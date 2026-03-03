Дональд Трамп заявил, что США близки к завершению операции в Иране

Вместе с тем он не боится ударов по США и военным базам на Ближнем Востоке, а Иран допустил удары по отелям и гостиницам в восточных странах, если там есть американские солдаты

Президент США Дональд Трамп сказал, что страна близка к достижению целей операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом он заявил каналу NewsNation, сообщает «Ъ».

— Это то, чем я занимаюсь, я многое знаю, и я абсолютно точно пойму, когда цель будет достигнута. Это уже очень близко. Мы наносим большой урон. Мы основательно отбрасываем их назад,— сказал Трамп в интервью.

К тому же его не беспокоит угроза атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, а также по самой территории США. Вместе с тем МИД Ирана допустил удары по отелям и гостиницам в странах Ближнего Востока, где находятся американские солдаты.

— Если американские солдаты укрываются в отелях и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Иран отказался от нападения на них,— сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью государственному телевидению IRIB.

Напомним, ранее Дональд Трамп допустил вероятность проведения наземной операции в Иране.

Наталья Жирнова