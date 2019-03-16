Татьяна Бакальчук: «В компании есть качество, которое надо воспитывать с детства: поступать по совести»

Основательница «Вайлдберриз» рассказала о новой модели работы с поставщиками

Самая загадочная женщина в списке Forbes, вторая женщина-миллиардер в России, основательница интернет-магазина «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук дала первое видеоинтервью совладельцу корпорации «Технониколь» Игорю Рыбакову. Она рассказала о причинах не публичности, работе с поставщиками, отношениях с мужем и дала советы по развитию бизнеса. «Реальное время» приводит письменную версию беседы.

«У нас родился ребенок, и я захотела опять пойти работать»

— Таня, как на данный момент оценивается твое состояние? Я имею в виду деньги.

— Деньги? Не знаю, Forbes оценивают нашу компанию в 600 миллионов долларов.

— Ничего, если я оценю твою компанию минимум в два раза больше?

— Нет, ничего (смеется). Мы тоже так думаем.

— Сколько лет ты замужем и сколько у тебя детей?

— Замужем 15 лет, четверо детей.

— Чего тебе больше всего не хватает?

— Времени.

— На твоем рабочем месте я видел много шоколада.

— Это очень быстрый источник энергии, на еду мне времени тоже не хватает.

— В двух словах опиши день, когда тебе вдруг пришла идея начать этот бизнес. Ты помнишь этот день?

— Я не могу назвать день, когда меня вдруг озарило, что надо создавать компанию, но состояние помню. У нас родился ребенок, ему было около месяца. И я захотела опять пойти работать. Хотелось почувствовать себя личностью, а не только человеком, который занимается ребенком.

Пыталась вернуться к своей прежней деятельности: я была репетитором иностранных языков. У меня это не получилось, потому что ребенку мое расписание «по барабану». Было сильное желание что-то сделать. Внутренняя потребность наложилась на то, что обычно с ребенком тяжело куда-то пойти, что-то купить, потому что на тот момент у нас и бизнеса не было ориентированного на мам с детьми.

«Я не могу назвать день, когда меня вдруг озарило, что надо создавать компанию, но состояние помню. У нас родился ребенок, ему было около месяца. И я захотела опять пойти работать. Хотелось почувствовать себя личностью, а не только человеком, который занимается ребенком». Фото biznes-kanal.ru

«Сейчас модно говорить — интроверт, так вот я интроверт»

— С тобой очень мало интервью, а видеоинтервью вообще нет. Я три раза тебе звонил, ты говорила: «Игорь, зачем это надо?». И мы все-таки смогли договориться, чему я чертовски рад, потому что женщины увидят прекрасный разговор, через который узнают себя и, возможно, это откроет им дорогу в бизнес, в самоутверждение. Все-таки ты не публичная личность, почему так? Может быть ты чего-то боишься?

— В прошлом или позапрошлом году о нас стали активно говорить. Вышла статья, под которой были такие комментарии: «Разве Татьяна Бакальчук существует? По-моему, это миф и выдумка. Кто ее видел вживую?». Основная причина закрытости в том, что это сильно мешает работать. Сейчас возникла необходимость, мы понимаем, что компания достигла этапа, когда нужно открыться. Вторая причина того, что я не публичная личность: мне это не нужно, неинтересно.

Сейчас модно говорить — интроверт, так вот я интроверт. Хотя некоторые говорят, как ты можешь быть интровертом, когда сидишь в open space. Но, видимо, я такой интроверт, которому комфортно среди своих, а среди остальных нет.

— Сколько еще человек сидит в твоем кабинете?

— Человек триста, наверное.

— Удивительно, что Татьяна до сих пор работает в open space, у нее нет личного кабинета. Татьяна, это настолько меня поражает, настолько «Вайлдберриз» необычная компания. Меня подписчики часто спрашивают: «Игорь, каким был первый капитал «Технониколь»? Я им честно отвечаю, что капитал был тысяча рублей, которые студенты заработали за лето. А у тебя каким был первый капитал и был ли бизнес-ангел?

— Не было у меня никакого бизнес-ангела. Первые деньги вложила из зарплаты. Я не помню, какой тогда был курс доллара, но помню, что за 700 долларов мы сделали магазин, включая сайт и бэк-офис и, по-моему, 2 тысячи рублей в неделю мы платили за рекламу. И у нас пошли заказы. Считаю, что капиталом были труд и поддержка семьи.

