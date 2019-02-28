Ставка на новичков и длинные забросы в ожидании возвращения Давиташвили: «Рубин» готовится к «Ахмату»

Репортаж с первой открытой тренировки футбольной весны

Открытая для прессы тренировка «Рубина» в преддверии первого официального матча года (он пройдет уже в эту субботу) вызвала ажиотаж среди журналистов. Все-таки познакомиться с заметно обновившейся командой было важно — и на базе представителей СМИ действительно ожидал другой коллектив. Много молодых, еще мало кому знакомых в лицо парней, несколько новичков, пришедших «извне», и отсутствие таких привычных «ветеранов» — Азмуна, Кудряшова, Джанаева и Наваса. Корреспондент «Реального времени» оценил, как «Рубин» готовится к двум домашним матчам, узнав попутно подробности переговоров с Зурико Давиташвили, подсмотрев, как адаптируются новички и экс-дублеры, и постаравшись выяснить, кто будет основным вратарем команды. Подробности – в репортаже «Реального времени».

К новому «Рубину» еще стоит привыкнуть. Пока его не узнать



Первая открытая для прессы тренировка «Рубина» в нынешнем году проходила пусть и не в самых благоприятных для футбола условиях, особенно если сравнивать с Турцией, из которой команда только-только прилетела, но при вполне терпимых «минус 3». Разве что влажный снег несколько портил картину.

То ли намеренно, то ли для комфорта, футболисты спрятались под шапками и натянули повязки на подбородки, так, чтобы различить их и расслышать, о чем они переговариваются, было невозможно. Но отсутствие футболистов, успевших стать знаковыми для Казани, в глаза все-таки бросалось. Отсутствовал такой привычный и давно ставший олицетворением бердыевских команд Цезарь Навас, так же как и Федор Кудряшов. Не было и Азмуна, который обычно выходил на поле одним из последних. Теперь же на газоне было много новых лиц, к которым еще предстоит привыкать и узнавать, чего они стоят на поле.

– В каком состоянии команда? – спросили до начала тренировки журналисты у наставника команды Курбана Бердыева.

– Есть проблемы, есть травмированные, но мы надеемся, что к игре с «Ахматом» они подойдут в нормальном состоянии.

– Зимой из команды ушло много лидеров. Был ли шанс уговорить Наваса остаться?

– Он ушел по семейным обстоятельствам. Цезарь и так уже долго шел нам навстречу. Он решил остаться с семьей.

«Во второй половине сезона будем делать ставку на новичков»

Разумеется, важной темой оставалась и адаптация в первой команде новичков, а также еще вчерашних дублеров, которые теперь уже могут называть себя игроками основного состава. Артур Сагитов, Раиль Абдуллин и Данил Степанов провели три полноценных турецких сбора, а к последним даже подошли в числе тех футболистов, кто делает результат – контрольный и итоговый (во всех смыслах) матч против «Динамо» тому подтверждение.

На пресс-подход вышел новоиспеченный капитан команды Руслан Камболов, у которого журналист «Реального времени» попытался выведать, в какой роли он видит доморощенных футболистов.

— Как капитан оценивает молодых ребят, которые дебютировали в последнем туре перед перерывом и стали показывать себя на сборах?

— Все ребята хорошие, очень перспективные. Ничего не боятся, очень настойчивые, что очень хорошо. В игре с «Зенитом» это было видно. Надеюсь, в дальнейшем будет так же.

— Из команды ушло несколько лидеров. За счет чего ей предстоит сохранить свой уровень, свое место, провести достойно вторую часть сезона?

— Нужно быть единым коллективом. За счет самоотдачи, желания. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться полностью, и все получится.

— Как вообще прошли сборы, насколько команда готова?

— Все прошло по плану. Все, что было запланировано, сделали. Нормально нагрузились. Сейчас, перед игрой, нагрузки поменьше, больше тактические занятия.

