«Учитель года — 2019»: лучшим преподавателем Казани стал биолог из лицея №2
Сегодня в Казанской ратуше назвали имя победителя городского конкурса «Учитель года — 2019», который представит столицу Татарстана на республиканском этапе профессионального состязания. Им стал учитель биологии лицея-интерната №2 Московского района Наиль Мирсаитов, победивший в главной номинации «Учитель-предметник». Конкурс проводился в 8 номинациях. На церемонии награждения побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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