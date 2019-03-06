«Поражения бодрят»: стопроцентный УНИКС в первом матче кубанской серии

Казанцы мощно реабилитировались за домашний проигрыш «Астане»

Фото: Олег Тихонов

Волей календаря казанский баскетбольный клуб проведет как минимум три матча подряд против краснодарского «Локомотива-Кубани». Вчерашний, первый из них — четвертьфинала Кубка Европы, стоял особняком — по той причине, что проходил лишь пару дней спустя после болезненного домашнего поражения от «Астаны» в Единой лиге ВТБ. О том, как УНИКС умудрился набрать сто процентов в одном из самых проблемных статистических показателей сезона, а также об очередном феерическом матче от Макколлума и Хенри и приходе эпатажного волейболиста в гости к Понкрашову — в репортаже «Реального времени».

Снова проблемы с настроем и с перерывом



В минувшую субботу УНИКС потерпел одно из самых непредсказуемых и чувствительных поражений в нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ. «Астана» реабилитировалась за домашний проигрыш казанскому клубу в самый неподходящий для подопечных Димитриса Прифтиса момент, когда у них был хороший шанс закрепиться на второй строчке в лиге. УНИКС уверенно заходил в решающую стадию игры, но полностью провалил концовку.

Февральские победы над ЦСКА и «Химками» убедили, что казанцы в этом сезоне готовы обыгрывать любого соперника. И, что немаловажно, делать это стабильно и показывая добротную игру, полностью соответствующую тренерскому стилю. Но уже встреча с командой из Казахстана вернула татарстанских болельщиков с небес на землю. А главный тренер «зеленых» по окончании этого матча уже который раз за сезон говорил о проблемах с мотивацией:

— Очевидно, что мы вышли на игру без правильного настроя. Очевидно, что нам забили 46 очков в первой половине, а мы сфолили в защите всего четыре раза. В конце мы вели 8 очков, но затем в какой-тот момент повели себя не очень умно и проиграли.

Но самая большая проблема не в поражении, а в том с каким настроем и отношением мы вышли на паркет. Ты — тот, кто ты есть каждый день. Если одну игру ты сыграл очень хорошо, а другую провалил — то первая игра ничего не значит. Было очевидно, что с «Астаной» мы играли с недостаточным уважением.

Димитрис Прифтис по окончании матча уже который раз за сезон говорил о проблемах с мотивацией. Фото Максима Платонова

— Двухнедельный перерыв на матчи сборных повлиял на функциональное состояние команды?

— Результат показывает, что да, было негативное влияние. Хотя я думал, что не повлияет.

Кстати, уже второй раз в сезоне УНИКС выглядит не так впечатляюще именно после паузы. В декабре, правда, она сказалась лишь в проигранном выездном матче с «Пармой». С питерским «Зенитом» и «Уникахой» обошлось — казанцы одерживали победы с минимальным перевесом.



Минимум три матча с Краснодаром подряд

Нарочно такое не придумать, но УНИКС и «Локомотив-Кубань» могут сыграть друг с другом четыре матча за 12 дней. Помимо вчерашней встречи впереди еще две игры в Краснодаре: ответная встреча четвертьфинала Кубка Европы 8 марта и матч «регулярки» в Единой лиге ВТБ 16 марта. Кроме того, в случае победы каждой из команд в Кубке Европы по разу, 13 марта состоится решающая игра в Казани.

В октябре клубы неплохо пошумели в соцсетях и устроили яркую «битву «Баскет-холлов», в которой УНИКС победил, проигрывая по ходу матча в третьей четверти 10 очков.



«Локомотив-Кубань» вышел на разминку почти за два часа до игры. Лидеры краснодарцев были крайне сосредоточены и не вели себя в Казани так раскованно, как, например, лидеры «Уникахи».

Матч начался только со второй попытки — с первой у судьи подбросить мяч точно не получилось. УНИКС это не смутило и спустя полторы минуты счет был 7:0 в пользу казанцев. Гости довольно быстро вернулись в игру и больше не давали хозяевам на старте встречи возможности «убегать» вперед с таким комфортом — кубанцы уступали, но не так крупно. Закончилась стартовая четверть небольшим конфузом. Команды уходили на двухминутный перерыв при счете 18:16 в пользу УНИКСа, а когда вышли на вторую десятиминутку, диктор объявил, что счет 18:14 — после затяжного просмотра судьи все-таки отобрали два последних очка у «Локо».

У УНИКСа после травмы вернулся Морис Ндур, который сыграл довольно эффективно. Фото unics.ru



Возвращение Ндура и Спирик в гостях

После точного штрафного Фридзона краснодарцы впервые в матче вышли вперед — 23:22. Дальше началась типичная для матчей такого уровня «перестрелка», в которой чуть стабильнее был УНИКС, реализовывавший свои шансы главным образом под щитом. У гостей не на шутку разошелся Кулагин, который был точен, напротив, в основном в дальних бросках.

Отметим, что у УНИКСа после травмы вернулся Морис Ндур, который в итоге сыграл не так эффектно, но довольно эффективно, — один из его данков заставил казанский «Баскет-холл» праздновать так, словно победа уже одержана. В целом по итогам первой половины казанский клуб со своей задачей справился — выиграл и по счету, и по игре. Правда, преимущество было совсем небольшим — 41:38, да и в игре огрехов хватало. Особенно бросалось в глаза то, что защитники хозяев не успевают все за тем же Кулагиным — безусловным лидером «Локомотива» в этом матче.

Особенно довольным выглядел волейболист Алексей Спиридонов, расположившийся на нижнем ряду прямо по центру площадки. Несмотря на то, что живет «Спирик» прямо напротив «Баскет-холла», посмотреть на игру казанской команды он пришел впервые в сезоне — календарь его волейбольного «Зенита» не менее насыщенный, чем у УНИКСа.

