Ветераны — кадетам: 150 воспитанников «военных» классов соревнуются на «профильной» Спартакиаде
Сегодня на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» стартовала Республиканская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадетов на переходящий Кубок Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны «Союз ветеранов Республики Татарстан», посвященная Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие 150 воспитанников из 15 государственных кадетских общеобразовательных организаций Республики Татарстан.
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