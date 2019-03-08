«Женское дело»: бизнес-леди ПФО рулят агроимпериями и аптечными сетями и успевают играть в спектаклях

Лучший топ-менеджер Поволжья — управляющая крупной самарской аптечной сетью, но больше всех выручили компании под руководством женщин из Татарстана

Аналитическая служба «Реального времени» к Международному женскому дню составила топ-100 лучших руководительниц компаний ПФО. В 2017 году совокупная выручка сотни крупнейших поволжских компаний под руководством леди-босс выросла на 6,3%, составив почти 450 млрд рублей. Больше всего выручили компании из Татарстана — 82,3 млрд рублей, но лучшим топ-менеджером стала управляющая крупной самарской аптечной сетью с 20-миллиардным оборотом. «Реальное время» узнало еще, как другая топ-менеджер ПФО сделала из татарстанского нефтетрейдера игрока федерального масштаба, а алкогольный ретейл в одном случае «поднял» женщин-руководителей, в другом же — сделал мишенью для нападок.

Больше всего выручили 16 компаний под руководством женщин из Татарстана

Больше всех в ПФ — 82,3 млрд рублей — в 2017 году выручили компании под руководством женщин из Татарстана. Таких компаний в нашем рейтинге 16, а лидером среди них стал нефтетрейдер ООО «Норд Ойл», управляет которым его же владелица Елена Старикова.

За татарстанскими с серьезным отставанием следуют 17 самарских компаний с 60,2 млрд рублей оборота, лучшей из них стал аптечный ретейлер ООО «Вита Лайн» Натальи Науменко; 12 компаний из Башкортостана выручили 51,2 млрд рублей — лучшая из них АО «Фармленд» (директор — Аделя Кальметьева). Столько же компаний в топ-100 из Нижегородской области, их выручка составляет 50 млрд рублей, а лучшей из них является ООО «Лабиринт-Волга» (входит в империю алкоретейлера «Красное&Белое» Сергея Студенникова) под руководством Натальи Белобровой. Всего 6 компаний из Пензенской области, выручили почти столько же — 44,7 млрд рублей: крупнейшие из них — это ООО «Альфа-Пенза» (также входит в «Красное&Белое») под руководством Светланы Богдановой и ООО «Новые Фермы» (один из главных активов агроимперии «Дамате» Наума Бабаева) под руководством Людмилы Гордеевой.

Выручили сообща 33,3 млрд рублей 13 пермских компаний под управлением женщин-директоров. Характерно, что и в этом регионе успешнее прочих показал себя филиал «Красное&Белое» ООО «Альфа-Пермь» под управлением Марии Фефеловой. 26,6 млрд рублей принесли своим владельцам женщины-руководительницы пяти саратовских компаний. Лучшими из них стали мясокомбинат «Дубки» и его торговый филиал, принадлежащие семьям Кондратьевых-Ефремовых под управлением двух женщин — Юлии Ивановой и Оксаны Максимовой. Примерно столько же выручили семь удмуртских компаний — больше всего молочная компания ООО «Ува-молоко» под руководством Марины Старовойтовой.

Марина Старовойтова(на фото — слева) руководит ООО «Ува-молоко». Фото holandiabeztajemnic.pl



Лучший топ-менеджер Поволжья — управляющая крупной самарской аптечной сетью



Переместившись сразу на три позиции вверх, абсолютным лидером стала Наталья Науменко, под руководством которой ранее самарская, а теперь уже российская аптечная сеть ООО «Вита Лайн» выросла за год в 1,6 раза — оборот увеличился с 12 млрд до почти 20 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом выросла в два раза, с 214 млн до 458 млн рублей.

Напомним, самарская сеть «Вита» заняла еще и второе место в рейтинге крупнейших аптечных сетей Татарстана, составленном «Реальным временем». К настоящему моменту «Вита» объединяет уже более 600 аптек по всей России. Принадлежит она Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову (хотя формально корни уходят в кипрский офшор «Никсей холдингз лимитед»).

