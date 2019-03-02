Видеоопрос: «Считаете ли вы, что женщинам в России платят меньше, чем мужчинам?»

Фото: Ринат Назметдинов

В России средняя зарплата женщин на 30% ниже, чем у мужчин, заявила вчера вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке. По ее словам, женщины не достигают такого же уровня образования, карьерного роста и оплаты труда, как мужчины.

«Считаете ли вы, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, за ту же работу?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников проходящего в эти дни в Казани форума «Образование России» / EDU Russia.