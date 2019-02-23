Эксперименты Фемиды: в борьбе с судебной рутиной помогут роботы и прокуроры?

Запрет на «клетки» для арестантов, судейский шах и мат в «Корстоне», искусственный интеллект — на службу правосудию

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в судах Татарстана пока не получали указаний о демонтаже всех «клеток» и «аквариумов» для арестованных и задержанных. Зато с подачи Сбербанка решили загрузить искусственный интеллект обработкой шаблонных исков к должникам по кредитам. А еще продемонстрировать интеллектуальную мощь людей в черных мантиях — на первом командном чемпионате судов РФ по шахматам в Казани. Успехи, неудачи и цели Фемиды, а также риски пенсионной реформы обсудили накануне на XIII отчетной конференции судей РТ.

1. В Татарстане сократились посадки до суда



Накануне 23 февраля слабый пол подтвердил свои позиции судебной статистикой. На долю женщин в Татарстане приходится лишь 13% преступлений, порадовал участников тринадцатой же отчетной конференции судей Ильгиз Гилазов, глава Верховного суда республики. Встреча федеральных и мировых судей впервые прошла на небывалой высоте — на шестом этаже здания Арбитражного суда Поволжского округа.

Еще одна хорошая новость докладчика: в 2018 году на 16% сократилось количество ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Зато на одну пятую выросло число жалоб на действия татарстанских следователей и дознавателей. И в 1,5 раза — количество отказов суда рассматривать уголовные дела до устранения недостатков в обвинительном заключении.

На долю женщин в Татарстане приходится лишь 13% преступлений, — порадовал участников тринадцатой же отчетной конференции судей Ильгиз Гилазов. Фото Ирины Плотниковой



По уголовным делам стало меньше:

на 65% — преступлений экстремистской направленности

на 57% — хулиганств

на 5% — осужденных за коррупцию

Больше:

на 32% — нарушений правил охраны труда и безопасного производства работ

на 24% — посягательств против половой неприкосновенности и половой свободы личности

на 23% — экологических преступлений

2. Рекорд качества

Лучший результат за последние 13 лет работы продемонстрировали в 2018-м судьи Верховного суда республики — лишь 1,7% их решений по уголовным делам были отменены вышестоящими судами и соответственно 98,3% актов признаны законными и обоснованными. Для сравнения — приговоры, постановления и определения районных судов устояли по 84% дел.

Отчасти это объяснимо уровнем нагрузки. В среднем на судью ВС РТ приходится по 34 дела и материала в месяц, а на коллегу в районе — 67. Ну а у мировых судей с широким применением приказного производства свои рекорды: 279 дел и материалов в месяц на каждого и «утверждаемость решений» в 86%.

Цифра: 58 человек оправдали в Татарстане в прошлом году. Это 0,27% от общего числа подсудимых.

С началом работы новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции «на первый план выходит задача сохранения высокого качества отправления правосудия», подчеркнул Ильгиз Гилазов.

В среднем на судью ВС РТ приходится по 34 дела и материала в месяц, а на коллегу в районе — 67. Фото Ирины Плотниковой



Уменьшилось количество гражданских дел:

на 35% — о защите чести, достоинства и деловой репутации

на 21% — споры по договорам аренды имущества

на 11% — об ограничении родительских прав

Выросло:

почти вдвое — об отмене усыновления детей

на 24% — по спорам о защите прав потребителей — клиентов финансово-кредитных учреждений

3. Электронная «рулетка» и диктофоны для судей

С 1 сентября текущего года на заседаниях по судебным делам всех категорий (за исключением засекреченных, — прим. ред.) вводится обязательный аудиопротокол. Новшество коснется и мировых судов, которым в Татарстане за счет бюджета республики закупили диктофоны.

Еще одно изменение декларировалось давно — формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы, когда поступающие в суд дела распределяет подчиненным не председатель, а компьютер.

