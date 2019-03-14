Спасибо, что живой. Костас Каймакоглу вовремя напомнил о себе

Благодаря превосходной игре грека УНИКС вышел в полуфинал Кубка Европы

Казанский баскетбольный клуб в последних матчах строго чередует победы с поражениями. После досадного домашнего проигрыша «Астане» в Лиге ВТБ последовал яркий разгром «Локомотива-Кубани» в рамках Кубка Европы — тоже дома. Затем было поражение в ответной игре в Краснодаре из-за слабо проведенной концовки, за которой последовал решающий поединок с южанами в Казани. На первый план в нем неожиданно вышел игрок, о лидерских качествах которого уже давно не вспоминали. О том, как УНИКС в сумасшедшем по напряжению матче, но при не самой лучшей игре, все-таки вышел в полуфинал Кубка Европы — в репортаже «Реального времени».

Топовый Кулагин



Самый популярный баскетболист в соцсетях, игрок БК «Самара» Дмитрий Головин, в интервью нашему изданию на прошлой неделе рассказал, что думает о шансах УНИКСа в этом сезоне:

— У нас в России, грубо говоря, все борются за вторую путевку в Евролигу. У ЦСКА в этом году вряд ли кто-то сможет выиграть.

— Почему, на ваш взгляд, в казанском спорте УНИКС остается чуть ли не единственной командой в игровых видах спорта, которая так и не стала пока чемпионом?

— Потому что они играют в баскетбол, и тут чемпион только ЦСКА. Если бы, теоретически, сейчас не было бы армейцев, то я думаю, что все побеждали бы поочередно. И УНИКС в том числе.

Головин сказал то, о чем многие в нашей стране не говорят вслух. Но, по сути, чистую правду. А совсем недавно в его «Твиттере» появилась такая запись: «Дмитрий Кулагин входит в топ-2 российских игроков прямо сейчас». Это было написано сразу после того, как сборная России обеспечила себе выход на Олимпиаду, а ведущий игрок «Локомотива-Кубани» Кулагин феерил в решающих матчах.

О том, кто еще входит в топ-2 российских игроков по мнению Головина, умолчим, но это и неважно. Ведь Кулагин действительно прямо сейчас показывает зрелищный баскетбол высочайшего уровня. Игрок с непростым характером, который однажды чуть не пропустил целый сезон, за полтора года в Краснодаре стал стопроцентно топовым игроком лиги и чуть ли не в одиночку решил исход второй игры четвертьфинала Кубка Европы против УНИКСа в Краснодаре.

Но в решающем матче в Казани на первый план внезапно вышел совсем другой баскетболист, о котором любители баскетбола уже начали потихоньку забывать.

Кулагин показывает зрелищный баскетбол высочайшего уровня. Фото eurocupbasketball.com



Снова волейбольный гость и шлем для оператора

Перед игрой генеральный менеджер «Локо-Кубань» Алексей Саврасенко встретил рядом с игровой площадкой известную российскую волейболистку Александру Пасынкову, которая сейчас выступает за «Динамо-Казань». Гостью матча в партер проводили представители краснодарской команды лично. Напомним, что на прошлой игре в гости к УНИКСу заглянули волейболисты «Зенит-Казань» Эрвин Нгапет и Алексей Спиридонов. Теперь пора и баскетболистам навестить волейболистов, благо у тех тоже начинается пора решающих матчей.

«Эчпочмак желаний» от Краснодара

Стартовый состав УНИКСа легко угадывался, на паркет вышли: Морган, Эджим, Локкетт, Колесников и Хенри. Никаких сюрпризов не преподнес и главный тренер гостей Владе Йованович, отправив в старт Кулагина, Хвостова, Ивлева, Джонсона и Понитку. За стартовые 3 минуты игры команды на двоих набрали всего 2 очка — отличились казанцы. Дальше началась настоящая «возня» без мяча — никто не хотел уступать и сантиметра площадки под кольцом, а в дальних бросках команды преуспели только на 5-й минуте, когда эффектную треху запустил Евгений Колесников — 5:0.

— Было понятно, что это будет нервозная встреча, — говорил после игры Евгений. — На первый план выходило уже не мастерство, а то, кто лучше справится со своими нервами. Отсюда и малорезультативная встреча.

Кубанцы первый раз забили с игры только за 4 минуты до конца четверти, но это не помешало им спустя всего 2 минуты выйти вперед — 10:9. На последней минуте стартового отрезка разгорелись настоящие страсти: на площадку вернулся Дмитрий Кулагин, а у УНИКСа вышел Антон Понкрашов, который играл строго персонально как раз по главному герою второго матча серии, не отступая от него ни на шаг. Капитану хозяев удалось справиться с этими обязанностями в защите, но вот в атаке Антон не помог. Его бросок из-за дуги заставил схватиться за голову Прифтиса, а «Локо» провести результативную контратаку — 16:10.

