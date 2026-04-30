Автоэксперт Целиков: на китайский автомобиль пересел каждый 20-й россиянин

Остальные автолюбители привыкли к своим проверенным иномаркам

Фото: Максим Платонов

По факту на сегодняшний день на китайские машины пересело 5—6% населения, или примерно каждый 20-й россиянин. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, остальные 95—96% автолюбителей привыкли к своим проверенным Toyota, Mazda или BMW.

— Иными словами, большого желания у всех взять и пересесть на китайский автопром нет. Они хотят чего-то аналогичного тому, на чем ездили раньше, — добавил Целиков.

Подробнее о том, почему в марте 2026 года увеличились продажи б/у машин, что ждет рынок в этом году и какие признаки говорят о том, что легковушку стоит продавать, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров