Кто убивает нижегородские компании: виноваты чума, российские санкции и Евгения Даутова
Суммарная налоговая задолженность главных 25 должников области перевалила за 700 млн рублей — крупнейшие из них банкроты
Суммарная задолженность главных 25 должников Нижегородской области составляет на данный момент 736 млн рублей. Подавляющее большинство крупнейших должников при этом либо находятся в стадии ликвидации, либо уже прекратили свою деятельность. Аналитическая служба «Реального времени», изучив реестр, узнала о главных виновниках и причинах нижегородских банкротств, которые часть владельцев используют как способ сбежать от кредиторов (не всегда успешно). «Некролог» включает в себя и старейшие предприятия региона: стекольный и судостроительный заводы, бумажную и кожевенную фабрику. Оказалось, например, что одно предприятие погибло из-за российских же санкций и упрямства Сбербанка, другое — из-за африканской чумы и равнодушия нижегородского Минсельхоза. А в одном случае возможный виновник кризиса — Евгения Даутова и банк «Спурт» из Татарстана.
«Дочка» «Корунда», благополучно «умерев», родила других — но и у тех не все в порядке
Суммарная задолженность главных 25 должников Нижегородской области составляет на данный момент 736 млн рублей. Большей частью компании задолжали в федеральный бюджет: в том числе по НДС 390 млн рублей и по налогу на прибыль 45,5 млн рублей. Больше 240 млн рублей недополучили региональный и местные бюджеты области, в том числе 102,9 млн рублей по налогу на имущество, 50 млн рублей — по НДФЛ, и 86,5 млн рублей земельного налога. Почти 70% долгов приходится на 10 нижегородских предприятий, половину налогов задолжало пять крупнейших предприятий.
Главный должник — уже «покойный». АО «Дзержинское оргстекло» задолжало налоговикам 167,5 млн рублей. Из них 52,3 млн рублей в федеральный бюджет и больше 100 млн рублей — самой области. Компания находится в стадии ликвидации с 23 ноября 2015 года. При основных средствах на 343,7 млн рублей на «ДОС» висит долгов на 2 млрд рублей.
«Дзержинское оргстекло», основанное в сталинские годы, с 2010 года входило в группу «Корунд» экс-главы «Сибура» Якова Голдовского, но проблемы у компании, специализирующейся на выпуске акрилового стекла, а также сырья для него — метилметакрилата и синильной кислоты, начались в кризисный 2008 год из-за роста цен на серную кислоту. Предприятие попытались спасти региональные власти, структуры Голдовского, крупнейший потребитель продукции «ДОСа» Объединенная авиастроительная корпорация и Сбербанк. Однако из-за продолжающейся стагнации на рынке и небольших заказов на авиастекло долги росли, цехи начали закрываться.
В результате компания задолжала десяткам предприятий, включая «Сибур-Нефтехим» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», большей частью — уже на тот момент «материнской компании» «Корунд», управляющие которой перекинули основную часть сотрудников во вновь созданные компании (главным образом в ООО «Экструдер»), возобновив производство метилметакрилата и экструзионного стекла. Вероятность того, что площадка самого завода будет реализована с молотка, невелика, так как производство это устарело и для его возобновления понадобятся дополнительные средства.
Не сказать, что и у главного «наследника» «ДОСа» компании «Экструдер» дела идут хорошо: предприятие продолжает оставаться убыточным, хотя за два года убыток удалось сократить почти в 4 раза. У другого «наследника» части цехов дзержинского предприятия, компании ООО «Завод Оргсинтез ОКА», появившегося в год банкротства «ДОСа», с финансовой точки зрения все неплохо: при обороте в полмиллиарда рублей компания показывает прибыль в 23,3 млн рублей. Проблема в конфликте ее владельцев, Вадима Муратова и Евгения Никулина, устраивающих взаимные судебные атаки. А в конце прошлого года уже из-за самой настоящей атаки на предприятие отдельных «охранных бригад» производство было остановлено.
Как «Шиморский судостроительный завод» «развел» Росгидромет на байкальское судно
Второй крупнейший должник региона — тоже «мертвец». В отличие от «ДОСа», правда, он прекратил свою деятельность совсем недавно, в 2018 году. Это «Шиморский судостроительный завод», задолжавший налоговикам 60 млн рублей — все эти деньги недополучил федеральный бюджет.
ШССЗ был основан еще в 1927 году, начав с производства деревянных несамоходных барж. Пережив даже 1990-е, завод смог «стать одним из ведущих предприятий РФ по строительству и ремонту речных судов», выпустив, в частности, экологическое судно «Московский эколог», плавучий культурно-деловой центр и т. п. В 2011 году ШССЗ участвовал в подготовке казанской Универсиады, а именно в оборудовании дистанции на Гребном канале, установив, в частности, восемь спаренных понтонов, на которых потом размещали судей и лазерные датчики для замера хронометража.
