За что платят в Starbucks: как чашка мерзкого эспрессо и роман Мелвилла создали кофейную культуру Америки

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Фото: The Guardian

Бренд Starbucks родился в 1971 году, когда трое старых друзей в очередной раз встретились в одной из дешевых забегаловок, где подавали отвратительный кофе. Дело было в Сиэтле, штат Вашингтон. У всей троицы не было за плечами большого опыта в бизнесе, как не было и денег в карманах. Но это не помешало им уже через 10 лет продать свой бизнес за $4 млн. История создания Starbucks — это история случайных совпадений и подчас необъяснимой удачи, дальнейший же рост компании — заслуга выверенной маркетинговой стратегии и строгого расчета профессионального дельца. Сегодня капитализация Starbucks Corporation оценивается в сумму более $83 млрд, а ее почти 30 тысяч фирменных заведений открыты в 75 странах мира. «Реальное время» знакомит читателей с компанией, привившей Америке культуру потребления кофе.

Все дело в чашке мерзкого эспрессо

Преподаватель истории Зев Зигл, писатель Гордон Боукер и учитель английского языка Джерри Болдуин познакомились за 10 лет до начала Starbucks, будучи студентами университета Сан-Фрациско. Объективно их мало что объединяло: они были родом из разных уголков Америки, у каждого за плечами был свой багаж. Зигл родился в семье известных американских музыкантов: его отец, скрипач Генри Зигл был приглашен в качестве концертмейстера в Сиэтлский симфонический оркестр после работы в нью-йоркском балете Джорджа Баланчина, мать, Элеонора Зигл, сделала себе имя как музыкальный педагог, поэтому юный Зев получил отличное классическое образование и с ранних лет был увлечен чтением и гуманитарными науками.

Зев Зигл, Гордон Боукер и Джерри Болдуин в одном из первых магазинов Starbucks, 1979 год. Фото historylink.org



Юношеские годы Гордона Боукера прошли менее безоблачно: его отец Гордон Альберт Боукер погиб во время Второй мировой войны, мать Хейзел Рингсет Боукер, оставшись с ребенком одна, была вынуждена вернуться в родительский дом в Сиэтл. Джерри Болдуин родился в семье молочника Роуленда Болдуина и госслужащей Патриции Бродер. Они развелись, когда Джерри был еще ребенком, последовала череда переездов и смен школ. Много позже в интервью американской писательнице Шейле Фарр Болдуин вспоминал школьные годы как время неуверенности в себе и будущем, внутренних метаний.

В студенческие годы приятелей объединили общие творческие планы и амбиции. Окончив университет, они продолжили встречаться время от времени и всячески поддерживали связь, даже живя в разных городах.

«Мои друзья, Гордон Боукер, Джерри Болдуин и я в то время часто обсуждали и придумывали интересные идеи для бизнеса, все мы хотели изменить свою жизнь и сделать что-то масштабное, значимое и имеющее смысл. Мы начали встречаться каждые несколько недель, чтобы обмениваться идеями, и однажды за обедом мы заказали эспрессо, который оказался очень плохим», — вспоминал Зигл, беседуя с The Guardian в 2016 году.

Апофеоз американского романтизма

В 1970 году в США не было ни моды на кофе, ни культуры употребления этого напитка. Идея открыть оптовый магазин качественного кофе пришла в голову Гордону Боукеру и показалась свежей и интересной всей компании. Вскоре после этого гордый инициатор ударился в поиски хорошего товара и довольно быстро обнаружил его на канадском острове Ванкувер у компании Murchie's. В то же время Зев Зигл знакомится с основателем розничной сети крафтового кофе Peet's, настоящим кофейным докой — Альфредом Питом, который соглашается сыграть роль наставника для молодых людей. Неоднократно вся троица посещала лавку Пита в Сан-Франциско, обучаясь искусству обжарки зерен и ведению дел.

Первая кофейня Starbucks после «переезда» на новое место — 1912-й павильон рынка Пайк Плейс. Фото vc.ru

По официальной легенде, название компании Starbucks не что иное как калька имени персонажа романа «Моби Дик» Германа Мелвилла, первого помощника капитана Ахавы — Старбека. В то время Боукер с дизайнером Терри Хеклером параллельно работали над созданием собственного рекламного агентства. Проведя исследование, они предположили, что названия, начинающиеся с сочетания букв «ST» запоминаются лучше других.

Убеждать других членов команды долго не пришлось. Хеклеру, впоследствии нарисовавшему логотипы для нескольких успешных американских брендов, приписывают и создание знаменитого лого Starbucks — соблазнительной мурены, которая должна была «заманивать» клиентов. Так и случилось — за всю историю компании логотип преображался три раза, но его сюжет всегда оставался неизменным, варьировалась только рисовка двухвостой русалки.

Через несколько месяцев, скинувшись по $1,5 тысячи и взяв пятитысячный заем в банке, Зигл, Боукер и Болдуин арендовали помещение для будущего магазина на Вестерн Авеню, вблизи рынка Пайк Плэйс в Сиэтле. 30 марта 1971 года двери первого Starbucks распахнулись для покупателей. В магазине можно было оптом купить обжаренные кофейные зерна, чай, специи, бобы и посуду. Кофе варили только для дегустации.