Сократилось количество дел по серьезным правонарушениям:

на 65% — выезд на встречную полосу

на 21% — появление в общественных местах в состоянии опьянения

на 15% — управление ТС в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования





Задача мирового судьи — проверить работу «робота» на предмет ошибок и оценить иные обстоятельства по делу. Фото Максима Платонова

4. Роботы в помощь

Глава ВС РТ отметил — Татарстан и Московская область определены в качестве пилотных регионов по автоматизации деятельности мировых судей. По распоряжению гендиректора Судебного департамента Александра Гусева, еще летом создали рабочую группу «по реализации проектов автоматизации, в том числе в рамках приказного производства с использованием искусственного интеллекта».

Как удалось выяснить «Реальному времени», проект призван устранить волокиту с обработкой документов приказного, упрощенного производства — когда решения о взыскании кредитной или налоговой задолженности выносятся по заявлениям кредитора и представленным им документам, без участия ответчика. Идея такова — банк сам загружает в базу судов документы в электронном виде (сейчас помощники судей вбивают данные вручную), а спецпрограмма по заданным алгоритмам формирует шаблон будущего судебного приказа. Задача мирового судьи — проверить работу «робота» на предмет ошибок и оценить иные обстоятельства по делу.

Говорят, эту идею давно продвигает руководство Сбербанка. Сроки эксперимента на конференции не оглашали.

5. Датчиками по угрозам

А еще в электронном Татарстане подписали протоколы об информационном и техническом взаимодействии управления Судебного департамента (УСД) и прокуратуры РТ, а также о защите информации в автоматизированных системах. Как объяснил «Реальному времени» начальник УСД в РТ Зявдат Салихов, это позволит ускорить регистрацию дел в судах: «Порой одно дело по финансовой пирамиде, где 1,5 тысячи потерпевших, может регистрироваться месяц — нужно же внести в базу данные по каждому человеку. А в прокуратуре уже есть своя такая база. Цель соглашения — передача этой информации по защищенным каналам связи».

Порой одно дело по финансовой пирамиде, где 1,5 тысячи потерпевших, может регистрироваться месяц — нужно же внести в базу данные по каждому человеку. А в прокуратуре уже есть своя такая база



По инициативе УСД на федеральном уровне поддержали создание в Казани единого центра мониторинга технических средств защиты, инженерных систем и информационной безопасности районных и городских судов Татарстана. Если где-то в архиве резко повысилась влажность или летом в зале суда вдруг стало жарко — датчики передадут сигналы об угрозе подтопления и отказе кондиционера. Просигнализируют о попытке проникнуть в закрытые на магнитный пропуск помещения или пронести в суд через рамку предмет, похожий на оружие. «Это пилотный проект, уникальный для судебной системы России», подчеркнул руководитель управления, отметив, что дистанционный контроль позволит оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Цифра: Больше 25 млн рублей сэкономили в Татарстане за счет внедрения СМС-оповещений в районных и городских судах

6. Новоселы года

В 2018 году новоселье справили Нижнекамский и Набережночелнинский горсуды — их здания строили в рамках федеральной программы и за счет финансирования из Москвы. Денег на переезд Новошешминского райсуда в отремонтированное здание и строительство нового здания Тукаевского райсуда федералы не выделяли — тут помогла республика. На очереди — новоселье Зеленодольского горсуда, который должен разместиться на четырех этажах бывшего здания филиала КФУ.

Ремонт идет и в двух зданиях мировых судей в Кировском и Приволжском районах Казани, 11 судебных участков мировой Фемиды обновили в прошлом году. Гость конференции, президент РТ Рустам Минниханов, констатировал — за 4 года на развитие системы мировой юстиции республика потратила около 2 млрд рублей.

Тут и в заранее осматриваемых «клетках» и «аквариумах» случаются попытки суицидов, а как исключить ЧП либо передачу запрещенных предметов на процессе с десятью арестованными? Фото Максима Платонова

7. Поручение Медведева и «клетки»

Пока в Казани шла конференция, в Москве опубликовали задание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Минюсту, МВД и Минфину. Он поручил «дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых». К таковым кабинам относятся как давно признанные негуманными «клетки», так и пришедшие им на смену стеклянные «аквариумы». Медведев поставил срок — до 1 апреля внести предложения по возможным источникам финансирования с учетом затрат, необходимых для реализации запрета.

