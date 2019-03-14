«Бог благоволит Криштиану, потому что мир футбола — его»

Как была уничтожена лучшая оборона Европы

Фото: Максим Платонов

Сегодня ночью определились последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский выделяет главные события, случившиеся в эти два феерических вечера.

Вслед за Лигой чемпионов — Бундеслига 2?



Какие ассоциации вызывает у россиян «Шальке-04» из Гельзенкирхена (помимо бытующего мнения, что за этот клуб болел Гитлер)? Наверное, для наших болельщиков это прежде всего команда, которая часто попадает в Лигу чемпионов, иногда портит нервы самой «Баварии» и в целом является брендом и одним из символов немецкого футбола. Но сейчас «кобальтовые» находятся в упадке. В прошлом году команда Доменико Тедеско заняла второе место в Бундеслиге и напрямую попала в ЛЧ, так что в этом сезоне от команды ждали многого.

Однако провальная трансферная кампания и резкий спад у ряда лидеров не преминул сказаться на результатах. «Шальке» начал сезон в чемпионате с шести поражений подряд! С тех пор прошло полгода, но результаты не слишком улучшились. Более того, в последних матчах на смену рядовым неудачам пришла настоящая катастрофа. Сначала «Шальке» уступил «Фортуне» 0:4, потом «Вердеру» 2:4. И вот теперь — 0:7 от «Манчестер Сити».

На послематчевой пресс-конференции никому даже в голову не пришла мысль спросить Тедеско о возможной отставке. «Нам нужно поскорее выбросить эту игру из головы и сосредоточиться на «Лейпциге». Одно могу сказать точно: мы не сдадимся. Если мы не будем верить в себя, то кто будет?» — вот и все, что заявил он после сокрушительного позора на «Этихаде».

Теперь «Шальке» остается сосредоточиться на Бундеслиге, где оживают борцы за выживание «Штутгарт» и «Аугсбург». Фото schalke04.de



Доменико поставил под удар репутацию не только «Шальке», но и всего немецкого футбола. Так крупно команды из Германии в ЛЧ не проигрывали никому и никогда. Теперь «Шальке» остается сосредоточиться на Бундеслиге, где оживают борцы за выживание «Штутгарт» и «Аугсбург». Еще два-три таких провала, и гельзенкирхенцы могут оказаться в зоне вылета. А это будет больнее, чем 0:7!

Гений. Как Криштиану уничтожил лучшую оборону Европы

Пресс-конференции Диего Симеоне редко бывают скучными, и брифинг перед ответной игрой с «Ювентусом» не стал исключением. «Если они сделают камбэк, я пойду торговать арбузами в Мадриде», — самоуверенно заявил Диего. По первому матчу этих команд чувствовалось, что «Ювентус» для аргентинца — раздражитель особый. Неприязнь к туринцам Симеоне впитал в себя, еще будучи хавбеком «Интера».

Кроме того, в перспективе у «Атлетико» маячил домашний финал ЛЧ на «Метрополитано», и 2:0 в первой игре с «Юве» должны были гарантировать более-менее спокойную жизнь в ответном матче. Наверное, мадридцы удержали бы преимущество, но с этого сезона в рядах «Ювентуса» есть Он. Криштиану Роналду разразился хет-триком, а его феноменальную игру в этом матче будут вспоминать не один год.

Сразу по окончании матча португалец поехал ужинать со своей девушкой Джорджиной Родригес. Судя по всему, пара хотела тихо и уединенно отпраздновать выход «Юве» в четвертьфинал, но об их свидании узнали многие туринские болельщики и журналисты. «Бог благоволит Криштиану, потому что мир футбола — его», — пафосно заявила Джорджина собравшимся репортерам.

Справедливости ради, Роналду не дают покоя с первых секунд его появления в Турине. Даже сверхсекретные походы Криштиану в элитный ресторан заканчиваются столпотворением и внеочередной автограф-сессией. Были даже разговоры, что Роналду планирует начать посещать рестораны в пригородах Турина, ибо в городе кто-то упорно «сливает» информацию о его планах на вечер. Теперь уединиться с любимой Роналду будет еще сложнее. После эпической дуэли с «Атлетико» Криштиану — абсолютный герой не только Турина, но и всего мира.

«Барса» немного переждала, пока соперник выдохнется, и стала методично его избивать (5:1). Фото ol.fr

За «ПСЖ» стыдно. За «Лион» — обидно

С испанским футболом явно творится что-то неладное. После 10 лет тотальной гегемонии почти все клубы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» капитулировал перед Роналду, «Реал» у себя дома был разгромлен «Аяксом», а «Валенсия» сдалась еще на групповом этапе. Последней надеждой Испании была «Барселона», в первом матче унесшая ноги из «Лиона» (0-0). Ход той игры явно добавил лионцам надежд.

«Матчи «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» вдохновляют. Это были огромные сюрпризы, и мы приехали сюда, чтобы преподнести еще один. Да, это будет очень сложно, но мы бойцы. Нужно играть раскованно. Нам нечего терять, поэтому мы подходим к матчу без страха. Это детская мечта — сыграть в матче с «Барселоной». Особенный матч, просто не могу его дождаться», — заявил лидер «Лиона» Набиль Фекир сайту УЕФА. Минувшим летом «Ливерпуль» едва не увел Фекира, но лионцы сумели удержать игрока. В сторону «Челси» поглядывает Мемфис Депай, а Муссу Дембеле, по слухам, зовут в «Арсенал». В такой ситуации противостояние с «Барсой» становилось для них витриной.

Фекир и компания изо всех сил пытались преподнести сюрприз и с первых минут пошли в яростный прессинг. «Барса» немного переждала, пока соперник выдохнется, и стала методично его избивать (5:1). На подвиги Роналду не мог не ответить Лео Месси: на его счету два гола и две голевые передачи — своеобразный покер!

«Лион», несмотря на разгром, довольно долгое время показывал симпатичную игру, но уж слишком велика разница в уровне и психологии команд. «Барса» не заметила французского гранда. Франция была не так уж далека от того, чтобы получить двух своих представителей в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но не сложилось — и если за «ПСЖ» действительно стыдно, то «Лиону» себя упрекнуть не в чем.

Мюнхенцы могут всецело сосредоточиться на борьбе за чемпионство, а также попробовать вернуть себе Кубок Германии, упущенный в прошлом сезоне. Фото vk.com/fcbayern

«Они были намного лучше нас». Почему вылет «Баварии» максимально логичен

Нынешний розыгрыш ЛЧ — прямо-таки реинкарнация сезона 2007/08. Тогда в полуфинале Лиги оказались сразу три английских клуба, и сейчас представители АПЛ вновь близки к «захвату» главного клубного турнира. В четвертьфинал пробились «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». В фаворитизме «мерсисайдцев» перед ответной игрой с «Баварией» были большие сомнения, и начало поединка осталось за немцами. Мюнхенцы старались забить вожделенный гол и даже совершили несколько интересных подходов к воротам англичан. Но многое испортила ошибка Нойера и гол Мане.

«Должен поздравить Юргена Клоппа и «Ливерпуль» с победой. Они были намного лучше нас по итогам двух матчей. Мы старались продвигать наших крайних защитников повыше, чтобы снабжать мячами Левандовского, но «Ливерпуль» действовал очень организованно и усложнил нам задачу. Отсутствие Киммиха не может быть оправданием. Нужно обсуждать тех, кто вышел на поле сегодня. Они выложились по максимуму, но этого было недостаточно», — сказал главный тренер «Баварии» Нико Ковач.

Самый неровный сезон за последние 8 лет, по логике, не должен был закончиться сверхтриумфом. Его «Баварии» теперь и не видать. Мюнхенцы могут всецело сосредоточиться на борьбе за чемпионство, а также попробовать вернуть себе Кубок Германии, упущенный в прошлом сезоне. Однако эти трофеи уже приелись болельщикам «Баварии» — им нужен был именно «ушастый». Теперь выиграть его можно будет только весной 2020 года.