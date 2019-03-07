«Водяная» в сетях

Фильм Алексея Барыкина покажут в 250-ти кинотеатрах страны

Всероссийская премьера ленты казанского режиссера и продюсера Алексея Барыкина «Водяная», которая состоится 14 марта, пройдет одновременно в 250-ти кинотеатрах страны, плюс в кинозалах Казахстана, Азербайджана и Вьетнама. Это абсолютный рекорд для регионального кино. О чем эта картина и как она снималась — в материале «Реального времени».

От Калининграда до Владивостока

Первыми татарстанскую сказку, снятую в жанре фэнтези, увидят зрители Петропавловска-Камчатского. Это первый татарстанский фильм, в котором использованы и сложный грим, и компьютерная графика, и спецэффекты. Презентация ленты, в основе которой произведения Каюма Насыри, состоялась на Московском международном кинофестивале, а премьера прошла на кинофестивале «Окно в Европу».

Сюжет ленты — это история о том, как дети приезжают с матерью из Москвы в Татарстан к родственникам в татарскую деревню. И здесь злодейка-Водяная похищает мать, а брат и сестра должны с помощью вооружившегося народной мудростью муллы ее спасти, пройдя через мистические ситуации. В главных ролях Нафиса Хайруллина и ребята — шестилетняя Катя Барыкина и одиннадцатилетний Коля Невзоров.

Автор сценария и режиссер — Алексей Барыкин, лауреат международных кинофестивалей, призер гильдии киноведов и кинокритиков РФ, в прошлом году за фильм «Осанна» о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны был выдвинут на премию «Золотой орел». В его активе фильмы «Заступница», «Семейные хлопоты», «Айсылу» и другие.

Злодейка-Водяная похищает мать, а брат и сестра должны с помощью вооружившегося народной мудростью муллы ее спасти, пройдя через мистические ситуации



Как продвинуть киноленту

«Часто говорят, что снять кино могут многие, но вот продвинуть его способен далеко не каждый. Мы знали, что «Водяная» выйдет в прокат, но о том, чтобы достигнуть такого масштаба, мы даже не мечтали. Но старались найти такого дистрибьютора, который обеспечил бы нам широкий прокат. И нашли компанию, которая в нас поверила», — рассказал «Реальному времени» Алексей Барыкин.

Прокатом «Водяной» занялась компания «Кинологистика», и на сегодняшний день уже известно, что фильм будут показывать в 250 кинозалах 54 городов страны. Возможно, ближе к 14 марта эти цифры увеличатся. Эта же компания занимается прокатом фильма на русском языке в Казахстане и Азербайджане. Международным прокатом ленты на английском языке занимается компания «Антипод».

14 марта большая премьера «Водяной» состоится в кинотеатре «Родина», на другой день премьера пройдет в Зеленодольске. В чем причина такого успеха сказки Каюма Насыри у прокатчиков? Барыкин полагает, что сейчас мало фильмов снимают для семейного просмотра, а людям хочется, особенно в выходные, взять детей и пойти в кино — не на стрелялки и ужастики, а на добрую сказку с хорошим концом. «Водяная» с ее поэтической основой — именно такой фильм.

«Зрители привыкли к героям американских фильмов, они даже привыкли к персонажам русских сказок. А мы предлагаем им новых героев из татарского фольклора, необычных и непривычных. Это некая свежая струя, этническим дух, он интересен. Хотя были сомнения, кто-то считал, что ленту не будут смотреть в нашей стране, но оказалось, что и в России это интересно», — рассказывает режиссер фильма.

Когда премьера картины прошла на «Окне в Европу», на нее и обратили внимание дистрибьюторы. После российской премьеры продвижение ленты не остановится. Она будет показываться в интернете, на телевидении, по спутниковым каналам. Кроме этого, фильм будет представляться и на международных кинофестивалях, в том числе на Казанском кинофестивале мусульманского кино.

Когда премьера фильма прошла на «Окне в Европу», на ленту и обратили внимание дистрибьюторы



Поддержка президента РТ и мецената

Бюджет «Водяной» не раскрывается. Но известно, что фильм создавался при поддержке президента РТ Рустама Минниханова и помощи зеленодольского предпринимателя и общественного деятеля Владимира Братухина.

«Я работаю с молодежью, у меня есть Фонд поддержки молодежи и спорта «Ника». Мы как-то разговорились с Алексеем Барыкиным и поняли, что наши интересы совпадают. Он интересовался творчеством Каюма Насыри, а я как раз только что побывал в его музее. Звезды сошлись, и я заразился этим проектом», — рассказывает Владимир Братухин. Он вложился в фильм не только как меценат, пожертвовав определенную сумму, но и помог в организации съемок, которые в основном проходили на территории Зеленодольского района Татарстана.

Показ ленты не случайно приурочен к 14 марта — как правило, премьеры проходят по четвергам, накануне уик-энда. В эти дни наиболее высокая посещаемость. Еще один фактор — через неделю после премьеры начнутся школьные каникулы.

Что касается продвижения «Водяной», то создатели фильма получили поддержку от многих организаций, в том числе от министерств образования РФ и РТ и от Всемирного конгресса татар. Если учесть, что эта организация работает и с зарубежными татарскими диаспорами, возможно, что «Водяная» будет ездить по миру. А пока, опираясь на отрадные цифры количества кинотеатров, в которых будет демонстрироваться лента, можно говорить о неком прорыве татарстанского кино.