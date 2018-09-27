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Кадровая лихорадка в «Агаве»: не прошло и полгода, как в «Мегастрое» вновь сменили топ-менеджера

14:00, 27.09.2018

Эксперты считают текучку нехорошей тенденцией, но предполагают, что так владельцы подыскивают молодых и перспективных управляющих

Кадровая лихорадка в «Агаве»: не прошло и полгода, как в «Мегастрое» вновь сменили топ-менеджера Фото: agava-kazan.ru

Кадровые пертурбации продолжают сотрясать «Агаву», которой принадлежит крупная сеть магазинов «Мегастрой». Известно, что на сей раз кресло руководителя занял Валерий Разумов. При этом его предшественнице Светлане Оглы удалось продержаться в нем меньше полугода. Александр Карпов до нее проработал в качестве топ-менеджера чуть дольше — около двух лет. Отметим, что руководители в «Агаве» не задерживаются надолго после ухода Гузель Хафизовой. Последняя лишилась поста на фоне скандала с уголовным делом по обвинению в уходе компании от налогов. Однако сейчас Хафизова, судя по всему, нашла для себя новую интересную сферу деятельности. Подробности читайте в материале «Реального времени».

У руля — всего полгода

Очередные кадровые перестановки произошли в «Агаве», владеющей сетью магазинов формата DIY «Мегастрой»: по официальным данным, новым генеральным директором компании с сентября назначен Валерий Разумов. Согласно открытым источникам, на сегодня Разумов не занимает руководящих должностей и не является учредителем в других компаниях. Ранее он был учредителем ООО «Бахарат», зарегистрированного в Набережных Челнах, и ООО «Алвик», работавшего в Санкт-Петербурге. Первая компания занималась розничной торговлей, вторая предоставляла парикмахерские услуги. Сейчас оба юрлица ликвидированы.

Интересно, что предшественница Разумова, Светлана Оглы, просидела в кресле гендиректора совсем недолго: учитывая, что официально в должность она вступила только в прошлом апреле, получается, что она не проработала руководителем и полугода. О бывшем топ-менеджере «Агавы» известно, что в свое время она работала в кадровой службе DOMO, а затем вошла в совет директоров компании. На сегодняшний день учредителем и руководителем других компаний Оглы не числится.

Чуть больше своей коллеги «Агавой» руководил Александр Карпов: он работал гендиректором с 2016 по 2018 год. Ранее Карпов вместе с Айдаром Валишиным владел строительной компанией ООО СК «ВМ-ТРАСТ», кроме того, являлся соучредителем и руководителем компании ООО ТД «ВМ-ТРАСТ», занимающейся продажей лакокрасочных материалов. Здесь его соучредителями числились Юрий Головин и Айдар Валишин.

Однако в конце 2016 года один из компаньонов Карпова стал жертвой громкого убийства: на Айдара Валишина возле дома напал преступник и нанес ножом три удара в спину. Поначалу рассматривалась версия о прежних связях бизнесмена с преступными группировками, однако позже выяснилось, что убийцей оказался сосед и бывший одноклассник Валишина, которому напасть на жертву якобы велели голоса в голове.

СК «ВМ-ТРАСТ» на сегодня ликвидирована. По данным системы «Спарк-Интерфакс», Александр Карпов по-прежнему числится соучредителем ООО ТД «ВМ-ТРАСТ» и ООО «ВМ-Траст». Кроме того, он является директором ООО «СтройБарокко». Данная компания специализируется на торговле непродовольственными товарами и принадлежит Оксане Малыгиной.

Мы отправили в «Агаву» запрос о причинах частой смены топ-менеджмента и о том, продолжают ли Светлана Оглы и Александр Карпов работать в компании. Однако получить оперативный ответ на момент публикации не удалось.

Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора «Агавы», на тот момент компанию возглавляла Гузель Хафизова. Фото facebook.com

Из «Мегастроя» — на производство соды

Пожалуй, дольше всех директорское кресло в «Агаве» занимала предшественница Карпова — Гузель Хафизова. Она проработала в качестве топ-менеджера целых восемь лет — с 2008 по 2016 год. К кадровым перестановкам тогда привела неприятная история, в центре которой оказалась «Агава»: выездная проверка ИФНС выявила, что предприятие занижало налогооблагаемую базу на 165 млн 439 тысяч рублей, и доначислила налоги на сумму 37 млн 67 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора «Агавы», на тот момент компанию возглавляла Гузель Хафизова.

