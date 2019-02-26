Кто убивает нижегородские компании: виноваты чума, российские санкции и Евгения Даутова

Суммарная налоговая задолженность главных 25 должников области перевалила за 700 млн рублей — крупнейшие из них банкроты

Суммарная задолженность главных 25 должников Нижегородской области составляет на данный момент 736 млн рублей. Подавляющее большинство крупнейших должников при этом либо находятся в стадии ликвидации, либо уже прекратили свою деятельность. Аналитическая служба «Реального времени», изучив реестр, узнала о главных виновниках и причинах нижегородских банкротств, которые часть владельцев используют как способ сбежать от кредиторов (не всегда успешно). «Некролог» включает в себя и старейшие предприятия региона: стекольный и судостроительный заводы, бумажную и кожевенную фабрику. Оказалось, например, что одно предприятие погибло из-за российских же санкций и упрямства Сбербанка, другое — из-за африканской чумы и равнодушия нижегородского Минсельхоза. А в одном случае возможный виновник кризиса — Евгения Даутова и банк «Спурт» из Татарстана.

«Дочка» «Корунда», благополучно «умерев», родила других — но и у тех не все в порядке

Суммарная задолженность главных 25 должников Нижегородской области составляет на данный момент 736 млн рублей. Большей частью компании задолжали в федеральный бюджет: в том числе по НДС 390 млн рублей и по налогу на прибыль 45,5 млн рублей. Больше 240 млн рублей недополучили региональный и местные бюджеты области, в том числе 102,9 млн рублей по налогу на имущество, 50 млн рублей — по НДФЛ, и 86,5 млн рублей земельного налога. Почти 70% долгов приходится на 10 нижегородских предприятий, половину налогов задолжало пять крупнейших предприятий.

Главный должник — уже «покойный». АО «Дзержинское оргстекло» задолжало налоговикам 167,5 млн рублей. Из них 52,3 млн рублей в федеральный бюджет и больше 100 млн рублей — самой области. Компания находится в стадии ликвидации с 23 ноября 2015 года. При основных средствах на 343,7 млн рублей на «ДОС» висит долгов на 2 млрд рублей.

«Дзержинское оргстекло», основанное в сталинские годы, с 2010 года входило в группу «Корунд» экс-главы «Сибура» Якова Голдовского, но проблемы у компании, специализирующейся на выпуске акрилового стекла, а также сырья для него — метилметакрилата и синильной кислоты, начались в кризисный 2008 год из-за роста цен на серную кислоту. Предприятие попытались спасти региональные власти, структуры Голдовского, крупнейший потребитель продукции «ДОСа» Объединенная авиастроительная корпорация и Сбербанк. Однако из-за продолжающейся стагнации на рынке и небольших заказов на авиастекло долги росли, цехи начали закрываться.

В результате компания задолжала десяткам предприятий, включая «Сибур-Нефтехим» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», большей частью — уже на тот момент «материнской компании» «Корунд», управляющие которой перекинули основную часть сотрудников во вновь созданные компании (главным образом в ООО «Экструдер»), возобновив производство метилметакрилата и экструзионного стекла. Вероятность того, что площадка самого завода будет реализована с молотка, невелика, так как производство это устарело и для его возобновления понадобятся дополнительные средства.

«Дзержинское оргстекло» с 2010 года входило в группу «Корунд» экс-главы «Сибура» Якова Голдовского. Фото petrochemical.at



Не сказать, что и у главного «наследника» «ДОСа» компании «Экструдер» дела идут хорошо: предприятие продолжает оставаться убыточным, хотя за два года убыток удалось сократить почти в 4 раза. У другого «наследника» части цехов дзержинского предприятия, компании ООО «Завод Оргсинтез ОКА», появившегося в год банкротства «ДОСа», с финансовой точки зрения все неплохо: при обороте в полмиллиарда рублей компания показывает прибыль в 23,3 млн рублей. Проблема в конфликте ее владельцев, Вадима Муратова и Евгения Никулина, устраивающих взаимные судебные атаки. А в конце прошлого года уже из-за самой настоящей атаки на предприятие отдельных «охранных бригад» производство было остановлено.

Как «Шиморский судостроительный завод» «развел» Росгидромет на байкальское судно

Второй крупнейший должник региона — тоже «мертвец». В отличие от «ДОСа», правда, он прекратил свою деятельность совсем недавно, в 2018 году. Это «Шиморский судостроительный завод», задолжавший налоговикам 60 млн рублей — все эти деньги недополучил федеральный бюджет.

ШССЗ был основан еще в 1927 году, начав с производства деревянных несамоходных барж. Пережив даже 1990-е, завод смог «стать одним из ведущих предприятий РФ по строительству и ремонту речных судов», выпустив, в частности, экологическое судно «Московский эколог», плавучий культурно-деловой центр и т. п. В 2011 году ШССЗ участвовал в подготовке казанской Универсиады, а именно в оборудовании дистанции на Гребном канале, установив, в частности, восемь спаренных понтонов, на которых потом размещали судей и лазерные датчики для замера хронометража.

