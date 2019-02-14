Вернуть Александра Зинченко или построить стадион? Пока что — не вылететь в ФНЛ

Рассказываем, как ФК «Уфа» проводит межсезонье

На этой неделе уфимский футбольный клуб отправился на заключительный сбор в Испанию, где сыграет три контрольных матча, а уже в начале весны начнет увлекательную погоню за местом вне зоны стыковых матчей. Определенность с главным тренером, затишье на трансферном рынке, сборы без поражений, маркетинговые удачи и неудачи, а также слухи о Зинченко и планы на новый стадион. О том, как один из самых симпатичных клубов Российской премьер-лиги провел два месяца зимы — в материале «Реального времени».

Фейл с Дедом Морозом и назначение Кириченко



Межсезонье для «Уфы» получилось информационно насыщенным, даже несмотря на долгое отсутствие трансферных новостей. После ничьей в декабрьском матче с «Краснодаром» клуб уже на следующий день объявил об утверждении в роли главного тренера 41-летнего экс-футболиста сборной России Дмитрия Кириченко. Под его руководством с приставкой «и. о.» уфимцы в нынешнем сезоне провели четыре матча в РПЛ: одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Не остался без работы и предыдущий тренер «Уфы» — Сергей Томаров возглавил аналитический отдел клуба.



В тот же день на встрече со СМИ произошло несколько странное событие, интерес к которому клуб подогревал долго. Вышел анонс, в котором «Уфа» давала следующую характеристику неизвестному новичку: «Новый игрок — россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный — скорее, даже таранного типа. Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба».

Анонсированным новобранцем команды стал… Дед Мороз. Акция выглядела несовременно и слегка напоминала детский утренник. В любом случае, подписание главного символа Нового года — это банально. ФК «Уфа» явно способен на более изобретательные выдумки и абзацем ниже мы объясним почему.



Акция слегка напоминала детский утренник



Бесконечный сериал «Уфы»

Пресс-служба уфимского клуба продолжает радовать своих болельщиков максимально полной информацией о жизни команды в межсезонье. Видеоролики на YouTube-канале «Уфы» выходят стабильно, смотреть их интересно. Единственное, чего хотелось бы, это улучшения качества видео. В прошлом году этот вопрос с успехом решили, например, в хоккейном «Ак Барсе». Сотрудник казанского клуба Сергей Малимонов работает в похожем жанре, к нему тоже всегда были претензии по поводу качества картинки, и в итоге решился вопрос не только с видео, но и, например, с динамичной заставкой. В любом случае, «Уфа» находится на верном пути и, наряду с «Енисеем», продолжает оставаться самым интересным клубом для нейтрального болельщика.

Довольно гармонично смотрелись даже декабрьские поздравления с днем рождения «Уфы». Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, баскетболист сборной СССР и олимпийский чемпион Иван Едешко, капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин и многие другие записали свои видеоприветы клубу, отмечавшему свое 8-летие. Все они вписались в выбранную стратегию бесконечного уфимского ютьюб-сериала.

Ни одного поражения на сборах

К весенней части чемпионата уфимцы готовились сначала на Кипре: в Айя-Напе прошел первый январский сбор, в Ларнаке — второй. Заключительный этап подготовки клуба проходит с 12 по 24 февраля в испанском Бенидорме. На него отправились 25 человек.

Результаты команды на кипрских сборах — четыре ничьих и две победы



Принципиальных изменений в составе «горожан» весной ждать не стоит. Еще в конце декабря продлили свои контракты на два года полузащитник Игорь Безденежных и нападающий Вячеслав Кротов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в начале января подтвердил информацию о том, что усиления будут точечными — им были обещаны один-два новичка и около пяти футболистов должны были покинуть клуб. Так, уфимцы расстались, например, с грузинским вратарем Гиорги Шелией, который перешел в «Тамбов», а полузащитник Ондржей Ванек и защитник Денис Тумасян не поехали на сбор с командой по решению главного тренера. Тумасян позже перешел в армянский «Алашкерт».



В начале февраля появилась информация, что вратарь казанского «Рубина» Тимур Акмурзин находится на сборах вместе с «Уфой» и может заменить ушедшего Шелию, но позже «горожане» объявили о подписании бывшего голкипера «Томи» 24-летнего Юрия Шафинского.



