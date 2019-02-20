«Волчьи» ошибки, судьба Буцаева и место в КХЛ: итоги сезона для «Нефтехимика»

Почему в Нижнекамске до сих пор не появилась стабильная команда?

Нижнекамский клуб сыграет сегодня дома заключительный для себя матч сезона со СКА. По иронии судьбы, эта встреча ничего не решает для хозяев, зато питерцам победа в нем позволит продолжить борьбу за лидерство в регулярном чемпионате. Есть и принципиальный момент — СКА не так давно неожиданно проиграл «Нефтехимику» дома. Эту победу татарстанская команда одержала во многом благодаря смене игровой модели, которая случилась с приходом нового тренерского штаба. О самой важной проблеме клуба, а также о том, стоит ли оставлять в команде Вячеслава Буцаева и почему КХЛ не будет рассматривать вариант с переводом «Нефтехимика» в ВХЛ, — в материале «Реального времени».

Самая главная ошибка «Нефтехимика»



Нижнекамский клуб за 11 лет выступления в КХЛ в спортивном плане традиционно бросает то в жар, то в холод. В первые три сезона команда не просто выходила в плей-офф, а достойно там боролась. Например, с быковским «Салаватом Юлаевым» в 2010 году крикуновский «Нефтехимик» даже вел в серии 2-1, уступив в итоге достойно. А вот в 2014—2015 годах нижнекамцы переживали затяжной игровой кризис и в кубковые матчи стабильно не попадали. С весны 2016-го «Нефтехимик» выступает в розыгрыше Кубка Гагарина строго через раз — в четные годы. В нечетные же в клубе традиционно начинается перестройка.

При этом у всех перед глазами примеры других клубов, которые тоже хотят, но по каким-то причинам не могут сделать шаг из «середняков» в лидеры — новосибирской «Сибири» и прошлогодней череповецкой «Северстали». Эти команды, не обладая серьезной финансовой мощью, сумели добиться прогресса в организации самого подхода к хоккею. Особенно показателен пример Новосибирска, который еще в 2012 году не то что аншлаги — даже половину стадиона собирал с трудом. Но эффективная работа менеджмента Кирилла Фастовского принесла свои плоды — команда стала одной из самых узнаваемых в лиге. К этому прибавился еще и спортивный результат, в итоге первые медали в истории клуба (в сезоне 2014/2015) не заставили себя долго ждать — весь процесс уложился в срок чуть менее трех лет.

Нижнекамский клуб за 11 лет выступления в КХЛ в спортивном плане традиционно бросает то в жар, то в холод



«Нефтехимик» же, имея стабильное финансирование, проведя недавно довольно интересный ребрендинг, имея вполне боевой состав, подобными результатами похвастать не может. Та же «Сибирь» близка к тому, чтобы уже третий год подряд не выйти в плей-офф, но ее по-прежнему поддерживает армия болельщиков в Новосибирске (оговоримся, впрочем, что этот город — третий по численности в России). В Нижнекамске за 11 сезонов так и не смогли выстроить эффективный менеджмент, который располагал бы к себе, которому бы верили вне зависимости от результатов команды.

Может ли нижнекамский клуб покинуть КХЛ?

Теоретически, конечно, может. Уже второй год в лиге действует официальный рейтинг клубов, в котором «волки» находятся стабильно в нижней части таблицы. Команда не собирает регулярных аншлагов, не каждый сезон попадает в плей-офф, не дотягивает в плане инфраструктуры и маркетинга. В первой половине сезона говорили только о череповецкой «Северстали» как о возможном «продолжателе дела» новокузнецкого «Металлурга», «Лады», «Югры», которые отправились в ВХЛ. Позже все больше стало слухов и разговоров и о подобной судьбе нижнекамцев.