Последним удачным годом для завода стал 2014-й, когда он участвовал в двух тендерах и оба выиграл. По первому тендеру предприятие взяло на себя обязательства по строительству научно-исследовательского судна класса «М 3,0 (лед 20) А» проекта 3292 для экологического мониторинга озера Байкал. Второй тендер был на проведение работ на судне «Московский эколог». К 1 июня 2015 года завод должен был сдать Росгидромету судно стоимостью 264 млн рублей. Не сдал, сроки продлили на год. Росгидромет судна в итоге не получил, подал в арбитражный суд иск на 98 млн рублей, который был удовлетворен. Но «исполнительное производство было прекращено в связи с невозможностью установить местонахождение ООО «Шиморский судостроительный завод» и его имущества».

Проблемы у предприятия возникли еще летом 2016 года, когда завод задолжал более 1,1 млн рублей своим рабочим, но долг тогда удалось погасить. Несуществующее предприятие на момент «смерти» было должно различным контрагентам и налоговикам почти 250 млн рублей.

Проблемы у предприятия возникли еще летом 2016 года, когда завод задолжал более 1,1 млн рублей своим рабочим. Фото korabel.ru

«Полиграфкартон» попытался уйти от Сбербанка в левую «дочку» — и заморозил целый город

Третий крупнейший должник региона тоже прекратил свое существование в прошлом году. К тому моменту на предприятии ОАО «Полиграфкартон» висело долгов на 880 млн рублей, из них кредитов — на полмиллиарда рублей. Налоговикам оно задолжало 57 млн рублей, из них 31 млн рублей — в бюджет Нижегородской области.

Это тоже старейшее предприятие, основанное в 1925 году, и тоже пережившее 1990-е: тогда коллектив приватизировал предприятие и организовал ЗАО ПО «Полиграфкартон». В 2006 году компания вошла в состав ООО «Управляющая компания «Объединенные бумажные фабрики» — что характерно, перед самой гибелью в 2017 году «Полиграфкартон» создал одноименное ООО. По-видимому, собственники таким образом пытались вывести основное производство из-под удара кредиторов.

В 2008 году была начата модернизация линии массоподготовки грубой и тонкой сортировки, намечен комплекс технических и технологических мероприятий для выведения картоноделательной машины на заданную мощность с улучшенными физико-механическими качествами продукции. В 2011 году тогдашний губернатор области Валерий Шанцев присутствовал на открытии новой бумагоделательной машины и вспоминал, «как несколько лет назад это предприятие было большой проблемой для областной администрации, а сейчас последовательно шаг за шагом идет модернизация производства». Собственники строили планы, до 2020 года они собирались вложить в развитие производства 6 млрд рублей.

Шанцев «сглазил» предприятие. Три года спустя на форумах Балахны (город, где расположены мощности «Полиграфкартона») появились возмущенные посты работников завода о том, что им с ноября 2013 года задерживают зарплату — платили только в основных цехах. И уже в мае 2014 года компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве. К тому моменту кредиторская задолженность, в том числе перед «Номос-Банком» и Сбербанком, составляла 600 млн рублей, хотя предприятие вышло в прибыль, которая выросла в 2013 году в 12 раз до 20,1 млн рублей.

После банкротства, однако, заявлялось о том, что якобы «на протяжении 3 лет ОАО «Полиграфкартон» терпел убытки в размере 5 млн рублей ежемесячно. И 29 апреля 2015 года решением арбитражного суда Нижегородской области предприятие было признано несостоятельным банкротом. В действительности в убыток предприятие ушло только в 2014 году — сразу на 589,2 млн рублей. Пострадали в итоге и все жители Балахны, которых горячим отоплением обеспечивал «Полиграфкартон» (собственными тепловыми сетями).

В 2011 году Валерий Шанцев присутствовал на открытии новой бумагоделательной машины. Фото ukobf.ru

Как кожевенный «Хромтан» погиб из-за российских санкций и упрямства Сбербанка

52 млн рублей налоговикам должен «Хромтан», из них больше 30 млн рублей — в региональный бюджет. Компания находится в Богородске, известном кожевенным промыслом еще с XVII века. С 2016 года «Хромтан» находится в стадии ликвидации, к настоящему моменту компания задолжала своим кредиторам более 600 млн рублей. А в 2015 году было должно 750 млн рублей, треть из них — Сбербанку, который занял тогда жесткую позицию по банкротству компании, потребовав досрочно вернуть кредиты.

Самое поразительное тут то, что причиной экономических проблем стали российские же власти, которые лихо ввели в 2014 году в ответ на западные санкции свои, запретив в частности вывоз за рубеж кожевенного полуфабриката. В результате кожевенные фабрики Богородска, поставлявшие ранее кожу на европейские обувные фабрики, потеряли треть выручки. Вторым виновником стал Сбербанк, куда кожевенники обратились за реструктуризацией долгосрочного кредита: проанализировав ситуацию, банкиры потребовали вернуть все выданные кредиты — в банке подозревали, что собственники фабрики выводят активы в новые предприятия.