Начав активную региональную экспансию в конце 2016 года, «Вита» увеличила выручку своих «татарстанских дочек» почти в 1,5 раза, до 1,8 млрд рублей. Несмотря на то, что в прошлом году «Вита» приобрела (или открыла) еще две компании в РТ, ООО «Элара» и ООО «Гиперион», казанская сетка «Виты» пока остается убыточной (чистый убыток в 2017 году вырос в 2,6 раза, составив уже 107 млн рублей). На ту же «Элару» пришелся убыток в 4,8 млн рублей, на «Гиперион» — еще 21 млн рублей.

Впрочем, ни одна из семи казанских «дочек» самарской сети не приносит прибыли. Несмотря на это, самарцы в прошлом году рискнули зайти на петербургский аптечный рынок, завоевать местные рынки они планируют также в Рязанской и Ростовской областях. В ноябре прошлого года в одну из питерских точек самарцев заглянул президент РФ Владимир Путин сразу после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, поинтересовавшись, есть ли нужные лекарства в свободной продаже: впечатление аптека, кажется, произвела на него положительное, после чего ряд СМИ тут же заподозрили сеть в близости к властям РФ.

В ноябре прошлого года в одну из питерских точек самарцев заглянул президент РФ Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Управляющая башкирскими аптеками, теряя прибыли, играет в благотворительных спектаклях

С пятого на седьмое место опустился еще один аптечный игрок, на этот раз башкирский, «Фармленд». Ранее под той же вывеской работали четыре компании сети, теперь, по-видимому, они составляют единое целое. Оборот компании за год снизился на 2%, составив 11 млрд рублей.

Руководит ею Аделя Кальметьева, известная в Башкортостане предпринимательница. «Фармленд» входит в десятку крупнейших аптечных сетей РФ, «за 18 лет работы открывшей более 550 аптек в шести регионах страны». В одном из интервью Кальметьева признавалась, что директором мечтала стать еще в детстве. Бабушка ее была известным стоматологом, а мама работала на Уфимском витаминном заводе, Аделе же с самого начала прочили медицинскую карьеру. Девушка выбрала профессию провизора на фармфакультете: но в конце 1980-х, когда был сделан этот выбор, «в аптеках не было буквально ничего». В аптеку женщина не попала и устроилась сначала товароведом в «Башфармацию», а затем завскладом оптовика «Башмедсервис».

Сеть была основана в 1997 году на деньги супруга Олега Мурова с открытия первой аптеки в Мелеузе. В 1999 году Кальметьева стала исполнительным директором всей сети. К 2015 году сеть вошла в десятку крупнейших аптечных сетей с точками в шести регионах Поволжья и Урала (в 2016 году компания начала экспансию в Свердловскую область). Владеют супруги Муров и Кальметьева и двумя казанскими сетями — «36,6 (выручка в 2016 году составила 1,4 млрд рублей), купленной в 2017 году, и «Фармленд». Под брендом «Фармленд» в Казани работает 79 аптек, в сети «36,6» — около ста. На аптечном рынке РТ башкирская сеть занимает третье место.

По словам Кальметьевой, ее муж, председатель совета директоров компании, «занимается стратегическим развитием», а сама она — «операционной деятельностью, то есть абсолютно всем: например, относительно стратегических решений — я настояла на выходе в регионы», отмечает бизнесвумен, которая ко всему прочему успевает воспитывать сына. Помимо бизнеса, супруги активно занимаются благотворительностью, а сама Кальметьева еще и играет в благотворительных спектаклях: в конце ноября прошлого года она вошла в актерский состав спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич», представленного на сцене театра оперы и балета Уфы.

Отметим, что несмотря на такую бурную активность и относительный рост в последние годы оборота сети, ее прибыль с 2014 года упала в 21 раз — с 54,8 млн до 2,6 млн рублей.

