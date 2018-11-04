Яркое ретро и бледный хоккей: «волки» традиционно сильнее в татарстанском дерби

«Ак Барс» опять проиграл, ведя в счете

«Ак Барс» продолжил свое затяжное выездное турне и попал в Нижнекамске в отличную атмосферу юбилейного ретро-матча. «Нефтехимик», в свою очередь, так сильно хотел выиграть в принципиальном матче, что даже нестандартные ходы главного тренера команды Андрея Назарова смотрелись органично. И добился своего (3:2). Подробности второго в сезоне татарстанского противостояния и такое разное дерби — в материале «Реального времени».

Соцсети «Нефтехимика» обогнали многие

Нижнекамский клуб в последние сезоны сделал явный прорыв во всем околохоккейном. Идея с «волчьей стаей» в отношении всей команды и волком на логотипе уже не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее — кроме как с волчьей темой «Нефтехимик» уже и не ассоциируется. Также и по работе в соцсетях клуба нижнекамцы в этом сезоне обогнали многих. Самое любопытное, что сделали это, особо и не прикладывая сил и каких-то безумных ресурсов.

Взять хотя бы вот этот матч с «Ак Барсом». Простенькое по съемке видео с игроком клуба, который ест треугольник на хоккейной площадке и приглашает на очередное «вкусное» татарстанское дерби, вышло довольно милым. Если клуб добавит в креативности идей и будет делать это регулярно, то имеет все шансы стать в КХЛ подобием футбольного «Енисея» — клуба, который уже давно привлекает к себе повышенное внимание не только на поле, а в первую очередь за его пределами.

«Нефтехимик» этой осенью отмечает 50-летие клуба и для нынешнего матча специально подготовил яркую красную ретро-форму



Ретро-дерби

«Нефтехимик» завоевал 3 очка в двух матчах домашней серии, сохранив место в зоне плей-офф. Буквально накануне вратарь команды Илья Ежов рассказал в интервью официальному сайту лиги, что мысли о возможном непопадании команды в плей-офф ни у кого даже и близко нет. Такой вариант событий, по словам голкипера, исключен.

В недавней игре с московским «Динамо» (3:4, поражение в овертайме) решающая шайба была пропущена после удаления защитника Адама Полашека, что не осталось без внимания главного тренера нижнекамцев, Андрея Назарова. Несмотря на ту неудачу, чех — самый результативный защитник клуба (4+10) и один из самых ярких персонажей нынешнего «Нефтехимика». Его могучая борода пока еще не дотягивает до самой известной бороды мирового хоккея от Брента Бернса, но растет примерно в том же направлении.

Отдельно стоит сказать и о юбилее нижнекамского клуба. «Нефтехимик» этой осенью отмечает 50-летие клуба и для нынешнего матча специально подготовил яркую красную ретро-форму.

— Это замечательное событие, — прокомментировал в прямом ТВ-эфире ретро-матч капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. — Сегодня вспомнили и игроков прошлого. Да и нынешним игрокам досталось прилично внимания. Ретро-матчи нужны, и здорово, что такая игра выпала на татарстанское дерби. Нам есть доказывать и показывать на льду, обеим командам.

В этом сезоне 33-й номер «барсов» не так часто радует нас подобными подключениями в атаку, но здесь все вышло идеально



Свитова команде Билла не хватает

Что касается «Ак Барса», то Зинэтула Билялетдинов вряд ли чем-то мог удивить в стартовом составе. Вышли все сильнейшие из тех, что полностью здоров на данный момент. Александр Свитов, который в день игры отмечал день рождения, по-прежнему находится в расположении «Барса» и, забегая вперед, скажем, что его не хватало в этом матче.

Не удивил «Ак Барс» и по первому периоду — мощное начало каждой 20-минутки уже становится отличительной чертой казанцев в этом сезоне. Да, удачнее всего складываются именно вторые периоды, но в отчетном матче гости сильно затягивать не стали — спустя две с половиной минуты после старта игры отличился Альберт Яруллин после отличной передачи от Бурмистрова. В этом сезоне 33-й номер «барсов» не так часто радует нас подобными подключениями в атаку, но здесь все вышло идеально.

