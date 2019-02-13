Борис Титов: «Государство само сделает так, что количество обманутых дольщиков возрастет»

Бизнес-омбудсмен о последствиях перехода на эскроу-счета, создании залогового фонда и проблемах самозанятых

Фото: Сергей Туганов

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Одной из целей его поездки стала встреча с предпринимателями республики. Во время кофе-тайма с бизнесменами Титов успел пообщаться не только с предпринимателями, но и с журналистами. «Реальное время» публикует полный текст беседы.

«Наибольшее количество посадок в стране — за обман дольщиков»



— Ко мне обращается очень много застройщиков, у которых есть обманутые дольщики. Некоторые из них обращаются из СИЗО. Потому что наибольшее количество посадок у нас в стране — за обман дольщиков. Может быть, некоторые из строительных компаний набирали слишком много подрядов, но они искренне верили, что всем выдадут квартиры, и хотели на этом заработать честные деньги. Вопрос в том, что разрешение на строительство занимает не несколько месяцев, а несколько лет. Есть куча проблем с подводкой инфраструктуры, с приемкой. У меня был случай, когда с полностью готовых к заселению домов в Московской области требовали взятку за подключение к инфраструктуре. По полгода дома не подключают, а люди не могут въехать. В сложившейся ситуации не только бизнес виноват, власть тоже серьезную лепту вносит. А вешают все на бизнес.

У нас до сих пор стоит задача увеличивать объем стройки, довести его до 120 млн квадратных метров. Но есть серьезные опасения, что это задача нереализуемая, потому что ипотека растет. Как следствие, стоимость квартир повышается. Нужно работать со спросом, субсидировать ипотечную ставку. По нашим расчетам — на 5%. Для этого нужно порядка 170 млрд рублей. При таком раскладе объем стройки увеличится в два раза. И мы как раз дойдем до цифры в 120 млн.

«У нас до сих пор стоит задача увеличивать объем стройки, довести его до 120 млн квадратных метров. Но есть серьезные опасения, что это задача нереализуемая, потому что ипотека растет. Как следствие, стоимость квартир повышается». Фото Максима Платонова

Уход от «долевки» — огромное количество застройщиков не справится

— Другая проблема — застройщики переходят на эскроу-счета, в результате чего цена квартир будет расти. Сейчас тем, кто выполнил 70% объема строительных работ, у кого много дольщиков, предлагается остаться на старой системе долевого строительства, а всем остальным переходить с 1 июля на эскроу-счета. Но в результате мы увидим, что изменятся условия получения кредита, сама стоимость кредита для строителя. Эскроу-счета увеличат стоимость кредитных ресурсов на 7—10%. С такими условиями огромное количество застройщиков не справится. То есть государство само сделает так, что количество обманутых дольщиков возрастет.

Повторю, что нужно не только за счет бизнеса выходить из ситуации, но искать ресурсы и у государства.

О создании залогового фонда для арестованных бизнесменов

— Есть целый ряд предпринимателей, которые подтвердили свое участие, в том числе финансовыми ресурсами, в создании такого фонда. Вопрос только в том, что очень мало судей применяет эту меру пресечения. Например, в случае Дмитрия Костыгина (бенефициар компании «Юлмарт») они применили 20 млн рублей залога. Но он состоявшийся предприниматель, он смог все и без нас. Более того, он сейчас участвует в наших программах и готов нам даже помогать. Но таких прецедентов очень мало. Поэтому мы сегодня работаем с государством, с пленумом Верховного суда, разъясняем судьям, что залог должен применяться в первую очередь.

«В случае Дмитрия Костыгина они применили 20 млн рублей залога. Но он состоявшийся предприниматель, он смог все и без нас. Более того, он сейчас участвует в наших программах и готов нам даже помогать. Но таких прецедентов очень мало». Фото Сергея Конькова (dp.ru)



По самозанятым лидирует Москва

— Насколько я знаю, в Татарстане зарегистрировано около 3 тыс. самозанятых. В целом по России пока лидирует Москва. Думаем, что сейчас цифры достаточно убедительные. По крайней мере, нельзя сравнить с предыдущим «законом о гувернантках».

Пока программа работает сложно, занятие утомительное. Регистрироваться еще ладно, но потом нужно вводить каждую операцию, практически в ручном режиме. Это не всем дано, и не все это могут осилить. Здесь много чего нужно сделать.

Но кроме этого, важно понять, какие стимулы есть у людей выходить из тени. В тени доступ к финансовым ресурсам ограничен. Тут всего два варианта: родственники или знакомые либо потребительские кредиты. Это очень дорогие финансовые затраты. Поэтому стимул выйти из тени есть. Мы сегодня встречаемся на заседании коллегии Минэкономики, в работе которого будет участвовать президент Татарстана. Там будем советовать, как найти способы через специальные институты развития, чтобы дать доступ к финансовым ресурсам именно для самозанятых.

О лондонском списке

— Там всего три человека. Они по личным причинам пока не едут, но собираются. А так мы работаем над этим списком с правоохранительными органами. По определенному количеству людей есть еще одно поручение президента РФ.

«Как уполномоченный по защите прав предпринимателей, я понимаю, что молодые бизнесмены — мишень. Чтобы не дать нашим оборотням поживиться и здесь, конечно, мы должны их защищать». Фото Сергея Туганова

«Мы пока достаточно слабы в республике»

— Мы выставляем свои кандидатуры в губернаторы, надеемся одно место получить в Госдуме. В Татарстане сейчас будем формировать позиции в Госсовет. Но мы пока достаточно слабы в республике, здесь сильны другие партии. К тому же здесь экономическая ситуация лучше, чем в других регионах. Мы все-таки партия экономическая, умеем делать так, чтобы экономика росла. А в Татарстане потребность в этом меньше, чем в других регионах. Но все равно, я надеюсь, что мы сможем иметь представительство в Госсовете.

«Молодое поколение, наверное, даже слово «офшор» не знает»

— Мы встречаемся с молодыми предпринимателями, потому что во многом сами учимся у них. Молодое поколение, наверное, даже слово «офшор» не знает, не знают, как уходить от уплаты налогов. Они сейчас проходят много школ еще до того, как начинают заниматься бизнесом. Они знают, как работать в интернете, что такое маркетинг, менеджмент компании. Поэтому для нас это интересное общение. С другой стороны, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, я понимаю, что молодые бизнесмены — мишень. Чтобы не дать нашим оборотням поживиться и здесь, конечно, мы должны их защищать. Государство не может разочаровать молодое поколение предпринимателей.