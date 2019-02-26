Леонид Барышев выводит бренд в космос и метит в пятерку крупнейших производителей кондитерской промышленности

Фото: Ольга Акимичева

Вчера генеральный директор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев собрал журналистов на пресс-завтраке, чтобы в неформальной обстановке рассказать об итогах 2018 года и поделиться планами на будущее. Расставленные на столе образцы продукции очень быстро пошли в ход: фирменные джемы так и просились под блинчики и сырники, а соусы и майонезные новинки стали отличным дополнением для омлетов. И конечно, мало кто устоял перед кондитерской продукцией «Эссен» — конфетами, которые показывают высокие продажи как в России, так и за рубежом.



Чем накормят китайцев

Леонид Барышев не скрывал, что менеджмент компании особо доволен именно кондитерским направлением. «Мы наконец запустили линии, оплаченные в 2017 году, и осенью сделали хороший рывок: прирост за сезон составил 30%. В 2019 году хотим увеличить продажи на 47%» — заявил генеральный директор. Он пояснил, что компания активно работает в этом направлении. Две линии уже в запуске, еще две приступят к производству сладостей после реконструкции. Начинается строительство третьей очереди кондитерского производства, возводится новый корпус площадью 20 тыс. м², где будет смонтировано еще 10 линий нового поколения. Барышев уверен, что после завершения подготовительных работ и запуска линий «Эссен» сможет прочно занять как минимум пятую строку в российском кондитерском рейтинге и второе-третье место в Поволжье. Произойти это должно в ближайшие три года, т.к. процесс закупки и наладки оборудования небыстрый. Со слов производителя, от контракта на поставку оборудования до появления сладкого товара на полках проходит около 2 лет. Так что оригинальные конфеты, под которые сегодня строятся линии, удастся попробовать не раньше 2020 года.

Конфеты, под которые сегодня строятся линии, можно будет попробовать в 2020 году



Большой объем конфет уходит на экспорт. Так, трехмиллиардный контракт на отгрузку кондитерской продукции планируется подписать с китайскими закупщиками. «Для Китая будем делать особые конфеты. У них другие гастрономические привычки – они, например, не употребляют конфеты с чаем, для китайцев это самостоятельный десерт. Их вкусовые рецепторы работают по-другому, наша кондитерка для них слишком сладкая» — рассказал Леонид. Как выяснилось, уже активно разрабатываются технологические решения для уменьшения содержания сахара для китайских сластен. Китайский рынок для «Эссен» очень интересен, равно как и китайцем – сотрудничество с татарстанским производителем. Продукция «Эссен» привлекательна и из-за выгодного валютного курса и в силу качества, натуральности продуктов.

На российском рынке хорошие продажи у шоколадных батончиков «35». Они вошли в десятку самых продаваемых конфет в России. Не меньшего успеха ожидают и от других конфет: с сублимированной клубникой в йогурте, взрывной карамелью, натуральным кофе и т.д.

Особая тема — нейминг кондитерских изделий. По признанию Барышева, иногда проще и быстрее выкупить существующий бренд. Средняя цена бренда, который не используется правообладателем – от 5 тысяч долларов. «Эссен Продакшн АГ» посчитал эту сумму приемлемой и уже приобрел права на 17 наименований (причем — один бренд достался Леониду в подарок). Еще четыре названия елабужцы придумали и зарегистрировали сами. Кроме того, порядка 20 торговых марок сейчас проходят процедуру регистрации, чтобы в будущем появиться на конфетных фантиках.

Космический размах

В ходе беседы была озвучена общая выручка компании в 2018 году – свыше 20 млрд рублей. Планы на 2019 год – повысить показатель еще на 5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения экспорта, причем не только кондитерской продукции. Интерес к елабужским продуктам есть как со стороны восточных, так и западных стран. Практически с каждой международной продовольственной выставки представители «Эссен Продакшн АГ» возвращаются с внушительными контрактами.

Барышев поделился с журналистами планами компании на 2019 год

В планах компании — расширение линейки джемов и соусов на основе джемов.«Мы засекли пачку джема на одной из фотографий с МКС, сделали запрос в Роскомсос. Нам подтвердили, что джемы и соусы «Махеевъ» действительно присутствуют в рационе космонавтов и даже официальную об этом справку выдали» — похвастался Барышев. Так появился слоган – «20 лет – полет нормальный» и идея использовать космическую тему в рекламе.

Впрочем, джемы в стаканах в дополнительной рекламе не нуждаются: они стабильно продаются объемом свыше 1 млн единиц в месяц. Это побудило производителей поставить вторую линию, удвоить производство джема на основе ягод с использованием технологии глубокой заморозки. В 2019 году должно увеличится и производство вишневого джема, при условии хорошего урожая вишни. Большим объемом будет производиться и клубничный джем — не смотря на «капризность» сырья, технологи «Эссен» научились ее готовить так, чтобы она сохраняла текстуру, не размякала. «Это позволяет нам заявлять, что «Махеевъ» — настоящие джемы с кусочками ягод и фруктов» — сказал Барышев и обратил внимание собравшихся на новинки – джемы из инжира и крыжовника: «Обе ягоды требует особого технологического подхода. Например, инжир перед разрезанием на кусочки необходимо заморозить, иначе она просто прилипнет к ножу. С крыжовником – тоже недавно приняли решение делить ягоды пополам, чтобы они проще проходили через отверстие дозатора на упаковке».

Товары, лидирующие в 5 категориях: майонез, горчица, кетчуп, маринад, джем

Ожидаемо высокие цифры были озвучены и по майонезу «Провансаль». Со слов Барышева, в один из дней перед новогодними праздниками возле завода выстроилась целая колонна двадцатитонников, чуть не парализовав движение. За сутки пришлось производить отгрузку в 193 фур при среднесуточном показателе в 70 грузовиков.

Возможно, перед Новым 2020 годом такие же очереди будут выстраиваться за новинками для любителей острых блюд: майонезами «ядреный» и «горчичный».

В соусной группе взят курс на восток: покупательского признания ждут от терияки, кисло-сладкого и других азиатских соусов.

Новый дизайн и новые вкусы соусов

По кетчупам также ожидается прирост. Отдел закупок уже заключает контракты на томатное сырье и растительное масло будущего урожая. Требования – как всегда жесткие, выше ГОСТов, качество продукции тщательно контролируется на входе и на всех этапах производства.

По прогнозам, среди кетчупов продолжат лидировать классические рецептуры и продукция с кусочками овощей, которую, по мнению генерального директора «Эссен», никто кроме них пока качественно делать не умеет.