В целом в первом периоде хоккей был невыразительным. Определенный взрыв в игре наступал лишь тогда, когда «Ак Барс» играл в большинстве. Легионеры казанцев расчерчивали на льду самые разные комбинации, а «Нефтехимик» был ужасно пассивен в обороне.

Решение Назарова, повлиявшее на матч, и глупое удаление Педана а-ля Захарчук

Второй период начался по тому же сценарию, что и первый, но в итоге получился очень ярким. Спустя две с половиной минуты снова отличился «Ак Барс» — на сей раз был точен Владимир Ткачев, преуспевший на добивании. Андрей Назаров тут же, не сомневаясь ни секунды, заменил вратаря. И во многом эта замена повлияла на ход матча. Макаров, заменивший Ежова, за более чем 40 минут игрового времени не пропустил ни одной шайбы. Но самое главное движение матча Макаров совершил после броска все того же Ткачева. Сумасшедший сейв Андрея наверняка придал дополнительных моральных сил нижнекамской команде, и при такой игре вратаря хозяевам можно было верить в победу до последнего.

Вы знаете, команда играла действительно хорошо. Но ровно до глупого удаления, которое перевернуло все игру



Так и вышло. Сначала хозяевам «помог» новоиспеченный сборник Андрей Педан, сыгравший немного в стиле Степана Захарчука и получивший в итоге два малых штрафа в одном игровом эпизоде.

— Вы знаете, команда играла действительно хорошо. Но ровно до глупого удаления, которое перевернуло все игру, — отметил на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов.

— Не считаете, что сейв Макарова оказал более сильное влияние на исход?

— Это для вас, журналистов, оказал. Для нас иначе.

«Нефтехимику» понадобилось всего 3 минуты, чтобы счет сравнять — отличились Юусо Пуустинен и Павел Здунов. «Ак Барс» заметно поник, и вот здесь можно вспомнить ту самую ремарку про Свитова, который очень хорош как на своем, так и на чужом пятачке. В чемпионском плей-офф сдвинуть Александра с его излюбленной точки перед вратарем не получилось ни у кого. С его скорым возвращением «Ак Барс» должен добавить именно в мощи, так как одних только красивых перепасовок легионерского звена в матчах, подобных этому, явно недостаточно. Нужна вариативность от всех троек нападения и пока что Билялетдинов вряд ли доволен увиденным в целом.

Закономерный результат дерби

Третий период получился еще менее событийным, чем первый. Соперники лишь по разу поиграли в большинстве. По игре, казалось, больше хотел выиграть «Ак Барс» — он и атаковал больше, и бросал, но поразила самоотверженность «Нефтехимика» и статистика по блокированным броскам в этой двадцатиминутке: 9-0 в пользу нижнекамцев.

Овертайм получился уже не таким осторожным в исполнении обоих команд, при расстановке «три на три» моментов хватало и у хозяев, и у гостей. За минуту до конца дополнительной пятиминутки произошел не совсем понятный эпизод, когда судья поднял руку, сигнализируя о том, что «Ак Барс» будет играть в большинстве. Андрей Марков, владевший шайбой, вместо того, чтобы поскорее отдать ее сопернику и получить больше времени при игре в неравных составах, зачем-то развернулся и поехал в свою зону, потеряв для команды около 30 секунд.

Главным героем встречи, как бы ни сопротивлялся Билялетдинов, можно смело назвать вратаря «волков» Андрея Макарова



В итоге все закончилось серией буллитов, в которой победителя по такой игре было предсказать сложно. Но было вполне закономерно, что «Ак Барс», заигравший блекло после удаления Педана, в итоге проиграл. А «Нефтехимик», отмечающий юбилей и организовавший яркий ретро-матч, в итоге выиграл. Отличиться у казанцев смог только Бурмистров, а у нижнекамцев были точны Пуустинен и Нестрашил. Но главным героем встречи, как бы ни сопротивлялся Билялетдинов, можно смело назвать вратаря «волков» Андрея Макарова, который к удачной игре в основное и дополнительное время прибавил отраженные броски от Зарипова, Ткачева, Галиева и Секача в послематчевой серии бросков.

Андрей Лопата, фото hcnh.ru