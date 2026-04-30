Автоэксперт Целиков объяснил, почему в России увеличились продажи б/у машин

Рынок автомобилей с пробегом формируется не только из внутренних перепродаж

Фото: Динар Фатыхов

В текущем сезоне одним из факторов роста продаж б/у машин стал увеличенный импорт подержанных автомобилей в Россию. Об этом «Реальному времени» сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Ранее сообщалось, что в марте 2026 года в России продали 497 783 б/у автомобиля. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 14,4% больше в сравнении с февралем текущего, следовало из аналитики «Автостата».

— Рынок автомобилей с пробегом формируется из внутренних перепродаж и с поставок, или по-другому — ввоза, машин в страну. В этом году динамика ввоза была более быстрая, чем в 2025-м. Около 7% рынка — это привезенные из-за рубежа легковушки. Хотя и внутренние продажи тоже подрастают, — объяснил автоэксперт.

Никита Егоров