Во второй четверти игра в атаке у казанцев наконец-то пошла: набрать 7 очков и снова выйти вперед не составило особого труда. И это всего за полторы минуты. Казанцы в итоге разогнались до рывка 11-0, а краснодарцы зашевелились в атаке снова лишь к середине четверти.

Персональная опека Понкрашова потихоньку начала давать сбои — Кулагин раз за разом убегал от седьмого номера казанцев, Антон был вынужден фолить и был в итоге заменен. Лидер краснодарцев же не просто не уходил с площадки, а полностью взял игру в свои руки. Эпизод, в котором Понитка бросал треху, а Кулагин красиво добил мяч, отлетевший от кольца, наверняка войдет в хайлайты игрового дня Кубка Европы.

Главным героем второй десятиминутки, а затем и всего матча, стал Костас Каймакоглу. Фото eurocupbasketball.com



Однако главным героем второй десятиминутки, а затем и всего матча, совершенно неожиданно стал казанский грек Костас Каймакоглу. За две игровые минуты первой четверти он не отметился ровным счетом никак, зато после малого перерыва набрал 11 очков, позволяя УНИКСу раз за разом держать минимальный отрыв, который в итоге увеличился до «+8» в результате двух точных трехочковых от Джамара Смита. 37:29 — в равной игре в атаке чуть больше преуспела Казань.

— Мы победили за счет хорошей агрессивной защиты. Мы не дали сопернику возможности чувствовать себя комфортно на площадке. Это и стало ключом к нашей победе, — говорил по окончании встречи Эрик Макколлум. — В атаке УНИКС сыграл не очень хорошо. Но команда не теряла веру в себя. Мы играли дома, где не проигрываем. Мы не просто так вышли в полуфинал Кубка Европы.

Любопытно, что перед серией краснодарцы записали забавное видео, где достают из корзины эчпочмаки, в которых вместо начинки записки с желаниями. В этой игре они могли желать удачи лидеру атак своей команды Кулагину и сбитого прицела Хенри, Макколлуму и Смиту, но игру в итоге сделал 35-летний Костас, забивавший только важнейшие и сложнейшие броски. Такой уровень игры последний раз он показывал, пожалуй, в плей-офф 2016 года, когда УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ.

Каймакоглу затмил Кулагина

Вторая половины этой игры стала повторением краснодарского матча. У УНИКСа в самый ответственный момент перестал лететь бросок, а соперник не просто разыгрался и перехватил инициативу, но и довольно легко повел в счете — 40:37, ответив своим рывком в 11 очков. При этом хозяева не могли забить ровно 5 минут, а Кулагин у гостей смотрелся еще ярче, чем в краснодарском матче, действуя максимально разнообразно в атаке.

В какой-то момент в игре было принято спорное на первый взгляд судейское решение: турецкий арбитр сначала засчитал бросок Моргана, затем, после апелляции гостей, изменил свое решение. Хотя Реймар действительно забил после свистка. На УНИКСе эта ситуация не сказалась никак, и подопечные Прифтиса не просто отыграли 5-очковое отставание, но и вышли вперед по итогам трех четвертей — 47:46.

В концовке в игру вступил Хенри, который в этот раз начал с эффектных передач. После одной из них Клименко чуть не сломал кольцо, сделав эффектный данк двумя руками.

В концовке в игру вступил Хенри. Фото eurocupbasketball.com



Два промаха Понкрашова со штрафных при счете 55:54 осложнили жизнь казанцам. Зато не подвел Хенри, забивший два из двух — 59:56. За полторы минуты до конца Пиеррия допустил потенциально роковую ошибку. Фиксируем момент: на атаку у УНИКСа было чуть больше секунды, мяч из-за линии выводил Хенри. Он сильно пасует на Смита, который не обрабатывает такой пас, его спокойно караулят кубанцы и выходят вперед. И если бы не треха от все того же Джамара, неизвестно, с каким преимуществом входили бы в концовку встречи гости. А так 62:60 в пользу казанцев и 62:62 уже по итогам следующей атаки. Далее мяч попал в руки неугомонного Каймакоглу, который вколотил трешку и заставил трибуны «Баскет-холла» взорваться аплодисментами и победным криком.

За 25 секунд до конца Кулагин бросал три штрафных и забил два. Его единственный промах встретили не менее шумно, чем попадание от Костаса. Дмитрий промахнулся в оставшееся время еще раз, но к тому моменту уже стало понятно, что победа в этом матче от УНИКСа не уйдет. В итоге 69:65 и выход в полуфинал на испанскую «Валенсию».