Источники «Реального времени» в судейском сообществе поделились — про идею отказа от барьеров и перехода к американской системе «пристегивания» фигурантов за ноги в зале суда слышали давно, только не представляют, как это можно реализовать даже в новых зданиях судов. Тут и в заранее осматриваемых «клетках» и «аквариумах» случаются попытки суицидов, а как исключить ЧП либо передачу запрещенных предметов на процессе с десятью арестованными? Как их рассадить и где взять столько приставов, чтобы глаз не сводили с каждого?

Еще пару месяцев назад, когда предложение озвучили законодатели, в республику пришло указание — посчитать число гуманных и негуманных защитных кабин. Требования на демонтаж тех либо других не поступало. Более того, для будущих подсудимых зеленодольцев уже заказали кабины из стекла — по 150—200 тысяч рублей (в зависимости от вместимости).

8. Татарский для судей и риски пенсионной реформы

Рустам Минниханов рассказал на конференции о реализации права граждан на использование государственных языков в храмах Фемиды. Впервые в 2018 году были организованы языковые курсы повышения квалификации для 19 мировых судей и 17 работников их аппаратов — из районов с преимущественно татароязычным населением.

— Роль судов в обществе нельзя переоценить, — обратился к судьям глава Татарстана. — Ваша работа непосредственно связана со всеми сферами общественных отношений и очень важна, особенно для социально незащищенных категорий граждан.

Прогноз президента: отсутствие практики применения нового закона может обернуться судебными спорами. Фото president.tatarstan.ru



В первую очередь, Минниханов акцентировал внимание на взыскании алиментов в защиту прав детей, чьи родители «не выполняют обязанности по их воспитанию и заботе». А далее гость конференции напомнил о стартовавшей реформе с повышением пенсионного возраста. В результате должно увеличиться количество работающих граждан, причем приняты меры по предоставлению «дополнительных льгот и мер социальной поддержки» тем, кому до пенсии осталось несколько лет. Прогноз президента: отсутствие практики применения нового закона может обернуться судебными спорами. «Первостепенной задачей является защита права гражданина на получение предоставленных государством гарантий», сказал он.

9. Судьи года

В торжественной части заседания Рустам Минниханов вручил зампреду по гражданским делам Верховного суда республики Марату Хайруллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Чуть позже Хайруллин и зампред по административным делам ВС РТ Роман Гафаров получили нагрудные знаки Совета судей РФ «За служение правосудию», а председатели Вахитовского и Приволжского райсудов Казани Фанис Мусин и Ринат Сафин — знаки отличия «За усердие» I степени — за большой вклад в развитие судебной системы.

Званиями «Судья года» на конференции наградили девять человек, среди них судья Верховного суда РТ Эдуард Каминский, судья Кировского райсуда Казани Феликс Сабитов и мировой судья из Тукаевского района Светлана Дарьина.

10. Ход конем

5—6 апреля в Казани пройдет Первый командный чемпионат судов РФ по шахматам, рассказал на конференции зампред ВС РТ и председатель Совета судей Татарстана Роман Гафаров. Этот «ход конем» татарстанской Фемиды получил поддержку на федеральном уровне. Так что в республике ждут команды коллег и начальства. Гафаров анонсировал участие сборных Конституционного и Верховного судов страны, а также Судебного департамента. В числе VIP-гостей — экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

По данным «Реального времени», в качестве площадки для боев черными и белыми фигурами рассматривается комплекс «Корстон». Но не спортом единым — 5 апреля в Казани на выездное заседание ждут членов президиума Совета судей РФ. «Такие заседания носят чрезвычайно редкий характер и практически исключены в работе данного органа судейского сообщества», подчеркнул важность события Роман Гафаров. Повестку грядущего заседания он оглашать не стал.