— Вы сразу с мужем стали работать?

— У Владислава был свой бизнес, он занимался прокладкой сетей для интернета. И сначала он не воспринимал всерьез то, чем я занималась.

— Я так понимаю, что Владислав понял твою базовую потребность и бросил бизнес прокладки сетей?

— Нет, он смотрел, как я работаю. Во всем мне помогал. Когда у меня были косяки в бизнесе, потому что опыта у меня совсем не было, всегда помогал. Не было ни разу таких слов: «Я же тебе говорил».

— А как он говорит?

— Точно помню, что в начале мы пытались два раза внедрить программу 1С, и я этого не хотела. Потому что у меня хромает все, что связано с бухгалтерией. И он два раза пытался рассказать мне об 1С, говорил, что нельзя без учета, это основа бизнеса, что мало иметь идею. Когда он понял, что я не буду заниматься 1С, он сказал: «Пусть твой папа занимается 1С». И папа скрупулезно начал считать, заводить учет, потому что у меня нелюбовь с математикой, числами.

Я доверяю людям, и первый нанятый мной человек, который вместо меня должен был поехать к поставщику и заплатить за товар, меня кинул. И я думала, что это конец, потому что это была большая сумма, и я боялась, что муж скажет: «Все». Но он меня поддержал, и от него не было ни одного упрека.

— В каком году это было?

— В 2005 году.

— Какая сумма это была?

— 800 долларов. На тот момент я не помню, какой был курс, сумма для нас была существенной. Мне пришлось искать деньги, чтобы выкупить поставку.

«Мы считаем, что наша сильная сторона — сервис. Все, что касается логистики и обслуживания клиента, сайт. Сначала мы росли, потому что таких предложений вообще не было на рынке, потом был большой этап в развитии логистики». Фото metech.ru

«Надо просто брать и делать, а по ходу будет видно»

— Придумать такой бизнес невозможно, можно только интеграциями приходить к этому.

— Да, начинали мы с маленькой комнаты, в которой заказы были разделены даже не по местам хранения, а по людям. Терминалы сбора данных у нас появились только 1,5—2 года назад. До этого сотрудники по спискам, распечатанным на бумаге, собирали заказы. Это, конечно, было медленно. У нас большая команда программистов…

— Сколько примерно разработчиков?

— Летом было порядка 200 человек.

— А какова сейчас у вас численность сотрудников?

— Если брать по всей стране — 15 тысяч.

— С кем ты сейчас конкурируешь и чем «Вайлдберриз» отличается от конкурентов?

— Есть компании, на которые мы смотрим, прямых аналогов, таких как мы, в России нет. Мы следим за компаниями, которые продают в чем-то лучше, чем мы, потому что у них другая специфика. Смотрим, что делает «АлиЭкспресс». Есть компании достойные, у которых есть чему поучиться.

— Чем отличаетесь?

— Мы считаем, что наша сильная сторона — сервис. Все, что касается логистики и обслуживания клиента, сайт. Сначала мы росли, потому что таких предложений вообще не было на рынке, потом был большой этап в развитии логистики. Мы всегда старались уйти от фулфилмента (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки, — прим. ред.). Мы даже не знали, что есть такое слово. Мы полностью заменили логистику по всей стране, сделали свою, первый пункт открыли в Петербурге, через полгода в Екатеринбурге и потом за полгода закрыли все крупные города.

— За полгода? Вы какие-то ненормальные (смеется).

— Да, мы ненормальные. Я знаю, что некоторые компании говорили: «Вот видите, что «Вайлдберриз» сделали, идите и повторите». А нас невозможно повторить, потому что наше преимущество — это люди. Человек, который три месяца может вообще не приезжать домой, за что, конечно, нас проклинали семьи сотрудников. У нас работают фанаты, сидят до 12 часов, до двух часов ночи. Им работать в кайф. И мы так же можем сидеть. Первое время у нас с Владом не было отпусков и выходных.

— Путь в компании — это социальное творчество, самореализация?

— У нас многие ребята работают больше 5—10 лет. Есть сотрудники, которые служат больше 12—13 лет.

— Как нам с тобой сейчас принести максимальную пользу тем, кто нас смотрит, чтобы ребята могли открыть компании, где люди творят чудеса, создают бизнес?

