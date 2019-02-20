Возвращение Рэмбо: беглый рецидивист вернулся в Казань в качестве потерпевшего

Зачем осужденный за убийство и вымогательство Игорь Музалевский обвинил сестру в клевете

Фото: Ирина Плотникова

Вчера Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу казанского рецидивиста Игоря Музалевского, более известного как Рэмбо. В 2003 году он получил 20 лет за похищение и убийство казанского бизнесмена, в 2016-м сбежал из колонии в Кировской области и после громкой поимки в Казани вновь отправился в колонию особого режима. Но, как выяснило «Реальное время», Музалевский изыскал законные основания для возвращения на родину и теперь требует пересмотра приговора.



Как осужденный потерпевшим стал

В Казань беглый зэк, наделавший много шума, вернулся тихо. С 2018 года Игорь Музалевский содержится в СИЗО-2, порядок не нарушает, новых попыток сбежать не предпринимает.

Источники «Реального времени» указывали — 51-летний рецидивист интересует сотрудников Следкома в качестве свидетеля, а то и потерпевшего по некоему делу. Следователи эту информацию опровергали. В УФСИН по РТ подтвердили лишь перевод Музалевского в Казань, сославшись на некое постановление мирового суда по Кировскому району.

Среди обвиняемых по уголовным делам мировой Фемиды найти сидельца не удалось. Ясность в итоге внес он сам, когда объявил вчера на заседании Верховного суда Татарстана о том, что содержится в казанском СИЗО-2 в качестве… именно потерпевшего. Как удалось выяснить, Музалевский сам обратился в мировой суд с заявлением о клевете в свой адрес и обвинил в этом преступлении собственную сестру.

Подобные дела не предусматривают предварительное следствие — их разбирают непосредственно в суде. Поэтому суду пришлось потребовать перевода потерпевшего казанца из колонии Кировской области. Рассмотрение дела частного обвинения тянется уже 10 месяцев — его не раз откладывали, в том числе из-за неявки подсудимой, и приостанавливали. Источники «Реального времени» не исключают, что целью Музалевского было не доказать виновность сестры, а просто добиться перевода в Казань. Хотя бы ради регулярных свиданий с родней.

Жалоба этого потерпевшего в Верховный суд РТ связана с его старым делом. Фото Олега Тихонова

У осужденного в СИЗО меньше прав, чем у колониста?

Жалоба этого потерпевшего в Верховный суд РТ связана с его старым делом. В конце прошлого года Игорь Музалевский подал в Кировский райсуд Казани два ходатайства — просил пересмотреть его приговор 2003 года с учетом «закона о зачете сроков» и решить вопрос со снятием первой судимости по приговору 1991 года. Первый вопрос суд рассматривать отказался, постановив 10 декабря 2018-го, что СИЗО-2 не является местом отбывания наказания осужденного Музалевского, поскольку он не был оставлен в изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Иначе говоря, подавать ходатайство на пересмотр приговора Рэмбо предложили из кировской колонии. Но он не согласился.

В заседании Верховного суда РТ Музалевский участвовал по видеоконференцсвязи. От адвоката отказался. В своей жалобе указал, что находится в СИЗО-2 Казани как потерпевший, а потому полагает, что в данный момент именно изолятор является местом отбывания наказания. «Два моих ходатайства были приняты к рассмотрению разными судьями. Судья Камалов рассмотрел, а судья Сабитов отказал, посчитав, что я не могу подавать ходатайство по статье 10 УК РФ (обратная сила уголовного закона, — прим. ред.) в связи с тем, что нахожусь в СИЗО», — объяснил осужденный.

— Конечно, в России уголовное право не прецедентное, тем не менее прошу обратить внимание на норму Уголовного кодекса, — продолжил свою речь Музалевский. — Я нахожусь в СИЗО, продолжаю отбывать наказание, оно не приостановлено. И я здесь могу находиться не месяц, не два… Могу освободиться отсюда и свое право на пересмотр приговора и его приведение в соответствие не реализовать.

