«Волков столько лет возглавляет регион, всем уже надоел. Пора менять на нового, молодого»

Пять лет назад в Удмуртии завершилась почти 20-летняя эпоха правления первого президента республики

19 февраля 2014 года, 5 лет назад, в современной истории Удмуртии завершилась эпоха правления Александра Волкова. Он возглавлял республику почти 20 лет, это первый и единственный президент Удмуртии, проработавший на этом посту три срока. В тот же день врио главы региона был назначен Александр Соловьев, которого в настоящее время судят по обвинению в получении крупных взяток. Спустя 5 лет после первой смены власти в Удмуртии «Реальное время» напоминает о предшествовавших и последовавших после этого событиях.

От председателя Госсовета до президента Удмуртии

Фактическим руководителем Удмуртии Александр Волков стал в 1995 году. По Конституции УР, принятой в 1994 году, высшим представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти в республике стал Государственный совет, пришедший на смену Верховному совету УР. 26 марта 1995 года состоялись выборы в Госсовет, а 19 апреля его председателем были избран Александр Волков, до этого возглавлявший в течение двух лет Совет министров УР. Новым председателем правительства стал Павел Вершинин.

Параллельно с выборами депутатов проводился всенародный опрос о необходимости введения в Удмуртии поста президента, однако большинство высказалось против. Республика еще на 5 лет осталась парламентской. В 1999 году Александр Волков был вновь избран председателем Госсовета УР, однако тогда главным конкурентом для него стал Вершинин. Судьба решилась двумя голосами.

В конце года во время выборов в Госдуму в Удмуртии провели опрос общественного мнения о наименовании высшего должностного лица УР. За вариант «президент Удмуртской Республики» проголосовали 51,6% участников. В 2000 году одновременно с выборами президента России в республике провели референдум о введении должности президента УР. «За» проголосовали 69% избирателей, после чего были внесены соответствующие поправки в Конституцию УР.

Первые выборы президента УР состоялись 15 октября 2000 года, Александр Волков одержал в них победу. Фото gasur.ru



«Будет работать полтора десятка лет и за себя, и «за того парня»

Первые выборы президента УР состоялись 15 октября 2000 года, Александр Волков одержал в них победу, однако в том же году стало известно о его болезни, связанной с онкологией.

— 2000-й год. Александр Александрович избран президентом УР, — вспоминает Александр Горяинов, с 2000 по 2014 год занимавший пост руководителя администрации президента и правительства УР. — Болезнь, лечение, возвращается из Москвы, собирает нас и рассказывает, что с ним. В завершении — «все, работаем». А с этими болезнями тоже живут. Вскоре я рассказываю Николаю Алексеевичу Ганзе (председатель правительства УР в 1999—2000 гг. — прим. ред.) о постигшей Александра Александровича болезни. Он был потрясен услышанным. «Как же так? Как он будет работать? Ему срочно надо уходить, бороться за себя». — «Будет, Николай Алексеевич, будет работать полтора десятка лет и за себя, и «за того парня», — говорю. Эти слова Александр Александрович часто произносил.

В 2004 году Волков был переизбран на второй срок. Позднее прямые выборы глав регионов в России были отмены, и 20 февраля 2009 года Волкова избирал президентом на третий срок уже Госсовет УР по предложению главы государства. В 2011 году должность президента республики была переименована. Следующий руководитель региона должен был называться «глава Удмуртской Республики».

19 февраля 2014 года срок полномочий Волкова на посту президента УР истек. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы УР Александра Соловьева, который до этого был членом Совета Федерации от Госсовета УР.

19 февраля 2014 года срок полномочий Волкова на посту президента УР истек. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы УР Александра Соловьева. Фото izhlife.ru



«В обществе была некая усталость от Волкова»

Александр Волков до последнего момента верил, что ему дадут поработать еще как минимум один срок на посту руководителя Удмуртии, говорят наблюдатели. С этим в какой-то степени были связаны и значительно увеличившиеся в 2013 году объемы ввода новых зданий детских садов, школ, спортивных сооружений и других соцобъектов. Активно строил Волков и в предыдущие годы, но в последний год своего правления он всячески хотел показать федеральному центру, что у республики есть успехи, и он готов работать дальше.

— Александр Александрович Волков еще мог бы плодотворно работать, а значит, и жить (Волков ушел из жизни 20 мая 2017 года, — прим. ред.). Работа для него была все, — рассказывает Горяинов. — Именно работа, где он за все ответственен, он ведущий. Как-то, разбирая одну ситуацию, я говорю ему: «Зачем вам это вообще знать? Не можете вы во все влезать, без вас разберемся». Ответ был категоричен: «Я должен знать все!». И это знание «всего» помогало ему быстро разбираться в ситуациях, принимать правильные решения.

Несмотря на столь плодотворную работу, в 2013 году Волков занял предпоследнее место в рейтинге эффективности губернаторов от Фонда развития гражданского общества, и эксперты тогда начали высказываться о том, что в Удмуртии произойдет смена руководителя.

В последние годы в Ижевске несколько раз проходили митинги и пикеты с требованием отставки Волкова. Его критиковали за авторитаризм, методы борьбы с оппозицией и оппозиционными СМИ, продвижение собственных бизнес-интересов, плохие дороги и ряд других нерешенных проблем.

