К Марджани на велосипеде

Салават Юзеев снял фильм о великом философе

К юбилею Шигабутдина Марджани сняли несколько фильмов — привычных и правильных. Из общего ряда выбивается лента Салавата Юзеева «Шихаб хазрат». Как всегда, у Юзеева — это авторское кино, о котором будут спорить. Подробности — в материале «Реального времени».

«Снимать музейные экспонаты мы не собирались»

Фильм снят на небольшую субсидию, выделенную Минкультом РТ. Ее размер — всего 500 тысяч рублей. Но Юзеев тот режиссер, который и за такие деньги может снять кино, которое хочется и хочется пересматривать. В нашем случае банальный фильм «к дате» (200-летие Марджани, отмечавшееся в прошлом году) постановщик превратил и в тему для дискуссий, и в образец авторского кинематографа.

«Поначалу мы хотели снять большой фильм, поехать по местам, связанным с Марджани, с его хаджем, побывать в Бухаре, где он учился. Но на пятьсот тысяч это было невозможно. Пришлось искать выход, фильм с музейными экспонатами мы снимать не собирались», — рассказывает режиссер.

Выход нашелся, и это оказался не просто вынужденный вариант, а хороший режиссерский ход, отчасти определивший стилистику ленты. Продюсер ленты Марина Галицкая как-то побывала в Старо-Татарской слободе на экскурсии, которую вел журналист и музыкант Радиф Кашапов, перемещавшийся по улицам на велосипеде.

Тогда было решено, что Кашапов станет ведущим в фильме — перемещаясь на велосипеде, он проедет по татарстанским местам, связанным с Марджани. И это будет взгляд молодого представителя татарской нации на великого философа и общественного деятеля.



«Как снимать фильм? Идти в музей и снимать чалму? Мы этого не хотели. Марджани был тем человеком, который хотел перевернуть мир. Разумеется, мы не ставим знак равенства между этими ребятами и Марджани, но получилась такая перекличка», — рассказывает Салават Юзеев. Фото Романа Хасаева

«Сняли, как говорится, не выезжая из города, но так, что не скучно. Поняли, что должен быть ведущий — харизматичный, это интересно. Радиф — представитель альтернативной татарской культуры, он и его друзья играют рок, противопоставляя себя татарскому мейнстриму. Они перекликаются — эти ребята и Марджани, потому что у нормальной молодежи всегда есть желание перевернуть мир. А иначе как снимать фильм? Идти в музей и снимать чалму? Мы этого не хотели. Марджани был тем человеком, который хотел перевернуть мир. Разумеется, мы не ставим знак равенства между этими ребятами и Марджани, но получилась такая перекличка», — рассказывает Салават Юзеев.

«Человек-альтернатива»

Получился фильм о том, как представители молодого поколения воспринимают великого философа и религиозного деятеля, что он и его наследие для них значат. Фильм и начинается неожиданно — звучит современная татарская мелодия, ее наигрывает Радиф. За его спиной — портрет Марджани. «Я хочу рассказать вам о человеке-альтернативе», — говорит ведущий.

Режиссер собрал в фильме людей, которые сейчас творят альтернативную культуру — это и Радиф Кашапов, и танцовщик и хореограф Нурбек Батулла, и композитор Эльмир Низамов.

По мнению Юзеева, в татарской культуре множество ложных архетипов. Например, когда на слова «Туган тел» подложена музыка Эльмира Низамова, ее принимают за церковную. Но это, конечно, не так. Поют высокие женские голоса, и в них слышна тревога — обеспокоенность состоянием родного языка. Это как набат. Классический же вариант «Туган тел» сродни колыбельной, он умиротворяет.

Важный вопрос, который поднимается в фильме: кем бы был Марджани, живи он в наше время? В ленте на этот вопрос отвечают эксперты. Фото: tatarstan.ru

«Мы делали не местечковый фильм, не краеведческий. Если у нас показана деревня, например, та, где родился Марджани, то мы рассматриваем татарскую деревню как феномен. Это интересно за пределами Татарстана? Интересно. Или отец Марджани, который был деревенским муллой. Кто такой мулла? Мы рассказываем и об этом. Рассказываем, кто такие татарские купцы, что это за народ такой был. Мы стараемся рассчитывать на европейского зрителя», — комментирует режиссер.

Важный вопрос, который поднимается в фильме: кем бы был Марджани, живи он в наше время? В ленте на этот вопрос отвечают эксперты. Кто-то говорит, что не представляет такую личность в современной жизни, по мнению другого эксперта, Марджани был бы очень активным участником нынешней общественной жизни, мог бы быть ученым или заниматься культурой — он был очень креативным человеком. Учитывая толерантность Марджани, можно предположить, что он уехал бы за пределы Татарстана — для него был открыт весь мир. Есть мнение, что в наше прагматичное время Марджани было бы сложно. Это все мнения экспертов — и создатели ленты предлагают самому зрителю ответить на этот вопрос.

Авторы фильма предполагают показать его в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Будет ли он идти в кинотеатрах — вопрос. Прокатчики не особенно продвигают документальное кино. Вся надежда на то, что ленту покажут по телевидению и рано или поздно выложат в Сеть.