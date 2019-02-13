Путин в Казани: «Нельзя затягивать с решением проблем людей»

Долгий разговор с общественниками, предупреждение застройщикам зеленых зон и возможные послабления по «долевке»

Визит Владимира Путина в Казань начался со встречи с общественниками и дискуссии о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Ключевыми темами диалога стали проблема обманутых дольщиков, новая система обращения с отходами и развитие городской среды. Кроме того, глава государства встретился с командой «КАМАЗ-мастер», поздравив ее с недавней победой на «Дакаре». Позднее провел расширенное заседание президиума Госсовета РФ по вопросам улучшения жилищных условий граждан и формирования благоприятной городской среды, а по завершении — рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Подробнее о задачах, поставленных российских лидером в республике, и о том, удовлетворены ли его ответами татарстанцы, — в материале «Реального времени».

Как Фишман заступилась за малые города

Дискуссия Путина с общественниками проходила на базе центра культуры и спорта «Московский» (бывший ДК им. Урицкого). В самом начале Путин заявил, что открывает серию подобных встреч с общественностью по вопросам реализации нацпроектов. Разговор в Казани был посвящен проекту «Жилье и городская среда».

Перед началом беседы президента провели по обновленному центру. Это пилотный проект по трансформации советских ДК в многофункциональные культурные центры для творческого, интеллектуального и физического развития детей и взрослых. В «Московском» есть концертный и спортивный залы, хореографические классы (один из которых Путин посетил во время занятий детей), помещения для занятий вокалом, рисованием, открыты конференц-зал и коворкинг. Путина сопровождали полпред в ПФО Игорь Комаров, президент РТ Рустам Минниханов, а пояснения давала помощник президента РТ Наталия Фишман.

— Считаю, что Казань правильно ставили в пример другим регионам по работе с общественными пространствами. Кроме того, я услышала от Владимира Владимировича очень важное для себя заверение, потому что была встревожена дискуссиями в правительстве на тему, не нужно ли лишить финансирования малые города и что надо запретить тратить на них деньги из федеральных программ. Я обратила внимание президента, что для малых городов — это очень важный вопрос. Если в большом городе парки конкурируют с торговым центром, кинотеатром, то в малых — зачастую сложно переоценить значимость таких общественных пространств. Он ответил, что не в курсе таких дискуссий, и обещал, что, конечно же, такого не произойдет, — рассказала по итогам встречи «Реальному времени» Наталия Фишман.

«Считаю, что Казань правильно ставили в пример другим регионам по работе с общественными пространствами», — отмечает Наталия Фишман. Фото kremlin.ru



Главная по паркам также порадовалась, что президент отметил, как важно наращивать количество образовательных программ для подготовки молодых архитекторов: «Потому что на благоустройство тратятся большие деньги, но если нет грамотных специалистов, то их тратят бездарно, и вместо позитива получаем негатив». В разговоре с президентом Фишман получила поддержку на продолжение Молодежного архитектурного биеннале, форум станет регулярным. Кроме того, она выразила надежду, что будет продолжена работа над республиканским онкодиспансером (позднее на дискуссии с Путиным ее сотрудница Анастасия Еременко предложит создать более позитивный для раковых больных дизайн клиники).

«Проблема возникла не сама по себе, не потому, что жуликов много»

Переходя к диалогу с общественниками, Путин выступил с краткой речью о развитии нацпроектов, для которых сконцентрированы «очень большие средства», и нужно, чтобы «все заработало как хорошие часы», причем основной объем работы пройдет в субъектах страны. Поэтому важно наладить совместную работу между федеральным центром, регионами, муниципалитетами, общественниками, бизнесом и профессиональным сообществом. Президент отметил важность проекта «Жилье и городская среда», у которого много сложных, порой противоречивых задач:

— Почему? Потому что нам нужно решить один из фундаментальных вопросов, связанных с так называемыми обманутыми дольщиками, но эта проблема возникла не сама по себе, не потому, что жуликов много, а в том числе потому, что государство не отрегулировало до сих пор цивилизованным образом эту сферу деятельности.

Президент отметил важность проекта «Жилье и городская среда», у которого много сложных, порой противоречивых задач. Фото kremlin.ru



Для решения проблемы российские власти, по его словам, «вынуждены принимать решения, которые формально ограничивают работу в этом секторе экономики, создают определенные сложности с переходом на банковское сопровождение и банковское финансирование, с тем, чтобы отсечь привлечение средств людей и не создавать условия для обмана людей».

