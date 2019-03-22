«Золотой миллиард»: ювелирка выходит из кризиса

Производство изделий из желтого металла растет второй год, серебро становится менее популярным

Фото: Олег Тихонов

Ювелирная промышленность РФ второй год подряд выбирается из кризисной ямы, хотя темп роста в 2018 году все же замедлился. Производитель ориентируется на платежеспособность покупателя, который с ухудшением ситуации предпочитает дешевое серебро, а при относительной стабильности обращает внимание на золото. Российский покупатель при этом выбирает сегодня серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена. Аналитическая служба «Реального времени», изучив состояние рынка, узнала, что изделий из палладия делают все меньше — все потому, что цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза. И выяснила, что на рынке почти в три раза больше золотых серег, чем серебряных, и, напротив, почти в 3 раза больше недорогого серебра уходит у производителей на цепи и браслеты.

Ювелирка выбирается из кризиса

Ювелирная промышленность России второй год подряд продолжает выбираться из кризисного пике, в которое она вошла сразу после 2013 года. Ювелирные изделия, понятно, не предметы первой необходимости, напротив, престижные товары, а сегмент роскоши в неблагополучные времена страдает, как известно, одним из первых. Потребители либо перестают покупать эти товары, либо начинают меньше покупать дорогие золотые украшения и больше — серебряные. Динамика ювелирной промышленности прямо свидетельствует о росте или спаде экономики.

Так, в 2000 году было опробовано и заклеймено 9,74 млн штук золотых изделий (всего на 24,6 тонны), через два года стало почти в два раза больше, и рынок продолжал расти вплоть до кризиса 2008 года: в 2007 году было опробовано и заклеймено 48,5 млн изделий на 130,3 тонны, годом позже — 46,7 млн золотых изделий на 127 тонн. А в 2009-м вес заклейменных изделий упал почти в два раза — до 68,2 тонны. И по той причине, что сам рынок сжался, и потому, что в тяжелые времена потребитель скорее купит небольшую драгоценность по весу, нежели тяжелый браслет.

Количество и масса ювелирных изделий, опробованных и заклейменных

Год Изделия из золота Изделия из серебра Изделия из платины Изделия из палладия кол-во, млн шт. масса, тонн кол-во, млн шт. масса, тонн кол-во, тыс. шт. масса, кг 2018 31,85 59,57 33,6 180,91 15,59 2017 31,18 57,86 38,81 178 26,74 2016 27,11 51,66 41,34 183,48 12,46 2015 28 58,89 50,91 208,52 14,45 2014 38,64 99,44 59,57 251,78 13,79 2013 43,52 107,76 51,02 211,59 10,48 2012 38,47 85,94 50,88 199,23 11,61 2011 33,77 77 49,91 193,17 13,55

Производство изделий из золота растет второй год подряд, правда, динамика в 2018 году снизилась



Пока страна выбиралась из первого кризиса нулевых, росло и число изделий, как и их вес. Второго пика рынок достиг в 2013 году, когда заклеймено было 43,5 млн штук золотых изделий весом 107,7 тонны. Второй кризис вновь отправил рынок в пике, к 2015 году производство упало на 40% — до 58,9 тонны, число изделий сократилось на 5 млн. Падение продолжалось два года подряд, после чего ювелиры РФ (4 тыс. российских компаний производят ювелирные изделия, во всей ювелирной отрасли работают 25 тыс. предприятий) вновь стали увеличивать производство.

В 2017 году вес изделий вырос на 12%, в 2018-м рост продолжился, но составил лишь 3%: опробовано и заклеймено было почти 60 тонн против 57,8 тонны в 2017 году. Число изделий тоже плавно увеличивается с нижней точки 2016 года (всего 27,1 млн золотых драгоценностей — уровень 2009 и 2004 годов), составив в 2017 и 2018 годах 31,2 и 31,8 млн штук соответственно. Надо, впрочем, отметить, что из поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора золотых изделий 707,5 тыс. штук — иностранного производства.

Количество изделий российских производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора



Наименование изделий золото серебро шт. масса, г шт. масса, г Цепи, браслеты 4.403.430 18.204.622,86 5.630.176 47.942.856,41 Кольца 7.892.089 17.407.831,61 3.075.788 11.628.445,56 Серьги 13.334.961 15.105.027,74 4.865.667 11.156.956,20 Подвески 4.680.028 4.996.836,14 2.460.457 10.044.517,02 Часы 50.018 423.951,62 55.491 836.386,72 Остальные изделия 700.639 1.063.123,83 973.976 5.428.751,75 Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) 43.165 115.736,48 1.613.157 35.348.620,98 Итого 31.104.330 57.317.130,28 18.674.712 122.386.534,64

Российский покупатель предпочитает серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена



Мы специально анализировали именно золотой сегмент рынка, так как он и самый крупный. Так, в 2017 году ювелирный рынок оценивался в 270 млрд рублей, из которых 180 млрд приходилось на золотые украшения — это 66%.

Кривая серебра в начале нулевых повторяла «золотую» кривую, но что интересно, в кризис 2008—2009 годов, как и в кризис 2014—2015 годов, ситуация с серебром была не совсем аналогична «золотой». В год падения производства золотых изделий как раз вес серебряных вырастал. Но только в первый год кризиса — так, в 2014 году было апробировано на 19% больше серебряных украшений — весом 251,8 тонны против 211,6 в 2013 году. Что как раз и объясняется тем, что после первого шока покупатель обращает внимание на дешевое серебро, а потом и на него, грубо говоря, уже не остается денег. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и кривая производства серебра затем пикирует.

