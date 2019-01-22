Шаляпинский фестиваль — 2019: от несчастной невесты царя до дамы с камелиями

Что нам готовит главное музыкальное событие года

Фото: Максим Платонов

В первый день февраля традиционно откроется Международный Шаляпинский фестиваль, который пройдет в Казани в 37-й раз на сцене театра им. Джалиля. «Реальное время» анализирует афишу предстоящего оперного форума.

И опять Михаил Панджавидзе

Напомним, что Шаляпинский фестиваль, 37 лет назад учрежденный в Казани, был первым музыкальным фестивалем на всем пространстве тогдашнего СССР. Его инициаторами стали только что пришедший тогда на эту должность директор театра Рауфаль Мухаметзянов и группа его единомышленников. Не будет ошибкой сказать, что фестивальное движение в стране началось с Шаляпинского фестиваля.

1 февраля XXXVII Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина открывается традиционной премьерой — оперой Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Михаила Панджавидзе. В афише театра много спектаклей этого режиссера, например, «Лючия ди Ламмермур», за заглавную партию в ней Альбина Шагимуратова получила «Золотую маску», «Любовь поэта», удостоенная Госпремии им. Тукая, «Джалиль», ставший главным театральным событием года и получивший гран-при «Тантаны».

Панджавидзе умеет проходить между Сциллой и Харибдой — он, бережно относясь к замыслу авторов оперы, тем не менее может сделать спектакль остро современным. На этот раз режиссер обещает нам «Царскую невесту» в классическом ключе, но, зная почерк этого постановщика, можно предположить, что в спектакле будет нечто, что сделает его «цепляющим».

Панджавидзе умеет проходить между Сциллой и Харибдой — он, бережно относясь к замыслу авторов оперы, тем не менее может сделать спектакль остросовременным. Фото classicalmusicnews.ru



Стоит заметить, что декорации к «Царской невесте» создал сценограф Гарри Гуммель, работающий сейчас в Германии, и наверняка они будут не совсем привычными для нашего зрителя. В спектакле будут заняты солисты и казанской труппы, и их коллеги из «Новой оперы», Мариинского театра, оперы Белоруссии, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Кстати, в фестивальной афише стоят и чудесный, тонкий, поэтичный «Евгений Онегин» Михаила Панджавидзе (музыкальным руководителем постановки был выдающийся музыкант Михаил Плетнев), и трагичная история «девушки из Нагасаки» — «Мадам Баттерфляй», и метафоричная, сказочная история с драматическим финалом — «Турандот». Так что тот, кто попадет на спектакли, увидит абсолютно разные работы одного из самых интересных современных оперных режиссеров Михаила Панджавидзе.

День рождения героя

13 февраля — главный день Шаляпинского фестиваля, это день рождения Федора Ивановича Шаляпина. Традиционно вечером будут давать «Бориса Годунова», так что вспомним одну из лучших партий великого баса, нашего земляка. В партии мятущегося царя Бориса можно будет слышать солиста казанской оперы и одновременно солиста Большого театра Михаила Казакова. Кстати, сценой коронации из «Бориса Годунова» в исполнении артистов ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля в декабре в Ярославле открывался Год театра.

Помимо уже названного «Евгения Онегина», где в титульной партии выйдет солист Большого театра Игорь Головатенко, в фестивальной афише еще одна опера Чайковского — это «Пиковая дама» в постановке Юрия Александрова, создавшего полный мистики спектакль, где одно из действующих лиц — таинственный и страшный Петербург. В партии Графини можно будет услышать солистку Большого театра Татьяну Ерастову.

13 февраля — главный день Шаляпинского фестиваля, это день рождения Федора Ивановича Шаляпина. Традиционно вечером будут давать «Бориса Годунова». Фото Максима Платонова

Куда ж мы без Верди?

В фестивальной программе традиционно большой блок вердиевских опер. Это «Аида» в постановке Юрия Александрова, одна из последних премьер театра «Набукко» в постановке Ефима Майзеля, и «Травиата» — грустная история «дамы с камелиями».

Стоит обратить внимание на исполнителя партии Набукко — российского баритона Бориса Стаценко, сейчас проживающего в Германии, исполнительницу партии Аиды Марию Пахарь из «Стасика» и исполнительницу партии Виолетты в «Травиате» Светлану Москаленко из Михайловского театра.

Гала-концерты 22 и 23 февраля традиционно соберут «всех звезд», но главным украшением станет меццо-сопрано Юлия Лежнева, сделавшая в весьма юном возрасте головокружительную карьеру на оперных сценах мира. Газета «Нью-Йорк таймс» назвала ее голос «голосом ангельской красоты», а «Вельт» писала о «безупречной технике». Лежнева впервые приезжает в Казань, и это можно считать сенсацией фестиваля.

Кроме основной, в этом году на фестивале будет работать и параллельная программа, вход на которую свободный. В нее включены лекции по истории казанской оперы, о пути Федора Шаляпина, один из вечеров будет посвящен современной опере, можно будет увидеть записи оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» и «Коллонтай» Эльмира Низамова. В параллельной программе с рассказом о европейских оперных фестивалях выступит музыкальный критик из Варшавы Александр Лясковский.

Один из вечеров будет посвящен современной опере, можно будет увидеть записи оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» и «Коллонтай» Эльмира Низамова. Фото Олега Тихонова



«Концентрация лучших постановок»

«В этом году в фестивальной афише как никогда много русских опер — их четыре. Одна премьерная — «Царская невеста». Может быть, поэтому много певцов из российских театров. Есть очень интересные дебютанты: Юлия Лежнева, Мария Лобанова, Дмитрий Ульянов. Нет в афише постановок, уступающих в качестве, скажем, «Мадам Баттерфляй» или «Евгению Онегину». Концентрация лучших постановок театра — вот что собой представляет афиша фестиваля этого года», — полагает обозреватель радио «Орфей» Николай Рыбинский.

«Бросается в глаза большое внимание к нашим, российским певцам, и это радует. Круг приглашаемых солистов изрядно обновился, и это тоже плюс, появились имена, которые мы хорошо знаем в столице, но пока малоизвестные в Казани. Новые лица на фестивале — это всегда позитив. Замечательно, что многие партии, в том числе заглавные, теперь поют свои, татарстанские певцы», — таково мнение оперного критика Дмитрия Морозова.

Афиша, безусловно, интересная, и проблема только в том, как попасть в зал оперного театра. Билеты на все спектакли были распроданы еще в декабре.