«Золотой миллиард»: ювелирка выходит из кризиса
Производство изделий из желтого металла растет второй год, серебро становится менее популярным
Ювелирная промышленность РФ второй год подряд выбирается из кризисной ямы, хотя темп роста в 2018 году все же замедлился. Производитель ориентируется на платежеспособность покупателя, который с ухудшением ситуации предпочитает дешевое серебро, а при относительной стабильности обращает внимание на золото. Российский покупатель при этом выбирает сегодня серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена. Аналитическая служба «Реального времени», изучив состояние рынка, узнала, что изделий из палладия делают все меньше — все потому, что цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза. И выяснила, что на рынке почти в три раза больше золотых серег, чем серебряных, и, напротив, почти в 3 раза больше недорогого серебра уходит у производителей на цепи и браслеты.
Ювелирка выбирается из кризиса
Ювелирная промышленность России второй год подряд продолжает выбираться из кризисного пике, в которое она вошла сразу после 2013 года. Ювелирные изделия, понятно, не предметы первой необходимости, напротив, престижные товары, а сегмент роскоши в неблагополучные времена страдает, как известно, одним из первых. Потребители либо перестают покупать эти товары, либо начинают меньше покупать дорогие золотые украшения и больше — серебряные. Динамика ювелирной промышленности прямо свидетельствует о росте или спаде экономики.
Так, в 2000 году было опробовано и заклеймено 9,74 млн штук золотых изделий (всего на 24,6 тонны), через два года стало почти в два раза больше, и рынок продолжал расти вплоть до кризиса 2008 года: в 2007 году было опробовано и заклеймено 48,5 млн изделий на 130,3 тонны, годом позже — 46,7 млн золотых изделий на 127 тонн. А в 2009-м вес заклейменных изделий упал почти в два раза — до 68,2 тонны. И по той причине, что сам рынок сжался, и потому, что в тяжелые времена потребитель скорее купит небольшую драгоценность по весу, нежели тяжелый браслет.
|Год
|Изделия из золота
|Изделия из серебра
|Изделия из платины
|Изделия из палладия
|кол-во, млн шт.
|масса, тонн
|кол-во, млн шт.
|масса, тонн
|кол-во, тыс. шт.
|масса, кг
|2018
|31,85
|59,57
|33,6
|180,91
|15,59
|2017
|31,18
|57,86
|38,81
|178
|26,74
|2016
|27,11
|51,66
|41,34
|183,48
|12,46
|2015
|28
|58,89
|50,91
|208,52
|14,45
|2014
|38,64
|99,44
|59,57
|251,78
|13,79
|2013
|43,52
|107,76
|51,02
|211,59
|10,48
|2012
|38,47
|85,94
|50,88
|199,23
|11,61
|2011
|33,77
|77
|49,91
|193,17
|13,55
Производство изделий из золота растет второй год подряд, правда, динамика в 2018 году снизилась
Пока страна выбиралась из первого кризиса нулевых, росло и число изделий, как и их вес. Второго пика рынок достиг в 2013 году, когда заклеймено было 43,5 млн штук золотых изделий весом 107,7 тонны. Второй кризис вновь отправил рынок в пике, к 2015 году производство упало на 40% — до 58,9 тонны, число изделий сократилось на 5 млн. Падение продолжалось два года подряд, после чего ювелиры РФ (4 тыс. российских компаний производят ювелирные изделия, во всей ювелирной отрасли работают 25 тыс. предприятий) вновь стали увеличивать производство.
В 2017 году вес изделий вырос на 12%, в 2018-м рост продолжился, но составил лишь 3%: опробовано и заклеймено было почти 60 тонн против 57,8 тонны в 2017 году. Число изделий тоже плавно увеличивается с нижней точки 2016 года (всего 27,1 млн золотых драгоценностей — уровень 2009 и 2004 годов), составив в 2017 и 2018 годах 31,2 и 31,8 млн штук соответственно. Надо, впрочем, отметить, что из поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора золотых изделий 707,5 тыс. штук — иностранного производства.
Количество изделий российских производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора
|Наименование изделий
|золото
|серебро
|шт.
|масса, г
|шт.
|масса, г
|Цепи, браслеты
|4.403.430
|18.204.622,86
|5.630.176
|47.942.856,41
|Кольца
|7.892.089
|17.407.831,61
|3.075.788
|11.628.445,56
|Серьги
|13.334.961
|15.105.027,74
|4.865.667
|11.156.956,20
|Подвески
|4.680.028
|4.996.836,14
|2.460.457
|10.044.517,02
|Часы
|50.018
|423.951,62
|55.491
|836.386,72
|Остальные изделия
|700.639
|1.063.123,83
|973.976
|5.428.751,75
|Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.)
|43.165
|115.736,48
|1.613.157
|35.348.620,98
|Итого
|31.104.330
|57.317.130,28
|18.674.712
|122.386.534,64
Российский покупатель предпочитает серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена
Мы специально анализировали именно золотой сегмент рынка, так как он и самый крупный. Так, в 2017 году ювелирный рынок оценивался в 270 млрд рублей, из которых 180 млрд приходилось на золотые украшения — это 66%.