Любопытна и другая обратная тенденция: сразу после кризиса покупатель вновь обращает внимание на золото, тогда как производство серебра продолжает падать. Так, количество серебряных украшений продолжает в РФ снижаться с 2014 года, когда было произведено почти 60 млн изделий, в 2018 году было опробовано и заклеймено 33,6 млн штук, то есть почти в два раза меньше, фактически ситуация с серебром повторяет 2007 год. Но если тогда произведено было 32,8 млн изделий весом 223,2 тонны, то спустя 11 лет вес произведенных изделий упал почти на 40 тонн, что говорит о гораздо меньшей платежеспособности российского покупателя: ориентируясь на его запросы, а именно на меньший вес изделия, производители вынуждены производить все более легкие, а значит, дешевые ювелирные изделия.

Количество изделий иностранных производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора



Наименование изделий золото серебро шт. масса, г шт. масса, г Цепи, браслеты 99.395 578.449,32 3.334.806 21.216.624,33 Кольца 168.721 576.512,85 2.573.200 11.519.680,39 Серьги 354.065 633.671,46 5.638.303 13.258.403,54 Подвески 78.929 136.235,52 2.833.674 8.016.387,95 Часы 39 1.347,49 4.458 165.258,27 Остальные изделия 5.852 31.359,52 502.911 2.867.168,75 Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) 434 8.592,09 34.123 1.218.734,40 Итого 707.435 1.966.168,25 14.921.475 58.262.257,63

Изделий из палладия делают все меньше — цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза

В отличие от золота, на иностранного производителя серебряных изделий пришлось в 2018 году 44,4% всех апробированных изделий. Как отмечали в Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза еще в марте прошлого года, падение использования серебра обусловлено тем, что «ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс». Наблюдатели полагают, что и в последующие годы (если не будет третьего кризиса) рост использования золота будет опережать рост производства изделий из серебра, если последний вообще произойдет.

Другой вопрос — насколько будет расти реализация золотых украшений: цены на золото с 2014 года, несмотря на ряд колебаний, продолжают уверенно ползти вверх. В 2014 году, согласно курсу ЦБ РФ, один грамм золота стоил 1,2 тыс. рублей, а в начале 2019 года — уже более 2,7 тыс. рублей. То есть золото за пять лет подорожало в два с лишним раза. И если за три года с пикового значения в 3 тыс. рублей за грамм цена на золото все-таки упала на 8%, то цены на серебро за тот же период упали на 11,5%. Самый дорогой металл — палладий — напротив, все три года стабильно растет, увеличившись в цене с 2016 года в 1,6 раза: один грамм в 2019 году стал стоить уже больше 3 тыс. рублей. Для сравнения: грамм серебра торгуется на рынке за 33,3 рубля.

К слову, если говорить об изделиях из платины и палладия, то они занимают ничтожную долю на рынке. Так, в прошлом году из платины было произведено 15,6 тыс. изделий весом 71,8 кг, из палладия — 2,5 тыс. изделий весом 11 кг. Производство изделий из палладия мало в чем соответствует динамике по золоту и серебру. Так, до кризиса 2008 года количество произведенных изделий из палладия не превышало 7 тыс. штук, но уже в 2009 году было произведено в 4 раза больше — 24,3 тыс. штук, а вес вырос в 1,5 раза — до 75,2 кг.

Что интересно, пиковых значений производство палладиевых изделий достигло как раз в кризисные 2009—2010 годы, после чего кривая пошла вниз и продолжает падать до сих пор. Вероятно, рост популярности палладия до 2010 года можно объяснить его невысокой тогдашней ценой (в 2009 году на биржах давали в районе 200 долларов за тройскую унцию — 31,1 грамма) и потенциальной инвестиционной привлекательностью. Потому что сегодня цена палладия составляет почти 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. То есть палладий вырос в цене в 7,5 раза, и очевидно, что в настоящий момент изделия из этого металла оказываются недоступными для подавляющего большинства покупателей.

Большей частью в РФ сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2018 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Фото Олега Тихонова

Если серьги, то золотые, если цепи — то серебряные

Если говорить о популярности тех или иных изделий из золота, то большей частью в России сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2018 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Но если говорить о весе, то это составило всего 15,1 тонны. Тогда как почти 8 млн золотых колец было произведено весом 17,4 тонны, а цепей и браслетов изготовлено 4,4 млн штук весом 18,2 тонны. Объясняется это, разумеется, средним весом отдельных изделий: очевидно, что кольца тяжелее, чем серьги, поэтому они, как и еще более тяжелые браслеты, будут пользоваться меньшим спросом в силу большей же дороговизны.

В случае же с серебром основная доля продукции приходится как раз на цепочки и браслеты — 30%, или 5,6 млн штук, при этом произведено в прошлом году было почти 50 тонн цепей и браслетов. Лишь на втором месте серебряные серьги (26% — 4,8 млн изделий). Что касается иностранных производителей, то в 2018 году больше всего было завезено серебряных серег — 5,6 млн штук (37,8%).