Открытие четвертого магазина Starbucks в Сиэтле. Фото: vc.ru

Работа кипела: первое время Зигл был единственным наемным сотрудником компании, его компаньоны продолжали работать на своих основных местах, чтобы сохранить хотя бы какую-то финансовую стабильность, в выходные на смену выходили все трое. Идея выстрелила — магазин стал пользоваться спросом, со Starbucks начали сотрудничать городские кафе и рестораны, продажи шли. За первые девять месяцев оборот Starbucks превысил $46 тысяч, хотя вся выручка ушла на оплату аренды, счетов и закупку товара.

В первые годы компания закупала обжаренные зерна в Peet's, постепенно начал подниматься вопрос о покупке собственной машины для обжарки. С этим молодым людям также помог добрый наставник Альфред Пит. Starbucks арендовал небольшой склад в районе рыбацкого порта на окраине Сиэтла и превратил его в скромное обжарочное производство.

Робкий рост и первые штормы

В течение следующих 5 лет Starbucks открывает еще несколько магазинов в Сиэтле и близлежащем Эдмондсе, в последнем по предложению Зева Зигла запускается продажа линейки кофейной посуды для гурманов. Бизнес активно растет. В 1975 году Starbucks сталкивается с первыми глобальными трудностями — суровая зима оставила без урожая бразильских поставщиков, стоимость сырья значительно выросла, компания была вынуждена поднять отпускные цены и продажи начали таять.

На бизнес Starbucks буквально посыпались неудачи: инициативы Зигла по расширению ассортимента проваливались, вдобавок здание, в котором был открыт первый магазин компании, городская администрация отдала под снос. Торговую точку решено было перенести в 1912-й павильон рынка Пайк Плейс, а финансовую стабильность поправить кредитной линией на $95 тысяч в Rainier Bank.





Фото news.rambler.ru/RB

В 1977 году стоимость кофейных зерен начала падать, и Starbucks наконец смог снизить цены, дела начали налаживаться: год спустя компания модернизировала и значительно расширила обжарочный цех. Зигл же продолжал продвигать идеи расширения бизнеса: под его влиянием Starbucks открывает дочерние компании — магазины по продаже кофемолок и сеть продуктовых маркетов. Как выяснилось через пару лет, все затеи были убыточными, компании нужно было прекратить распыляться и сфокусироваться на основном производстве, о чем и заявил Болдуин. Так Зев Зигл покинул Starbucks в мае 1980 года, продав свои акции бывшим компаньонам.

«К тому моменту мы выросли до шести магазинов и имели сотни оптовых покупателей. Все шло хорошо, но я был стартапером. Я помню, как подходил к партнерам и говорил: «Смотри, у меня действительно хорошая идея», а они отвечали: «Отличная идея, но нам нужно сосредоточиться на основном бизнесе». Я ушел с красивым выкупом, начал заниматься другими бизнесами, поэтому совсем не жалею. Я очень счастлив», – объяснял сооснователь Starbucks в разговоре с корреспондентом The Guardian.

Избавившись от балласта дочерних предприятий, компания начала набирать обороты: в 1981-м выручка выросла до $4,5 млн. В мае 1982 года Starbucks открыл пятый фирменный магазин в Сиэтле — первый кофейный бар, в котором уже заваренный кофе продавался в розницу.

Всем не до Starbucks

В сентябре того же года компания приняла по-настоящему роковое решение: должность директора по маркетингу Starbucks занял коренной нью-йоркец, опытный управленец и продажник, страстный любитель кофе Говард Шульц.

«Высокий, энергичный, напористый и всегда одетый с иголочки», — так описывали на тот момент 29-летнего специалиста Болдуин и Боукер.

Через полгода Шульца командируют на отраслевую выставку в Испанию, возвращается он оттуда уже зараженный новой идеей: переформатирования Starbucks в сеть кофеен.

Основатели и владельцы компании были непреклонны: Болдуин и Боукер считали, что оптовая продажа кофейных зерен скорее принесет успех и славу компании, нежели выстраивание сети кофеен. Однако упрямства и настойчивости Говарду Шульцу было не занимать: в 1984 году Starbucks запускает еще две точки в Сиэтле и Сан-Франциско — обе формата эспрессо-бара. Помимо этого, компания уже давно готовилась к поглощению Peet's, осенью 1984-го сделка закрывается — в распоряжении Starbucks появляется еще один обжарочный цех и несколько точек.

Через два года, так и не получив одобрения своей «мегаидеи» со стороны руководства, Шульц уходит из компании и занимается собственным бизнесом — основывает Il Giornale, предлагая заварной кофе и эспрессо из кофейных зерен Starbucks. В это время Гордон Боукер, будучи одновременно занятым сразу в нескольких крупных бизнесах, решает продать свою долю в Starbucks. Испугавшись тяжести свалившейся ноши, Джерри Болдуин решает выставить компанию на продажу. За $3,8 млн Il Giornale с группой инвесторов во главе с Говардом Шульцем приобретает активы Starbucks и меняет название на Starbucks Corporation.