В 1999 году Кальметьева стала исполнительным директором всей сети. Фото sobaka.ru

Топ-менеджер из РТ сделала из нефтетрейдера игрока федерального масштаба

Вторым лучшим топ-менеджером Поволжья среди женщин-руководительниц стоит признать бизнесвумен из Татарстана Елену Старикову, которой принадлежит нефтетрейдер ООО «Норд Ойл» (она же им и управляет). Выручка последнего за год выросла на 33%, составив уже 19 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась со 100 до 171 млн рублей.

О Стариковой «Реальное время» писало в материале «Топ-300 самых успешных топ-менеджеров-женщин» 2 года назад. Сама компания молодая, как гласит информация на корпоративном сайте, с 2014 года она занимается оптовой продажей светлых нефтяных продуктов с Антипинского и Марийского НПЗ. Оба НПЗ принадлежат известному предпринимателю Дмитрию Мазурову. О Мазурове, в свою очередь, мы писали в нашем исследовании бизнеса Марий Эл.

Напомним, Мазуров — основатель успешной УК «Новый поток» — выпускник Казанского университета, получивший опыт работы в компании «Нижнекамскнефтехим» (был замдиректора представительства нижнекамской компании в Казани). Возможно, со Стариковой Мазуров познакомился во времена своей учебы или работы в республиканской нефтехимической отрасли.

Судя по карте совершенных поставок, компания в первую очередь ведет работу на Урале и в Сибири, в ПФО ее бизнес пока зашел в Удмуртию, Башкортостан и Кировскую область. Успехи компании уже заметили и федеральные наблюдатели: ООО «Норд Ойл» осенью прошлого года вошло в список «600 крупнейших компаний России» по версии издания «Коммерсантъ», заняв в нем 593-е место, и в топ-500 рейтинга российских компаний по выручке, составленный осенью того же года РБК, куда «Норд-Ойл» попал наряду с 20 другими компаниями РТ, среди которых такие гранды, как «Ак Барс» Банк, «Татнефть», «Казаньоргсинтез» и КАМАЗ. В самой компании успехи объясняют в первую очередь расширением клиентской базы.

Мазуров — основатель успешной УК «Новый поток» — выпускник Казанского университета, получивший опыт работы в компании «Нижнекамскнефтехим». Фото moscow-post.com



Еще один нефтетрейдер из топ-10 самых успешных компаний под руководством женщин Поволжья — оренбургское ООО «Компания Нефтемаркет», которым управляет Ирина Морунова: оборот его вырос на 34%, составив 12,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась с 36,5 до почти 100 млн рублей. Об этой компании мы подробно писали в исследовании бизнеса Оренбургской области.

«Нефтемаркет», занимающий седьмое место в списке крупнейших компаний области — относительный новичок на рынке Оренбурга. Он был создан в 2008 году выходцами из «Инкомбанка» и «Топливной финансовой корпорации» Антоном Холкиным и Дмитрием Соловых соответственно. К настоящему моменту в орбиту «Нефтемаркета» входят 25 АЗС и девелоперский бизнес. До последнего времени компания работала на рынке поставок нефти, газового конденсата, нефтепродуктов.

По данным самой компании, у нее отлаженные партнерские отношения с нефтегазодобывающими предприятиями Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и ХМАО, благодаря этому она способна производить отгрузку до 100 тысяч тонн сырья ежемесячно с собственных и арендованных терминалов. Специализируясь на обеспечении продуктами нефте- и газопереработки предприятий, она сотрудничала с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть».

В 2016 году «Компания Нефтемаркет» занялась поставками светлых нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, керосины, растворители, БГС), темных (мазуты, гудроны, битумы, масла) и углеводородных газов (СПБТ, пропан технический, фракция бутановая), сотрудничая опять же с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ЗАО «ФортеИнвест», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», мини-НПЗ, нефтебазами и госрезервами.

В прошлом году в одноименной компании в Забайкальском крае, владеющей почти 80 АЗС региона, прошли обыски. «Нефтемаркет» заподозрили в необоснованном повышении цен. За этой акцией некоторые увидели «уши «Роснефти». Однако сибирская компания, судя по всему, не имеет никакого отношение к оренбургскому трейдеру.