Все сопряжено со многими сложностями и финансовыми нагрузками. С одной стороны, нужно довести ввод жилья до 120 млн квадратных метров в год, с другой — ограничения, связанные с переходом на новую систему финансирования строек, ведут к сжатию рынка, признал Путин. Общественников он призвал высказать свои соображения и озабоченность, чтобы обсудить с коллегами на заседании президиума Госсовета.

Модератор встречи Сергей Когогин представил участников: представители общественных организаций — ОНФ, региональных отделений «Опоры России», «Деловой России», члены Общественной палаты, застройщики и профильные СРО. Перешли к вопросам, первым слово взял сопредседатель регионального штаба ОНФ и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он остановился на теме новой системы обращения с отходами, обратив внимание, что с 1 января платежи за вывоз мусора у людей выросли где-то в два, а где-то и в три раза. На горячую линию ОНФ пришло более 700 жалоб. Гафуров просил определить ответственность региональных операторов, ввести субсидии для малообеспеченных многодетных семей в связи с новым порядком расчета услуги (не с площади квартиры, как раньше, а с количества проживающих).

В ответ Путин указал, что много лет проблеме мусора вовсе не уделяли внимания и здесь не обойтись без контроля общественников. По его словам, проблема «затратная», требует объединения усилий и граждан, и государства — всех, но «должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована».

— В принципе, президент прокомментировал, сказал, что центры ответственности распределены, все записывается. Часть вопросов можно решить и на уровне республики. Хотя новую программу по обращению с отходами и запустили, я считаю, что пока она вызывает много вопросов, к ней не в полной мере подготовились. Президент рассказал про Ярославскую область, где регоператор заранее все сделал, проинвестировал и площадки, и контейнеры, то есть положительные примеры все же есть, — отметил в разговоре с «Реальным временем» Ильшат Гафуров.

Ильшат Гафуров обратил внимание, что с 1 января платежи за вывоз мусора у людей выросли где-то в два, а где-то и в три раза



Жительница Вологды Надежда Снигирева рассказала президенту, что приехала в Татарстан работать с общественными пространствами. Девушка посетовала, что далеко не все города «прислушиваются к своим жителям и видят в этом ценность», что приводит к градостроительным конфликтам. Она попросила пересмотреть законодательство, чтобы общественники могли разработать и передать свои предложения Минстрою и рабочей группе Госсовета, а также создать экспертную площадку, где разные специалисты могли бы рассмотреть градостроительные инициативы. Путин обещал рассмотреть предложения.

125 млн на музей легенды авиапрома

Задал вопрос президенту и ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. Он просил оказать содействие в создании интерактивного музея на базе Ту-144. Почти согласованный вопрос завис после разделения Минобрнауки РФ на два ведомства. Кроме того, нужны средства для пристройки музейного здания к самолету. Владимиру Владимировичу идея понравилась, он обещал переговорить с коллегами. По его словам, нужно вернуться к теме сверхскоростного, сверхзвукового пассажирского движения. Мол, в Казани уже реализовали блестящий проект — модернизированный Ту-160 для Вооруженных сил, почему бы не быть и сверхзвуковому пассажирскому самолету? Единственное, на что обратил внимание президент, — это стоимость проекта: «Бывшего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина как-то спросили: «Сколько стоит Ту-144?». Он сказал: «Это знаю только я, но никому не скажу». Я это к чему? Да чтобы реализация вашего проекта была в рамках здравого смысла».

— Ответ президента не просто вселил надежду, но и полностью удовлетворил и меня, и всю нашу большую команду. Касательно стоимости, действительно, создание самолета по тем временам, более 60 лет назад, — это был дорогой для страны проект. Причина в том, что проект начал реализовываться на два года позже его конкурента, «Конкорда», который создавался совместно Францией и Великобританией. Две эти страны точно вложили не меньше, чем СССР, но мы начали на два года позже, а борт взлетел на два месяца раньше. Это выдающаяся победа нашей советской инженерной школы, технологической мысли и т. д. Поэтому он по определению не мог быть дешевым, потому что это был первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет. Что касается музея, его стоимость, естественно, будет адекватная. Там не то что астрономических, даже просто больших цифр не будет. Суммарно это где-то 125 млн рублей, — прокомментировал «Реальному времени» итоги дискуссии с президентом Альберт Гильмутдинов.

