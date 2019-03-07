«Водяная» в сетях
Фильм Алексея Барыкина покажут в 250-ти кинотеатрах страны
Всероссийская премьера ленты казанского режиссера и продюсера Алексея Барыкина «Водяная», которая состоится 14 марта, пройдет одновременно в 250-ти кинотеатрах страны, плюс в кинозалах Казахстана, Азербайджана и Вьетнама. Это абсолютный рекорд для регионального кино. О чем эта картина и как она снималась — в материале «Реального времени».
От Калининграда до Владивостока
Первыми татарстанскую сказку, снятую в жанре фэнтези, увидят зрители Петропавловска-Камчатского. Это первый татарстанский фильм, в котором использованы и сложный грим, и компьютерная графика, и спецэффекты. Презентация ленты, в основе которой произведения Каюма Насыри, состоялась на Московском международном кинофестивале, а премьера прошла на кинофестивале «Окно в Европу».
Сюжет ленты — это история о том, как дети приезжают с матерью из Москвы в Татарстан к родственникам в татарскую деревню. И здесь злодейка-Водяная похищает мать, а брат и сестра должны с помощью вооружившегося народной мудростью муллы ее спасти, пройдя через мистические ситуации. В главных ролях Нафиса Хайруллина и ребята — шестилетняя Катя Барыкина и одиннадцатилетний Коля Невзоров.
Автор сценария и режиссер — Алексей Барыкин, лауреат международных кинофестивалей, призер гильдии киноведов и кинокритиков РФ, в прошлом году за фильм «Осанна» о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны был выдвинут на премию «Золотой орел». В его активе фильмы «Заступница», «Семейные хлопоты», «Айсылу» и другие.
Как продвинуть киноленту
«Часто говорят, что снять кино могут многие, но вот продвинуть его способен далеко не каждый. Мы знали, что «Водяная» выйдет в прокат, но о том, чтобы достигнуть такого масштаба, мы даже не мечтали. Но старались найти такого дистрибьютора, который обеспечил бы нам широкий прокат. И нашли компанию, которая в нас поверила», — рассказал «Реальному времени» Алексей Барыкин.
Прокатом «Водяной» занялась компания «Кинологистика», и на сегодняшний день уже известно, что фильм будут показывать в 250 кинозалах 54 городов страны. Возможно, ближе к 14 марта эти цифры увеличатся. Эта же компания занимается прокатом фильма на русском языке в Казахстане и Азербайджане. Международным прокатом ленты на английском языке занимается компания «Антипод».
14 марта большая премьера «Водяной» состоится в кинотеатре «Родина», на другой день премьера пройдет в Зеленодольске. В чем причина такого успеха сказки Каюма Насыри у прокатчиков? Барыкин полагает, что сейчас мало фильмов снимают для семейного просмотра, а людям хочется, особенно в выходные, взять детей и пойти в кино — не на стрелялки и ужастики, а на добрую сказку с хорошим концом. «Водяная» с ее поэтической основой — именно такой фильм.
«Зрители привыкли к героям американских фильмов, они даже привыкли к персонажам русских сказок. А мы предлагаем им новых героев из татарского фольклора, необычных и непривычных. Это некая свежая струя, этническим дух, он интересен. Хотя были сомнения, кто-то считал, что ленту не будут смотреть в нашей стране, но оказалось, что и в России это интересно», — рассказывает режиссер фильма.
Когда премьера картины прошла на «Окне в Европу», на нее и обратили внимание дистрибьюторы. После российской премьеры продвижение ленты не остановится. Она будет показываться в интернете, на телевидении, по спутниковым каналам. Кроме этого, фильм будет представляться и на международных кинофестивалях, в том числе на Казанском кинофестивале мусульманского кино.
Поддержка президента РТ и мецената
Бюджет «Водяной» не раскрывается. Но известно, что фильм создавался при поддержке президента РТ Рустама Минниханова и помощи зеленодольского предпринимателя и общественного деятеля Владимира Братухина.
«Я работаю с молодежью, у меня есть Фонд поддержки молодежи и спорта «Ника». Мы как-то разговорились с Алексеем Барыкиным и поняли, что наши интересы совпадают. Он интересовался творчеством Каюма Насыри, а я как раз только что побывал в его музее. Звезды сошлись, и я заразился этим проектом», — рассказывает Владимир Братухин. Он вложился в фильм не только как меценат, пожертвовав определенную сумму, но и помог в организации съемок, которые в основном проходили на территории Зеленодольского района Татарстана.
Показ ленты не случайно приурочен к 14 марта — как правило, премьеры проходят по четвергам, накануне уик-энда. В эти дни наиболее высокая посещаемость. Еще один фактор — через неделю после премьеры начнутся школьные каникулы.
Что касается продвижения «Водяной», то создатели фильма получили поддержку от многих организаций, в том числе от министерств образования РФ и РТ и от Всемирного конгресса татар. Если учесть, что эта организация работает и с зарубежными татарскими диаспорами, возможно, что «Водяная» будет ездить по миру. А пока, опираясь на отрадные цифры количества кинотеатров, в которых будет демонстрироваться лента, можно говорить о неком прорыве татарстанского кино.
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