«Компания Нефтемаркет» сотрудничает с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ЗАО «ФортеИнвест», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», мини-НПЗ, нефтебазами и госрезервами. Фото oilcapital.ru

Рулить крупнейшей сетью алкоретейлера челябинский бизнесмен поставил женщин

В 2,5 раза увеличила оборот ООО «Альфа-Пенза» Светлана Богданова, поднявшись с предприятием за год с 18-го сразу на 3-е место — выручка компании составила уже не 6 млрд, а 15,4 млрд рублей. «Альфа-Пенза» одна из двух компаний алкоимперии «Красное&Белое» челябинского бизнесмена Сергея Студенникова (заработавшего в том же 2017 году почти $1 млрд), которые под руководством женщин-директоров сумели войти в топ-10 рейтинга «Реального времени». Вторая компания — нижегородское ООО «Лабиринт-Волга» под руководством Натальи Белобровой, поднявшееся с 10-го на 6-е место и увеличившее оборот в 1,4 раза — он составил 12 млрд рублей.

Обе компании занимают ведущие позиции на рынке алкогольной розницы. Показательно, что обе же компании, и нижегородская и пензенская, оказались под прицелом ФАС еще в начале прошлого года. Дело было открыто по признакам нарушения ст. 14.8 закона «О защите конкуренции» в отношении ООО «Лабиринт-Волга» и ООО «Альфа Пенза», представителей крупного алкогольного ретейлера «Красное&Белое». Жалобу на сеть из почти 5 тыс. магазинов в 54 регионах России подали конкуренты — ООО «Альбион 2002», управляющее сетью из 2,5 тыс. алкогольных магазинов «Бристоль» в 30 регионах.

Поводом стала торговля табачными изделиями в магазинах «Красное&Белое», расположенных якобы на расстоянии менее 100 м от образовательных учреждений. ФАС решило дело в пользу конкурента, заявив, что такие действия создают незаконное преимущество, «поскольку родители каждый день ходят по одному и тому же маршруту, провожая детей, и заходят в магазины за сигаретами».

Но настоящим черным днем для сети «Красное&Белое» стало 26 декабря 2018 года, когда сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа с автоматами ворвались в офисы К&Б в Москве и Челябинске, а также на все склады компании в регионах. Сообщалось, что силовики проверяли и объекты в Казани. Сеть алкомаркетов заподозрили в уклонении от уплаты налогов и продаже контрафактного алкоголя. Позднее источники в группе компаний Студенникова заявили «Реальному времени», что «контрафакт не найден, все точки снова работают». На рынке заговорили о происках конкурентов.

А сеть продолжила укрупняться. В январе 2019 года алкогольно-продуктовый дискаунтер «Красное&Белое» заявил о слиянии бизнеса с продовольственными сетями «Дикси» и «Бристоль» и закрыл в Казани крупнейшую сделку на рынке аренды коммерческой недвижимости за год, заняв на улице Родины трехэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров под Поволжский филиал.

Несмотря на успехи самой сети, ее нижегородский и пензенский филиалы остаются убыточными (региональная экспансия требует огромных средств): ООО «Лабиринт-Волга» закрыло 2017 год с убытком в 44,6 млн рублей (снижение в 2,6 раза), «Альфа-Пенза» — с убытком 159 млн рублей (снижение на 30 млн рублей).

«Альфа-Пенза» одна из двух компаний алкоимперии «Красное&Белое» челябинского бизнесмена Сергея Студенникова. Фото russian-consumer.ru

Как экс-депутат от «Единой России» стала мишенью для критики со стороны партии

Потеряв лидерство, АО «Гулливер» под управлением Елены Сорокиной опустилось на 4-е место: оборот крупнейшего ульяновского ретейлера снизился на 4%, составив 14 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла в два раза, составив 3 млн рублей. Мы подробно писали об этом предприятии в нашем исследовании бизнес-ландшафта Ульяновской области.

