Кадровая лихорадка в «Агаве»: не прошло и полгода, как в «Мегастрое» вновь сменили топ-менеджера

Эксперты считают текучку нехорошей тенденцией, но предполагают, что так владельцы подыскивают молодых и перспективных управляющих

Кадровые пертурбации продолжают сотрясать «Агаву», которой принадлежит крупная сеть магазинов «Мегастрой». Известно, что на сей раз кресло руководителя занял Валерий Разумов. При этом его предшественнице Светлане Оглы удалось продержаться в нем меньше полугода. Александр Карпов до нее проработал в качестве топ-менеджера чуть дольше — около двух лет. Отметим, что руководители в «Агаве» не задерживаются надолго после ухода Гузель Хафизовой. Последняя лишилась поста на фоне скандала с уголовным делом по обвинению в уходе компании от налогов. Однако сейчас Хафизова, судя по всему, нашла для себя новую интересную сферу деятельности. Подробности читайте в материале «Реального времени».

У руля — всего полгода

Очередные кадровые перестановки произошли в «Агаве», владеющей сетью магазинов формата DIY «Мегастрой»: по официальным данным, новым генеральным директором компании с сентября назначен Валерий Разумов. Согласно открытым источникам, на сегодня Разумов не занимает руководящих должностей и не является учредителем в других компаниях. Ранее он был учредителем ООО «Бахарат», зарегистрированного в Набережных Челнах, и ООО «Алвик», работавшего в Санкт-Петербурге. Первая компания занималась розничной торговлей, вторая предоставляла парикмахерские услуги. Сейчас оба юрлица ликвидированы.

Интересно, что предшественница Разумова, Светлана Оглы, просидела в кресле гендиректора совсем недолго: учитывая, что официально в должность она вступила только в прошлом апреле, получается, что она не проработала руководителем и полугода. О бывшем топ-менеджере «Агавы» известно, что в свое время она работала в кадровой службе DOMO, а затем вошла в совет директоров компании. На сегодняшний день учредителем и руководителем других компаний Оглы не числится.

Чуть больше своей коллеги «Агавой» руководил Александр Карпов: он работал гендиректором с 2016 по 2018 год. Ранее Карпов вместе с Айдаром Валишиным владел строительной компанией ООО СК «ВМ-ТРАСТ», кроме того, являлся соучредителем и руководителем компании ООО ТД «ВМ-ТРАСТ», занимающейся продажей лакокрасочных материалов. Здесь его соучредителями числились Юрий Головин и Айдар Валишин.

Однако в конце 2016 года один из компаньонов Карпова стал жертвой громкого убийства: на Айдара Валишина возле дома напал преступник и нанес ножом три удара в спину. Поначалу рассматривалась версия о прежних связях бизнесмена с преступными группировками, однако позже выяснилось, что убийцей оказался сосед и бывший одноклассник Валишина, которому напасть на жертву якобы велели голоса в голове.

СК «ВМ-ТРАСТ» на сегодня ликвидирована. По данным системы «Спарк-Интерфакс», Александр Карпов по-прежнему числится соучредителем ООО ТД «ВМ-ТРАСТ» и ООО «ВМ-Траст». Кроме того, он является директором ООО «СтройБарокко». Данная компания специализируется на торговле непродовольственными товарами и принадлежит Оксане Малыгиной.

Мы отправили в «Агаву» запрос о причинах частой смены топ-менеджмента и о том, продолжают ли Светлана Оглы и Александр Карпов работать в компании. Однако получить оперативный ответ на момент публикации не удалось.

Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора «Агавы», на тот момент компанию возглавляла Гузель Хафизова. Фото facebook.com



Из «Мегастроя» — на производство соды

Пожалуй, дольше всех директорское кресло в «Агаве» занимала предшественница Карпова — Гузель Хафизова. Она проработала в качестве топ-менеджера целых восемь лет — с 2008 по 2016 год. К кадровым перестановкам тогда привела неприятная история, в центре которой оказалась «Агава»: выездная проверка ИФНС выявила, что предприятие занижало налогооблагаемую базу на 165 млн 439 тысяч рублей, и доначислила налоги на сумму 37 млн 67 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора «Агавы», на тот момент компанию возглавляла Гузель Хафизова.

Тогда «Агава» признала свою неправоту и практически сразу выплатила 46,6 млн рублей с учетом доначисленных налогов, пени и штрафа. Кроме того, владелец и президент компании «Агава» Владимир Малыгин публично заступился за Хафизову, охарактеризовав ее как грамотного руководителя, порядочного и честного сотрудника. И хотя на пост генерального директора был назначен уже упомянутый Александр Карпов, Хафизова еще какое-то время оставалась в «Агаве». Предполагалось, что она будет заниматься уже существующими магазинами, а Карпов займется дальнейшим развитием сети и открытием новых торговых точек.

По нашим данным, на данный момент Гузель Хафизова трудится в «Башкирской содовой компании». На ее странице во «ВКонтакте» размещен ролик с рекламой БСК, в которой снялась очень похожая на Хафизову женщина. Однако на момент публикации получить комментарий от самой экс-директора «Агавы» не удалось.

«Если директора меняются слишком часто, наверное, ничего хорошего в этом нет»

На данный момент «Мегастрой» представлен 12 гипермаркетами: четырьмя в Казани, считая новый на Горьковском шоссе, двумя — в Набережных Челнах, еще двумя в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. По мнению экспертов, компания довольно успешно работает на рынке DIY. Так, генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров считает, что сети удается конкурировать с такими крупными федеральными игроками, как Leroy Merlin и Castorama.

— Я считаю, что это неплохой магазин. У него формат, сопоставимый с крупными сетями. Они давно работают на рынке, покупатель их знает, и места расположения у них хорошие. То, что они открылись на Горьковском шоссе, говорит о том, что они продолжают развиваться. Мне неизвестно о каких-либо проблемах «Агавы».

В то же время частую смену топ-менеджеров Мурат Ахмеров считает не очень хорошей тенденцией.

— Как правило, за полгода человек только вникает в суть дела. Может быть, человек понял, что это не его, или люди поняли, что это не их. Два года — тоже небольшой срок. Может быть, владельцы понимают, что конкуренция на рынке усилится, и ищут молодых, оперативных, перспективных руководителей. Конечно, сложно конкурировать с международными игроками, коими являются Leroy Merlin и Castorama. Но я считаю, что если у магазинов хорошая локация, ассортимент, система лояльности, люди проголосуют рублем.

Генеральный директор группы компаний «Колорит» Айрат Гайнуллин говорит о том, что рынок магазинов формата DIY миновал кризис, начавшийся в 2014—2015 гг., и что «Мегастрой» чувствует себя на нем вполне уверенно.

— Если директора меняются слишком часто, наверное, ничего хорошего в этом нет. Каждый новый человек все равно вводит свои порядки, опыт. Могу провести параллель с выборами президента, который избирается минимум на 5 или на 6 лет. Я считаю, что с назначением директора тоже должно быть так. А если смена идет, скажем, каждый год, наверное, это нехороший знак. Видимо, собственника не устраивает результат, который показывает управляющий, — считает Гайнуллин.

Гуландам Фатхуллина