Тогда «Агава» признала свою неправоту и практически сразу выплатила 46,6 млн рублей с учетом доначисленных налогов, пени и штрафа. Кроме того, владелец и президент компании «Агава» Владимир Малыгин публично заступился за Хафизову, охарактеризовав ее как грамотного руководителя, порядочного и честного сотрудника. И хотя на пост генерального директора был назначен уже упомянутый Александр Карпов, Хафизова еще какое-то время оставалась в «Агаве». Предполагалось, что она будет заниматься уже существующими магазинами, а Карпов займется дальнейшим развитием сети и открытием новых торговых точек.

По нашим данным, на данный момент Гузель Хафизова трудится в «Башкирской содовой компании». На ее странице во «ВКонтакте» размещен ролик с рекламой БСК, в которой снялась очень похожая на Хафизову женщина. Однако на момент публикации получить комментарий от самой экс-директора «Агавы» не удалось.

«Если директора меняются слишком часто, наверное, ничего хорошего в этом нет»

На данный момент «Мегастрой» представлен 12 гипермаркетами: четырьмя в Казани, считая новый на Горьковском шоссе, двумя — в Набережных Челнах, еще двумя в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске. По мнению экспертов, компания довольно успешно работает на рынке DIY. Так, генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров считает, что сети удается конкурировать с такими крупными федеральными игроками, как Leroy Merlin и Castorama.

— Я считаю, что это неплохой магазин. У него формат, сопоставимый с крупными сетями. Они давно работают на рынке, покупатель их знает, и места расположения у них хорошие. То, что они открылись на Горьковском шоссе, говорит о том, что они продолжают развиваться. Мне неизвестно о каких-либо проблемах «Агавы».

В то же время частую смену топ-менеджеров Мурат Ахмеров считает не очень хорошей тенденцией.

— Как правило, за полгода человек только вникает в суть дела. Может быть, человек понял, что это не его, или люди поняли, что это не их. Два года — тоже небольшой срок. Может быть, владельцы понимают, что конкуренция на рынке усилится, и ищут молодых, оперативных, перспективных руководителей. Конечно, сложно конкурировать с международными игроками, коими являются Leroy Merlin и Castorama. Но я считаю, что если у магазинов хорошая локация, ассортимент, система лояльности, люди проголосуют рублем.

Генеральный директор группы компаний «Колорит» Айрат Гайнуллин говорит о том, что рынок магазинов формата DIY миновал кризис, начавшийся в 2014—2015 гг., и что «Мегастрой» чувствует себя на нем вполне уверенно.

— Если директора меняются слишком часто, наверное, ничего хорошего в этом нет. Каждый новый человек все равно вводит свои порядки, опыт. Могу провести параллель с выборами президента, который избирается минимум на 5 или на 6 лет. Я считаю, что с назначением директора тоже должно быть так. А если смена идет, скажем, каждый год, наверное, это нехороший знак. Видимо, собственника не устраивает результат, который показывает управляющий, — считает Гайнуллин.

Гуландам Фатхуллина
Справка

ООО «Агава» зарегистрировано в нынешнем виде в октябре 2003 года, реорганизовано в форме разделения. Отдельными юрлицами тогда стали ООО «Мегастрой», йошкар-олинское ООО «Мегастрой-Й», чебоксарское ООО «Мегастрой-Ч». В 2009 году к компании были присоединены восемь казанских юридических лиц: «Строй SITI», «Строй Дом», «Стройарсенал», «Стройгалактика», «Стройград», «Стройдвор», «Стройиндустрия», «Стройкомплект».

С 2011 года компания зарегистрирована в Казани, на проспекте Победы, 159, ранее она была зарегистрирована на 2-ой Азинской, 7. Бессменным владельцем компании выступает Владимир Малыгин, в 2009 году долей в 8,57% также владел Олег Михеев.

Владимир Малыгин является учредителем следующих компаний: «Мегастрой», «Мегастрой-Ч», «Мегастрой-Й», чебоксарского «Авиатора» (совладелец), казанских компаний «Стройдвор», «Александра», «Натали», «Жасмин», «Дом», «Биосфера», «Биосфера-Фиш», «Аквабиотехнология», «Татьяна», «УК «Столица». Малыгин, кроме того, является председателем РОО «Спортивный клуб сотрудников ОВД Республики Татарстан».

На конец 2017 года выручка от продаж ООО «Агава» составила 11 млрд 613 млн рублей, чистая прибыль — более 421 млн рублей.

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