— Если у девушки есть идея, и она думает, что идея будет интересна еще кому-то, то в этот момент не надо думать: «Что мне надо прочитать 10 книг, ходить в две бизнес-школы, найти ментора». Надо просто брать и делать, а по ходу будет видно, что тебе не хватает. Иначе можно перегореть. И ты будешь жалеть, что не реализовала идею, а кто-то может ее взять. Я заметила, что в последнее время идеи витают в воздухе, и если ты ее не сделаешь, то это сделает кто-то другой.

«Во время работы с поставщиками были ссоры, что наши баеры не умеют отбирать товар»

— Очень обычный вопрос хочу задать, но люди на него дают необычные ответы. Интересно, как ты на него ответишь. Как ты считаешь, каким был твой самый гигантский провал в бизнесе, в жизни?

— Одна из ошибок, не буду называть имена компаний, которые могли хорошо вырасти, но разрушились, это тоже классическая схема, — кассовый разрыв. Когда у тебя увеличивается оборот, и ты становишься все больше должен банкам, поставщикам. Эта ошибка сгубила не одну компанию. Кризис 2013—2014 годов показал, что мы достаточно близки к этому, и мы пересмотрели модель.

— В чем заключалась смена модели?

— Мы перестали заключать договора купли-продажи, стали уговаривать поставщиков уходить на договоры, комиссии. Мы осуществляем то же самое, что и раньше, и даже больше, поскольку освобождаются люди, деньги, которые мы можем тратить на поставщиков в том числе. Поставщик начинает сам следить за своим товаром, несет за него ответственность и то, что не продает — забирает. Мы четыре года работаем по этой схеме, и за все время случая, чтобы вернули товар поставщику в глобальных масштабах, ни разу не было.

Во время работы с поставщиками всегда были ссоры, что наши баеры не умеют отбирать товар. Мы сказали, что правда не умеем это делать, не эксперты в одежде, но мы можем хорошо делать что-то другое. Поставщики отбирают коллекции, смотрят, что хорошо продается, знают тонкости продукции и пусть этим занимаются.

При этом у нас освободилось больше энергии, чтобы улучшать сервис для поставщиков, и все, кто приходят работать с нашим порталом, сначала испытывают трудности, а потом и маленькие, и большие поставщики остаются довольны.

«У нас в компании есть качество, которое надо воспитывать с детства: поступать по совести, честно. И мы всех покупателей выслушиваем. Мне кажется, мы первые сделали форум для покупателей и не удаляли оттуда ничего за исключением мата». Фото alterainvest.ru

«Тебе не должно быть стыдно смотреть в глаза детям или сотрудникам»

— Что в «Вайлдберриз» происходит на Рождество? Сейчас сюда поступает три заказа в секунду, а на Рождество?

— Шесть заказов в секунду.

— А как у тебя все так органично получается? Ты МВА не заканчивала, ты педагог английского языка. Кстати, Джек Ма (основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, — прим. ред.) тоже учитель английского языка.

— У нас в компании есть качество, которое надо воспитывать с детства: поступать по совести, честно. И мы всех покупателей выслушиваем. Мне кажется, мы первые сделали форум для покупателей и не удаляли оттуда ничего за исключением мата. Все, что они писали, мы выкладывали. Для нас это было огромное подспорье, потому что видели, где у нас ошибки, и мы их переделывали. Тебе не должно быть стыдно смотреть в глаза своим детям или сотрудникам. Тебе нечего стыдиться, потому что ты делал по совести.

— Ты сказала о воспитании, а в какой атмосфере ты росла, как сложился твой образ мыслей? Среди каких людей он сформировался?

— Я очень много читала книг. И у меня всегда было желание доказать, что я могу. Например, как я поступила в институт. В школе английский преподавался плохо. Мы учебник пятого класса начинали изучать в пятом классе и заканчивали в девятом, потому что учителей не было. Я была поставлена перед выбором: мама запретила ехать в Москву получать образование и сказала, что у меня два варианта — медицинский либо педагогический институт.

Я решила, что пойду в педагогический, а там самый лучший факультет — иностранные языки. За два года выучила язык. Я считаю то, что туда поступила, это чудо, потому что английский я знала хуже всех. Первое полугодие я была двоечницей. При этом каждое утро вставала в пять часов, потому что жила далеко, а занятия начинались в 8.30. Когда мама будила, я говорила, что не хочу вставать, потому что легла в час — всю ночь учила. Мама говорила: «Хорошо, не надо никуда ходить, бросай институт». И я вставала — как я могу бросить, я себя уважать перестану. В конце первого семестра была письменная работа по английскому языку, я ее написала лучше всех по параллели, чему были удивлены учителя.

