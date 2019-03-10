Русский Ошняк и Брынка: от дворцовых крестьян до лишений НЭПа и героев войны

Выходцы двух старинных сел Татарстана создали летопись жизни пращуров и поставили памятник исчезнувшей деревне

Фото: Русский Ошняк. 2017 год. Фото Е.Пластинина

Уже больше полувека прошло с тех пор, как исчезла деревня Брынка Рыбно-Слободского района Татарстана. Но ее бывшие жители и их потомки не забывают о малой родине — ежегодно приезжают семьями, ставят палатки там, где стояли дома, вспоминают непростую историю села и земляков. В память о Брынке благодарные потомки даже памятник поставили. Многие из них сейчас живут в соседней, такой же старинной деревне Русский Ошняк. Историю двух многовековых сел в своей авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает местный краевед Наталья Поликарпова.

Храм на Ошнячке

Раньше село Русский Ошняк называлось Новотроицкое Анатышской волости Лаишевского уезда Казанской губернии. Одна из старожилов, Агриппина Игнатьевна Ермолаева, вспоминала, что у дьякона Ильи Максимовича Наумова была книга, где рассказывалось о том, как по реке Ошнячке приплыли два богатых купца. Они выбрали высокое место на берегу реки для храма. На этом месте на деньги купцов и на средства, собранные жителями, построили храм из двух церквей — зимней и летней.

Существует версия, что до Ивана Грозного в селе жили татары, но когда именно, неизвестно. Многие говорят, что наше село было основано ссыльными.

Первое упоминание о деревне Русский Ошняк мы находим в «Книге письма, дозора и межевания 1599/1600 гг. писца Н. Обухова на дворцовые владения Казанского уезда».

Павел Боронин, солдат царской гвардии. Начало XX века. Фото из личного архива Балминых



Вокруг дворцовых сел Бетки и Анатош к концу XVI в. сложилась Анатошская дворцовая волость. Находилась она далеко от Казани, на берегах Камы, в 1599 году там насчитывалось восемь поселений. К этим дворцовым селам в конце XVI века «тянуло» шесть деревень. К примеру, в деревне Ошняк имелось 16 дворов, сидели на шести вытях. (Ермолаев, И.П. Крестьяне дворцовых сел Казанского уезда в кон.16-перв.четв. 17 в. ( по материалам дозорных и переписных книг) / И.П. Ермолаев, Е.В. Липаков// Исследования по истории крестьянства Татарии дооктябрьского периода: сб. ст./отв.ред.Ю.И. Смыков. – Казань: ИЯЛИ, 1984. – С.16).

Накануне Пугачевского восстания в 1771—1773 гг. в Лаишевском уезде в селе Ошняк ревизских душ (дворцовых крестьян) — 409, в деревне Брынка ревизских душ (помещичьих крестьян) — 47. Оба сии селения при речке Ошняк. («Сборник материалов по истории Казанского края в 18 веке», изданном под редакцией профессора Д.А. Корсакова в 1908 году)

В «Военно-статистическом обозрении Российской империи» (1850 г.) указан алфавитный список мест, удобных к помещению различных штабов, ротных и эскадронных дворов. Среди них село Ошняк Русский, в котором число дворов — 200.

Основные сведения о жителях села Русский Ошняк за период XVII—XIX вв. в настоящее время можно получить, изучив метрические книги Троицкой церкви, ревизские сказки.

Троицкая церковь. Русский Ошняк. Начало XX века. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Прочитав церковные источники, можно прийти к следующему выводу: в селе Ошняк первая деревянная церковь во именование Живоначальной Троицы была построена в 1754 году (холодная). В 1797 году (в некоторых источниках в 1791 году) поставлена вторая деревянная церковь во имя Святого Пророка Ильи (теплая). В селе было несколько часовен. Церковь называлась двуприходной Троицкой церковью. К приходу относились деревни Шиланка и Брынка.