Кривая серебра в начале нулевых повторяла «золотую» кривую, но что интересно, в кризис 2008—2009 годов, как и в кризис 2014—2015 годов, ситуация с серебром была не совсем аналогична «золотой». В год падения производства золотых изделий как раз вес серебряных вырастал. Но только в первый год кризиса — так, в 2014 году было апробировано на 19% больше серебряных украшений — весом 251,8 тонны против 211,6 в 2013 году. Что как раз и объясняется тем, что после первого шока покупатель обращает внимание на дешевое серебро, а потом и на него, грубо говоря, уже не остается денег. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и кривая производства серебра затем пикирует.
Любопытна и другая обратная тенденция: сразу после кризиса покупатель вновь обращает внимание на золото, тогда как производство серебра продолжает падать. Так, количество серебряных украшений продолжает в РФ снижаться с 2014 года, когда было произведено почти 60 млн изделий, в 2018 году было опробовано и заклеймено 33,6 млн штук, то есть почти в два раза меньше, фактически ситуация с серебром повторяет 2007 год. Но если тогда произведено было 32,8 млн изделий весом 223,2 тонны, то спустя 11 лет вес произведенных изделий упал почти на 40 тонн, что говорит о гораздо меньшей платежеспособности российского покупателя: ориентируясь на его запросы, а именно на меньший вес изделия, производители вынуждены производить все более легкие, а значит, дешевые ювелирные изделия.
Количество изделий иностранных производителей, поступивших в 2018 году в госинспекции пробирного надзора
|Наименование изделий
|золото
|серебро
|шт.
|масса, г
|шт.
|масса, г
|Цепи, браслеты
|99.395
|578.449,32
|3.334.806
|21.216.624,33
|Кольца
|168.721
|576.512,85
|2.573.200
|11.519.680,39
|Серьги
|354.065
|633.671,46
|5.638.303
|13.258.403,54
|Подвески
|78.929
|136.235,52
|2.833.674
|8.016.387,95
|Часы
|39
|1.347,49
|4.458
|165.258,27
|Остальные изделия
|5.852
|31.359,52
|502.911
|2.867.168,75
|Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.)
|434
|8.592,09
|34.123
|1.218.734,40
|Итого
|707.435
|1.966.168,25
|14.921.475
|58.262.257,63
Изделий из палладия делают все меньше — цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза
В отличие от золота, на иностранного производителя серебряных изделий пришлось в 2018 году 44,4% всех апробированных изделий. Как отмечали в Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза еще в марте прошлого года, падение использования серебра обусловлено тем, что «ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс». Наблюдатели полагают, что и в последующие годы (если не будет третьего кризиса) рост использования золота будет опережать рост производства изделий из серебра, если последний вообще произойдет.
Другой вопрос — насколько будет расти реализация золотых украшений: цены на золото с 2014 года, несмотря на ряд колебаний, продолжают уверенно ползти вверх. В 2014 году, согласно курсу ЦБ РФ, один грамм золота стоил 1,2 тыс. рублей, а в начале 2019 года — уже более 2,7 тыс. рублей. То есть золото за пять лет подорожало в два с лишним раза. И если за три года с пикового значения в 3 тыс. рублей за грамм цена на золото все-таки упала на 8%, то цены на серебро за тот же период упали на 11,5%. Самый дорогой металл — палладий — напротив, все три года стабильно растет, увеличившись в цене с 2016 года в 1,6 раза: один грамм в 2019 году стал стоить уже больше 3 тыс. рублей. Для сравнения: грамм серебра торгуется на рынке за 33,3 рубля.
К слову, если говорить об изделиях из платины и палладия, то они занимают ничтожную долю на рынке. Так, в прошлом году из платины было произведено 15,6 тыс. изделий весом 71,8 кг, из палладия — 2,5 тыс. изделий весом 11 кг. Производство изделий из палладия мало в чем соответствует динамике по золоту и серебру. Так, до кризиса 2008 года количество произведенных изделий из палладия не превышало 7 тыс. штук, но уже в 2009 году было произведено в 4 раза больше — 24,3 тыс. штук, а вес вырос в 1,5 раза — до 75,2 кг.
Что интересно, пиковых значений производство палладиевых изделий достигло как раз в кризисные 2009—2010 годы, после чего кривая пошла вниз и продолжает падать до сих пор. Вероятно, рост популярности палладия до 2010 года можно объяснить его невысокой тогдашней ценой (в 2009 году на биржах давали в районе 200 долларов за тройскую унцию — 31,1 грамма) и потенциальной инвестиционной привлекательностью. Потому что сегодня цена палладия составляет почти 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. То есть палладий вырос в цене в 7,5 раза, и очевидно, что в настоящий момент изделия из этого металла оказываются недоступными для подавляющего большинства покупателей.
Если серьги, то золотые, если цепи — то серебряные
Если говорить о популярности тех или иных изделий из золота, то большей частью в России сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2018 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Но если говорить о весе, то это составило всего 15,1 тонны. Тогда как почти 8 млн золотых колец было произведено весом 17,4 тонны, а цепей и браслетов изготовлено 4,4 млн штук весом 18,2 тонны. Объясняется это, разумеется, средним весом отдельных изделий: очевидно, что кольца тяжелее, чем серьги, поэтому они, как и еще более тяжелые браслеты, будут пользоваться меньшим спросом в силу большей же дороговизны.
В случае же с серебром основная доля продукции приходится как раз на цепочки и браслеты — 30%, или 5,6 млн штук, при этом произведено в прошлом году было почти 50 тонн цепей и браслетов. Лишь на втором месте серебряные серьги (26% — 4,8 млн изделий). Что касается иностранных производителей, то в 2018 году больше всего было завезено серебряных серег — 5,6 млн штук (37,8%).
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