Однако последние тенденции в лиге говорят скорее о том, что в зоне риска не окажется никто. Даже проблемный в финансовом плане «Адмирал» из Владивостока получил поддержку. Для того, чтобы КХЛ поставила на повестку дня перевод татарстанской команды в ВХЛ, должно сойтись слишком много факторов. Но сейчас у лиги не самые радужные времена — обещанные когда-то «Миланы» и «Парижи» не торопятся вступать в КХЛ, а азиаты пока еще присматриваются, и хоккей в их странах развивается не так бурно, как хотелось бы.

Более того, происходит процесс, который еще 5 лет назад не был так легко прогнозируем, — многие известные российские игроки, которым уже за 35 (чемпионы мира, победители чемпионатов России, обладатели Кубка Гагарина) уезжают доигрывать то в Румынию, то в Южную Корею. Подчеркнем — не в ВХЛ, а за границу. Принципиально не снизился и отток молодежи в различные североамериканские лиги. Таким образом, в ближайшие годы сама КХЛ не заинтересована в том, чтобы терять клуб, который традиционно имеет стабильное финансирование, добротный бюджет и соответствующий подбор игроков. Но слово за самим «Нефтехимиком», которому предстоит в ближайшее межсезонье поработать даже больше, чем обычно.



Команда Вячеслава Буцаева потеряла шансы на плей-офф лишь в минувшие выходные, разгромно уступив дома магнитогорскому «Металлургу»

Спортивные итоги сезона: покусали лидеров, но проиграли «стыковые» матчи

Команда Вячеслава Буцаева потеряла шансы на плей-офф лишь в минувшие выходные, разгромно уступив дома магнитогорскому «Металлургу». Но, объективно говоря, надежду на кубковую весну сохраняли лишь самые верные болельщики нижнекамцев. Ни календарь, ни игра команды после Нового года не располагали к той гонке за заветную путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, которую устроили (и продолжают до сих пор) «Трактор» и «Сибирь».

«Куньлунь» и «Нефтехимик» вошли в число тех команд, которые скорее доигрывали сезон, чем боролись за что-то большее. Хотя та же недавняя победа над СКА в гостях стоит особняком. Ее можно назвать личной удачей нового главного тренера «волков». Хотя и Андрей Назаров со своим построением игры от обороны и упованием на контратаки отбирал очки, например, в гостевом матче с ЦСКА. Но Буцаев подходит к построению игры более детально. Тактическая подготовка — одна из сильнейших его сторон.



Вообще, «Нефтехимик» в этом году запомнится победой не только над СКА, но и, например, над «Ак Барсом» в ноябрьском ретро-матче. Были успехи и в играх с «Салаватом Юлаевым», а также почти со всеми лидерами Запада. А вот в «стыковых» матчах против команд Восточной конференции нижнекамцы проигрывали слишком часто. Именно этих очков в итоге и не хватило для того, чтобы войти в кубковую восьмерку.

Оставлять ли Буцаева?

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после недавнего матча с «Нефтехимиком» первым делом отметил, что при новом тренере команда из Татарстана показывает более осмысленный хоккей. Действительно, новый тренерский штаб не только поработал над игровым стилем подопечных, но и усилил конкуренцию в команде, хорошенько перетряхнув все звенья и дав шанс проявить себя практически каждому. В таких жестких условиях не обошлось и без потерь.

Велика вероятность, что именно Буцаев проведет ближайшую предсезонку «волков»

Отличительной чертой команд Буцаева является строгая дисциплина. Это полезно для молодых хоккеистов, которых в «Нефтехимике» традиционно много. Правда, не всегда готовы к подобным тренерским методам легионеры. Раньше в российском хоккее ходили целые легенды о чешских игроках, которые любили отлынивать от работы. В Нижнекамске нынче делается акцент на финнах, которые и стали лидерами команды.

Исходя из всего этого, позиции Вячеслава Геннадьевича и его тренерского штаба в глазах нынешних руководителей «Нефтехимика» можно считать крепкими. Велика вероятность, что именно Буцаев проведет ближайшую предсезонку «волков».