Это вторая крупнейшая компания в Ульяновской области, она по-прежнему принадлежит известному местному бизнесмену и экс-депутату ульяновской городской думы Игорю Любченкову, который начал свой бизнес в 1996 году с открытия небольшой оптовой компании, годом позднее создав торговую сеть «Гулливер», к настоящему моменту насчитывающую более 30 предприятий. После избрания в ульяновскую городскую думу в 2010 году бизнес Любченкова пошел в гору, сеть «Гулливер» расширилась.

Шлейф скандальности самого Любченкова никак не отразился на имидже Сорокиной, которая начала карьеру в бизнесе в сфере торговли после падения СССР сразу на руководящих должностях. Родилась Сорокина в 1959 году в Ульяновске. Трудовую деятельность начала в 1976 году сразу по окончании школы, в 1982-м окончила Московский институт советской торговли. Первое место работы — оптовая торговая база «Росгалантерея». Общий непрерывный стаж работы Сорокиной в торговле составляет 42 года.

Сегодня, помимо руководства сетью «Гулливер», Елена Сорокина также возглавляет благотворительную организацию «Доброе дело». Дважды, в 2006 и 2012 годах, была занесена на доску почета «Лучшие люди города Ульяновска». В 2009 году удостоена звания «Заслуженный работник торговли Ульяновской области». Под руководством Сорокиной сеть «Гулливер» расширилась в 2015 году за счет ухода с ульяновского рынка сети магазинов «Дворцовый ряд» бизнесмена Михаила Урясова. Как заявила тогда сама Сорокина, «Компания «Гулливер» не купит, а арендует у сети высвободившиеся площади.

Формат новых магазинов остался прежним: магазины-дискаунтеры «Победа» и «Гулливер». Тогдашний депутат Заксобрания от «Единой России» отказалась арендовать помещения рядом с детскими и спортивными учреждениям, особенно рядом со школами, около которых нельзя торговать сигаретами и ликеро-водочными изделиями. Летом 2017 года сеть «Гулливер» получила федеральную премию на Неделе российского ретейла как «Лучшая региональная сеть».

В прошлом году Сорокина не смогла переизбраться в Заксобрание региона, уступив кандидату от ЛДПР. Тогда ульяновских жителей поразила сама агитационная компания Сорокиной, которая, будучи «единоросской», совершенно убрала символику партии из предвыборной агитации.

На посту депутата ее нередко критиковали за лоббирование бизнес-интересов ретейлера: в 2014 году она раскритиковала попытки депутата Василия Гвоздева возродить антиалкогольную кампанию. Сорокина подчеркивала свое негативное отношение к спиртному и табаку: однажды она предложила наказывать за продажу алкоголя несовершеннолетним не только магазины, но и самих подростков.

Бумеранг вернулся: летом прошлого года депутат гордумы Ульяновска Сергей Гулькин начал регулярно проверять сеть «Гулливер» на соблюдение законодательства по продаже алкоголя, совершая рейды с несовершеннолетними активистами партпроекта «Единая Россия», которым продавцы сети регулярно продавали алкоголь.

В прошлом году Сорокина не смогла переизбраться в Заксобрание региона, уступив кандидату от ЛДПР. Фото ulyanovsk.er.ru

Саратовские депутаты поставили управлять «мясным бизнесом» своих жен

На восьмом месте саратовское ООО «Компания «Поставка» под руководством Юлии Ивановой. Оборот предприятия за год снизился на 16%, до 10,6 млрд рублей, из-за чего компания спикировала с 3-го места в конец десятки. После кратковременного убытка в 2014 году в размере 84 млн рублей компания продолжает показывать прибыль, в 2017 году она составила 5,1 млн рублей. «Компания «Поставка» принадлежит тоже женщинам — Наталии Ефремовой и Наталье Кондратьевой.

