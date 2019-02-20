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Ветераны — кадетам: 150 воспитанников «военных» классов соревнуются на «профильной» Спартакиаде

16:00, 20.02.2019 3
Ветераны — кадетам: 150 воспитанников «военных» классов соревнуются на «профильной» Спартакиаде Фото: Максим Платонов

Сегодня на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» стартовала Республиканская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадетов на переходящий Кубок Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны «Союз ветеранов Республики Татарстан», посвященная Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие 150 воспитанников из 15 государственных кадетских общеобразовательных организаций Республики Татарстан.

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