По его словам, из этой суммы в проект уже вложено более 30 млн рублей из внебюджетных средств вуза и пожертвований. Кроме того, президентом РТ согласовано строительство здания примерно на 40 млн. Словом, две трети уже есть, осталось организовать интерактивную часть музея с уникальными образовательными комплексами.

Альберт Гильмутдинов. Он просил оказать содействие в создании интерактивного музея на базе Ту-144



«Рустам знает наверняка, да?»

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев просил президента помочь снизить льготную ставку по страховым взносам до 7,6% на пять лет. Мол, иначе постоянно возрастающая ставка (с 14% в 2017 г. до 28% в 2019 г.) отпугивает резидентов, которых уже сейчас в «умном» городе насчитывается 86 компаний, а могло быть больше. Путин признал работу ОЭЗ эффективной и обещал подумать.

Представитель «Деловой России» Артем Кузнецов интересовался, нельзя ли «реанимировать жилищные кооперативы». Владимир Владимирович был не против: «Почему бы и нет».

Гендиректор «Аудэкса» и член Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов предложил распространить проект «Народный контроль» на остальные регионы. Путин поддержал и отметил, что это «чрезвычайно важный вопрос обратной связи с людьми» при решении задач нацпроекта «Жилье и городская среда», и даже в шутку пожурил президента РТ, который в этот момент отвлекся на разговор с коллегой: «Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич, не отвлекайся». Но президент Татарстана все слышал и обещал поделиться опытом внедрения «Народного контроля» с другими субъектами.

— Владимир Владимирович был по-деловому настроен, был конструктивен, доброжелателен и открыт. Многих выслушал, и тех, кто был в конце зала. Формат встречи мне очень понравился: здесь и руководство, и люди со своими насущными вопросами, некоторые проблемы решались на месте, по крайней мере, были даны указания взять в работу. Считаю, что разговор был позитивным и очень полезным. Конечно, много непонятного осталось с долевым строительством и переходом на эскроу-счета, особенно с объектами социальной сферы. На эти объекты не выделяют деньги по новым правилам, как эта проблема будет решаться, пока неясно, она повисла в воздухе, — отметил Айрат Гимадутдинов.







Как отметил Айрат Гимадутдинов, Путин был по-деловому настроен, конструктивен, доброжелателен и открыт. Фото tatarstan.ru



«Хоккеист я еще тот. Может, потом перейду в профессиональную лигу»

Житель Елабуги просил президента обязать строителей сохранять исторические здания, чтобы «это были музеи, в которых живут люди». Но Путин посчитал это лишней нагрузкой на бизнес, который и так ждут серьезные перемены с 1 июля, поэтому лучше расширить программу поддержки исторических городов.

Следом слово взял как раз представитель стройотрасли — руководитель LSR Андрей Молчанов, который завел речь об уходе от «долевки» на эскроу-счета. По его словам, застройщиков ждет масса сложностей, и не только с новой документацией. По новому закону девелоперы не смогут тратить деньги дольщиков на социальную инфраструктуру для жилого комплекса: детские сады, школы и т. д. Кто-то из строителей готов строить их за свой счет, но тогда хотя бы нужна поддержка муниципалитетов — эти объекты должны переходить на их баланс.

Путин согласился, что «никто не должен уклоняться от решения проблемы обманутых дольщиков», и напомнил, что в новой системе авторизовались 60 банков, из них 32 открыли 600 эскроу-счетов. В этом году будет еще 34 тысячи, а в 2020-м — более 220 тысяч. Президент отметил, что проблема — в эффективности работы банков, и также призвал не усложнять строителям жизнь с переоформлением документов.

Тему обманутых дольщиков продолжил один из них — Ильгизар Зарипов из спортшколы «Динамо». Мужчина отметил, что, несмотря на то, что в республике работает Фонд поддержки дольщиков, долгостроям не хватает федерального финансирования, и просил помочь: «Я как бывший хоккеист говорю вам — помогите как хоккеист хоккеисту! Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол».

— Ну хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас немного другой работой. Может, потом перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы, — отшутился президент и напомнил, что помощь с федерального уровня все же идет. Кроме того, предпринимаемая реформа жилищного строительства как раз направлена на то, чтобы предупредить появление новых обманутых дольщиков.

