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«Нефтехимик» расторг контракт с Ярославом Косовым

14:56, 15.01.2019
«Нефтехимик» расторг контракт с Ярославом Косовым
Фото: instagram.com

Как стало известно «Чемпионату», нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с нападающим Ярославом Косовым. Хоккеиста уже убрали из состава команды на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Игрок провел за команду 4 матча, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что в сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт с московским «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с клубом. За «Нефтехимик» Косов провел 4 матча и набрал одно очко, отдав результативную передачу.

В прошлом сезоне Косов провел 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.

СпортХоккей Татарстан
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