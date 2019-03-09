Розалин Бакиев: «Олимпийский чемпион Тихонов четыре километра нес меня на плечах»

Из деревни в сборную: кто стал первым татарином в лыжной сборной СССР?

Завтра на казанском стадионе «Локомотив», что в поселке Юдино, состоится главное лыжное событие этой зимы — 52-й Казанский марафон, два года назад вошедший в серию Russialoppet. Среди участников лыжных забегов ожидается и самый знаменитый татарстанский лыжник XX века, ныне москвич Розалин Бакиев. В интервью «Реальному времени» Бакиев рассказал о том, как деревенская закалка помогла ему освоить премудрости лыжных гонок, а излишнее рвение на тренировке привело к травме, лишившей его Олимпиады.

«На чемпионате района даже ядро толкал»

— Розалин Закуанович, ваш приход в лыжный спорт состоялся скорее вопреки, чем благодаря обстоятельствам. Как это было?

— Я родился в 1955 году в деревне Яссы-Тугай Ютазинского района ТАССР, там же закончил начальную школу, а уже среднюю школу завершил в Ютазах. Любовь к спорту, в том числе к лыжному, во мне зародили простые учителя физкультуры Спартак Салихович Вахитов и Фанис Мугамбарович Гараев. Под их руководством я, обучаясь в девятом классе, начал пробовать себя в лыжном спорте.

Хотя до того времени спорт уже прочно вошел в жизнь деревенского пацана, потому что даже в среднюю школу мне приходилось добираться по пять километров. И на велосипеде ездил, и на своих двоих, и зимой на лыжах, поскольку школьных автобусов, к которым привыкли нынешние детишки, в наше время, конечно, не было. Пять километров туда, пять обратно каждый учебный день, плюс деревенская закалка помогали мне участвовать во всех школьных соревнованиях. Даже в таких экзотических, как толкание ядра.

— И в какой период жизни лыжи вышли на первый план?

— В 1972 году Спартак Салихович решил свозить меня на республиканские соревнования в Лениногорске, это было первенство Татарстана среди спортшкол на призы олимпийского чемпиона Федора Симашева. Когда мы приехали, организаторы соревнований допустили нас буквально с боем: мол, тут участники, которые серьезно занимаются лыжами, это не чемпионат деревни. Первый старт я выиграл с большим отрывом, после чего люди начали возмущаться, обвиняя в том, что я срезал часть дистанции. Мол, не могло быть такого преимущества у никому не известного парнишки над воспитанниками спортшкол. На второй день я так же легко выиграл вторую дистанцию, и все уже успокоились. Не скажу, что у меня была хорошая техника катания, но функционально я был очень хорош, даже кроссы бежал быстрее, чем легкоатлеты.

Уникальная Универсиада

В 1973 году поступил в Казанский педагогический институт на факультет физического воспитания, где работал Сабирзян Нафиков (тренер Спорткомитета СССР по Татарии в 1978—1982 гг., — прим. ред.). К Сабирзяну Ахметзяновичу я пришел перворазрядником. Тренируясь под его руководством, уже через год попал в сборную общества ЦС «Буревестник», по сути, студенческую сборную СССР. Выигрывал старты «Буревестника», после чего в 1975 году участвовал в зимней Универсиаде в итальянском Ливиньо. В составе были я, будущий олимпийский чемпион Евгений Беляев, еще несколько лыжников-студентов. Мы приехали накануне Универсиады, а там была высота более тысячи метров над уровнем моря, к которой я оказался не совсем готов. Остался без медалей.

Команда КИСИ — чемпион вузов 1972 года. Стоят (слева направо): Корягин В., Ефремов Л.Н., Богатов А., Нафиков С.А., Зайниев Н., Файзрахманов Р., Иванов А., Чумрин И., Васильев Н., Герасимов Н. Сидят: Гильмутдинов Ф., Кадыров Р., Александров П., Адгамов Р., Юманов В. Фото museum.kgasu.ru

Стоит отметить, что это была уникальная Универсиада в том плане, что проводилась она в качестве Всемирного Университетского лыжного чемпионата, и в программу были включены только два вида: горнолыжный и лыжный спорт. Чем и объяснялась такая высота при проведении стартов для обычных лыжников.

