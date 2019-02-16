Видеоопрос: «Что вы думаете о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч?»
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф за превышение скорости на 10—20 км/ч. За это нарушение автолюбители, по задумке министерства, должны будут платить 500 рублей. Напомним, сейчас «письма счастья» приходят лишь за превышение скорости от 20 км/ч.
«Что вы думаете о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у водителей и пешеходов Казани.
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