— Понкраш, забивай, — поддерживал один из самых эмоциональных спортсменов страны своего баскетбольного друга Антона Понкрашова.

— Поддержать вас сегодня пришел ваш товарищ Алексей Спиридонов, он громко кричал «Понкраш — молодчик!». Слышали его поддержку? — спросил после игры у Понкрашова корреспондент «Реального времени».

— Да, это я ему и приобрел билеты. У нас очень теплые отношения со Спириком, благодарен ему за поддержку. Если я когда-нибудь окажусь на волейбольной игре с его участием, тоже буду громко кричать «Спирик — молодец», — улыбался Антон.

«У нас была максимальная концентрация», — говорил по окончании встречи Понкрашов. Фото unics.ru

Король Хенри и стопроцентное попадание штрафных

Во второй половине, как это часто бывает в последних матчах УНИКСа, на первый план вышел Пиеррия Хенри. Он забивал и дальние, и в проходе, и из-под кольца. Это позволило казанцам сделать впечатляющий рывок и повести «плюс 15». Гости довольствовались в третьей четверти вымученными 12 очками, тогда как казанцы набрали сразу 25 — за неугомонным Хенри подтянулись Макколлум и Смит. Эрик в итоге стал лучшим снайпером команды (32 очка), а вот Хенри получил повреждение и отправился на скамейку запасных раньше времени.

Но самое удивительное по итогам трех отрезков обнаружилось в графе «штрафные» у УНИКСа: казанцы реализовали 18 бросков из 18! И это при ужасающей статистике начала года. Да, в последних матчах подопечные Прифтиса улучшили этот компонент, но стопроцентная реализация при таком количестве попыток… Давно ли вы видели такое в баскетбольном матче? И ведь и дальше не промахивались — закончив 22 точными попытками из 22.

— Вы знаете, когда президент клуба Евгений Борисович Богачев приходит на тренировки и общается с нами, то часто обращает внимание на этот компонент, — рассказывал после игры Понкрашов. — Говорит, что надо бы получше поработать над штрафными. Сегодня у нас двадцать два из двадцати двух? Ничего себе. Президент точно будет доволен.

Тем временем на площадке под оглушительный рев трибун вернулся Херни. И с невозмутимым выражением лица тут же реализовал «треху», бросив почти от боковой линии. После очередных попаданий от Макколлума и Смита команды уже откровенно завершали матч. Так как по итогам двух матчей разница забитых и пропущенных мячей не играет совершенно никакой роли, краснодарцам было все равно, проигрывать «минус 5» или «минус 25». В итоге проиграли «минус 22» по всем статьям.

— У нас была максимальная концентрация, — искренне говорил по окончании встречи все тот же Понкрашов. — Все в команде понимают, что это уже серьезная стадия — четвертьфинал еврокубкового турнира. Тут нельзя ждать, что кто-то из соперников тебе сам что-то подарит, будь то «Локомотив-Кубань» или какая-то другая команда. Баскетбол — такая игра, что колоссального преимущества одной команды над другой нет. Всегда у каждого есть шанс обыграть каждого.

Во второй половине на первый план вышел Пиеррия Хенри. Фото unics.ru



— Сильно переживали после поражения дома от «Астаны»?

— Некогда расстраиваться. Сейчас игры каждые три дня, и если долго переживать проигрыш, можно просто выйти неготовым на следующий матч, в котором можно все исправить.

— УНИКС стал злее после этого проигрыша?

— Поражения, в любом случае, бодрят. Есть такое выражение в спорте — лучше проиграть до финала, чем в финале. Поэтому нам было важно извлечь правильные уроки из поражения и идти дальше.

«Сегодня мы были хороши не только в реализации штрафных»

Главный тренер краснодарцев серб Владе Йованович не выглядел после игры опустошенным:

— В первой половине мы играли неплохо. Хотя были ошибки в подборах, несколько раз упустили Ндура, который забил эффектно. УНИКС в итоге во второй части матча переиграл нас абсолютно во всем — и в нападении, и в защите. Я пытался найти пятерку, которая сможет остановить атаку казанцев, но не сумел.

— Что думаете о следующей игре?

— Будет очень тяжело. Хорошо, что сегодня был лишь первый матч. В ответной встрече жду реакции своих игроков на поражение в первой встрече.

А вот Димитрис Прифтис, наоборот, был на пресс-конференции привычно хмур. Даже после матча, в котором у его команды получалось очень многое. Но не похвалить подопечных он просто не мог:

— В первую очередь поздравляю своих игроков, они отлично сыграли во второй половине матча. Проявили выносливость. Но мы прошли лишь половину пути в четвертьфинале. В Краснодаре будет очень сложная игра. Мы должны быть готовы не только тактически, но и ментально.

Главный тренер краснодарцев серб Владе Йованович не выглядел после игры опустошенным. Фото lokobasket.com



— Ваша команда реализовала 22 штрафных броска из 22. Как прокомментируете?

— Это хорошая статистика. Но я бы отметил, что мы набрали 86 очков, при том что реализовали всего 6 трехочковых. Это тоже очень хорошая статистика. Мы сегодня были хороши не только в реализации штрафных, но и в самых разных аспектах игры.

— Поражение от «Астаны» повлияло на настрой УНИКСа в этом матче?

— Я точно не из тех людей, кто оглядывается назад и смотрит на прошлые игры. Но я пытаюсь убедить своих подопечных, что для нас важны не столько победы над ЦСКА и «Химками», сколько поражение от «Астаны». Теоретически игра с «Локомотивом» была действительно важнее, чем с «Астаной». Но мы должны быть максимально сконцентрированными в каждой встрече. Абсолютно в каждой. Мы не должны быть избирательными.