиться к сезону на полуострове…

Слова Трухова легко подтвердит любая фотография с «Зимнего» чемпионата Крыма, который проходит в плюсовую погоду на натуральной траве. Кстати, многие города Крыма с удовольствием приняли бы наши команды в межсезонье, заменив сборы в Испании, Турции, на Кипре, если бы в российском футболе работали люди с государственным подходом.

Увы, с возвращением Крыма в Россию Симферополь лишился своего футбольного флагмана. ФК «Таврия» как бренд перекочевал на самостийную территорию. Хозяин команды Сергей Куницын, бывший председатель правительства Автономной Республики Крым, оказался приверженцем выбора «Украина — це Европа». На создание новой команды, которая теперь базируется в городе Бериславе Херсонской области, нашлись средства. В новый футбольно-политический проект поверили бывший главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко, голкипер Вадим Дмитроченко и полузащитник Дмитрий Клочко, перебравшиеся из Симферополя в Берислав.

В 2017 году руководство клуба провело в Херсоне «Открытый Кубок федерации футбола АР Крым». В благодарность в том числе и за эти шаги через год президент Украины Петр Порошенко передал Куницыну сертификат на строительство в Бериславе стадиона для футболистов «украинского Крыма».

Именно в водном поло нашли наиболее оптимальный способ внедрения крымских команд в чемпионаты России. Фото sev.gov.ru

Команды Крыма — лучшие в российском водном поло

Давно уже нет и ватерпольного клуба СК КЧФ (Краснознаменного черноморского флота), поскольку во времена «незалежной» команду решили переименовать в нейтрально звучащий ВК «Севастополь». Который едва не загнулся в сезоне 2012 года, когда прямо в разгар чемпионата Украины ватерполисты были вынуждены тренироваться без бассейна.

После присоединения к России довелось прочитать на ватерпольном форуме высказывания матери двух ватерполистов: «Спонсоры у севастопольского водного поло отсутствовали как класс. Иногда, перед очередными выборами, от будущих депутатов были небольшие «подачки», но шуму от этого было больше, чем помощи. Все как в любительском спорте, на энтузиазме тренеров, спортсменов и, конечно, родителей. У меня сын и дочка, ее допускали играть в команде с мальчиками, и она играла за юниорок Киева. Теперь мне позвонила киевский тренер и не без истерики заявила, что раз мы предали Украину, сборной Украины ей не видать (пичалька)».

Поэтому новую страницу уже в российской истории команда была готова открыть с большим энтузиазмом. «Севастополь» тут же был заявлен в качестве участника чемпионата России 2015 года. Но обладатель Кубка Украины 2013 года в итоге так и не сыграл, оставив в память о себе технические поражения — 0:5. Причины нужно поискать и в политической, и в экономической областях. Мировое сообщество не спешило признавать «Крымнаш», да и вливание команды из отдаленного региона нанесло бы серьезный ущерб бюджетам российских команд.

Тем не менее именно в водном поло нашли наиболее оптимальный способ внедрения крымских команд в чемпионаты России. Сразу две команды, ВК «Севастополь» и ВК «Крым», стали участниками НВА, Национальной ватерпольной ассоциации. По сути, это любительский чемпионат России по водному поло, уровень которого совсем немного уступает профессиональному.

Не углубляясь в политические дебри, заметим, что изоляция Крыма мировым спортивным сообществом противоречит его же позиции, допустим, по отношению к Косово. Еще в 2005 году сразу семь команд из Косово были допущены к участию в еврокубках по гандболу, в то время как процесс признания Косово отдельными странами начался только с 2008 года. Несмотря на отсутствие членства в ООН, косовары успели не только выступить на Олимпиаде в Рио-2016, но и порадоваться первой золотой медали.