Также Музалевский сообщил, что лишь вчера выписался из больницы для осужденных (при казанской колонии №2), где у него обнаружили целый ряд серьезных проблем с сердцем и давлением. «Я все-таки 16 лет отбываю наказание», — пояснил свой диагноз Рэмбо. И попросил отменить отказ райсуда и обязать рассмотреть ходатайство по существу — «чтобы я полностью мог реализовать свои права, независимо от того, нахожусь я здесь или буду в колонии».

«Подвигам» Музалевского и его бригады посвящена целая глава в книге «Бандитская Казань-2»



Вошел в криминальную летопись

На счету Музалевского — жизнь директора успешной фирмы по реализации буровых вышек и черного металла Константина Дунаева. С декабря 2000 года директор ООО «21-й век плюс» числился пропавшим без вести, его тело с шестью огнестрельными ранениями нашли лишь через 2 года и лишь тогда поверили показаниям Николаева — партнера и заместителя Дунаева. Тот еще в 2000-м пришел в КГБ с заявлением, что его, Николаева, похитили после удачной сделки «21-го века» и требовали перевода 3,6 млн рублей, а потом похитили и Дунаева, избивали его и предлагали партнерам выбрать, кто из них кого убьет. Николаев в какой-то момент согласился и даже дважды выстрелил в партнера, но пистолет дал осечку.

«Обучался в Казанском речном техникуме, служил в морской пехоте, работал судоводителем, экспедитором. В 1990 году загремел за решетку по обвинению в покушении на убийство и в разбое — с приятелем вывез знакомого, которому задолжал крупную сумму, в Зеленодольский район Татарстана», — так описывали «становление» Рэмбо в книге «Бандитская Казань-2» зампред Верховного суда РТ Максим Беляев и старший помощник главы Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

«Подвигам» Музалевского и его бригады посвящена целая глава. Отдельно в ней упоминается, как группа готовила побег из СИЗО, а сам Рэмбо признавался — мечтает захватить всех членов оперативно-следственной группы и «резать их по кусочкам». «Когда же «сверхчеловеку» предъявили окончательное обвинение, с ним, считавшим, что переиграл всех, случилось истерика», — рассказывают о былом криминальные летописцы.

По приговору Верховного суда РТ 2003 года ранее судимый Музалевский получил 20 лет особого режима. В 2004-м в апелляции Верховный суд РФ снизил этот срок до 18 лет и 6 месяцев, а в кассации — еще на 7 месяцев.

На заседании суда выяснилось, что в будущем Игорь Музалевский намерен ходатайствовать об освобождении по медицинским показаниям, если комиссия подтвердит тяжесть его заболеваний. Фото Ирины Плотниковой



Сбежал «порешать вопросы»

Новую главу своих «подвигов» Рэмбо написал уже после посадки. 24 января 2016 года ФСИН России объявила его в розыск, сообщив о побеге из колонии Кировской области. 11 февраля того же года Музалевского задержали на съемной квартире в Казани. Сопротивления он не оказывал. И получил новую судимость — уже за побег.

Расследование показало — Рэмбо улизнул из палаты терапевтического отделения районной больницы, где за его охрану отвечал один вместо положенных четырех конвоиров. Более того, этот сотрудник Константин Гайнутдинов способствовал побегу — дал осужденному мобильник и позволил ему покинуть больницу, за что впоследствии был наказан условным сроком.

Источники «Реального времени» в силовых ведомствах поделились неофициальной информацией — Музалевский якобы обещал охраннику, что вернется через несколько часов, решив возникшие денежные вопросы. Прошел слух, что авторитет по-крупному проигрался в карты. Потому и рванул в Казань в 2016-м, хотел бы скрыться — выбрал бы совсем другое направление.

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Верховный суд РТ вчера отказал Музалевскому. В перерыве осужденный подтвердил свое участие в деле частного обвинения в качестве потерпевшего, но не стал объяснять, какого рода клеветнические сведения, по его версии, распространила его ближайшая родственница.

Также на заседании суда выяснилось, что в будущем Игорь Музалевский намерен ходатайствовать об освобождении по медицинским показаниям, если комиссия подтвердит тяжесть его заболеваний. Напомним, именно по таким основаниям в Казани был освобожден известный грузинский вор в законе Резо Бухникашвили, он же Пецо, которого позже выслали из России, а через несколько месяцев было объявлено о его смерти в Турции.