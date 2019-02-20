Новости спорта

10:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Волчьи» ошибки, судьба Буцаева и место в КХЛ: итоги сезона для «Нефтехимика»

07:00, 20.02.2019

Почему в Нижнекамске до сих пор не появилась стабильная команда?

«Волчьи» ошибки, судьба Буцаева и место в КХЛ: итоги сезона для «Нефтехимика» Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Нижнекамский клуб сыграет сегодня дома заключительный для себя матч сезона со СКА. По иронии судьбы, эта встреча ничего не решает для хозяев, зато питерцам победа в нем позволит продолжить борьбу за лидерство в регулярном чемпионате. Есть и принципиальный момент — СКА не так давно неожиданно проиграл «Нефтехимику» дома. Эту победу татарстанская команда одержала во многом благодаря смене игровой модели, которая случилась с приходом нового тренерского штаба. О самой важной проблеме клуба, а также о том, стоит ли оставлять в команде Вячеслава Буцаева и почему КХЛ не будет рассматривать вариант с переводом «Нефтехимика» в ВХЛ, — в материале «Реального времени».

Самая главная ошибка «Нефтехимика»

Нижнекамский клуб за 11 лет выступления в КХЛ в спортивном плане традиционно бросает то в жар, то в холод. В первые три сезона команда не просто выходила в плей-офф, а достойно там боролась. Например, с быковским «Салаватом Юлаевым» в 2010 году крикуновский «Нефтехимик» даже вел в серии 2-1, уступив в итоге достойно. А вот в 2014—2015 годах нижнекамцы переживали затяжной игровой кризис и в кубковые матчи стабильно не попадали. С весны 2016-го «Нефтехимик» выступает в розыгрыше Кубка Гагарина строго через раз — в четные годы. В нечетные же в клубе традиционно начинается перестройка.

При этом у всех перед глазами примеры других клубов, которые тоже хотят, но по каким-то причинам не могут сделать шаг из «середняков» в лидеры — новосибирской «Сибири» и прошлогодней череповецкой «Северстали». Эти команды, не обладая серьезной финансовой мощью, сумели добиться прогресса в организации самого подхода к хоккею. Особенно показателен пример Новосибирска, который еще в 2012 году не то что аншлаги — даже половину стадиона собирал с трудом. Но эффективная работа менеджмента Кирилла Фастовского принесла свои плоды — команда стала одной из самых узнаваемых в лиге. К этому прибавился еще и спортивный результат, в итоге первые медали в истории клуба (в сезоне 2014/2015) не заставили себя долго ждать — весь процесс уложился в срок чуть менее трех лет.

Нижнекамский клуб за 11 лет выступления в КХЛ в спортивном плане традиционно бросает то в жар, то в холод

«Нефтехимик» же, имея стабильное финансирование, проведя недавно довольно интересный ребрендинг, имея вполне боевой состав, подобными результатами похвастать не может. Та же «Сибирь» близка к тому, чтобы уже третий год подряд не выйти в плей-офф, но ее по-прежнему поддерживает армия болельщиков в Новосибирске (оговоримся, впрочем, что этот город — третий по численности в России). В Нижнекамске за 11 сезонов так и не смогли выстроить эффективный менеджмент, который располагал бы к себе, которому бы верили вне зависимости от результатов команды.

Может ли нижнекамский клуб покинуть КХЛ?

Теоретически, конечно, может. Уже второй год в лиге действует официальный рейтинг клубов, в котором «волки» находятся стабильно в нижней части таблицы. Команда не собирает регулярных аншлагов, не каждый сезон попадает в плей-офф, не дотягивает в плане инфраструктуры и маркетинга. В первой половине сезона говорили только о череповецкой «Северстали» как о возможном «продолжателе дела» новокузнецкого «Металлурга», «Лады», «Югры», которые отправились в ВХЛ. Позже все больше стало слухов и разговоров и о подобной судьбе нижнекамцев.

Однако последние тенденции в лиге говорят скорее о том, что в зоне риска не окажется никто. Даже проблемный в финансовом плане «Адмирал» из Владивостока получил поддержку. Для того, чтобы КХЛ поставила на повестку дня перевод татарстанской команды в ВХЛ, должно сойтись слишком много факторов. Но сейчас у лиги не самые радужные времена — обещанные когда-то «Миланы» и «Парижи» не торопятся вступать в КХЛ, а азиаты пока еще присматриваются, и хоккей в их странах развивается не так бурно, как хотелось бы.

Более того, происходит процесс, который еще 5 лет назад не был так легко прогнозируем, — многие известные российские игроки, которым уже за 35 (чемпионы мира, победители чемпионатов России, обладатели Кубка Гагарина) уезжают доигрывать то в Румынию, то в Южную Корею. Подчеркнем — не в ВХЛ, а за границу. Принципиально не снизился и отток молодежи в различные североамериканские лиги. Таким образом, в ближайшие годы сама КХЛ не заинтересована в том, чтобы терять клуб, который традиционно имеет стабильное финансирование, добротный бюджет и соответствующий подбор игроков. Но слово за самим «Нефтехимиком», которому предстоит в ближайшее межсезонье поработать даже больше, чем обычно.

Команда Вячеслава Буцаева потеряла шансы на плей-офф лишь в минувшие выходные, разгромно уступив дома магнитогорскому «Металлургу»

Спортивные итоги сезона: покусали лидеров, но проиграли «стыковые» матчи

Команда Вячеслава Буцаева потеряла шансы на плей-офф лишь в минувшие выходные, разгромно уступив дома магнитогорскому «Металлургу». Но, объективно говоря, надежду на кубковую весну сохраняли лишь самые верные болельщики нижнекамцев. Ни календарь, ни игра команды после Нового года не располагали к той гонке за заветную путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, которую устроили (и продолжают до сих пор) «Трактор» и «Сибирь».

«Куньлунь» и «Нефтехимик» вошли в число тех команд, которые скорее доигрывали сезон, чем боролись за что-то большее. Хотя та же недавняя победа над СКА в гостях стоит особняком. Ее можно назвать личной удачей нового главного тренера «волков». Хотя и Андрей Назаров со своим построением игры от обороны и упованием на контратаки отбирал очки, например, в гостевом матче с ЦСКА. Но Буцаев подходит к построению игры более детально. Тактическая подготовка — одна из сильнейших его сторон.

Вообще, «Нефтехимик» в этом году запомнится победой не только над СКА, но и, например, над «Ак Барсом» в ноябрьском ретро-матче. Были успехи и в играх с «Салаватом Юлаевым», а также почти со всеми лидерами Запада. А вот в «стыковых» матчах против команд Восточной конференции нижнекамцы проигрывали слишком часто. Именно этих очков в итоге и не хватило для того, чтобы войти в кубковую восьмерку.

Оставлять ли Буцаева?

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после недавнего матча с «Нефтехимиком» первым делом отметил, что при новом тренере команда из Татарстана показывает более осмысленный хоккей. Действительно, новый тренерский штаб не только поработал над игровым стилем подопечных, но и усилил конкуренцию в команде, хорошенько перетряхнув все звенья и дав шанс проявить себя практически каждому. В таких жестких условиях не обошлось и без потерь.

Велика вероятность, что именно Буцаев проведет ближайшую предсезонку «волков»

Отличительной чертой команд Буцаева является строгая дисциплина. Это полезно для молодых хоккеистов, которых в «Нефтехимике» традиционно много. Правда, не всегда готовы к подобным тренерским методам легионеры. Раньше в российском хоккее ходили целые легенды о чешских игроках, которые любили отлынивать от работы. В Нижнекамске нынче делается акцент на финнах, которые и стали лидерами команды.

Исходя из всего этого, позиции Вячеслава Геннадьевича и его тренерского штаба в глазах нынешних руководителей «Нефтехимика» можно считать крепкими. Велика вероятность, что именно Буцаев проведет ближайшую предсезонку «волков».

Андрей Лопата, фото vk.com/h.c.neftekhimik
СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости спорта

10:11 МСК Все новости
Новости раздела