Разговор в Казани открыл серию подобных встреч с общественностью по вопросам реализации нацпроектов. Фото kremlin.ru



Гендиректор компании «Унистрой» Радик Салимгараев обратил внимание на то, что реформа коснется не только новых объектов, но и тех, что уже реализуются, а их финансовая модель на это не рассчитана. Российский лидер заверил, что понимает девелопера и что эти вопросы правительству предстоит решить в ближайшее время — до апреля определят дополнительные условия компаниям, которые уже строят по старым условиям, чтобы не создать проблем для их проектов. В частности, звучат предложения разрешить достраивать уже начатые дома по старым правилам и предоставить определенные льготы в рамках новых.

«Если уважение людей исчезает, за этим может последовать и утрата капиталов»

Андрей Медведев из регионального отделения ОНФ просил Путина о защите от застройки зеленых зон. Поскольку в Татарстане до сих пор нет соответствующего закона, а новый генплан Казани в ближайшее время направят на утверждение, то город рискует: «Мы останемся без зеленого щита!» — уверен Медведев и привел несколько примеров, когда рекреационные зоны уже переходили в частную собственность под строительство жилья. Видимо, речь шла о передаче участка под создание жилого комплекса на берегу Казанки на Гаврилова.

Президент согласился и отметил, что такие участки обычно «попадают в руки владельцев компаний, собственниками которых являются уважаемые и небедные люди», и хотя задача бизнеса — извлечь прибыль, «не менее важно сохранить не только свои капиталы, но и уважение, если это уважаемые люди. Если уважение со стороны людей исчезает, то за этим может последовать и утрата капиталов — никогда об этом не должны забывать не только те, кто претендует на подобные проекты, но и те, кто принимает решения по проектам подобного рода», — сделал многозначительное предупреждение Путин.

Руководитель челнинского отделения «Деловой России» Максим Федоров пожаловался, что жители автограда немного обделены не только общественными, но и театральными пространствами. Есть решение строить в Челнах татарский и русский драматические театры, но если с первым дело продвигается, то со вторым возникли задержки. «Хочу вас попросить: чтобы русский драматический театр был построен одновременно с татарским», — просил Федоров, и президент заверил, что договорится об этом с Рустамом Нургалиевичем: «Не сомневайтесь».

Не всем удалось задать вопрос. Например, директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева хотела попросить президента помочь своим подопечным — детям с ограниченными способностями — в обеспечении их специальными велосипедами для реабилитации: «Чтобы они получали их наравне с тренажерами по федеральной программе. Потому что когда ребенок пересаживается с инвалидной коляски на велосипед и сам едет без мамы и помощников, у него непередаваемые чувства. Было бы неплохо, чтобы у родителей был выбор: взять тренажер или велосипед в рамках программы ТСР». Теперь Наталья намерена подать вопрос в письменном виде в аппарат президента. В целом от разговора с президентом она осталась под большим впечатлением: «Эти два часа пролетели как на одном дыхании — никаких постановок. Было очень интересно и здорово, что Владимир Владимирович выслушал стольких выступающих».



«Эти два часа пролетели как на одном дыхании — никаких постановок. Было очень интересно и здорово, что Владимир Владимирович выслушал стольких выступающих», — говорит Наталья Гилазева. Фото kremlin.ru



Почести для победителей «Дакара»

Из центра культуры и спорта «Московский» российский лидер отправился на встречу с командой «КАМАЗ-мастер». Путин поздравил спортсменов, одержавших 16-ю победу в гонке «Дакар» в январе 2019 года. Напомним, экипаж под управлением Эдуарда Николаева победил в пятом этапе ралли, на втором месте — его партнер по команде Дмитрий Сотников. Гонка прошла в Перу, маршрут — 5000 км, всего участники преодолели 10 этапов. Татарстанская команда была представлена в гонке четырьмя новыми грузовиками (КАМАЗ-43509), оснащенными рядными шестицилиндровыми моторами.

— Многие, вы знаете, следили за этой гонкой в стране, да и не только в стране. Поскольку вы безусловные лидеры в этой части программы, то любители автоспорта во всем мире за этим следили внимательно. Сбой нас всех тоже заставил поволноваться, когда один экипаж был снят. Не думаю, что это было справедливое решение. Скорее всего, решение связано с желанием одного из лидеров просто снять с пробега. Но у ваших конкурентов еще будет возможность отыграться, у нас «Шелковый путь» впереди. Поэтому надо всегда быть в форме. Насколько я представляю, это та команда, которая сама многие вещи конструирует, сама изобретает, воплощает в жизнь, — отметил Путин.

