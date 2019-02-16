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Видеоопрос: «Что вы думаете о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч?»

07:00, 16.02.2019 4
Видеоопрос: «Что вы думаете о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч?» Фото: inkazan.ru

Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф за превышение скорости на 10—20 км/ч. За это нарушение автолюбители, по задумке министерства, должны будут платить 500 рублей. Напомним, сейчас «письма счастья» приходят лишь за превышение скорости от 20 км/ч.

«Что вы думаете о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у водителей и пешеходов Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:12
    Мне кажется нужно оставить так как есть сейчас! Это самое оптимальное.
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    Анонимно 08:36
    Согласен!
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  • Анонимно 07:49
    Не важно, что мы думаем! Все равно не мы решаем этот вопрос
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  • Анонимно 08:09
    Тут надо решить что важнее.Сборы от штрафов или решение транспортной проблемы.Для штрафов конечно надо снижать скорость на дорогах чтоб народ в толчее на дорогах вынужденно нарушал скоростной режим и пополнял казну.
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