Обвиняемому во взяточничестве экс-сити-менеджеру Чистополя продлили домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия, но защите удалось добиться ежедневных прогулок — в связи с состоянием здоровья близких Александра Заиконникова

Обвиняемому в получении взяток на 880 тыс. рублей бывшему главе исполкома Чистополя Александру Заиконникову продлили срок домашнего ареста до 7 апреля. Дополнительный месяц запросило следствие, чтобы завершить расследование, — изначально срок ареста был установлен до 7 марта. Смягчить меру пресечения суд посчитал невозможным, так как, учитывая связи бывшего сити-менеджера, он мог воздействовать на участников процесса и препятствовать расследованию. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Покровительство за деньги

7 января в отношении главы исполкома Чистополя Александра Заиконникова в Следкоме возбудили дело о получении взяток на 880 тыс. рублей, полученных от директора двух компаний, выигравших госконтракты по благоустройству и вывозу снега на 300 млн рублей.

Следствие установило, что с 1 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года Заиконников на посту руководителя Чистопольского горисполкома, находясь в своем служебном кабинете, получил от учредителя ООО «Монолит» Айрата Исмагилова через посредника, директора компании Рамиля Ситдикова, взятку в крупном размере за подписание им актов выполненных работ по заключенным контрактам и общее покровительство при выполнении этих контрактов.

Как сообщало ранее «Реальное время», следователь по особо важным делам третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов возбудил дело в 5 утра 7 января, а уже через час сотрудники ФСБ и следствия пришли к Заиконникову, а также к Рамилю Ситдикову.

Проведя ночь в изоляторе, на следующий день Заиконников написал явку с повинной. Согласно материалам дела, 7 января обвиняемый был задержан, 9 января получил домашний арест до 7 марта 2019 года.

11 февраля, через месяц после возбуждения дела, обвиняемый сложил с себя полномочия главы горисполкома. Назначение на должность подозреваемый получил осенью 2017 года.

На заседании в Ново-Савиновском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. Фото sudrf.ru

Следствие просит продлить арест

На прошедшем заседании в Ново-Савиновском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста. Как сообщила представитель обвинения Гафиятуллина, следствию требуется дополнительное время.

— По уголовному делу необходимо предъявить обвинение Заиконникову в окончательной редакции, допросить его в качестве обвиняемого, выполнить требования, предусмотренные ст. 215 и 217 УПК РФ, составить обвинительное заключение и направить его вместе с материалами уголовного дела для утверждения в прокуратуру Республики Татарстан. Кроме того, дополнительный срок необходим прокурору для выполнения требований, предусмотренных ст. 221 УПК РФ, — уточнила Гафиятуллина.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 7 апреля 2019 года.

Бывший сити-менеджер обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. «Имеет обширные связи среди должностных лиц органов госвласти и управления Республики Татарстан, в связи с чем у следствия имеется достаточно оснований полагать, что он, не находясь в частичной изоляции от общества в жилом помещении, может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовной ответственности, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, данные которых ему известны, с целью склонения их к изменению показаний либо иным путем воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — выступила представитель следствия и ходатайствовала о продлении домашнего ареста на 1 месяц с сохранением всех ранее наложенных ограничений.

Бывший сити-менеджер обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет



Семейные обстоятельства

Сам обвиняемый с ходатайством был согласен, но попросил о ежедневных прогулках. Мотивировал состоянием здоровья своей жены и среднего сына: «У моей жены был приступ сердечный на дороге, было обращение — ей сейчас обследоваться надо. Детей из дома возить в школу некому: чтобы отвезти и в обед забрать можно было». В течение первых двух месяцев домашнего ареста Заиконников не мог покидать пределы своего жилья.

Как пояснил Александр Заиконников, семья живет в 15 км от города, из-за болезни жены детей в школу возить некому: «Я не могу жену отвозить в больницу. 11-го у нас ЕГЭ». На вопрос судьи он уточнил, что сейчас его жена не находится в больнице: «Она дома — ей было плохо на трассе, увезли в больницу».

У прокурора не было вопросов к обвиняемому.

Судья уточнила, каково состояние здоровья остальных членов его семьи и самого Заиконникова, тот ответил: «Нормальное, хронических заболеваний нет, на учете не состою, инвалидности нет». Но по состоянию здоровья среднего сына (детей у него трое, двое из них несовершеннолетние) есть опасения: «Он долго лежал в больнице. У него целый букет — и почки, и язва, и все остальное. Его выписали, пока под наблюдением».

Прокурор поддержал, попросил удовлетворить просьбу.

Защита представила суду справку о состоянии здоровья жены. «Было обращение, диагноз «ишемическая болезнь сердца», и по рекомендации врачей необходимо ей провести обследование — то, что мой подзащитный как раз пояснил. Также о плохом состоянии здоровья, средний сын находился в кардиологическом отделении — проблемы со здоровьем, тоже необходимо проходить лечение. Может возникнуть даже необходимость в медицинских учреждениях в связи с обострением», — сказал адвокат.

Судья не согласилась на изменение меры пресечения и удовлетворила ходатайство о продлении домашнего ареста



Также защита уточнила время прогулок: «С учетом поездок в школу просим суд разрешить прогулки с 7 до 9 и с 12 до 14 часов».

Судья согласилась с доводами следствия в том, что обвиняемый может воспользоваться своими связями, и не согласилась на изменение меры пресечения, удовлетворила ходатайство о продлении домашнего ареста. К тому же на состояние здоровья, которое не позволяло бы ему находиться дома, обвиняемый не жаловался. Суд разрешил и прогулки — «в дневное время суток, не более 2 часов».