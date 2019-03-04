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«Учитель года — 2019»: лучшим преподавателем Казани стал биолог из лицея №2

19:00, 04.03.2019 1
«Учитель года — 2019»: лучшим преподавателем Казани стал биолог из лицея №2 Фото: kzn.ru

Сегодня в Казанской ратуше назвали имя победителя городского конкурса «Учитель года — 2019», который представит столицу Татарстана на республиканском этапе профессионального состязания. Им стал учитель биологии лицея-интерната №2 Московского района Наиль Мирсаитов, победивший в главной номинации «Учитель-предметник». Конкурс проводился в 8 номинациях. На церемонии награждения побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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комментарии

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    А на основе чего выбираются кандидатура лучший учитель?
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