«У кого-то уровень хоккеистов повыше, у кого-то пониже»: «барсы» снова оказались слабее ЦСКА

Когда провальный старт определяет игру

ЦСКА четырьмя победами подряд «отомстил» «Ак Барсу» за поражение в финале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. И это событие поставило точку в раскладе сил в сезоне нынешнем. В этом чистосердечно признался и наставник казанской команды, отметивший, что уровень игроков соперника выше, чем у казанского клуба. О том, что команда не получила нужного усиления, Билялетдинов говорил еще на исходе трансферного дедлайна в декабре, и такой исход личных противостояний с армейцами как бы подтверждает его слова. На этот раз, правда, сыграло свою роль не только мастерство, но и психология хоккеистов — «барсы» полностью провалили старт игры, будто уже заработали комплекс и некий страх перед ЦСКА за прошедшие три игры. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как «барсы» и армейцы провели лучший матч между собой в этом сезоне.

Тяжелая концовка «регулярки» вынуждает серьезно тасовать состав

Предпоследняя домашняя игра «Ак Барса» перед стартом плей-офф уже подразумевала, что казанская арена соберет аншлаг. Ко всему прочему добавились сюда и реваншистские настроения у болельщиков, которые уже заждались первой победы в сезоне над топами Запада. Пока что со СКА, что с ЦСКА дела у казанцев не ладятся. Лишь в последнем московском матче появилась какая-то надежда, что одолеть лидеров чемпионата удастся — команда Билялетдинова вела большую часть матча, пока точку в нем в пользу ЦСКА не поставил внук казанского тренера Александр Романов.

Теперь в календаре казанской команды не будет проходных матчей до самого плей-офф — как, впрочем, и потом. После ЦСКА «барсы» сыграют два матча с прямым конкурентом за место топ-4 Востока магнитогорским «Металлургом», затем встреча с лидером конференции «Автомобилистом» и «зеленое дерби» в Уфе.

Так что за оставшиеся игры можно серьезно растерять силы. Именно этот факт, судя по всему, вынуждает тренеров начать практику серьезной ротации состава — чтобы хоккеисты подошли к играм на вылет в более-менее равных физических кондициях.

Уже третья минута матча показала, что ЦСКА по-прежнему двигается быстрее, целеустремленнее и осмысленнее



Марков игры с молодыми армейцами, похоже, не вытягивает

На традиционной утренней раскатке к Ландеру и Азеведо присоединился Секач, так что Малыхин, который еще пару дней назад заменял чеха в легионерском звене, остался и вовсе вне заявки. Да и вообще после возвращения в матче в Хельсинки Федор не получал много игрового времени. Все идет к тому, что подверженный травмам форвард, скорее всего, пропустит и основные игры Кубка Гагарина.

Вне состава среди защитников оказался не слишком быстрый Андрей Марков, как и лечащийся Андрей Педан. Из тренерского штаба, конечно, доносилась стандартная версия о том, что игрок приболел, однако больше похоже на то, что в игре с очень быстрым и молодым ЦСКА потерявший скорости Марков — не помощник. С быстрыми перемещениями у Андрея в нынешнем сезоне большие проблемы. Впрочем, и его сменщик Рафаэль Батыршин не то чтобы блистал или показывал сверхскорости.

— Какие изменения? Практически тот же самый состав, который был в последней игре. С утра немного приболел Андрей Марков, пришлось его заменить — будет играть Рафаэль Батыршин, — говорил в день матча тренер «Ак Барса» Александр Смирнов, которого Билялетдинов все чаще выпускает в роли «щита», призванного минимизировать его общение с надоевшими журналистами.

«Барсы» полностью провалили старт игры, будто уже заработали комплекс и некий страх перед ЦСКА за прошедшие три игры



Огненный период и провальное начало для «Ак Барса»

Уже третья минута матча показала, что ЦСКА по-прежнему двигается быстрее, целеустремленнее и осмысленнее. Если «барсы» и старались действовать агрессивно, то только в высоком приеме. Сначала армейцы буквально как по нотам раскатали оборону «Ак Барса», переводя шайбу по зоне хозяев одним касанием — замыкающим этой быстрой атаки стал Кирилл Капризов, четко подставивший клюшку на пятаке. Еще через минуту с близкого расстояния точнехонько в «девятку» положил шайбу Михаил Григоренко, и к пятой минуте «Ак Барс» горел уже 0:2.

— Не теряем ли мы время в атаке на обдумывание решения? ЦСКА все свои голы забил в касание, — спросили журналисты у Артема Лукоянова после игры.

— Их, наверное, учат тренировать такой бросок. Мы не тренируем такой бросок, поэтому, наверное, и не получается, — отметил разницу нападающий.

Да что там говорить, по ходу первого периода вообще складывалось впечатление, что играют команды разного уровня — ни об опасных моментах, ни хотя бы об осмысленных входах в зону ЦСКА в исполнении казанцев говорить не приходилось. Лишь после экватора периода «Ак Барс» кое-как устроил «кучу-малу» у ворот Юханссона, пытаясь затолкать шайбу, а вскоре даже создал что-то похожее на позиционную расстановку в чужой зоне. Но того факта, что начало встречи «барсы» отдали вчистую, это не отменяло.