Сопровождавший его гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что после испытаний у спортсменов их идеи апробируют на серийной продукции. «Здорово. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое за эту победу. И новых успехов. У вас есть и подрастающее поколение хороших пилотов», — заметил на прощание президент.

Из ЦКС «Московский» российский лидер отправился на встречу с командой «КАМАЗ-мастер». Фото kremlin.ru



«Людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки»

Расширенное заседание президиума Госсовета по улучшению жилищных условий россиян и формированию благоприятной городской среды прошло в Иннополисе. Оно проходило в обновленном формате — были созданы 16 постоянно действующих рабочих групп во главе с руководителями регионов по ключевым вопросам социально-экономической повестки развития страны.

Российский лидер отметил, что отрасль переживает серьезные перемены, проходит этап глубокого реформирования. С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства, которая должна быть безопасной и необременительной для граждан. В то же время нужна более высокая динамика строительного сектора, рост объемов ввода жилья.

— С одной стороны, надо обеспечить рост объемов, а с другой стороны — перейти на новые формы работы отрасли. А они являются более сложными, более жесткими. Как нам решить обе эти задачи? И на новые формы перейти, более жесткие, и обеспечить рост? Это непростая задача, — признал президент.

Он напомнил о программе расселения аварийного жилья, охватившей более миллиона человек. Сейчас принята новая задача — расселять в больших объемах, то есть свыше двух миллионов квадратных метров в год: «И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года. Только так мы сможем не просто латать, а реально обновлять жилой фонд страны».

Расширенное заседание президиума Госсовета по улучшению жилищных условий россиян и формированию благоприятной городской среды прошло в Иннополисе. Фото kremlin.ru



Далее Путин обратился к вопросу о переходе с «долевки» на эскроу-счета и обратил внимание правительства и Центрального банка, что нужно четко скоординировать работу с застройщиками и кредитными организациями, чтобы переход был максимально гладким. Со стороны бизнеса и граждан, по его словам, есть опасения, что реформа может негативно отразиться на комплексной застройке, возникнут проблемы с вводом в строй объектов социальной инфраструктуры: «Застройщикам просто сложно будет этим заниматься, не будет хватать ресурсов, поскольку к строительству социальной инфраструктуры, как вы знаете, по новым правилам будет запрещено привлекать деньги граждан. Хотел бы, безусловно, выслушать ваши соображения на эту тему».

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость стимулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей: «И так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник и детских садов, никому не нужны!»

Путин также призвал обеспечить полную реализацию существующих более миллиона ДДУ и защитить права обманутых дольщиков, которые по вине недобросовестных компаний лишились и жилья, и накоплений, порой остались с одними долгами: «Обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: безусловно, нельзя затягивать с решением проблем людей. Они ждут от вас своевременных, активных и эффективных действий. Успешный опыт такой работы есть, в том числе здесь, в Татарстане. Нужно перенимать эти практики».

Обратил внимание глава государства и на ситуацию на ипотечном рынке, где начали расти ставки — в среднем по стране уже 11%. Путин выразил надежду, что прогнозы того, что это кратковременный эффект, сбудутся: «На сегодняшний день нет оснований думать иначе. Но нужно за этим внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок». В то же время, по его словам, ставки росли не всегда обоснованно: «Повода для резкого скачка на самом деле просто нет. Нужно за этим внимательно, как я сказал, следить и соответствующим образом и своевременно реагировать».

Путин подчеркнул необходимость стимулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. Фото kremlin.ru



Российский лидер сообщил, что за шесть лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств: парков, скверов, набережных, прогулочных зон. Призвал опираться на лучший мировой и собственный опыт, в том числе опыт Москвы и Казани. Попросил не забывать про окраины, спальные районы тоже должны быть обеспечены общественными пространствами:

— Самое главное — чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки.

Само заседание президиума Госсовета РФ прошло в закрытом режиме, а после него Владимир Путин провел рабочую встречу с Рустамом Миннихановым и в режиме видеоконференции дал команду к началу промышленной отгрузки бензинов с нефтеперерабатывающего завода ТАНЕКО в Нижнекамске.