Автоэксперт Лигачев назвал признаки, указывающие на то, что б/у авто стоит продавать

На практике восстанавливать автомобиль, доведенный до подобного состояния, экономически нецелесообразно

Фото: Максим Платонов

Основными признаками, указывающими на то, что б/у машину пора продавать, являются гниющий кузов и скорый капремонт двигателя. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Константин Лигачев.

— Если вы видите, что у вас пошла ржавчина и начинают гнить разные элементы кузова или начал «чудить» двигатель в силу большого пробега, или вы чувствуете, что машина как-то боком начала ехать и вот-вот развалится на ходу, то следует поехать в сервис и потом соотнести вложения. Дальше все зависит от вашего настроя и внутреннего состояния: как правило, если дело доходит до таких денежных вливаний в автомобиль, то большинство автовладельцев стараются как можно скорее избавиться от легкового транспорта, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на практике восстанавливать автомобиль, доведенный до подобного состояния, экономически нецелесообразно, поскольку качественное «преображение» займет много времени и потребует больших затрат, особенно если человек ремонтирует его с целью продать подороже.

Подробнее о том, почему в марте 2026 года выросли продажи б/у машин, к каким маркам авто привыкли пользователи, что ждет рынок в этом году, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров