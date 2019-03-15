Ошибки в селекции и чрезмерное доверие к «любимчикам»: как винились Билялетдинов и Якубов

Разбираем детали пресс-конференции «Ак Барса»

Фото: Ринат Назметдинов

Аккуратная и не слишком информативная итоговая пресс-конференция «Ак Барса» с участием Билялетдинова, Якубова и Хуснутдинова дала не так уж много пищи для размышлений, хотя первый из спикеров был раскован и непривычно многословен. Поклонники «Ак Барса» так и не узнали, кто останется в команде, а кто ее покинет — причем это касается как хоккеистов, так и тренерского штаба с руководством. Не разобрались и в том, кто прав, а кто виноват в провальном сезоне для клуба, хотя ошибки признавали все, — делать выводы можно лишь читая между строк. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает основные моменты прошедшего брифинга.

Билялетдинов на опыте. Якубов — не столь уверен

Что же мы из всего этого поняли? Во-первых, можно было сразу заметить, что Зинэтула Билялетдинов и Рафик Якубов ожидаемо сели по разные стороны стола, а между ними пресс-служба клуба предусмотрительно поместила табличку с именем гендиректора Шамила Хуснутдинова — в качестве «буферной зоны». Сидеть рядом менеджер и тренер, судя по всему, не готовы.

Когда прозвучал вопрос, имеется ли между тренером и генменеджером недостаток коммуникации, Билялетдинов тут же напрягся и постарался пресечь его ответным вопрошанием «для чего вы задаете такой вопрос», явно не желая выносить внутренние разногласия на публику.

Второе — и главное — наставник команды на протяжении всего мероприятия чувствовал себя довольно раскованно и уверенно, если не по-хозяйски, что не слишком привычно для его пресс-конференций (даже итоговых).

Обычно немногословный тренер вел себя за столом чуть ли не как модератор, порой упреждал следующий вопрос журналиста и даже подшучивал, то предлагая корреспонденту купить компьютерную программу для подсчета статистики игроков на льду, то спрашивая об уровне зарплаты.

Контракты у нас до конца апреля. Мы работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать работу у меня достаточно



Если на секунду забыть о прошедшем плей-офф, то можно было подумать, что команда Билялетдинова вовсе не провалилась в первом же раунде, не взяв ни одного матча у «Авангарда», а выбыла в упорной борьбе в финале конференции.

— Есть ли у вас силы работать дальше? — начали журналисты с главного.

— Нет смысла говорить об этом. Контракты у нас до 30 конца апреля. Мы работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать работу у меня достаточно, — заверил специалист. — В принципе, сезон прошел неплохо. Я не касаюсь плей-офф. Команда играла ровно. Если взять последние два года, то результаты одинаковые. Сказать, что все плохо, я не могу. Были недочеты. Плей-офф был не позитивный, он смазал нашу работу.

В свою очередь, генеральный менеджер отвечал на вопросы тихо и не очень уверенно, а когда признавал, что в селекционной работе были допущены ошибки, смотрел в стол, как провинившийся школьник.

О чем это может говорить? Во-первых, о том, что Билялетдинов оценивает свои позиции в клубе как куда более весомые и твердые. Последнее время ходят закулисные разговоры, что наставник «барсов» получил негласные гарантии на продолжение работы в Казани чуть ли не из Кремля (казанского, разумеется), так что тратить нервы на критику в СМИ или слухи не считает нужным.

Достаточно давно ходят разговоры (в том числе и в Москве), что Билялетдинова ждут в родном «Динамо»



Во-вторых, такое поведение говорит и о том, что Билл не особенно опасается за сохранность своего нынешнего поста — даже если после 30 апреля ему укажут на дверь, спрос на Зинэтулу Хайдяровича сегодня такой, что уже в мае он вновь окажется у руля одной из топ-команд КХЛ. Достаточно давно ходят разговоры (в том числе и в Москве), что Билялетдинова ждут в родном «Динамо».