Совладелец и экс-руководитель Starbucks Corporation Говард Шульц Фото Euronews

Под строгим надзором

1987 годом заканчивается история создания бренда Starbucks и начинается совсем новая история — зарождения самой крупной в мире сети кофеен. С Шульцем дело «тройки из Сан-Франциско» растет в геометрической прогрессии. К 1990 году компания имеет уже 84 кофейни в США и Канаде, в 1992-м размещает свои акции на бирже. За следующие 10 лет Starbucks планомерно захватывает пять континентов: кофейни бренда появляются в Саудовской Аравии, Бахрейне, Сингапуре, Таиланде, Японии, Ливане и на Филиппинах. К 2000 году сеть насчитывает порядка 3,5 тысячи фирменных точек. Идет активное расширение линейки фирменного кофе Starbucks, выпуск сопутствующих товаров — брендированных термокружек и посуды.

Шульц с самого начала начал завоевывать репутацию прогрессивного корпоративного лидера. Он повысил заработную плату и значительно расширил медицинскую страховку для сотрудников корпорации, основал одноименный фонд, который и сейчас ежегодно выделяет миллионы долларов на социальные проекты. В 2018 году Starbucks публично принял обязательства по найму 10 тысяч беженцев к 2022 году, перед этим уже успев выполнить предыдущее обещание и трудоустроив 10 тысяч молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2000 году, когда дела Starbucks уверенно шли в гору, Шульц отходит от операционного руководства компанией, чтобы заняться новыми бизнес-проектами. До 2006 года компания только наращивала обороты. Известность Starbucks достигла такого уровня, что журнал The Economist ввел «индекс Starbucks» (цена стандартной чашки кофе в кофейне Starbucks) как показатель экономической ситуации в США.

Кофейня Starbucks Фото finance.rambler.ru

8 января 2008 года Шульц вернулся на пост генерального директора Starbucks после восьмилетнего перерыва. Хотя компания продолжала расти, продажи в магазинах пошли на спад. Еще 8 лет, до 2016 года, предприниматель находился у руля корпорации: он закрыл тысячи убыточных торговых точек по всему миру, сократил топ-менеджмент компании, нанял первого технологического директора и провел масштабную кампанию по обучению персонала кофеен на местах. Добившись результата, Шульц вновь оставил исполнительскую работу, доверив руководство опытному менеджеру Кевину Джонсону.

Сегодня почти 30 тысяч фирменных заведений Starbucks работают в 75 странах мира. Капитализация компании составляет порядка $83,42 млрд. По данным Finam, за последние полгода доходность бумаг Starbucks составила 28,9%.

Серый кардинал

Говард Шульц родился 19 июля 1953 года в семье отставного военного Фреда Шульца. Детство в будущем успешного бизнесмена прошло в доме для бедных в Бруклине, скромное жалованье водителя грузовика, которое получал его отец, едва позволяло достойно жить семье из пяти человек. Получив спортивную стипендию, Говард отучился в Университете Северного Мичигана, став первым человеком в семье, получившим высшее образование. После учебы он работал в Xerox Corporation и руководил американским филиалом шведской Hammarplast, после чего пришел на работу в Starbucks.

При Шульце Starbucks не раз удостаивался наград и входил в топы социально-ориентированных и ответственных корпораций Америки и мира. Большинство авторитетных обозревателей характеризуют 65-летнего миллиардера как человека, который искренне болеет за свое дело, в том числе (и с особым трепетом) за активы Starbucks. Хотя колумнисты The New York Times прямо выражают мнение западной прессы: в конечном итоге Шульц использует влияние своей компании в политических целях.

«Связи Шульца в политической среде гораздо глубже, чем многим представляется. Он знаком с семьями Буш и Картер, дружит с Клинтонами. Во время последней президентской кампании писал Хиллари Клинтон электронные письма на тему «как эмоционально достучаться до американского народа и тронуть его». В сентябре 2016 года он впервые в жизни открыто поддержал политика — Клинтон. Она якобы собиралась назначить Шульца советником по труду, если выиграет выборы», — пишут «Ведомости», ссылаясь на Business Insider.

Шульц с 2012 года не скрывает своих политических интересов, открыто поддерживая демократов и делая громкие критические заявления в прессе. В течение последних 7 лет американские СМИ периодически обсуждают возможность выдвижения кандидатуры бизнесмена на президентских выборах. После двусмысленных публичных комментариев Шульца в начале 2019 года (о выдвижении в качестве независимого кандидата) западная пресса и аналитики всерьез рассматривают версию, что в 2020 году миллиардер может бросить вызов нынешнему президенту США Дональду Трампу.

31 января 2019 года в родном для Шульца Сиэтле во время его визита с презентацией собственной книги прошел митинг. По сообщению The New York Times, митингующие уже разделились на два лагеря: поклонников и ненавистников потенциального кандидата в президенты.

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