По воспоминаниям Валентины Никитичны Золотцевой, в церкви с 1890 по 1917 г. священником был Владимир Павлович Соколов (1858 г.р.). Был законоучителем в Земских школах в с. Ошняк и д. Шиланка. Жена Соколова — Мария Васильевна (1862 г.р.), урожденная Нечаева (дочь священника Василия Нечаева из Масловки). Имели несколько детей. Сын Николай Владимирович Соколов (род. 22. 02. 1882 г.р.) — известный хирург и общественный деятель, с 1935 года возглавлял хирургическое общество Татарской АССР.

Жители села составляли общину. Все важные вопросы решались на сходах общины. У нас не было барина-помещика, поэтому село было свободно от барщины. Жители считались государственными — налог на землю платили казне, то есть государству. Всеми делами управлял сельский староста. Старожилы вспомнили Ивана Золотцева.

По данным «Списка селений Казанской губернии — Казань, 1910-1914», в с. Ошняк Анатышской волости население было русским. Число душ обоего пола к 1907 году составляло 2 385 человек. В 1920 году — 2 211, в 1926 г. — 2 083, 1949-м — 1 136.

Русский Ошняк — родина Михаила Васильевича Батурова (1857 г.р.) — крестьянина, депутата Государственной думы II созыва от Казанской губернии (1907 г.). В селе родился Герой Советского Союза Александр Максимович Меркушев. Нашими земляками являются и заслуженный артист РТ Петр Григорьевич Серебряков и чемпион Советского Союза по гиревому спорту, «Почетный гражданин города Кудымкар» Николай Савельевич Щетинников, и доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Герман Константинович Овчинников и многие-многие другие.

Депутаты Государственной Думы от Казанской губернии (1907 г.). Второй слева сидит крестьянин Михаил Васильевич Батуров (1857 г.р.)

Как исчезла деревня Брынка



В нескольких километрах от села Русский Ошняк на прекрасном месте располагалась деревня Брынка.

Е.И. Чернышев в работе «Селения Казанского ханства» на основе привлечения писцовых книг XVI и начала XVII вв. делает обзор селений по Ногайской дороге Казанской губернии и отмечает на реке Ошняк деревню Брынку. По данным «Списка населенных мест Казанской губернии с кратким их описанием. Лаишевский уезд» (Выпуск 2. Казань, 1895 г.), слово Брынка имеет татарское произношение — Брумъ. Брынка (по тат. Брумъ) — это деревня при речке Ошнячке, по левой стороне старого Оренбургского тракта. По преданию, первыми помещиками и жителями были чуваши. Их сменили татары, а затем пришли русские помещики.

Самым древним владельцем деревни была госпожа Екатерина Петровна Наумова (поручица, вдова). Поручик Наумов погиб, всем имением управляла его жена. Но в ее распоряжении находились не все крестьяне. Большая их часть была государственными. Деревня состояла в приходе Троицкой церкви села Русский Ошняк, от коего находилась в 3 верстах. Дворов в деревне — 42, жителей — 152 мужчины,146 женщин.

Бывшие жители деревни вспомнили, что в деревне был барин Саламатин. Данные метрических книг, клировых ведомостей это подтверждают. Действительно, в 1800—1830 гг. в Брынке часть крестьян принадлежала помещику Савве Семеновичу Саламатину (например, крепостные крестьяне Андрей Кондратьев, Иван Григорьев, Иван Андреев, Яков Григорьев, Мокей Никифоров). Видимо, после его смерти все перешло помещице, вдове, поручице Ефимье Григорьевне Саламатиной, так как уже в 1839 году крепостные крестьяне числились за ней.

Семья Корольковых. Брынка. 1936 год



В книге И.А. Износкова «Список населенных мест Казанской губернии с кратким их описанием. Лаишевский уезд» содержатся такие сведения: «В 19 веке в деревне 42 двора, жителей 152 человека мужчин, 146 женщин. Бывшие крепостные помещика Бужинского и Филипповича. Земельный надел крестьян составляет 154 десятины. Есть крестьяне-отходники, уходившие на заработки».

В деревне было четыре улицы: Новоулочная, Мостовая, Бужинская, Конец. На каждой улице было приблизительно 20 домов. Таким образом, общее количество домов 80.

Старожил Николай Михайлович Фролов говорил: «Барином в то время называли человека, который имел три коровы, три лошади и большой участок земли. Он нанимал бедных людей и платил им за работу продуктами». Александра Александровна Евдокимова вспоминала слова своего свекра: «Барин Бужинский был небогатый, народ не обижал, относился ко всем по–доброму и с уважением. За работу всегда платил. Когда раскулачили, то все его вещи растащили жители соседних деревень, а дом был сдан в колхоз».

Рядом с Брынкой, рассказывают теперь бывшие жители деревни, рос барский сад, в котором были вишни, черемуха, яблони, сирень, акация и т. д.

Еще жители села вспоминали, что через несколько лет после событий 1917 года и после Гражданской войны в деревню приехала барыня, плакала, обошла все село и перед отъездом взяла с собой горсть брынской земли… Больше о ней никто ничего не слышал. Возможно, сохранились потомки Бужинских, но связи с ними, к сожалению, нет.

Актив колхоза «Оборона страны». 1930-е годы

В 1930 году в деревне насчитывалось 316 человек. В 30—40-е годы XX века жизнь в деревне была трудная. Скотины держали мало, так как кормить нечем. Колхоз «Память Ленина» образован в 1931 году. Председатель — Николай Мусаев, заведующий складом — Иван Горячев, агротехник — Михаил Федорович Евдокимов, бригадир — Михаил Мокеев.

В 1954 году колхоз объединили с колхозом «Оборона страны». Жители разъехались.

Сейчас на месте деревни ничего не осталось: нет ни домов, ни улиц, ни барского сада. 19 июня 2016 года состоялось открытие памятника, посвященного Брынке. Этой деревни не существует уже более 60 лет, но любовь к ней у людей, родившихся и выросших здесь, осталась. Каждый год в Брынке на Троицу собираются те, кто всем сердцем полюбил эти замечательные места на берегу Ошнячки.

«Невозможно передать словами то чувство, которое испытала сегодня! И радость, и слезы… В Брынке жили мои прадедушки и прабабушки, и я маленькой девочкой бегала по улицам уже опустевшей деревни. Нет деревни, и боль потери сильна, ведь с каждой деревней исчезает частица духовности и культуры. Спасибо всем! Низкий поклон тем, кто воплотил в жизнь нашу мечту!»

Найко (Коновалова) Ирина Александровна, потомок семьи Горячевых.

Свекловоды колхоза «Знамя коммунизма», 1964 год

Колхозы «Знамя коммунизма», «Оборона страны» и «Память Ленина»

В 1930 году в конце декабря при селе Русский Ошняк был создан колхоз «Оборона страны». Попытки организации колхоза были и в 1929 году. 40 домов сразу же вошли в колхоз. Первыми вступили в колхоз Лаврентий Фролов, Тимофей Куклев, Тимофей Чиркин, Иван Петрович Верюгин, Никита Щетинников, Ариша Козочкина и др. Скот и первый инвентарь для обработки полей были отобраны у купцов, торговцев. Многие уезжали в города. Постепенно вступали в колхоз и зажиточные крестьяне, так как на них накладывался большой налог единоличника. Скоро люди поняли значение колхоза, и уже в июне 1931 года в него вошло 480 хозяйств. 35 домов оставались индивидуальным сектором до 1935 года. Лишь в 1935 году в колхоз «Оборона страны» объединились все жители села. Первым председателем стал Василий Иванович Поликарпов, затем Иван Петрович Верюгин.

Старожилы вспоминали, что в селе тогда было много рабочей силы. Весенний сев и уборку урожая осенью с помощью комбайнов и лошадиной силы проводили организованно. Большинство работ проводилось вручную. Особенно в уборку урожая: жали жатками, косилками, вязали хлеба в снопы, ставили на поле «бабки» из снопов, затем их перевозили на ток, скирдовали (укладывали в скирды – обметы), а затем молотили на сложной машине — «сложке», которая вводилась в работу силой лошади, а позднее трактором.

Работали колхозники с утра до вечера, со временем не считались, дисциплина была строгая. Работали старательно. За рабочий день записывали трудодни, на которые в конце года получали хлеб, овощи, фрукты, мед.

В колхозе создано 10 полевых бригад, сортучасток, огородная и садоводческая бригады. Организовано садоводство, которое возглавил Павел Степанович Сорокин. Развивалось огородничество под началом Ивана Павловича Фролова. Образовалась колхозная пасека, насчитывающая 500 ульев. На пасеке трудились и отвечали за нее Федор Грязнов, Федор Боронин, Беляков. Стали разводить бурых лисиц, енотов.

Доярки колхоза «Знамя коммунизма». Вторая половина XX века

Молодежь тоже не оставалась в стороне. Бывший библиотекарь и заведующий клубом (который тогда просто называли «избач») Василий Гаврилович Евдокимов вспоминал: «В 1939 году стал я секретарем комсомольской организации. В комсомольской организации было 35 человек. Нам оказывалось большое доверие. Много мы работали по распределению лотерейных билетов, по сбору займа. Особенно активными были, помню, Николай Боронин, Петр Боронин, Василий Гордеев. В клубе появилось радио, кое-какие музыкальные инструменты. Молодежь стала приходить в клуб, ставили постановки. А в 1941 году я стал в Брынке председателем колхоза».

М.М. Грязнов вспоминал: «В первый год моего председательствования собрали много урожая. Радовались люди хлебушку. Уже полноправными хозяевами себя чувствовали. А тут незаметно и 41 год подкрался. Началась Великая Отечественная война. Тоже урожайный год был, да только урожай-то тот весь в поле остался…»

Очень тяжело жилось населению в годы Великой Отечественной войны. Да, на ошняковских улицах не было военных действий, не взрывались снаряды. Но из села все мужчины до 50 лет ушли на фронт. Остались женщины с детьми и пожилые. На их плечи легли колхозные работы: и скот, и посевы, и уборка урожая. Но не сломили враги боевой дух наших односельчан — они выстояли и смогли вывести колхоз на передовые позиции.

Колхоз «Знамя коммунизма» стал одним из богатейших колхозов района и республики. Например, за увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1982—1983 года он занял 3-е место среди всех колхозов ТАССР.

Диплом колхоза «Знамя коммунизма»

Труд сельского жителя неимоверно тяжел. Приходится вставать в 4 часа утра и в праздники, и в будни. Доярки вынуждены носить огромные ведра с молоком. А какая тяжесть ложилась на женские плечи, когда нужно было раздавать барду! А еще подмести, убрать. В 11 часов дня нужно снова накормить скотину. Было время, когда и в обед доили коров. Третий раз уже шли к 15.30 на работу. И снова все по кругу: уборка, кормление. В 17.00 начиналась вечерняя дойка, которая длилась до 19.00. А дома ждет своя корова, которая тоже нуждается в уходе.

Именно они, эти простые сельские труженики, и должны быть героями для всех нас. Это они вставали в 3—4 утра в течение всего года, в холод и стужу, в грязь и мороз, невзирая на усталость и болезни, шли на свое рабочее место, зная, что от них зависит многое.

К сожалению, сложилось так, что в мирное время колхоза «Знамя коммунизма» не стало. Сначала он стал подсобным хозяйством, а потом и вовсе перешел в фермерские хозяйства.

Русско-Ошняковская школа и эвакуированный московский детдом

В 1861 году священником Николаем Платоновичем Агатицким в селе было открыто начальное училище во введении Анатышского приказа, работало и земское училище, открытое в 1867 году.

В 1886—1887 учебном году число учащихся в Ошняковском земском училище составляло 64 человека. А уже в 1914 году в земском училище обучалось 204 ребенка. После революции, когда церковь была отделена от школы, построили новую просторную школу.

Русско-Ошняковская школа (старое здание)

В 1930-е годы в школе работал ветеран войны и труда Сергей Васильевич Караганов. Долгие годы директором Русско-Ошняковской школы был заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения Николай Александрович Александров, награжденный Орденом Трудового Красного Знамени. Много сил, труда и любви отдал родному селу и школе Иван Семенович Куклев, наш земляк, ветеран труда, отличник просвещения РСФСР, и многие другие.

1941 год. Фашисты рвутся к Москве. Из Москвы идет эвакуация крупных промышленных объектов военного назначения. Но в первую очередь вывозят детей-сирот, находившихся в детских домах. Осенью 1941 года в Рыбно-Слободский район прибыло три детдома: в Байтеряково, Урахчу и Русский Ошняк. Детский дом под номером 46 в Русском Ошняке был переименован в детский дом №79. Всего прибыло 150 человек. Воспитатели: Раиса Ивановна Пронина, Екатерина Алексеевна Верюгина, Нина Ивановна Золотцева, Нина Петровна Рязанова, Галина Александровна Романова и многие другие.

«Бессмертный полк»

Составлен поименный список всех солдат-земляков, защищавших нашу Родину от врага в 1941—1945 годах.

Максимов Семен Андреевич родился в с. Русский Ошняк в 1895 году. Беспартийный. Участник Гражданской войны с 1918 по 1920 гг.

Мобилизован 14 октября 1941 года Рыбно-Слободским РВК. Красноармеец. Рядовой. Ездовой военно-технического снабжения 110 стрелковой Верхне-Днепровской дивизии. Отечественная война: Западный, Брянский, 1, 2, 3 Белорусский фронта. Место службы: 110 свдд, 5А 3 Белорусский фронт. Имел легкое ранение в 1944 году под Смолицей.

Капитан Казанцев так характеризует Максимова: «Максимов Семен Андреевич — активный участник Отечественной войны, в ходе которой был ранен. Работая в качестве ездового на перевозке инженерного имущества и подвижного отряда заграждения, он на протяжении всего времени проявлял себя образцовым, честным и самоотверженным бойцом. За период зимних наступательных боев в Восточной Пруссии он неоднократно под огнем противника, невзирая на опасность и смерть, доставлял мины и другое инженерное имущество непосредственно на передний край, чем содействовал успеху наступления части. Прикрепленные за ним две лошади всегда имеют отличную упитанность и боевую готовность, амуниция и повозка содержатся в хорошем состоянии. Идеологически выдержан, дисциплинирован, Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. Тов. Максимов вполне достоин правительственной награды — медали «За отвагу». За подвиги, совершенные в период с 1 декабря 1944 года по 28 февраля 1945 года Семен Андреевич Максимов награжден медалью «За отвагу».

Умер в феврале 1959 года.

Всего таких историй о каждом солдате собрано более 500. Нужна помощь земляков в уточнении информации о родственниках-солдатах Великой Отечественной войны.

Семья Золотцевых. Русский Ошняк. Начало XX века

«Прогулки по улицам Русского Ошняка и Брынки»

Меркушева, Заречная, Полевая, Профсоюзная, Молодежная, Интернациональная, Большая Набережная… Улицы родного села… Сколько же их в Русском Ошняке? По данным сельского поселения, у нас 16 улиц. У каждой свое имя, своя судьба. На наших улицах испокон века живут бок о бок добрые, работящие, любящие свою семью и Родину люди. Раньше официальных названий в селе не было. В народе их называли по-своему: Задневка, Чуланчик, Курмыш, Каменовка, Софроновка, Камыш…

Мы побываем в гостях у многих жителей нашего села, узнаем истории их семей, вспомним о страшных потерях в годы войны, вместе порадуемся появлению нового дома на улице, рождению маленького человечка.