Основана она была в 1997 году, вскоре став основным трейдером местного мясокомбината «Дубки». Родственник Наталии Ефремовой (вероятно, супруг) Игорь Ефремов считается одним из самых влиятельных бизнесменов Саратовской области: он возглавляет мясокомбинат «Дубки» с самого начала его существования (собственно, Ефремовым он и был создан).

В настоящее время «Компания «Поставка» работает с 60 тысячами торговых точек (как федеральными сетями, так и небольшими розничными магазинами). Предприятия компании работают в 35 городах РФ, в 18 из которых расположены крупные распределительные центры «Компании «Поставка». Общая площадь складских помещений — 34 тыс. кв. м.

С 8-го на 17-е место опустился и сам мясокомбинат «Дубки», оборот которого под руководством Оксаны Максимовой, сменившей на этом посту Юлию Рубцову, снизился на все те же 16%, составив 7,5 млрд рублей. Любопытно, что если у «Компании «Поставка» во владельцах женщины, то у «Дубков» — мужчины. Совокупный оборот обеих саратовских компаний составляет 18,2 млрд рублей, а это, 3-е место в нашем рейтинге.

С 8-го на 17-е место опустился мясокомбинат «Дубки». Фото om-saratov.ru



…а Наум Бабаев отдал один из важнейших пензенских агроактивов в женские руки

Девятая по величине компания ПФО, руководимая женщиной-директором Людмилой Гордеевой, пензенское ООО «Новые фермы», выручка которого выросла почти на треть, составив 10,6 млрд рублей. «Фермы» — это актив агропромышленного комплекса «Дамате» Наума Бабаева (брат владельца «Черкизово»), занимающий, как мы писали год назад, 6-е место в списке топ-100 крупнейших компаний Пензенской области.

В 2007 году Наум Бабаев покинул империю брата с намерением создать новый бизнес. В октябре того же года он создал «Русскую молочную компанию» («Русмолко»). К 2008 году «Русмолко» объединяло уже девять хозяйств и имело аж пять «дочек» на территории Пензенской области: ООО «РАО «Троицкое», ООО «Пензаагрорегион», ООО «Агрокомплекс», ООО «Мегаферма» и ООО «Пензамолинвест» в поселке Пачелма. Первым приобретением в регионе стали 90 тыс. га земли.

Осенью 2008 года Бабаев прибыл в Пензенскую область на встречу с губернатором Василием Бочкаревым, результатом которой стало обнародование планов Бабаева по строительству в регионе двух молочных комплексов на 3,6 тыс. коров каждый, в которые он готов был инвестировать 3,2 млрд рублей. Для команды Бочкарева это означало снижение цены на молоко в регионе. К 2010 году Бабаев с нуля построил две мегафермы в Пензенской области на 1 200 и 3 600 голов, а «Русмолко» стало крупнейшим производителем молока в регионе.

В 2012 году «Русмолко» передало свои молочные и зерновые активы в Пензенской области в совместное предприятие с сингапурской OLAM, последняя вложила в проект $75 млн, получив долю в 75 процентов. Для создания «самого большого молочного хозяйства в РФ» (если поголовье ферм составит 50 тыс. голов) партнеры намеревались инвестировать в проект $500 млн. Так появилась СП «Дамате», которому передали комплекс по производству индейки в Пензенской области мощностью около 15 тыс. тонн мяса и выходом на 60 тыс. тонн в 2015 году, «Пензамолинвест», которому принадлежало 9 тыс. гектаров пашни и 800 голов молочного стада, элеватор и еще 24,7 тыс. гектаров сельхозземель.

Помимо производства индейки, холдинг собирался создать комплекс по выращиванию и переработке КРС. Бабаев собирается сделать «Дамате» одним из лидеров по производству говядины: мощность запланированного перерабатывающего комплекса должна была составить 70 тыс. голов в год. Инвестиции в «Дамате» планируются в размере 10,4 млрд рублей.