У Волкова в последние полгода его правления, вероятно, были две встречи с Путиным. Фото kremlin.ru

— Насколько я могу судить, в обществе была некая усталость от Волкова, который руководил республикой почти 20 лет, — говорит политтехнолог Константин Труфанов. — Усталость не была каким-то конкретным образом оформлена, и дело не в том, что он делал что-то неправильно (у любого главы региона есть свои ошибки). Просто людям хотелось кого-нибудь другого, может, у него получилось бы лучше управлять Удмуртией. Но на протяжении следующих трех лет, когда республикой правил Соловьев, было только хуже.

По словам Труфанова, у Волкова в последние полгода его правления, вероятно, были две встречи с Путиным. В сентябре 2013 года глава государства прибыл в Удмуртию на празднование Дня оружейника и встретился с конструктором Михаилом Калашниковым. Правда, как писали тогда СМИ, отдельной кабинетной встречи с Волковым у Путина не было, глава региона сопровождал президента РФ в машине.

В декабре 2013 года Калашников ушел из жизни, Волков принимал участие в организации его похорон в Москве и также имел возможность встретиться с президентом, чтобы обсудить свою дальнейшую судьбу.

— По имеющейся у меня информации, он был в неплохом настроении после встречи. То есть не создавалось ощущения, что через полтора месяца он покинет должность, хотя наблюдатели тогда уже спорили, будет ли следующим главой Удмуртии «варяг» или кто-то из команды Волкова. В кулуарах назывались разные имена возможных преемников, в том числе Дениса Агашина, Андрея Шутова, некоторых других. Нельзя исключать, что Волков мог предложить федеральному центру кого-то на свое место, но все равно в гораздо большей степени он рассчитывал, что сохранит пост. Волков долго и целенаправленно шел к власти, очень напряженно за нее боролся, вкладывал все силы в работу.

Волков дважды с трибуны Госсовета УР выступал против инициатив Соловьева. Фото day.org.ru



«Всем уже надоел, пора менять на нового, молодого. Вот вам молодого привезли»

Назначение врио главы Удмуртии Александра Соловьева, по мнению Труфанова, для Волкова было неприятной неожиданностью. Он достаточно хорошо знал Соловьева, мог адекватно оценить его компетентность и работоспособность и, вероятно, не считал достойным поста главы Удмуртии. Александр Горяинов вспомнил слова, которые Волков произнес в большом зале Дома правительства при представлении Соловьева в новой должности:

— «Ну что, конечно, Волков столько лет возглавляет республику, всем уже надоел, пора менять на нового, молодого. Вот вам молодого привезли...» (Соловьев был на полтора года старше Волкова, им на тот момент было соответственно 63 и 62 года, — прим. ред.). В этих словах была не усмешка, как многим показалось, но боль. Боль человека, так много сделавшего для того, «чтоб в землю врезать след поглубже, позаметней». Эти слова из стихотворения Мусы Джалиля были смыслом всей его жизни, — говорит Горяинов.

Волков в дальнейшем занял место Соловьева в Совете федерации. По словам Горяинова, ему предлагали пост министра в федеральном правительстве, но он отказался в пользу Совфеда, чтобы сохранить связь с Удмуртией. Он достаточно часто и надолго приезжал в Ижевск.

Соловьев старался по максимуму убрать из правительства людей из команды Волкова, однако собственных кадров у него не хватало. При этом со временем стала более явной конфронтация между бывшим и действовавшим главами Удмуртии. Она прослеживалась в выступлениях Соловьева о недочетах и долгах в работе предшественника, Волков дважды с трибуны Госсовета УР выступал против инициатив Соловьева.

В марте 2017 года Волков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госсовета УР. Фото day.org.ru



«Уже в конце разговора говорит: «Пойду на выборы главы Удмуртии»

В марте 2017 года Волков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госсовета УР. Чтобы остаться сенатором, ему необходимо было избраться сначала в республиканский парламент. Однако, как рассказал Александр Горяинов, Волков в дальнейшем хотел баллотироваться на пост главы Удмуртии.

— Вспоминаю февраль 2017-го. Зашел к нему в кабинет в Госсовете. Поговорили. В его словах часто звучала досада об упущениях в работе руководителя, пришедшего ему на смену, неуверенность его в принятии решений, необоснованная медлительность. Так было и в этот раз. Уже в конце разговора говорит: «Пойду на выборы главы Удмуртии. Пойдешь руководителем администрации?». Видите? Только говорит «еще пойду на выборы», а в победе уже не сомневается, — отмечает Горяинов. — Боец он был, но уже умудренный опытом. Я внимательно на Александра Александровича посмотрел: «А зачем вам это надо?», — «Да. Пожалуй, и не надо…», Скорее он слукавил. А это была наша последняя встреча с ним. Потом только телефонные разговоры…

4 апреля 2017 года по обвинению в получении взяток за покровительство компании, строившей мосты в районе Камбарки, был задержан Александр Соловьев. В тот же день он был отстранен от должности «в связи с утратой доверия». В настоящее время его дело находится на рассмотрении в суде.

20 мая того же года ушел из жизни Александр Волков.