Лишь после экватора периода «Ак Барс» кое-как устроил «кучу-малу» у ворот Юханссона, пытаясь затолкать шайбу



— Я не знаю, что произошло. Мы вроде готовились, а в итоге вышли так, как будто у нас руки тряслись, — сказал Станислав Галиев корреспонденту «Реального времени» по окончании матча.

«Барсы» задвигались лучше, стали поджимать «армейцев», и несколько опасных моментов в исполнении Зарипова и Секача обнадеживали. Но в таких ситуациях обычно на первый план выходит индивидуальное мастерство. Так и вышло — Капризов «собственноручно» прорвался к воротам Подъяпольского, оставив с носом всю защиту казанцев, и в падении бросил шайбу над плечом вратаря — 3:0.

Лишь под конец периода легионеры казанцев все-таки соорудили один ответный гол — это Ландер спиной к воротам принял наброс от Азеведо и, развернувшись, обыграл Юханссона — 1:3.

− Робкое начало. Может, мандраж какой-то был, — рассуждал Владимир Ткачев в беседе с журналистами после игры. — Какая-то нервозность привела к мелким ошибкам, которыми соперник воспользовался. Впоследствии мы это исправили, но этого оказалось недостаточно.

Больше агрессии — мало «профита»

После перерыва казанцы хорошенько насели на ворота Юханссона, то и дело организовывая резкие контрвыпады и действуя собраннее сзади. Продолжались и постоянные стычки, едва не доходившие до драки. Один раз Пашнин едва не сошелся с Галиевым в кулачном бою. Правда, если бы он состоялся, то, скорее всего, в ближайших матчах с «Авто» и «Магниткой» мы Станислава не увидели бы. При всем уважении, он совсем не тафгай.

Пашнин едва не сошелся с Галиевым в кулачном бою



Казанцы стали действовать агрессивнее, так что во втором периоде подопечные Билялетдинова почти вдвое перебросали гостей — 11:6 (и 15:6 по силовым приемам). А самым опасным моментом периода можно, пожалуй, назвать эпизод, когда все тот же Галиев обокрал защитника ЦСКА, выскочил на ворота и пробил в голкипера — шайба полетела от щитка ему за спину и опустилась в сантиметрах от штанги.

Убойной концовки для спасения матча не хватило

На старте третьего периода, когда хозяева играли в меньшинстве, Лукоянов едва не повторил подвиг Клинкхаммера двухнедельной давности в московской игре с ЦСКА, когда канадец в меньшинстве убежал на свидание с вратарем и обыграл его. Артему скорости убежать хватило, а вот мастерства, чтобы переиграть вратаря — нет.

— На тренировке я часто отрабатывал этот, скажем так, «полубуллит», — говорил Лукоянов после игры в раздевалке. — Поэтому решил обыгрывать, а не бросать. Не забил, у них все-таки хороший вратарь. Жалко, конечно, что такой момент упустил. Может, эта шайба и помогла бы нам сравнять счет. Проиграли, и теперь нужно забыть, еще много таких моментов будет, — философски подытожил форвард.

Лукоянову скорости убежать хватило, а вот мастерства, чтобы обыграть вратаря – нет



Игра засушилась, и обороты заметно упали. Москвичи стали действовать более осторожно и сдержанно, да и «Ак Барс» не спешил оголять тылы и бежать забивать во что бы то ни стало. А наставник ЦСКА Игорь Никитин, по сути, стал действовать против казанцев с помощью их же главного оружия — строгая игра в обороне и быстрые выпады.

Однако методичные накаты на армейские ворота все же дали результат — это Александр Свитов вовремя выскочил на пятак и замкнул ювелирно вырезанную передачу в исполнении Клинкхаммера от борта.

За полторы минуты Подъяпольский ушел на скамью, но при игре 6 на 5 что-то пошло не так и закрепиться в чужой зоне долго не удавалось. Лишь за 20 секунд до конца «барсы» расставились, и Азеведо все-таки прострелил по воротам. Голкипер гостей и тут выручил.

«Проснется еще наш великий «Ак Барс»

Увы, мощная концовка так и не смогла компенсировать провальный старт. Это уже четвертое поражение «Ак Барса» от ЦСКА в нынешнем сезоне, и наставник казанцев, особо не скрывая, выделил главную причину такой серии.

— Тут нет вопроса в психологии. Просто есть уровень игроков. У кого-то он повыше, у кого-то — пониже, — подвел итог противостояния Билялетдинов.

— Я не думаю, что сейчас нужно что-то говорить — боевой у нас настрой или не боевой. Я думаю, здесь все — взрослые люди, должны понимать, ради чего они здесь находятся, за что мы бьемся. Не только за Кубок, а за республику. Думаю, дойдет до каждого, что здесь нужно не номер отбывать, а биться. Могу сказать за команду — все-таки мы все вместе, в одной лодке. Мы будем биться до конца, и, думаю, проснется наш великий «Ак Барс», — произнес пламенную мотивирующую речь после игры Артем Лукоянов.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru