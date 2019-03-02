Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Считаете ли вы, что женщинам в России платят меньше, чем мужчинам?»

07:00, 02.03.2019 3
Видеоопрос: «Считаете ли вы, что женщинам в России платят меньше, чем мужчинам?» Фото: Ринат Назметдинов

В России средняя зарплата женщин на 30% ниже, чем у мужчин, заявила вчера вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке. По ее словам, женщины не достигают такого же уровня образования, карьерного роста и оплаты труда, как мужчины.

«Считаете ли вы, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, за ту же работу?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников проходящего в эти дни в Казани форума «Образование России» / EDU Russia.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:15
    Нет это не так. Порой даже у женщин зарплаты выше, чем у мужчин
    Ответить
  • Анонимно 07:46
    Нет конечно! У нас на работе помню когда пришла девушка, то у неё были такие же условия как и у меня. Прошли уже те времена
    Ответить
  • Анонимно 09:08
    Сейчас уже выровнялись уровни зарплат. Раньше было так, а сейчас уже нет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела