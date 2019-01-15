«Нефтехимик» расторг контракт с Ярославом Косовым

Как стало известно «Чемпионату», нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с нападающим Ярославом Косовым. Хоккеиста уже убрали из состава команды на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Игрок провел за команду 4 матча, отметившись одной результативной передачей.



Напомним, что в сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт с московским «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с клубом. За «Нефтехимик» Косов провел 4 матча и набрал одно очко, отдав результативную передачу.



В прошлом сезоне Косов провел 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.