— Капитанское звание что-то изменило для тебя?

— Это большая ответственность, когда ты выходишь с капитанской повязкой. И за себя, и за партнеров по команде. Постараюсь оправдать доверие, — пообещал Камболов.

Что касается приобретенных футболистов, то Курбан Бердыев не стал уходить от ответа и сразу признался, что столь скромное усиление команды было продиктовано финансовой ситуацией, в которой пребывает клуб.

– Довольны ли вы новичками? – продолжали журналисты первую в году беседу с Бердыевым.

– Мы комплектовались, исходя из наших возможностей. У тех, кого мы приобрели, есть желание играть – это самое важное. Думаю, они вольются в коллектив как уверенные игроки, но им нужно время на адаптацию.

— У команды будет две игры практически подряд. Насколько она готова физически?

— В плане физики проблем нет, а вот в плане взаимодействий — есть, особенно с теми игроками, которые пришли в команду. Но, думаю, со временем наладим взаимопонимание.

— На них будет делаться ставка?

— Безусловно, иначе зачем приглашать, — заявил специалист.

К матчу с «Ахматом» готовится Бабурин?

Какой-то новой «игровой» информации за те 15 минут, что были отведены журналистам, они не получили, увидев лишь пробежку туда и обратно поперек поля и разминку. Разве что вскоре игроки поделились на две группы – одна половина надела красные тренировочные манишки, вторая – оранжевые (вероятнее всего красные – основа на ближайший матч), и стали мягко по воздуху набрасывать мяч друг другу с противоположных половин поля.

Лишь после того, как представителей СМИ попросили на выход, можно было последним взглядом окинуть поле и понять, для чего вдруг такая разминка. Курбан Бердыев предложил разыгрывать довольно простую схему: вратарь (Егор Бабурин встал в ворота «красных») отдает мяч крайнему защитнику, а тот быстрым забросом по флангу старается доставить его в чужую зону. Правда, каждый раз защитники «оранжевых» легко перехватывали эти забросы, и уже вскоре Бердыев вновь созвал оба состава у своего «мольберта».

— Кто будет основным вратарем во второй части сезона? – решил уточнить корреспондент «Реального времени» у наставника команды.

— Это решает тренер Кафанов, я в это дело не лезу. Он сам чувствует, кто лучше готов на сегодняшний день.

Разумеется, ваш корреспондент не мог пройти и мимо темы внезапного отъезда из расположения команды грузинского полузащитника Зурико Давиташвили, который был на просмотре на всем протяжении сборов. Как заявлял сам футболист в грузинской прессе, это связано с разногласиями по условиям контракта. Мол, казанцы предлагали долгосрочный контракт, а он не хотел «подписываться» надолго. Бердыев же раскрыл новые подробности переговоров.

– Здесь больше проблемы с родителями Зурико. А что касается агента и клуба, то мы идем навстречу парню. Видимо, там есть какие-то предложения. Может быть, что-то еще изменится, — сказал Бердыев.

— То есть он еще может оказаться в команде? — уточнил автор этих строк.

— Вполне возможно.

В «Рубине» «отталкиваются от себя»

Игры с грозненцами у «Рубина» нередко получаются довольно сложными – как правило, это вязкая игра и хождение мяча в основном в середине поля. Учитывая, что состав «Рубина» заметно «облегчился», возможно, длинные забросы на чужую половину поля соперника и станут главным оружием казанцев.

— С «Ахматом», как правило, получаются сложные игры. Уже разбирали их игру? – спросил корреспондент «Реального времени» у Камболова.

— Пока что нет, завтра будем разбирать. Пока больше делали акцент на своей игре.

— Шестое место в таблице – это максимум для «Рубина»?

— Трудно сказать. У нас такая задача — выкладываться в каждой игре, показывать максимум и побеждать.

— Делается ли ставка на Кубок?

— Нет. У нас есть конкретные игры, к ним и готовимся.