Последним удачным годом для завода стал 2014-й, когда он участвовал в двух тендерах и оба выиграл. По первому тендеру предприятие взяло на себя обязательства по строительству научно-исследовательского судна класса «М 3,0 (лед 20) А» проекта 3292 для экологического мониторинга озера Байкал. Второй тендер был на проведение работ на судне «Московский эколог». К 1 июня 2015 года завод должен был сдать Росгидромету судно стоимостью 264 млн рублей. Не сдал, сроки продлили на год. Росгидромет судна в итоге не получил, подал в арбитражный суд иск на 98 млн рублей, который был удовлетворен. Но «исполнительное производство было прекращено в связи с невозможностью установить местонахождение ООО «Шиморский судостроительный завод» и его имущества».
Проблемы у предприятия возникли еще летом 2016 года, когда завод задолжал более 1,1 млн рублей своим рабочим, но долг тогда удалось погасить. Несуществующее предприятие на момент «смерти» было должно различным контрагентам и налоговикам почти 250 млн рублей.
«Полиграфкартон» попытался уйти от Сбербанка в левую «дочку» — и заморозил целый город
Третий крупнейший должник региона тоже прекратил свое существование в прошлом году. К тому моменту на предприятии ОАО «Полиграфкартон» висело долгов на 880 млн рублей, из них кредитов — на полмиллиарда рублей. Налоговикам оно задолжало 57 млн рублей, из них 31 млн рублей — в бюджет Нижегородской области.
Это тоже старейшее предприятие, основанное в 1925 году, и тоже пережившее 1990-е: тогда коллектив приватизировал предприятие и организовал ЗАО ПО «Полиграфкартон». В 2006 году компания вошла в состав ООО «Управляющая компания «Объединенные бумажные фабрики» — что характерно, перед самой гибелью в 2017 году «Полиграфкартон» создал одноименное ООО. По-видимому, собственники таким образом пытались вывести основное производство из-под удара кредиторов.
В 2008 году была начата модернизация линии массоподготовки грубой и тонкой сортировки, намечен комплекс технических и технологических мероприятий для выведения картоноделательной машины на заданную мощность с улучшенными физико-механическими качествами продукции. В 2011 году тогдашний губернатор области Валерий Шанцев присутствовал на открытии новой бумагоделательной машины и вспоминал, «как несколько лет назад это предприятие было большой проблемой для областной администрации, а сейчас последовательно шаг за шагом идет модернизация производства». Собственники строили планы, до 2020 года они собирались вложить в развитие производства 6 млрд рублей.
Шанцев «сглазил» предприятие. Три года спустя на форумах Балахны (город, где расположены мощности «Полиграфкартона») появились возмущенные посты работников завода о том, что им с ноября 2013 года задерживают зарплату — платили только в основных цехах. И уже в мае 2014 года компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве. К тому моменту кредиторская задолженность, в том числе перед «Номос-Банком» и Сбербанком, составляла 600 млн рублей, хотя предприятие вышло в прибыль, которая выросла в 2013 году в 12 раз до 20,1 млн рублей.
После банкротства, однако, заявлялось о том, что якобы «на протяжении 3 лет ОАО «Полиграфкартон» терпел убытки в размере 5 млн рублей ежемесячно. И 29 апреля 2015 года решением арбитражного суда Нижегородской области предприятие было признано несостоятельным банкротом. В действительности в убыток предприятие ушло только в 2014 году — сразу на 589,2 млн рублей. Пострадали в итоге и все жители Балахны, которых горячим отоплением обеспечивал «Полиграфкартон» (собственными тепловыми сетями).
Как кожевенный «Хромтан» погиб из-за российских санкций и упрямства Сбербанка
52 млн рублей налоговикам должен «Хромтан», из них больше 30 млн рублей — в региональный бюджет. Компания находится в Богородске, известном кожевенным промыслом еще с XVII века. С 2016 года «Хромтан» находится в стадии ликвидации, к настоящему моменту компания задолжала своим кредиторам более 600 млн рублей. А в 2015 году было должно 750 млн рублей, треть из них — Сбербанку, который занял тогда жесткую позицию по банкротству компании, потребовав досрочно вернуть кредиты.
Самое поразительное тут то, что причиной экономических проблем стали российские же власти, которые лихо ввели в 2014 году в ответ на западные санкции свои, запретив в частности вывоз за рубеж кожевенного полуфабриката. В результате кожевенные фабрики Богородска, поставлявшие ранее кожу на европейские обувные фабрики, потеряли треть выручки. Вторым виновником стал Сбербанк, куда кожевенники обратились за реструктуризацией долгосрочного кредита: проанализировав ситуацию, банкиры потребовали вернуть все выданные кредиты — в банке подозревали, что собственники фабрики выводят активы в новые предприятия.
Год спустя завод был признан банкротом, несмотря на то, что по поручению Шанцева велась работа по урегулированию ситуации между Волго-Вятским банком Сбербанка России и кожевенными предприятиями в целях реструктуризации задолженности перед банкирами.
…а «Волго-Вятская химическая компания» находится в кризисе из-за Евгении Даутовой и ее химического проекта
ООО «Волго-Вятская химическая компания» должна налоговикам почти 30 млн рублей, большей частью в федеральный бюджет. Это еще живая компания, но в любой момент все может измениться: уже в 2017 году ФНС зафиксировала на предприятии нулевую уплату по налогу на прибыль (сегодня ВВХК должна по этому налогу всего 3,8 млн рублей).
А виноваты в непростых условиях ВВХК… Евгения Даутова и ее банк «Спурт». Нижегородская компания является одним из кредиторов «Казанского завода синтетического каучука» — последний должен ей 23,8 млн рублей. Напомним, одной из причин банкротства «Спурта» был химический проект АО «КЗСК-Силикон», созданный в 2010 году (сегодня должен кредиторам более 3,4 млрд рублей) для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки, проект оценивался почти в 10 млрд рублей.
Сейчас и сам КЗСК находится под внешним управлением, но планирует в 2019 году, отбившись от основного кредитора (ВЭБа), возобновить производство. Что интересно, в отличие от ВЭБа, «Волго-Вятская химическая компания» не собирается банкротить казанский завод и оказалась в числе кредиторов, отбивавших атаку Внешэкономбанка в декабре прошлого года. И это при том, что налоговые долги самой ВВХК почти равноценны долгам КЗСК перед нижегородской компанией.
Как свинокомплекс «подбила» сначала африканская чума, а потом «добил» нижегородский Минсельхоз
Находятся в стадии ликвидации или прекратили свою деятельность и остальные компании, входящие в десяток крупнейших должников перед налоговиками. Среди них и построившая когда-то канатную дорогу Нижний Новгород — Бор в 3,66 км длиной и стоимостью почти 1 млрд рублей строительная компания «Декор» (28 млн рублей долга), аффилированная бывшим властям региона, и «молочная дочка» «Выксунского металлургического завода» (сам он вполне успешен, а ОАО «Молоко» ликвидируется с долгами на 46 млн рублей, из них налоговикам причитается 27 млн). Напомним, сам ВМЗ занимает второе место в рейтинге крупнейших компаний Нижегородской области.
И, наконец, самое любопытное: свинокомплекс «Ильиногорский», на котором висят почти 2 млрд рублей долга — в стадии ликвидации он находится с 2017 года. В 2016 году свинокомплекс показал убыток в 296,2 млн рублей при том, что годом ранее компания показала прибыль в 43,7 млн рублей. Основные кредиторы — «Россельхозбанк» (350 млн рублей) и Фонд поддержки АПК (702 млн рублей). Причина даже не в предыдущих владельцах свинокомплекса, от которых перешел долг (группа «Продо»), а в форс-мажорных обстоятельствах: из-за эпидемии африканской чумы среди свиней поголовье на предприятии сократилось в 10 раз — до 8 тысяч.
Новые владельцы при поддержке банка попытались привлечь дополнительный кредит, чтобы восстановить поголовье и реструктурировать прежние долги, но Фонд поддержки АПК отказался пойти на встречу. Что интересно, фонд этот создан и существует под крылом Минсельхоза Нижегородской области. Свиньи, стало быть, региону оказались не нужны.
|Наименование
|Всего
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на прибыль
|Земельный налог
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКОЕ ОРГСТЕКЛО»
|167.576.247,28
|52.360.625,40
|1.000,00
|61.957.149,08
|5.500,00
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШИМОРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
|59.811.089,96
|29.291.239,21
|29.991.656,62
|12.879,05
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИГРАФКАРТОН»
|57.064.862,59
|7.746.930,06
|400,00
|17.675.751,62
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХРОМТАН»
|52.112.874,85
|20.075.780,80
|2.666.135,09
|1.250,00
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
|29.943.325,32
|25.556.177,13
|3.870.695,06
|327.600,00
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕКОР»
|28.045.703,52
|21.656.521,39
|6.508,00
|120.425,80
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЛЬИНОГОРСКОЕ»
|27.698.259,46
|8.624.770,73
|255.976,17
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЛОКО»
|27.074.067,43
|24.395.898,96
|2.405.784,94
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВ И К»
|24.549.231,93
|18.786.790,92
|56.300,00
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