Несмотря на это, через год, после Олимпиады в Инсбруке-1976, меня вместе с еще тремя молодыми спортсменами включили в расширенный состав сборной СССР с дальним прицелом на Олимпиаду в Лейк-Плэсиде-1980.

— Кто еще вместе с вами готовился к олимпийскому старту?

— В нашем квартете были ровесники 1955 года рождения — Алексей Верещагин из Ленинграда, Анатолий Иванов из Тольятти и будущий «король лыж» Николай Зимятов. К этому времени из спорта ушел наш земляк Симашев, который по моему поводу сказал, что «вместо одного татарина в сборную пришел другой». В сборной СССР из опытных оставались Николай Бажуков, Василий Рочев, Сергей Савельев и казахстанец Иван Гаранин, плюс Евгений Беляев, на год старше нас. Был, помню, Анатолий Шмигун, который тогда еще выступал за родной Урал, а уже потом перебрался в Эстонию, где стал одним из ведущих тренеров и вырастил двух прекрасных дочерей — чемпионок Кристину и Катрин Шмигун.

И из этого состава восемь человек были выбраны для участия в чемпионате мира 1978 года в финском Лахти. Тогдашние лыжи нельзя сравнивать с нынешними. В том числе и системой проведения чемпионатов мира. Во-первых, было всего три личные дистанции плюс эстафета. Во-вторых, из восьми человек в заявку на старт включали только четверых, из которых один оставался в качестве запасного.

Что касается меня, то изначально была информация, что я побегу «полтинник», мою коронную дистанцию, но в итоге за два дня до старта гостренер Венедикт Каменский и его помощник Борис Быстров переиграли, заявив меня на «тридцатку». К сожалению, не повезло, когда на 20-м километре у меня отстегнулось крепление, я потерял много времени и в итоге финишировал 14-м. Не случись этого, мог бы финишировать седьмым — восьмым. Тогда победил Савельев, вторым был Зимятов, а третьим сенсационно пришел поляк Юзеф Лущек, который затем стал чемпионом мира на «пятнашке». Для тех лет это была настоящая сенсация — поляк опередил спортсменов из традиционно лыжных стран: Норвегии, Финляндии, СССР и Швеции.

30-километровая гонка чемпионата мира в Лахти, 1978 год. С.Савельев (золото), Николай Зимятов (серебро). Фото skisport.ru



Стартовать на Олимпиаде помешала катастрофа

— Почему вас не было в олимпийском составе сборной для участия в Лейк-Плэсиде?

— После мирового чемпионата я был третьим на «полтиннике» Спартакиады СССР, во время которой разыгрывались медали чемпионата страны. В 1979 году впервые начали проходить этапы в зачет Кубка мира, хотя на тот момент это были еще неофициальные соревнования. Помню, что на «тридцатке» в Кавголово я стал вторым, между Беляевым и Савельевым. Учитывая эти результаты, меня оставили в составе сборной страны готовиться к Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

Но на сборах в Болгарии меня подстерегала катастрофа. В выходной день мы пошли в поход, и я так неудачно упал с обрыва, что обратно в стан сборной меня тащил легендарный Александр Тихонов. Порядка 4 километров он нес меня на своих плечах, о чем мы сейчас периодически вспоминаем с грустной улыбкой, но тогда мне было не до смеха. Поскольку в итоге порядка полугода ушло только на лечение и восстановление. Вопрос с попаданием в олимпийский состав отпал сам собой.

Был ли у меня шанс стартовать на Олимпиадах или еще раз выступить на чемпионате мира? Помню, мы с моим другом Александром Завьяловым до момента моей травмы шли вровень. Но он потом попал на Олимпиаду, стал там призером, после чего выиграл Кубок мира, чемпионат мира, а моя карьера в сборной пошла на спад. Также отмечу, что я любил бегать длинные дистанции, часто отличался на марафонских и сверхмарафонских дистанциях в 70 километров, по которым, увы, не проходят забеги на Олимпиадах или чемпионатах мира.

— Что дальше?

— В начале следующего олимпийского цикла 1980—1984 годов в состав сборной опять пришла молодежь, это и представители РСФСР Юрий Бурлаков, Михаил Девятьяров, Владимир Никитин и Владимир Смирнов с Владимиром Сахновым из Казахстана, и Александр Батюк с Украины. Я готовился с ними в одном составе, выиграл «тридцатку» в Кавголово на этапе Кубка мира, стал чемпионом страны в эстафете. Отбор происходил на чемпионат мира 1982 года в норвежский Холменколлен.

