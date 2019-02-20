Возвращение Рэмбо: беглый рецидивист вернулся в Казань в качестве потерпевшего
Зачем осужденный за убийство и вымогательство Игорь Музалевский обвинил сестру в клевете
Вчера Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу казанского рецидивиста Игоря Музалевского, более известного как Рэмбо. В 2003 году он получил 20 лет за похищение и убийство казанского бизнесмена, в 2016-м сбежал из колонии в Кировской области и после громкой поимки в Казани вновь отправился в колонию особого режима. Но, как выяснило «Реальное время», Музалевский изыскал законные основания для возвращения на родину и теперь требует пересмотра приговора.
Как осужденный потерпевшим стал
В Казань беглый зэк, наделавший много шума, вернулся тихо. С 2018 года Игорь Музалевский содержится в СИЗО-2, порядок не нарушает, новых попыток сбежать не предпринимает.
Источники «Реального времени» указывали — 51-летний рецидивист интересует сотрудников Следкома в качестве свидетеля, а то и потерпевшего по некоему делу. Следователи эту информацию опровергали. В УФСИН по РТ подтвердили лишь перевод Музалевского в Казань, сославшись на некое постановление мирового суда по Кировскому району.
Среди обвиняемых по уголовным делам мировой Фемиды найти сидельца не удалось. Ясность в итоге внес он сам, когда объявил вчера на заседании Верховного суда Татарстана о том, что содержится в казанском СИЗО-2 в качестве… именно потерпевшего. Как удалось выяснить, Музалевский сам обратился в мировой суд с заявлением о клевете в свой адрес и обвинил в этом преступлении собственную сестру.
Подобные дела не предусматривают предварительное следствие — их разбирают непосредственно в суде. Поэтому суду пришлось потребовать перевода потерпевшего казанца из колонии Кировской области. Рассмотрение дела частного обвинения тянется уже 10 месяцев — его не раз откладывали, в том числе из-за неявки подсудимой, и приостанавливали. Источники «Реального времени» не исключают, что целью Музалевского было не доказать виновность сестры, а просто добиться перевода в Казань. Хотя бы ради регулярных свиданий с родней.
У осужденного в СИЗО меньше прав, чем у колониста?
Жалоба этого потерпевшего в Верховный суд РТ связана с его старым делом. В конце прошлого года Игорь Музалевский подал в Кировский райсуд Казани два ходатайства — просил пересмотреть его приговор 2003 года с учетом «закона о зачете сроков» и решить вопрос со снятием первой судимости по приговору 1991 года. Первый вопрос суд рассматривать отказался, постановив 10 декабря 2018-го, что СИЗО-2 не является местом отбывания наказания осужденного Музалевского, поскольку он не был оставлен в изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Иначе говоря, подавать ходатайство на пересмотр приговора Рэмбо предложили из кировской колонии. Но он не согласился.
В заседании Верховного суда РТ Музалевский участвовал по видеоконференцсвязи. От адвоката отказался. В своей жалобе указал, что находится в СИЗО-2 Казани как потерпевший, а потому полагает, что в данный момент именно изолятор является местом отбывания наказания. «Два моих ходатайства были приняты к рассмотрению разными судьями. Судья Камалов рассмотрел, а судья Сабитов отказал, посчитав, что я не могу подавать ходатайство по статье 10 УК РФ (обратная сила уголовного закона, — прим. ред.) в связи с тем, что нахожусь в СИЗО», — объяснил осужденный.
— Конечно, в России уголовное право не прецедентное, тем не менее прошу обратить внимание на норму Уголовного кодекса, — продолжил свою речь Музалевский. — Я нахожусь в СИЗО, продолжаю отбывать наказание, оно не приостановлено. И я здесь могу находиться не месяц, не два… Могу освободиться отсюда и свое право на пересмотр приговора и его приведение в соответствие не реализовать.