Год спустя завод был признан банкротом, несмотря на то, что по поручению Шанцева велась работа по урегулированию ситуации между Волго-Вятским банком Сбербанка России и кожевенными предприятиями в целях реструктуризации задолженности перед банкирами.

…а «Волго-Вятская химическая компания» находится в кризисе из-за Евгении Даутовой и ее химического проекта

ООО «Волго-Вятская химическая компания» должна налоговикам почти 30 млн рублей, большей частью в федеральный бюджет. Это еще живая компания, но в любой момент все может измениться: уже в 2017 году ФНС зафиксировала на предприятии нулевую уплату по налогу на прибыль (сегодня ВВХК должна по этому налогу всего 3,8 млн рублей).

А виноваты в непростых условиях ВВХК… Евгения Даутова и ее банк «Спурт». Нижегородская компания является одним из кредиторов «Казанского завода синтетического каучука» — последний должен ей 23,8 млн рублей. Напомним, одной из причин банкротства «Спурта» был химический проект АО «КЗСК-Силикон», созданный в 2010 году (сегодня должен кредиторам более 3,4 млрд рублей) для строительства производственного комплекса метилхлорсиланов и продуктов их переработки, проект оценивался почти в 10 млрд рублей.

Виноваты в непростой ситуации в ВВХК Евгения Даутова и ее банк «Спурт». Фото Максима Платонова

Сейчас и сам КЗСК находится под внешним управлением, но планирует в 2019 году, отбившись от основного кредитора (ВЭБа), возобновить производство. Что интересно, в отличие от ВЭБа, «Волго-Вятская химическая компания» не собирается банкротить казанский завод и оказалась в числе кредиторов, отбивавших атаку Внешэкономбанка в декабре прошлого года. И это при том, что налоговые долги самой ВВХК почти равноценны долгам КЗСК перед нижегородской компанией.

Как свинокомплекс «подбила» сначала африканская чума, а потом «добил» нижегородский Минсельхоз

Находятся в стадии ликвидации или прекратили свою деятельность и остальные компании, входящие в десяток крупнейших должников перед налоговиками. Среди них и построившая когда-то канатную дорогу Нижний Новгород — Бор в 3,66 км длиной и стоимостью почти 1 млрд рублей строительная компания «Декор» (28 млн рублей долга), аффилированная бывшим властям региона, и «молочная дочка» «Выксунского металлургического завода» (сам он вполне успешен, а ОАО «Молоко» ликвидируется с долгами на 46 млн рублей, из них налоговикам причитается 27 млн). Напомним, сам ВМЗ занимает второе место в рейтинге крупнейших компаний Нижегородской области.

И, наконец, самое любопытное: свинокомплекс «Ильиногорский», на котором висят почти 2 млрд рублей долга — в стадии ликвидации он находится с 2017 года. В 2016 году свинокомплекс показал убыток в 296,2 млн рублей при том, что годом ранее компания показала прибыль в 43,7 млн рублей. Основные кредиторы — «Россельхозбанк» (350 млн рублей) и Фонд поддержки АПК (702 млн рублей). Причина даже не в предыдущих владельцах свинокомплекса, от которых перешел долг (группа «Продо»), а в форс-мажорных обстоятельствах: из-за эпидемии африканской чумы среди свиней поголовье на предприятии сократилось в 10 раз — до 8 тысяч.

Новые владельцы при поддержке банка попытались привлечь дополнительный кредит, чтобы восстановить поголовье и реструктурировать прежние долги, но Фонд поддержки АПК отказался пойти на встречу. Что интересно, фонд этот создан и существует под крылом Минсельхоза Нижегородской области. Свиньи, стало быть, региону оказались не нужны.

Налоговая задолженность предприятий Нижегородской области

Наименование Всего Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль Земельный налог НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКОЕ ОРГСТЕКЛО» 167.576.247,28 52.360.625,40 1.000,00 61.957.149,08 5.500,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШИМОРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 59.811.089,96 29.291.239,21 29.991.656,62 12.879,05 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИГРАФКАРТОН» 57.064.862,59 7.746.930,06 400,00 17.675.751,62 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХРОМТАН» 52.112.874,85 20.075.780,80 2.666.135,09 1.250,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛГО-ВЯТСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 29.943.325,32 25.556.177,13 3.870.695,06 327.600,00 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕКОР» 28.045.703,52 21.656.521,39 6.508,00 120.425,80 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЛЬИНОГОРСКОЕ» 27.698.259,46 8.624.770,73 255.976,17 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЛОКО» 27.074.067,43 24.395.898,96 2.405.784,94 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВ И К» 24.549.231,93 18.786.790,92 56.300,00