Билялетдинов оступился на доверии к «любимчикам»

Очевидно и то, что Билялетдинов, по сути, признал — многие его «любимцы», в том числе Владимир Ткачев, не оправдали его доверия. Уже постфактум тренер выразил сожаление, что не сумел перешагнуть через себя и отказаться от игроков по ходу сезона.

Однако если в случае с тем же Александром Бурмистровым, которого в декабре клуб резко обменял в Уфу на Вячеслава Основина, Билялетдинов был недоволен не только и не столько его выступлением на льду, сколько неигровыми моментами, то Станиславу Галиеву и Владимиру Ткачеву он до последнего давал шанс в расчете, что в плей-офф хоккеисты заиграют на уровне прошлого сезона.

Билялетдинов, по сути, признал — многие его «любимцы», в том числе Владимир Ткачев, не оправдали его доверия



— Не было ли у вас желания по ходу сезона обменять Станислава Галиева или Владимира Ткачева, которые играли хуже обычного?

— У них все-таки были контракты. Они провели прошлый сезон неплохо, а в этом сыграли не в свою силу. Я думаю, ребята серьезные и тоже стараются разобраться в причинах своих неудач. Работа велась, но, к сожалению, не получилось, не хватило чего-то. Мы надеялись, что в плей-офф они выстрелят, и тот же Галиев покажет результат, как в прошлом году.

— Но вы же без особого сожаления обменяли того же Бурмистрова на Основина.

— Я бы не сравнивал Бурмистрова с Галиевым. Есть определенные вещи, которые должны оставаться внутри команды, — с намеком ответил Билялетдинов.

Очевидно, что «вещи, которые должны остаться внутри команды» — это моменты, касающиеся либо человеческих качеств Александра, либо его завышенных запросов. После обмена Бурми ходили слухи, что бывший 69-й номер «Ак Барса» высказывал недовольство своим положением в команде, в том числе игрой в третьем и четвертом звеньях, за что и поплатился обменом в «Салават».

В случае же с Галиевым и Ткачевым все получилось классически: Билялетдинов в первую очередь смотрит на человеческие качества и отношение к делу. Как показало время, такой подход не всегда верен. Ткачев и Галиев, по сути, доигрывали свои контракты в Казани, и глаза после прошлого сезона у обоих уже не горели.

— Были вопросы эмоционального плана. В плей-офф не хватило куража и эмоций. Это факт, — признал Билялетдинов проблему слабой мотивации игроков.

Да, были селекционные ошибки. Где-то надо было кого-то поменять, где-то добавить. Сейчас идет анализ. Есть статистика, есть объективные причины. Рынок у нас очень скудный, поэтому мы находимся в определенных рамках

Ошибки признавали все

Надо отметить, что промахи, допущенные в прошедшем сезоне, признавали все спикеры вчерашнего дня. Рафик Якубов не стал уходить от ответа и честно сказал, что не сработал своевременно, когда команда нуждалась в обновлении:

— Не считаете ошибкой сохранение чемпионского состава?

— Нет, так не считаю. Мы надеялись на повторение прошлогоднего результата. Да, селекционные ошибки были. Где-то надо было кого-то поменять, где-то добавить. Сейчас идет анализ. Есть статистика, есть объективные причины. Рынок у нас очень скудный, поэтому мы находимся в определенных рамках.

В свою очередь, свой промах в работе с защитником Романом Мануховым признал Билялетдинов. Защитник неплохо вошел в команду по ходу прошлого сезона, а в нынешнем сыграл лишь в 19 играх «регулярки» и одной игре Кубка Гагарина.



— Не соглашусь с тем, что Манухов сыграл слабее, чем в прошлом году, — опровергал утверждение журналистов специалист. — Ему нужно было давать больше игрового времени — это моя ошибка. Лямкин безобразно играл в начале сезона. Работа с ним велась хорошая, но были индивидуальные ошибки. Тренер по защитникам Александр Завьялов с ними работает очень хорошо. С утра до вечера идет разбор каждого игрового момента.