Обычно главными отборочными стартами для нас считались «Красногорская лыжня» и Кубок СССР в грузинском Бакуриани, но в тот год Кубок СССР решили разыгрывать в эстонском местечке Отепя, перед которым меня делегировали на какие-то международные старты по Альпам. Не помню, где мы тогда стартовали, кажется, что это были Германия, Италия, Швейцария, все на приличной высоте, что сильно измотало меня. В итоге на этапах отбора Кубка СССР я был четвертым и шестым, но по этим результатам меня не взяли в состав сборной для участия на чемпионате мира.

— И снова вы пропустили крупнейший международный старт.

— Да, в итоге там стартовала сборная в очень молодом составе, а нас, «старичков» — Бажукова, Беляева, меня — вывели из состава сборной страны. В республиканском спорткомитете Татарии на мою просьбу о финансировании ответили отказом. Хорошо, что тогдашний руководитель общества «Вооруженные силы» Анатолий Акентьев поддержал меня, прикомандировав к Прибалтийскому военному округу. Я в составе армейской сборной СССР трижды выигрывал старты Спартакиады дружественных армий.

Плюс мой товарищ по команде «Вооруженные силы» Коля Бажуков предложил готовиться самостоятельно, на свои средства выезжая на те же сборы в Бакуриани, в Отепю, на которых готовились члены сборной Советского Союза. Тем не менее тренеры сборной на нас уже смотрели как на старичков, поскольку в те годы у нас говорили в открытую: если в 25 лет ты не входишь в сборную, заканчивай со спортом, давай дорогу молодежи.

«Сейчас я начальник отделения лыжных гонок ГБУ ШОР «Трудовые резервы». Скоро уже 25 лет исполнится, как я тружусь в этой спортшколе». Фото trudrez.ru



«Мы заканчивали под 30, иностранцы начинали побеждать в 35»

— Вы успели детально ознакомиться с новым стилем передвижения — коньковым?

— Я не смог перестроиться на новую для себя технику, поскольку морально не был готов к продолжению спортивной карьеры и закончил в 1984 году, напоследок став третьим на Кубке СССР в Сыктывкаре. Мне было 29, Коле Бажукову на момент ухода из спорта был 31. А на следующий год прошел чемпионат мира и на нем впервые завоевал три медали Маурилио де Зольт из Италии, которому шел уже 35-й год.

Вот к чему приводит доверие тренеров сборной, и де Зольт это доверие оправдывал, став в итоге олимпийским чемпионом в возрасте 43 лет.

Через четыре года, после окончания моей спортивной карьеры, тогдашний тренер сборной ТАССР Рафаэль Махмутов вышел с предложением проводить в Бугульме соревнования на мои призы, и я с удовольствием дал согласие на это. Надо отдать должное, что с тех времен бугульминцы регулярно проводят эти старты, периодически и я приезжаю на них, когда получается выбраться, поскольку это рядом с моими родными местами, всего 50 километров. Лишний повод посетить отчий дом.

Помимо Бугульмы, само собой, я посещал и Казань, причем приезд прошлого года совместил с просмотром матчей чемпионата мира по футболу, порадовался за город, который похорошел настолько, что уже не узнаю многих мест. Планирую, Алла бирса, приехать на Казанский марафон — 2019.





Лично-командные открытые соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002 — 2003, 2004—2005 годов рождения на призы мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Розалина Бакиева, 2017 год. Фото ski-tatarstan.ru

— Почему вы уехали из родных мест?

— В 1989 году женился на москвичке и переехал к ней. Поначалу получил предложение работать в СКА-13 Московского военного округа, а потом настали тяжелые времена, связанные с развалом СССР. У меня к тому времени родился сын (Марат Бакиев — голкипер в мини-футбольных любительских командах Москвы, — прим. ред.), жена сидела с ним, не работала, и мне пришлось полтора года трудиться в охране, чтобы прокормить семью. В середине девяностых достаточно случайно зашел в спортшколу «Трудовые резервы», где получил предложение вернуться в спорт. Начинал инструктором-методистом, затем долгое время был в должности заместителя директора, а сейчас я начальник отделения лыжных гонок ГБУ ШОР «Трудовые резервы». Скоро уже 25 лет исполнится, как я тружусь в этой спортшколе.