На данный момент записано около 200 рассказов о семьях, воспоминаний о жизни в Русском Ошняке и Брынке. Это уникальные материалы, которые мы обязаны сохранить для будущих потомков.

Материал по истории родного края собирают все жители: от младшего поколения до старшего. Особенно отрадно, что в эту работу активно включилась молодежь. Пишут воспоминания и в Русском Ошняке, и Приморском крае, и Пензе, и Рыбной Слободе, и Чистополе, и Казани, Самаре, и Москве… Судьба разбросала всех по разным уголкам нашего мира. Потомки жителей Русского Ошняка и Брынки в Канаде, Германии, Испании, Эстонии не забывают те места, где на свет появились их родители, бабушки, дедушки.

Я уверена в том, что у тех, кто родился в Русском Ошняке или Брынке, никогда не возникнет вопрос о том, почему в книге будет рассказ о двух населенных пунктах. Это для нас единое целое, которое невозможно отделить друг от друга. У кого-то бабушка из Русского Ошняка, у другого дед родом из Брынки.

Статья в газете о работе школы. 1950-е годы

Выпуск книги актуален в настоящее время, когда в Русском Ошняке в 2018 году закрыли школу. Наша задача — сохранить историю малой родины. Ведь именно из истории деревень, сел и городов и складывается история России.

Дорогие земляки! У вас есть возможность внести свой вклад в создание летописи нашей истории, которую мы сохраним нашим внукам и правнукам. Если вы хотите, чтобы история вашей семьи попала на страницы книги, если у вас есть интересные фотографии из жизни Русского Ошняка или Брынки, если у вас сохранились фотографии ваших родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, обращайтесь ( tatucha 77@ rambler . ru ). В соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники») есть группы «Русский Ошняк и Брынка». Если есть идеи по содержанию книги, буду рада их обсудить.

1 / 27 Ермолаева Агриппина Игнатьевна, старожил села Русский Ошняк. Вторая половина XX века

Русский Ошняк. 2017 год. Фото Е.Пластинина

Павел Боронин, солдат царской гвардии. Начало XX века. Фото из личного архива Балминых

Александр Максимович Меркушев, Герой Советского Союза

Герман Константинович Овчинников, доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ

Депутаты Государственной Думы от Казанской губернии (1907 г.). Второй слева сидит крестьянин Михаил Васильевич Батуров (1857 г.р.)

Семья Корольковых. Брынка. 1936 год

Семья Золотцевых. Русский Ошняк. Начало XX века

Актив колхоза «Оборона страны». 1930-е годы

Свекловоды колхоза «Знамя коммунизма», 1964 год

Доярки колхоза «Знамя коммунизма». Вторая половина XX века

Русско-Ошняковская школа (старое здание)

Здание церкви, в которой располагался в годы войны детский дом

Воспитанники детского дома. 1950-е годы

Улица Колхозная. Дом Клавдии Ивановны Чечневой

Пилорама. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Вид на Ошнячку и водяную мельницу. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Дом купца Жестянина, расстрелянного в начале XX века. Бывшее здание сельского совета, КБО, библиотеки. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Пожарка. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Троицкая церковь. Русский Ошняк. Начало XX века. Художник Владимир Бурайкин. 2018 год

Диплом колхоза «Знамя коммунизма»

Механизаторы колхоза «Знамя коммунизма». 1986 год

Плодоовощеводческая бригада колхоза «Знамя коммунизма». 1956 год

Кузнецы Михаил Гордеев, Андрей Просвирнин, Поликарпов, Виктор Зиновьев. 1960-е годы. Фото Тимофея Коженкова

Русский Ошняк. Семья Поздняковых у родного дома. Начало XX века

Русско-Ошняковская школа (современное здание)

Статья в газете о работе школы. 1950-е годы