«Фермы» — это актив агропромышленного комплекса «Дамате» Наума Бабаева. Фото acdamate.com

Только за 9 месяцев 2018 года пензенские предприятия «Дамате» перечислили свыше 731 млн рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Сама компания «Новые фермы» пока остается убыточной (что при огромных инвестициях «Дамате» неудивительно), но убыток ее второй год подряд снижается. С 2015 года он снизился в 12 раз, составив 40,2 млн рублей.

Женщине-директору марийской агрокомпании придется вытаскивать ее из постмаркеловского кризиса

Замыкает топ-10 еще одна агрокомпания, на этот раз марийская — ООО «Белая птица», оборот которой под руководством Ирины Вылегжаниной вырос за год на 17%, составив 10 млрд рублей. «Белая птица» занимает 3-е место в рейтинге «Реального времени» «Топ-100 крупнейших компаний Марий Эл». Оборот компании в 2016 году, последнем для ныне опального экс-губернатора Леонида Маркелова, упал с 12,8 до 8,6 млрд рублей, а при новом главе региона Александре Евстифееве начал понемногу расти.

Помимо смены власти в регионе на финансовой устойчивости компании, действующей в тесной связке с «Акашевской птицефабрикой», аукнулась смена владельцев. Ранее компании принадлежали Николаю Кривашу, и «Акашево» чуть было даже не обанкротилось в 2016 году. Именно за содействие в бизнесе «Акашево» Криваш давал взятку Маркелову, за что последний и поплатился должностью и свободой. Позднее активы перешли под контроль «Агрокомплекса им. Н. Ткачева», принадлежащего Александру Ткачеву, сегодня уже экс-министру сельского хозяйства. В настоящий момент в составе «Агрокомплекса» работают 11 крупных птицеводческих фабрик.

На момент покупки Ткачевым «Белой птицы» убыток в компании составлял 182,7 млн рублей. К 2018 году «Агрокомплекс» Ткачева именно с учетом Акашевской птицефабрики довел свое производство мяса птицы до 5% объема в стране — 278 тыс. тонн в год. Акашевская же фабрика делает Марий Эл, наряду с Челябинской областью, крупным центром по производству мяса бройлеров. К примеру, если Краснодарский край, родина «Агрокомплекса», в первом полугодии 2018 года снизил производство птицы на 2,6%, до 87,9 тыс. тонн, то Марий Эл, напротив, нарастила его на 14,8%, до 85,2 тыс. тонн в год.

Топ-100 лучших руководительниц компаний ПФО

№ Наименование Руководитель ФИО Совладельцы, ЕГРЮЛ Регион регистрации 2017, Вид деятельности/отрасль 1 ВИТА ЛАЙН, ООО Науменко Наталья Дмитриевна Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НИКСЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» 100% Самарская область Торговля оптовая фармацевтической продукцией 2 НОРД ОЙЛ, ООО Старикова Елена Викторовна Старикова Елена Викторовна 100% Республика Татарстан Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3 АЛЬФА ПЕНЗА, ООО Богданова Светлана Александровна Студенников Сергей Петрович 100% Пензенская область Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 4 ГУЛЛИВЕР, АО Сорокина Елена Алексеевна Любченков Игорь Владимирович 1% Ульяновская область Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 5 КОМПАНИЯ НЕФТЕМАРКЕТ, ООО Морунова Ирина Ивановна ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА, ООО 100% Оренбургская область Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 6 ЛАБИРИНТ-ВОЛГА, ООО Белоброва Наталья Михайловна Студенников Сергей Петрович 100% Нижегородская область Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 7 ФАРМЛЕНД, АО Кальметьева Аделя Рустэмовна Башкортостан (Республика) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 8 КОМПАНИЯ ПОСТАВКА, ООО Иванова Юлия Михайловна Ефремова Наталия Юрьевна 50%

Кондратьева Наталья Владимировна 50% Саратовская область Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 9 НОВЫЕ ФЕРМЫ, ООО Гордеева Людмила Васильевна АПК ДАМАТЕ, ООО 100% Пензенская область Торговля оптовая мясом и мясными продуктами