— Как бы ты сейчас поступала в отношении своих детей? Говорила бы им «иди получай высшее образование»…

— Нет, мне нравится, как в Европе. Там не заставляют сразу поступать в институт, у тебя есть leap year — ты можешь поездить по миру, поработать в волонтерских организациях, понять, что тебе нужно. В институт ты идешь, чтобы набраться скилов, которых у тебя нет. В России потихоньку меняется тенденция, а до этого был тренд — хоть какое высшее образование, главное чтобы высшее. Иначе как будем в глаза соседям смотреть.

— У тебя старшей сколько лет?

— 14. Сейчас все говорят, что важно развивать soft skills (гибкие навыки, — прим. ред.). Люди начинают понимать, что жизнь меняется быстро, продолжительность жизни увеличивается. Чем ты будешь заниматься через 5—10 лет неизвестно, тебе нужно иметь soft skills. И дочь в прошлом году меня спрашивала, чем мне заниматься. Я ей ответила, что не обязательно чем-то одним всю жизнь, что тебе нравится, тем и занимайся, это все равно пригодится.

«Сколько стоит обычный «Самсунг» на «Вайлдберриз»?»

— Бизнес развивался, пошли денежные потоки… Какую первую крупную покупку ты сделала?

— Для себя имеется в виду? Ничего.

— Как ничего? Я не поверю. Квартиру купили?

— Нет. У нас нет квартир, машин крутых, одеваемся мы на «Вайлдберриз».

— Но все-таки ты так просто не отделаешься, какую крупную вещь ты себе позволила?

— Нет у меня ничего такого (смеется).

— Неужели кофту себе купила?

— Таких вещей у меня вообще нет. Один раз мне ребята подарили на день рождения сумку «Прада». Переживали, наверное, что у меня ничего нет. Телефон есть, это рабочая потребность.

— Сколько он стоит?

— А сколько стоит обычный «Самсунг» на «Вайлдберриз» (смеется)?

«Если у девушки есть идея, и она думает, что идея будет интересна еще кому-то, то в этот момент не надо думать: «Что мне надо прочитать 10 книг, ходить в две бизнес-школы, найти ментора». Надо просто брать и делать». Фото super.ru

«По рекламе мы ни одного рубля не потратили впустую»

— Вот это наш обычный российский Джек Ма. И когда Джек Ма узнает о существовании Татьяны Бакальчук, удивится, что они оба учителя английского языка и оба похожи.

— Аналитикой, хозяйственной деятельностью я никогда не занималась, потому что у Влада это получается лучше. Он шахматист и математик. Я на этой неделе с сотрудниками плотно погрузилась в финансовую деятельность. Что такое математика? Это когда ты получаешь результат финансовой деятельности компании, и ты смотришь, где можешь оптимизировать, улучшить и меняешь процесс в бизнесе, и все развивается по-другому. Это математика.

Почему у каждого из 15 тысяч человек есть свой KPI? Потому что Владислав каждый месяц смотрел результаты деятельности каждого отдела, человека. У нас есть еще один фанат графиков, анализа, и они вместе сидели и думали, как улучшить деятельность компании. И по рекламе мы ни одного рубля не потратили в пустую. Мы долгое время отказывались от телевизора, потому что не понимали, как доход от такой рекламы посчитать. В этом году придумали, как посчитать, и теперь используем рекламу на телевидении.

— Как ты относишься к устоявшимся стереотипам о бизнесвумен или домохозяйках? Как бы ты себя охарактеризовала?

— Мы были в гостях у французского посла. Она, женщина тоже интересная, выдающаяся, собрала представительниц из разных отраслей послушать о положении женщин в нашей стране. И для меня и девушек из моей компании было шоком услышать, что женщин занижают, не дают расти, что общество видит в них только домохозяек, что ты развиваешься только пока не родишь ребенка или не выйдешь замуж.

Тогда мы выступили в оппозиции всем собравшимся, сказали, что у нас так вопрос не стоит, мы не будем увольнять девушку из-за того, что она забеременела, и если выходит из декрета, то примем с распростертыми объятьями. У нас были случаи, когда девушки выходили из декрета и становились руководителями отдела. И потом я поняла, что действительно может быть мало информации. Девушки может быть и готовы, а просто боятся, и мы можем помочь им, сказать, что не надо бояться, а надо просто идти и делать.