Также Музалевский сообщил, что лишь вчера выписался из больницы для осужденных (при казанской колонии №2), где у него обнаружили целый ряд серьезных проблем с сердцем и давлением. «Я все-таки 16 лет отбываю наказание», — пояснил свой диагноз Рэмбо. И попросил отменить отказ райсуда и обязать рассмотреть ходатайство по существу — «чтобы я полностью мог реализовать свои права, независимо от того, нахожусь я здесь или буду в колонии».
Вошел в криминальную летопись
На счету Музалевского — жизнь директора успешной фирмы по реализации буровых вышек и черного металла Константина Дунаева. С декабря 2000 года директор ООО «21-й век плюс» числился пропавшим без вести, его тело с шестью огнестрельными ранениями нашли лишь через 2 года и лишь тогда поверили показаниям Николаева — партнера и заместителя Дунаева. Тот еще в 2000-м пришел в КГБ с заявлением, что его, Николаева, похитили после удачной сделки «21-го века» и требовали перевода 3,6 млн рублей, а потом похитили и Дунаева, избивали его и предлагали партнерам выбрать, кто из них кого убьет. Николаев в какой-то момент согласился и даже дважды выстрелил в партнера, но пистолет дал осечку.
«Обучался в Казанском речном техникуме, служил в морской пехоте, работал судоводителем, экспедитором. В 1990 году загремел за решетку по обвинению в покушении на убийство и в разбое — с приятелем вывез знакомого, которому задолжал крупную сумму, в Зеленодольский район Татарстана», — так описывали «становление» Рэмбо в книге «Бандитская Казань-2» зампред Верховного суда РТ Максим Беляев и старший помощник главы Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
«Подвигам» Музалевского и его бригады посвящена целая глава. Отдельно в ней упоминается, как группа готовила побег из СИЗО, а сам Рэмбо признавался — мечтает захватить всех членов оперативно-следственной группы и «резать их по кусочкам». «Когда же «сверхчеловеку» предъявили окончательное обвинение, с ним, считавшим, что переиграл всех, случилось истерика», — рассказывают о былом криминальные летописцы.
По приговору Верховного суда РТ 2003 года ранее судимый Музалевский получил 20 лет особого режима. В 2004-м в апелляции Верховный суд РФ снизил этот срок до 18 лет и 6 месяцев, а в кассации — еще на 7 месяцев.
Сбежал «порешать вопросы»
Новую главу своих «подвигов» Рэмбо написал уже после посадки. 24 января 2016 года ФСИН России объявила его в розыск, сообщив о побеге из колонии Кировской области. 11 февраля того же года Музалевского задержали на съемной квартире в Казани. Сопротивления он не оказывал. И получил новую судимость — уже за побег.
Расследование показало — Рэмбо улизнул из палаты терапевтического отделения районной больницы, где за его охрану отвечал один вместо положенных четырех конвоиров. Более того, этот сотрудник Константин Гайнутдинов способствовал побегу — дал осужденному мобильник и позволил ему покинуть больницу, за что впоследствии был наказан условным сроком.
Источники «Реального времени» в силовых ведомствах поделились неофициальной информацией — Музалевский якобы обещал охраннику, что вернется через несколько часов, решив возникшие денежные вопросы. Прошел слух, что авторитет по-крупному проигрался в карты. Потому и рванул в Казань в 2016-м, хотел бы скрыться — выбрал бы совсем другое направление.
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Верховный суд РТ вчера отказал Музалевскому. В перерыве осужденный подтвердил свое участие в деле частного обвинения в качестве потерпевшего, но не стал объяснять, какого рода клеветнические сведения, по его версии, распространила его ближайшая родственница.
Также на заседании суда выяснилось, что в будущем Игорь Музалевский намерен ходатайствовать об освобождении по медицинским показаниям, если комиссия подтвердит тяжесть его заболеваний. Напомним, именно по таким основаниям в Казани был освобожден известный грузинский вор в законе Резо Бухникашвили, он же Пецо, которого позже выслали из России, а через несколько месяцев было объявлено о его смерти в Турции.
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