Этюд в бело-голубых тонах

На Шаляпинском фестивале настало время гала-концертов

Фото: Максим Платонов

Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина подходит к концу, вчера и сегодня на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля — два гала-концерта, которые венчают фестивальную программу. О том, как они проходят, — в репортаже «Реального времени».

Погасли свечи…

Почти трехнедельный оперный марафон этого года, начавшийся с премьеры «Царской невесты», который стойко выдержали сотрудники театра, оркестр, хор и солисты, подходит к концу. В финале — два традиционных гала-концерта, которые считаются одними из главных светских мероприятий в Казани.

Гала-концерты с одинаковой программой идут два вечера подряд потому, что вокруг них традиционный зрительский ажиотаж — попасть в оперный театр на гала считается престижным, хотя стоимость фестивальных билетов самая высокая именно на финальные концерты. Это естественно — на гала сразу можно услышать «всех звезд». Театр же и вчера, и сегодня заполнен до предела нарядной публикой, свободных мест нет.

В этом году концертные программы идут в новом оформлении — сцена блистает бело-голубыми тонами с небольшим золотым вкраплением. На заднике — видеопроекция, она меняется в зависимости от содержания концертного номера. Когда публика входит в зал, занавес уже открыт, и на заднике три огромные фотографии Федора Шаляпина в разных сценических образах.

За дирижерским пультом сменяли друг друга Марко Боэми (на фото) и Ариф Дадашев. Фото Максима Платонова



«Все звезды»

Гала-концерт традиционно продолжителен — первое отделение шло почти два часа, второе — чуть больше полутора. Оркестр поместили на сцене, за дирижерским пультом сменяли друг друга Марко Боэми и Ариф Дадашев. Естественно, помимо солистов, участие принимал и прекрасный хор казанской оперы.

Сюрприз гала-концерта этого года — участие в нем Юлии Лежневой, чей голос газета «Нью-Йорк таймс» назвала «голосом ангельской чистоты». Лежнева сейчас одна из лучших исполнительниц барочной музыки в мире, она необычайно востребована, и ее приезд в Казань можно считать сенсацией. Очевидно, свою роль в этом сыграло то, что Юлия — наполовину татарка, ее мать — уроженка Татарстана.

Лежнева выступала в самом начале первого отделения, это был своего рода «концерт в концерте», который шел почти полчаса, когда публика в зале, слушая произведения Генделя и Вивальди, словно уносилась в горние выси благодаря изысканной музыкальности певицы.

Второй сюрприз первого отделение — выступление баса, солиста Московского музыкального театра им. К.Станиславского и В. Немировича-Данченко Дмитрия Ульянова. Напомним, что Ульянов выступал с хором оперного театра и солистами на концерте открытия Года театра в Ярославле. Тогда он исполнил партию Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского — на концерте в театре им. Федора Волкова была показана сцена коронации.

Юлия Лежнева сейчас одна из лучших исполнительниц барочной музыки в мире. Фото belcanto.ru

В гала-концерте Ульянов исполнил русскую народную песню «Вдоль по Питерской» из репертуара Шаляпина, продемонстрировав и темперамент, и чувство юмора.

Но по-настоящему напомнил публике великого земляка, чье имя носит фестиваль, солист Большого театра и казанской оперы Михаил Казаков. Он с блеском, необычайно артистично исполнил арии из шаляпинского репертуара — дона Базилио из «Севильского цирюльника» и Мефистофеля из «Фауста». А потом просто изумил публику исполнением песни Блантера «Кони-звери», и были в этом и удаль, и какой-то азарт — почти как у Парфена Рогожина, когда страсть перехлестывает через край.

Финал концерта был предсказуем, и именно его любит публика: на сцене собираются четыре тенора — Ахмед Агади, Николай Ерохин, Филюс Кагиров и Алексей Татаринцев, которые исполняют блок неаполитанских песен. А потом, и это было неожиданностью и одной из фишек концерта этого года, опять-таки «на четверых», но при участии хора театра, делая реверансы друг другу и как бы уступая место солиста, они исполнили арию Калафа из «Турандот». И это было и легко, и остроумно, и празднично.