— Это была наша самая сложная игра в сезоне. Концовка могла повернуться в любую сторону, и слава Богу, что повезло нам, — говорил после игры уставший, но довольный Евгений Колесников.

«Мы играли не очень хорошо, но нашли способ победить»

Главный тренер краснодарцев Владо Йованович по окончании матча выглядел очень расстроенным:

— Это была разная игра, сегодня все решили два-три очка от Каймакоглу. Надеюсь, что мы сможем реабилитироваться в субботнем матче в Единой лиге ВТБ.

— Лидер вашей команды Дмитрий Кулагин сегодня сыграл не так ярко, как в краснодарской встрече…

— Да, он здорово выглядел в последней игре. Но УНИКС сегодня очень прилично играл в обороне, поэтому не только Кулагин, но и другие наши игроки не смогли проявить себя.

— Вы сыграете с УНИКСом четвертый матч за 12 дней. Что думаете по этому поводу?

— Это будет сложная игра для нас. Но мы должны провести этот матч с удвоенной энергией. Это будет сложный матч для УНИКСа. Но для нас он будет еще сложнее. Скорее всего, субботняя игра пройдет в другом стиле. Сегодня обе команды хорошо сыграли в обороне, надеемся, что прибавим в атаке.

Владо Йованович: «Скорее всего, субботняя игра пройдет в другом стиле». Фото unics.ru



— Сегодня на первый план вышел не кто-то из привычных лидеров казанцев, а Каймакоглу. Ожидали этого?

— Не могу сказать, что я ожидал этого от Костаса. Но он заслуживает уважения. Опытный игрок, играл в классных командах. Сегодня в нужный момент проявил себя. Это нормально, так и должно быть.

Наставник УНИКСа Димитрис Прифтис отметил вклад в победу не только Каймакоглу, но и Понкрашова и Клименко, а бросок Джамара Смита в конце игры назвал важнейшим эпизодом матча:

— Игроки, персонал, руководство, тренеры — все внесли большой вклад в то, что мы сейчас в топ-4 команд Еврокубка. Сегодня была очень тяжелая игра, был большой стресс, почти как в краснодарской встрече. Мы сегодня играли не очень хорошо, но нашли способ победить. В конце игры Джамар Смит совершил очень важный бросок. Я бы хотел отметить вклад Понкрашова, Каймакоглу и Клименко в эту победу.

— Что скажете об игре Каймакоглу?

— Костас сегодня сыграл хорошо. Важно иметь таких игроков, которые могут прибавить в тот момент, когда остальные лидеры застревают. Отмечу и Понкрашова, который создавал моменты в атаке. Каймакоглу уже не так хорош в движении, но он по-прежнему в порядке, он мотивирован.

— Что случилось с Хенри?

— Он выпал из ритма игры. Хенри не тренировался с командой, только бросал. У него травма. Но это не связанно с эпизодом из первой игры, когда он травмировал плечо. У него растяжение голени, он получил его в начале второго матча этой серии и всю встречу в Краснодаре провел с этой травмой.

— За счет чего удалось справиться с Кулагиным?

— Мы очень агрессивно играли против него в защите. Это коллективная работа, вся команда сегодня защищалась против Кулагина хорошо.

— Что думаете о предстоящем матче против «Локо» в субботу?

— Это как серия плей-офф. В конце сезона у нас будет много таких игр. У них очень хорошая поддержка в Краснодаре. Ожидаем тяжелый матч. У нас один и тот же состав, те же самые игроки. Других у нас нет.

Димитрис Прифтис: «Я бы хотел отметить вклад Понкрашова, Каймакоглу и Клименко в эту победу». Фото unics.ru



— Вы играли в Испании, расскажите, чего ждать от следующего соперника УНИКСа из этой страны? — вопрос после матча все тому же Колесникову.

— Могу сказать, что у «Валенсии» отличная команда. У них в этой серии будет преимущество своей площадки. Нам будет необходимо выигрывать хотя бы один матч в Испании, а сделать это очень трудно. Но мы настроены взять кубок, поэтому готовы ко всему.

Все испанские команды играют в атакующий баскетбол, у них будет много быстрых прорывов, в которых они будут стараться набрать очки. В принципе, в Единой лиге ВТБ сейчас тоже немало команд, играющих в похожей манере. Но «Валенсия» опасна как раз тем, что не только хорошо атакует, но и здорово защищается.

В свой и без того насыщенный календарь УНИКС внес теперь сразу две новых игровых даты: первый полуфинальный матч 19 марта казанцы сыграют в Валенсии, а ответную игру 22 марта — дома.