Отдельного упоминания заслуживают результаты команды на кипрских сборах: четыре ничьих и две победы. Правда, и соперники были совсем не топовые: дважды болгарский «Левски», польская «Висла», дубль «Янг Бойз», армянский «Арарат» и китайский «Хэнань Цзянье». Самое интересное в контрольных матчах впереди — в Испании «Уфа» сыграет еще три «товарняка»: 15 февраля с местной «Альмерией», 19 февраля с «Локомотивом» из Тбилиси и 23 февраля с московским ЦСКА.

Кому нужнее Зинченко?

Не секрет, что у «Уфы» довольно скромный бюджет (по неофициальным данным — 14-й в РПЛ) и возможности на трансферном рынке довольно ограничены. Но в январе внезапно начался какой-то флешмоб «Вернем Зинченко в «Уфу». Возможно, это было связанно с последними интервью футболиста «Манчестер Сити», который очень тепло отзывался о своем бывшем клубе и столице Башкирии в целом. Когда появилась новость о возможной аренде Александра, без вопроса о возможном возвращении талантливого футболиста в Уфу уже не обходился ни один комментарий официальных лиц клуба.

— Я бы не отказался от игрока «Ман Сити», но это скорее можно рассматривать как шутку. Александр выступает в АПЛ и вряд ли сейчас готов вернуться в Россию. Все-таки Европа для него приоритетный вариант. Я вообще не обращаю внимания на трансферные слухи. Появись какой-то вариант, наш генеральный директор обязательно мне обо всем рассказал бы, — прокомментировал информацию Кириченко.

Дмитрий Кириченко: «Я бы не отказался от игрока «Ман Сити», но это больше можно рассматривать как шутку»



— Честно говоря, я даже не знаю, откуда эти слухи берутся. Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки. Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья, — был более красноречив Шамиль Газизов.

Все разговоры об аренде прервал сам Зинченко, да не каким-то комментарием, а непосредственно на футбольном поле. В недавнем матче «Манчестер Сити» — «Челси» (6:0) украинец был одним из лучших в составе команды Гвардиолы, отметившись и удачными действиями в обороне, и результативными передачами в атаке. С такой игрой в Англии его возвращение в «Уфу» — не более чем чья-то фантазия.

Новый стадион и встреча с Хабировым

Довольно точную фразу сказал на недавней встрече с руководством клуба временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров: «Понятно, в некотором смысле вы избаловали нас своими достижениями прошлого года. И раз уж вы нас однажды побаловали, мы, как и все люди, хотим, чтобы это продолжалось».

Однако турнирное положение уфимцев в данный момент незавидное. 14-е место после 17 туров и отставание в 4 очка от спасительного двенадцатого. 3 марта предстоит домашний матч с московским «Динамо». После зимней паузы «Уфу» ожидает довольно интересный календарь: практически все матчи дома команда проведет не с лидерами («Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат»), а вот гостевые встречи предстоят в основном с топовыми российскими командами («Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА). Сыграют уфимцы 23 апреля в Казани и с «Рубином».

Радий Хабиров: «Понятно, в некотором смысле вы избаловали нас своими достижениями прошлого года». Фото fcufa.pro



Понятно, что простое непопадание в зону стыковых матчей уже будет признано успешным окончанием сезона. Но гораздо больше умы уфимских поклонников футбола будоражит новость о возможной скорой постройке стадиона.

— Работы по новому стадиону уже ведутся, — обнадежил болельщиков в межсезонье Шамиль Газизов. — Намерения по строительству у республики есть. Сейчас выбирается место. Оно должно быть удобным, чтобы добраться до него, и не только приходить на футбол, но и проводить свободное время. В течение полугода какие-то продвижения будут, это будет лучше освещено.



По нашему мнению, стадион должен быть небольшой, компактный и с закрытой крышей. И соответствовать всем нормам проведения международных матчей, вплоть до 1/2 финала Лиги Европы и 1/4 финала Лиги чемпионов. Большой стадион на 30—40 тысяч руководство Уфы не потянет, 15—17 тысяч мест — вот это для нас. Хотим проводить там не только футбол, а также различные шоу и форумы, — подытожил Газизов.

Мечтать о камбэке Зинченко и новом уютном стадионе можно, но реалии таковы, что уфимцам сейчас приходится в первую очередь думать о том, как не угодить в ФНЛ.